Miten deltan aiheuttama koronatauti eroaa muista varianteista? Tällaisia ovat yleisimmät oireet

Yleisimmät deltamuunnoksen aiheuttamat oireet poikkeavat jonkin verran muiden varianttien aiheuttamasta koronataudista.

Deltavariantista on tullut valtavirus Suomen ohella monessa maassa. Kuva on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) Meilahden sairaala-alueelta.

Aiempia koronaviruksen virusmuunnoksia tartuttavampi deltamuunnos on kääntänyt kesän aikana koronatartunnat kasvuun Suomessa ja muualla maailmassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi kuun alkupuolella deltavariantin osuuden olevan yli 80 prosenttia tutkituista testituloksista koko maassa. Variantti levisi maailmalla nopeasti ja on Suomen lisäksi monessa maassa vallitseva virusmuunnos. Esimerkiksi Yhdysvalloissa deltan osuus tartunnoista on Yhdysvaltain tautikeskus CDC:n mukaan tällä hetkellä reilut 83 prosenttia.

Variantin uskotaan olevan kaksi kertaa niin tartuttava kuin alkuperäinen koronavirus, yhdysvaltalaismedia The New York Times kertoo. Muunnos vaikuttaa pystyvän väistämään kehon tuottamia vasta-aineita koronainfektion tai rokotteen jälkeen.

Deltamuunnos havaittiin ensimmäisen kerran Intiassa syksyllä 2020. Suomessa sitä tavattiin ensimmäisen kerran maaliskuussa 2021.

Deltamuunnoksen aiheuttamat oireet poikkeavat jonkin verran muiden varianttien oireista. Helsingin terveysasemien johtajaylilääkäri Timo Lukkarinen kertoi Ilta-Sanomille kesäkuun lopulla monen Pietarin EM-kisoista tartunnan saaneen kärsineen kevätflunssan kaltaisista oireista. Kaikkien kisaturistien tartuntojen lähteeksi paljastui myöhemmin deltavariantti.

Yleisimmät variantin aiheuttaman tartunnan oireet muistuttavat tavallista nuhakuumetta tai allergista heinänuhaa. Tartunnan saaneet kärsivät muun muassa vuotavasta nenästä, aivastelusta, päänsärystä ja kurkkukivusta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala kertoi IS:lle maanantaina, että deltavariantin on havaittu aiheuttavan aiempia variantteja vähemmän haju- ja makuaistin häiriöitä.

– Sellainen näkemys meillä on, että tämä olisi hiukan lievempi, flunssan kaltainen tauti, Rintala sanoi.

The New York Timesin mukaan myös muille varianteille tyypillinen yskä on deltan kohdalla harvinaisempi.

Heinänuhan aiheuttaessa kurkussa kutinaa, deltan aiheuttama koronatauti tekee todennäköisesti kurkun kipeäksi, IS kertoi aiemmin.

– Deltavariantin kohdalla päänsäryt tuntuvat todennäköisesti hyvin raskailta ja kohdistuvat pään etuosaan ja silmiin. Yskä on luultavasti myös kuivaa ja jatkuvaa, sanoi erikoissairaanhoitaja Margaret Kelman Allergy UK -järjestöstä inews-verkkolehdelle kesäkuussa.

Deltan oireita on kuvailtu verrattain lieviksi, mutta variantti itsessään ei The New York Timesin mukaan välttämättä aiheuta erilaisia oireita kuin muut variantit. Tällä hetkellä varianttia tavataan eri puolilla maailmaa erityisesti nuorilla, jotka eivät ole vielä saaneet täyttä rokotesuojaa, ja joilla koronaoireiden on havaittu olevan lievempiä.

Vaikka deltan uskotaan pystyvän väistämään kehon immuunisuojaa aiempia variantteja tehokkaammin, kahden rokoteannoksen on havaittu antavan korkean suojan myös deltan aiheuttamaa infektiota vastaan.

– Yksi rokoteannos ei riitä yhtä hyvin kuin Suomessa tällä hetkellä dominoivaan brittivarianttiin, Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti kertoi Ilta-Sanomille kesäkuussa.

Kahden rokoteannoksen jälkeen suoja on tehokkaampi. Kaksi annosta BioNTech-Pfizerin rokotetta antaa 96-prosenttisen suojan deltavariantin aiheuttamalta, sairaalahoitoa vaativalta koronataudilta, kertoi kesäkuun puolivälissä julkaistu brittiläisen Public Health Englandin PHE:n tutkimus.

Yksikin rokoteannos kuitenkin lievittää tautia ja antaa suojan vaarallisimpia tautimuotoja vastaan.