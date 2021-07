Kaupungin työntekijä urkki asiakkaiden ja työntekijöiden tietoja Helsingissä – uhreja ainakin 167

Helsingin kaupungin nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan mukaan kyse on vakavasta tietosuojaloukkauksesta.

Tietosuojaloukkaukset on Niirasen mukaan tehnyt yksi nuorten palveluiden ja aikuissosiaalityön työntekijä. Kuvituskuva.

Viestintäsovellus Jodelissa on levinnyt viestiketju, jonka mukaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan työntekijä on käyttänyt sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän käyttöoikeuttaan luvattomiin tarkoituksiin.

Keskustelun aloittaja on liittänyt keskusteluun kuvan kirjeestä, jossa hänelle ilmoitetaan tietoturvaloukkauksesta. Ilmoituksen mukaan työntekijä on käynyt katsomassa henkilön tietoja luvattomasti ilman työtehtävään liittyvää syytä.

Paperista käy ilmi, että työntekijä on katsonut järjestelmästä muun muassa henkilön toimeentulotukipäätöksiä, perhetietoja ja asianomaisen tilanteeseen liittyviä kirjauksia.

Kirjeestä selviää myös, että kyseinen työntekijä on irtisanottu ja kaupunki on tehnyt asiasta poliisille tutkintapyynnön. Helsingin poliisilaitoksen viestinnästä kerrotaan, että kuvaukseen sopivaa rikosilmoitusta ei ole ainakaan toistaiseksi kirjattu järjestelmään.

Myös toinen henkilö kertoo ketjussa saaneensa vastaavan ilmoituksen.

Helsingin kaupungin vs. nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja Henna Niiranen vahvistaa tapahtuneen. Hänen mukaansa kyse on vakavasta tietosuojaloukkauksesta, joka koskee 140 asiakkaan ja 27 työntekijän tietoja. Asianosaisiin on oltu yhteydessä.

– Tällainen valitettava ja vakava asia on tapahtunut. Epäily on käynyt ilmi meidän omavalvonnastamme, ja välittömästi sen jälkeen on lähdetty asiaa selvittämään ja on tehty tarvittavat toimenpiteet.

” Omavalvonnassa epäily heräsi toukokuussa, ja tietojemme mukaan tietoturvaloukkauksen alkamispäivämäärä on huhtikuussa 2019.

Tietosuojaloukkaukset on Niirasen mukaan tehnyt yksi nuorten palveluiden ja aikuissosiaalityön työntekijä.

– Ei ole sosiaalihuollon ammattihenkilöstä kyse, Niiranen täsmentää.

Asian selvittämisen jälkeen tapauksesta on tehty ilmoitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, ja työntekijä on irtisanottu. Sosiaali- ja terveystoimiala on tehnyt työntekijän toiminnasta tutkintapyynnön myös poliisille.

Kaikille asianomaisille on lähetetty asiasta tiedote, joka sisältää ilmoituksen tietoturvaloukkauksesta. Ilmoitus perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen. Kukin asianomaisista voi itse tehdä asiasta erillisen rikosilmoituksen.

– Tietoturvaloukkauksen johdosta on mahdollista, että henkilötietoja voidaan käyttää väärin. Tässä on ohjeistettu henkilöitä, että he voivat halutessaan tehdä erilaisia toimenpiteitä tietojensa suojaamiseksi.

Niiranen pahoittelee tapahtunutta.

– Tämä otetaan toimialalla todella vakavasti. Tämä kävi ilmi omavalvonnassa, ja välittömästi lähdimme asiaa selvittämään. Tietojen käsittely ja salassapito ovat ihan keskeisiä asioita meillä, nämä käydään aina jo perehdytyksessä läpi. Onneksi nämä ovat hyvin harvinaisia, ja omalta osaltamme olemme todella pahoillamme tästä sattuneesta.