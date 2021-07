Husin Lehtonen arvioi synkästi rokotekattavuutta: ”Tavoiteltu suoja saavutetaan vasta marras-joulukuussa”

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen povasi keväällä Suomen palaavan normaalioloihin kesällä. Deltavariantti ja jäljessä junnaava rokotuskattavuus sotkivat ennusteet.

Toukokuussa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen povasi lukuisten muiden asiantuntijoiden tapaan, että Suomi palaisi normaalioloihin kesällä. Nyt käynnistynyt uusi aalto on kuitenkin pilannut nuo odotukset.

Lehtonen kertoo olleensa juhannuksen aikaan yllättynyt tartuntalukujen kehityksestä. Hän muistuttaa samalla, että suurin osa Suomea on edelleen perustasolla ja ongelmatilanne keskittyy lähinnä Etelä-Suomeen.

– Ajatus oli keväällä se, että jos epidemia-aalto on tullakseen niin se tulee syksyllä kun ihmiset palaavat töihin ja koulut alkavat. Kieltämättä tämä deltavariantin nopea leviäminen kesäkaudella tuli yllätyksenä, Lehtonen sanoo.

Lehtosen mukaan tähän mennessä Suomi on ollut tartunta-aalloissa muuta Eurooppaa jäljessä, mutta deltavariantin kohdalla jokseenkin samassa vauhdissa.

Deltavariantti on levinnyt laajalti Venäjältä palanneiden jalkapalloturistien mukana, mutta Lehtosen mukaan variantti olisi löytänyt tiensä Suomeen viimeistään alkusyksystä.

– Tätä deltavarianttia on ympäri Eurooppaa. Venäjä on tietysti meitä lähellä, mutta tilanne on sama myös Keski-Euroopassa. Toki deltavariantti tuli Venäjän kautta Suomeen nyt odotettua nopeammin, mutta kyllä näin olisi elo-syyskuussa todennäköisesti käynyt joka tapauksessa, Lehtonen sanoo.

Venäjältä palanneiden suomalaisturistien joukosta on löytynyt jo satoja tartuntoja. Lehtosen mukaan rajaturvallisuuden varmistaminen matkailun avautuessa on nykysysteemillä lähes mahdotonta. Nykyistä käytäntöä hän kuvailee varsin löysäksi.

– Rajalakia valmisteltiin pitkään, mutta jos nyt ihan rehellisiä ollaan niin aika kevythän se on, jos yhdellä testillä pääsee maahan ja mitään karanteenivaatimusta ei ole, Lehtonen toteaa.

Lehtonen painottaa, että rokotuskattavuuden kasvattaminen on nyt avain tilanteen ratkaisemiseksi. Tällä hetkellä kattavuus ei kuitenkaan ole riittävä uuden aallon estämiseksi.

– Toivomme toki, että riskiryhmät ovat tarpeeksi suojattuja, mutta vasta noin 30 prosenttia väestöstä on saanut toisen rokotusannoksen. Toivotaan ja uskotaan, että riskiryhmien suojaaminen riittää estämään vaikeiden tapausten lisääntymisen ja kuolemat, mutta kyllä tautia väestössä pyörii ellei rokotuksia jotenkin onnistuta nopeuttamaan, Lehtonen sanoo.

– Rokotuskattavuuden pitäisi olla yli 80 prosenttia, ehkäpä jopa 90 prosenttia että saadaan riittävä suoja. Ennusteiden mukaan lokakuussa olisimme noin 70 prosentissa, eli tavoiteltu rokotussuoja olisi saavutettu vasta marras-joulukuussa.

Mahdollisesti tiukempia rajoituksia Lehtonen ei tartuntamäärien kasvusta huolimatta pidä tällä hetkellä todennäköisinä. Hän kuitenkin huomauttaa, että meneillään olevan aallon huippu on vasta tulevaisuudessa.

– Mikäli sairaanhoito ei kuormitu niin paljon tätä tiukemmille rajoituksille on hankala löytää perusteluita. Ongelmia voi tulla lomien loppuessa ja koulujen alkaessa. Kuukauden tai puolentoista päässä on kriittinen aika ja todennäköisesti näiden tartuntojen huippu.