Forecan viimeisimmän kuukausiennusteen mukaan ensi viikon lopulla puhaltava pohjoisvirtaus saattaa katkaista meneillään olevan helleputken, mutta sen jälkeen lämpenee todennäköisesti taas.

Forecan uusimman kuukausiennusteen mukaan heinäkuu jatkuu keskimääräistä lämpimämpänä ja kuuma keli saattaa jatkua jopa elokuulle asti.

Forecan meteorologin Anna Latvalan mukaan ensi viikolla puhaltava pohjoisvirtaus voi kuitenkin katkaista helleputken.

– Ensi viikon aikana seuraava korkeapaine on tulossa lännestä päin. Kun korkeapainekeskus on selvästi Suomen länsipuolella niin täällä vallitsee pohjoisvirtaus. On mahdollista, että ensi viikon lopulla helteinen ilma väistyy hetkeksi etelään päin ja lämpötilat jäävät hellerajan alle koko maassa, Latvala kertoo.

Latvalan mukaan tilanteen kestoa ei tarkalleen voi arvioida. Lyhyen kylmän jakson jälkeen lännestä tulee kuitenkin jälleen lämpimämpää ilmaa.

– Korkeapaine siirtyy Suomen ylle lännestä ja tuo mukanaan lämpimät kelit koko maahan, mikäli tilanne etenee ennusteiden mukaisesti.

Ensi viikolla myös kuurottaiset sateet voivat olla mahdollisia.

– Joka kohta maasta ei todennäköisesti tule saamaan vettä, mutta tällaisella lämpimällä ja kostealla kelillä yksittäisistä kuuroista voi tulla reippaastikin vettä, Latvala sanoo.

Heinä-elokuun vaihteessa sää jatkuu Forecan ennusteen mukaan lämpimänä ja kuivana. Tämänhetkisten ennusteiden valossa maan etelä- ja keskiosissa päivän ylin lämpötila on heinäkuun viimeisellä viikolla 20–24 astetta. Oulun korkeudella lämpömittari kohoaa noin 20 asteeseen ja Lapissa noin 15–20 asteen välille.

Elokuun alku näyttää niin ikään keskivertoa lämpimämmältä. Sademäärän Foreca ennustaa olevan lähellä tavanomaista tai mahdollisesti vähän suurempi. Lämpimän korkeapainesään todennäköisyys on kuitenkin myös elokuulle kasvanut.