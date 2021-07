Kokosimme yhteen Suomen parhaat rannat. Tunnetko jo ne kaikki?

10 ehkä tunnetuinta uimarantaa, mikä on oma suosikkisi?

Hellekesä on tuonut sankat joukot suomalaisia maamme uimarannoille. Jokaisella on varmasti oma suosikkirantansa, IS esittelee seuraavaksi 10 ehkä tunnetuinta niistä!

1. Nallikari

Vertaispalvelu TripAdvisorin mukaan Oulun Hietasaaressa sijaitseva Nallikari on Suomen paras ranta.

Matkailijat kehuvat TripAdvisorissa erityisesti kaunista hiekkarantaa, joka on lapsille sopivan matala. Rannan läheisyydestä löytyy sen ympärille kehittynyt lomakylä, josta löytyy muun muassa ravintola, kokous-- ja saunatilat sekä vuokramökkejä.

2. Yyteri

Porissa sijaitseva Yyterin hiekkaranta on Suomen kesäkohteiden kestosuosikki. Rannan ikoniset hiekkadyynit ovat Suomessa erittäin uniikki näky.

TripAdvisorin kommentoijat kehuivat hiekkarannan lisäksi Yyterin tarjoamia mahdollisuuksia purjelautailuun sekä leijalautailuun.

3. Rauhaniemi

Tampereella sijaitseva Rauhaniemen kansankylpylä saa kehuja uimarantansa lisäksi myös saunasta. Rauhaniemestä löytyy kaksi erillistä uimarantaa, joista toinen soveltuu etenkin lapsille.

4. Bellevue, Hanko

Hangon Bellevuen rantaa kuvaillaan matalaksi ja rauhalliseksi. Matkailijat kehuvat rantaa etenkin sen tunnelmasta, jota korostavat Bellevuen läheisyydestä löytyvät vanhat kartanot.

5. Hietaniemen uimaranta

Kaikille Helsinkiläisille tuttu ”Hietsu” on suosittu myös kaupungissa vierailevien keskuudessa. Rannan läheisyydestä löytyvät minigolf-rata, kahvila sekä Taivallahden Tenniskeskus.

Rannalla vierailleet TripAdvisorin kommentoijat ylistivät etenkin uimarannan läheisyyttä Helsingin keskustaan sekä rannalta löytyviä palveluja ja aktiviteettejä.

6. Kalajoen hiekkasärkät

Kalajoen hiekkasärkät ovat yksi Suomen vanhimmista matkakohteista. Muutaman kilometrin mittaiselta rannalta löytyy mittavasti palveluita ja korkeatasoista majoitusta lomailijoille.

7. Ispoisten uimaranta

Turussa sijaitseva Ispoisten uimaranta saa kehuja erityisesti saunomismahdollisuuksistaan sekä läheisyydestään kaupungin keskustaan.

8. Aurinkolahden uimaranta

Itäisen Helsingin Vuosaaressa sijaitsevaa Aurinkolahti saa rannan laadun lisäksi kehuja läheisyydestään sekä metrolinjaan että Uutelan luontopolkuun.

9. Vepsän lomasaari

TripAdvisorin kommentoijat suosittelevat Turun saaristossa sijaitseva Vepsän lomasaarta viikonloppu- tai päiväretkikohteeksi. Saarelta löytyy hiekkarannan lisäksi venesatama, ravintola ja sauna. Saarelle pääsee kulkemaan Aurajoenrannasta vesibussilla.

10. Aurlahden uimaranta, Lohja

Lohjanjärven rannalla sijaitsevaa Aurlahden uimarantaa kehutaan erityisesti läheisyydestään Lohjan keskustaan sekä rannalla sijaitsevasta kahvilasta. Rantaa kuvaillaan siistiksi ja viihtyisäksi.

