Trumpin ex-asianajajalta vietiin juristin luvat – syynä valheelliset väitteet vaalivilpistä

Giulianin puolustus sanoi olevansa pettynyt oikeuden päätökseen hyllyttää Giulianin toimilupa ennen hänen kuulemistaan.

Yhdysvaltain edellisen presidentin Donald Trumpin luottojuristilta Rudy Giulianilta on evätty lupa harjoittaa ammattiaan juristina New Yorkin osavaltiossa, uutisoi CNN.

Päätöksen teki New Yorkin vetoomustuomioistuin, joka perusteli päätöstään Giulianin ”valheellisilla ja harhaanjohtavilla” lausunnoilla koskien viime marraskuussa järjestettyjä presidentinvaaleja. Oikeuden mukaan näyttö Giuliania vastaan on kiistatonta, ja hänen toimintansa ”uhkaa välittömästi yleistä etua”.

Giulianin puolustus sanoo olevansa pettynyt oikeuden päätökseen hyllyttää Giulianin toimilupa ennen hänen kuulemistaan.

– Tämä on ennennäkemätöntä, sillä mielestämme päämiehemme ei aiheuta välitöntä vaaraa yleisen edun näkökulmasta. Uskomme, että kun Giuliania on kuultu ja asiat on käsitelty perusteellisesti, hänen toimilupansa palautetaan, Giulianin asianajajat sanovat lausunnossaan.

Oikeuden mukaan Giuliani on tietoisesti valehdellut väittäessään vaalien olleen vilpilliset. Giuliani itse on sanonut, ettei hän ole tietoisesti levittänyt väärää tai valheellista tietoa.

Rudy Giuliani poistumassa kotoaan New Yorkissa sen jälkeen, kun hänen toimilupansa hyllytettiin.

ToimiLuvan hyllyttäminen on Giulianille kova takaisku, sillä New Yorkin pormestarinakin toiminutta juristia on pidetty alan piireissä aikaansaavana ja vaikutusvaltaisena toimijana.

Alamäki tosin alkoi jo muutama vuosi sitten, kun Manhattanin syyttäjänvirasto, jota Giuliani itse aikoinaan johti, käynnisti häneen kohdistuneen tutkinnan laittomasta lobbaamisesta. Giuliani on kiistänyt rikkeensä.

CNN:n lakiasiantuntijan Elie Honigin mukaan tällaiset hyllytykset ovat poikkeuksellisia. Hänen mukaansa oikeuden päätös on hyvin harvinainen ja hyvin raju.

– Asianajajan työtä on intohimoisesti edustaa päämiestäsi. Usein hän on tehnyt väärin, mutta juristina et voi vain valehdella, Honig sanoo.

Giulianin on määrä saapua oikeuden kuultavaksi pääkaupunkiin Washingtoniin torstaina iltapäivällä paikallista aikaa. Ääntenlaskennassa käytettäviä ohjelmistoja valmistava Dominion Voting Systems syyttää Giuliania usean muun henkilön ohella kunnianloukkauksesta tämän vaalivilppipuheisiin liittyen.