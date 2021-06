Poliisi pyytää havaintoja kahdesta viikonlopun aikana Orimattilasta varastetusta autosta.

Orimattilassa on murtauduttu varastohalliin 11.6.–14.6. välisenä aikana, Hämeen poliisilaitos tiedottaa. Messinkitiellä sijaitsevasta hallista vietiin muun muassa kaksi autoa, joista toinen on museoajoneuvo.

Toinen autoista on Buick Skylark, vuosimallia 1970. Auton väri on ruskea tai beige, ja siinä on musta katto sekä sivujen alaosassa punainen lista. Auton rekisterinumero on CVC–96.

Toinen autoista on tummansininen vuosimallin 1973 Dodge Dart Swinger, jossa on valkoinen konepelti. Konepellissä on iso numero 360. Rekisteritunnus on KOX–929.

Poliisi pyytää havaintoja ja vihjeitä varastetuista autoista. Vihjeet pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteeseen perustutkinta.ph.hame@poliisi.fi otsikolla ”vihje autoista”.