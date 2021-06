Ensimmäisten koronarokoteannosten jakelu hidastuu heinäkuussa – nuoret voivat joutua odottamaan syksyyn asti

THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio ei näe nuorten rokottamisen viivästymisen hidastavan 70 prosentin rokotekattavuuden syntyä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan Suomeen on tulossa kesäkuun aikana suuri määrä Pfizerin koronarokotteita. Sitten tahti hidastuu.

Toimitusmäärien pieneneminen heinäkuussa vaikuttaa etenkin 16–25-vuotiaiden rokotuksiin. Heistä suuri osa joutunee odottamaan ensimmäistä rokoteannostaan ainakin elokuun loppupuolelle saakka.

Lue lisää: 16–25-vuotiaiden rokotusaikataulusta tuli ikävä tieto

THL:n johtavan asiantuntijan Mia Kontion mukaan viivästykset eivät kuitenkaan vaikuta yhden rokoteannoksen 70 prosentin aikuisväestön kattavuuden aikatauluun, sillä kesäkuun suuret toimitusmäärät paikkaavat tilannetta.

– Arvio tällä hetkellä kuitenkin on, että kesäkuun loppuun mennessä saapuneiden rokotteiden jälkeen on saatu 3,5 miljoonaa ihmistä rokotettua. 16 vuotta täyttäneitä on 4,6 miljoonaa, joten EU-tavoitteeseen päästään kyllä.

Rajoitusten purkuun viivästykset eivät ainakaan yksin vaikuta, koska kyse on niin monen asian summasta. Huomioon täytyy rokotteiden lisäksi ottaa muun muassa naapurimaiden ja Suomen koronatilanne.

Heinäkuun osalta Pfizerin rokotetoimitusten määrät enää Kontion mukaan tuskin muuttuvat. Rokotteita tulee nykyisen arvion mukaan silloin noin 240 000 rokotteen viikkotahdilla.

Määrä voi kuulostaa suurelta. Täytyy kuitenkin muistaa, että näistä valtaosa menee toisiksi rokoteannoksiksi, mikä tarkoittaa sitä, että ensimmäistä rokotettaan odottavien aikataulu viivästyy.

Kontio toivoo, että elokuun alusta ensimmäisiä annoksia pystyttäisiin taas antamaan normaalisti. Tässä apuna voi toimia Modernan rokote.

– Emme ole saaneet vielä Modernan toimitusmääristä mitään tietoa. Sitten kun siitä saadaan tietoa, tiedetään, miten paljon enemmän pystytään elokuun puolella rokottamaan nuoria.

Toukokuussa Modernaa toimitettiin Suomeen Kontion mukaan arviolta 40–50 tuhatta annosta.

Ensimmäisten rokoteannosten viivästyminen voi lisätä alueellisia eroja rokotesaatavuudessa. Kontio kuitenkin muistuttaa, että erot ovat jo nykyisellään suuria.

– Täytyy ottaa huomioon, että jossain Länsi-Pohjassa rokotetaan vasta viisikymppisiä. Pääkaupunkiseudulla on kuitenkin edetty jo todella nuoriin ikäryhmiin, mikä ei ole totta joka puolella Suomea.

Esimerkiksi Vantaalla ensimmäisen rokoteajan pystyvät nyt varaamaan jo 20–24-vuotiaat. Paikkakunnat, joissa on paljon iäkkäitä, etenevät nuorempiin ikäluokkiin hitaammin.

– Nyt menee kuitenkin suuri osa näiden paikkakuntien saamista rokotteista iäkkäiden kakkosannoksiin. Siellä jäädään tällä hetkellä vielä enemmän jälkeen.