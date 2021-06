Näillä keinoilla karkotat hyttyset – asiantuntija arvioi kotikonstien tehokkuuden

Hyttystutkijan mukaan pukeutuminen ja asenne ovat parhaat keinot suojautua hyttysiltä.

Toimiva tapa suojata iho hyttysenpistoilta on pukeutua vaalean sävyisiin, pitkähihaisiin vaatteisiin.

Kun korvan juuressa kuuluva ininä ja kutiavat paukamat alkavat toden teolla kyllästyttää, keinoja verenimijöiden karkottamiseen on monia.

Keräsimme internetin syövereistä kotikonsteja, joilla hyttysiä on yritetty vuosien saatossa häätää iholta ja pihapiiristä ja joilla on väitetty tai uskoteltu olevan vaikutusta.

Luonnontieteen amanuenssi Jukka Salmela Lapin maakuntamuseosta on tutkinut hyönteisten elämää vuosia. Pyysimme häntä arvioimaan, mitkä karkottamiskeinoista ovat toimivia.

Salmela nimeää omasta mielestään kaksi parasta keinoa suojautua hyttysenpistoilta: pukeutuminen ja asenne.

– Oikea pukeutuminen on yksinkertaisesti paras tapa. Shortsien sijaan kannattaa käyttää pitkiä housuja ja pitkähihaista paitaa. Esimerkiksi retkipaidat ovat tarpeeksi vahvaa kangasta, josta hyttysen imukärsä ei pääse läpi.

Myös hyttysharsoista ja iholla käytettävistä karkotteista voi olla hyötyä.

– Toinen on asenne. Emme voi hävittää hyttysiä maapallolta. Pitää lähteä siitä ajatuksesta, että ne ovat yksi osa suomalaista kesää ja luontoa, Salmela toteaa.

Näin asiantuntija arvioi kotikonsteja hyttysten karkottamiseksi

1. Kaada ylimääräiset puut ja pensaat

Toimii. Hyttyset viihtyvät varjossa. Puiden kaataminen vähentää varjoisuutta ja lisää tuulisuutta.

2. Syö B-vitamiinia

– Olen törmännyt tähän aikaisemminkin. Jos itse kokee, että B-vitamiinin syöminen hyödyttää, niin tuskin siitä haittaakaan on.

3. Hanki linnun- tai lepakonpönttö

Toimii. Pöntöissä pesivät linnut ja etenkin lepakot ovat hyönteissyöjiä.

– En usko, että tällä on radikaalia vaikutusta, mutta on ainakin muutama hyttynen sitten vähemmän.

4. Tyhjennä vesiastiat

Toimii ja ei toimi. Suurin osa Suomessa esiintyvistä ihmistä vaivaavista hyttysistä on niin sanottuja sulamisvesihyttysiä, jotka kehittyvät keväällä lumien sulamisvesilammikoissa olevista munista. Naaraat munivat maahan, eivätkä vedenpinnalle.

Suomessa esiintyy myös lintuhyttysiä, jotka munivat veden pintakalvolle. Vesiastioissa olevat toukat ovat todennäköisimmin lintuhyttysten toukkia. Ne eivät kiinnostu ihmisistä yhtä paljon.

Pöntöissä pesivät linnut ja etenkin lepakot ovat hyönteissyöjiä.

5. Tiputa vesiastiaan tai lammikkoon öljyä tai astianpesuainetta

Toimii. Öljy ja astianpesuaine rikkovat veden pintajännityksen, jolloin toukat eivät pääse kuoriutumaan. Aineita kannattaa kuitenkin laittaa veteen korkeintaan vain pieniä määriä.

6. Osta hyttysansa

Toimii. Ilmaan hiilidioksidia vapauttavat laitteet ovat tehokkaita ja saattavat kesän aikana vangita litrakaupalla hyttysiä. Hyvä puoli laitteissa on, että hiilidioksidi houkuttelee puoleensa vain verta imeviä naaraita eikä muita hyönteisiä, kuten perhosia.

– Eivät ne hyttysiä sukupuuttoon hävitä, mutta saattavat tuoda helpotusta pienellä alueella.

7. Hanki hyönteislamppu

Ei toimi. Lamppu ei yksinään riitä. Kesäisin Suomessa on muutenkin valoisat olosuhteet.

8. Pukeudu vaaleisiin sävyihin

Toimii. Hyttyset pitävät tummista sävyistä ja punaisesta. Vaaleista sävyistä, kuten keltaisesta tai valkoisesta ne eivät pidä.

9. Osta lihansyöjäkasvi tai kasvata yrttejä

Kasvien kasvattaminen on mukavaa puuhaa, mutta hyttysten karkottamiseen se ei ole tehokkain keino.

– Hajumaailma on tärkeä hyttysten elämässä. On mahdollista, että kasveissa on joitain yhdisteitä, joista hyttyset eivät pidä.

10. Lämpötyynyllä toimiva hyttyskarkotin

Toimii. Torjunta-aineen höyrystämiseen perustuvan laitteen hyvä puoli on, että se ei tapa hyttysiä. Kovin tuulisella säällä siitä ei kuitenkaan ole yhtä paljon hyötyä.

11. Grillaa tai sytytä nuotio

Toimii.

– Perinteinen saamelaisten keino on, että tehdään tulet ja ollaan savussa.

Savu tuo kuitenkin helpotusta vain sen välittömässä läheisyydessä.

12. Käytä tuuletinta

Ei toimi.

– Pitäisi olla aika massiivinen suihkukoneen moottori tai vastaava.

Hyttyssavusta on apua vain tyynellä säällä.

13. Suojaudu hyttyskarkotteella

Toimii. Osa tehoaineista on tehokkaampia kuin toiset. Hyttyskarkotteiden DEET-pitoisuudet ovat nykyisin pienempiä, mutta toimivat silti.

14. Lataa karkotussovellus puhelimeen

On olemassa mobiilisovelluksia, joiden väitetään karkottavan hyttysiä ultraäänen avulla.

– Tähän en oikein usko. Äänillä pystyy paremmin kutsumaan hyttysiä luokseen.

Salmelan mukaan hyttysnaaraiden eli verenimijöiden kuulo on melko huono, joten hän suhtautuu sovellukseen skeptisesti.

15. Käytä hyttyssavua

Toimii, mutta vain hyvin tyynellä säällä.

16. Älä huido

Toimii. Ihminen erittää liikkuessaan enemmän hiilidioksidia, joka houkuttelee hyttysiä.

– Aika voi tosin käydä pitkäksi, jos on koko ajan paikallaan.

17. Vältä hikoilua

Toimii. Iholla olevat bakteerit pilkkovat hikeä, mikä aiheuttaa hyttysiä puoleensa houkuttelevia hajuja. Ihmiset kiinnostavat hyttysiä kuitenkin suihkunraikkaanakin.

18. Hiero ihollesi laventeliöljyä

Jotkin hajut voivat häiritä hyttysten tuntosarvien reseptoreja.

– On se periaatteessa mahdollista.

19. Syö valkosipulia

– Jos kokee, että siitä on apua. En osaa sanoa, pitääkö sitä sitten kynsikaupalla syödä päivässä.

