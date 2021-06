Ylimmän johdon tulospalkkioiden saajien joukossa on muun muassa alivaltiosihteereitä, osastopäälliköitä ja pääjohtajia hallinnon eri alueilta.

Valtiovarainministeriössä on tehty päätökset ylimmän virkamiesjohdon vuoden 2020 tulospalkkioista. Esityksiä tulospalkkioista tuli viideltä hallinnonalalta, ja yhteensä tulospalkkioita jaettiin noin 170 000 euroa.

Palkkioissa erikoista on se, että niitä on edellisen kerran jaettu vuonna 2014, ja ne on palautettu käyttöön tänä keväänä.

Valtiovarainministeriön osastopäällikkö Juha Sarkio valtionhallinnon kehittämisosastolta kertoo, että taustalla on ”paluu normaaliin” Juha Sipilän (kesk) hallituskauden jälkeen.

– Tulospalkkiojärjestelmä on aikanaan ollut pysyvä. Sipilän hallituskauden aikana hallitus päätti, että johdon tulospalkkiot ensin puolitettiin ensimmäisenä vuonna ja sen jälkeen poistettiin loppukaudeksi kokonaan. Se koski vain johdon tulospalkkioita. Se oli voimassa sen hallituskauden, koska oli sen hallituksen päätös jäädyttää ne hallituskauden ajaksi.

– Sitten kun tuli uusi hallituskausi, asia vietiin ministeri Sirpa Paaterolle (sd), joka keskusteli pääministeri Sanna Marinin (sd) kanssa. Todettiin, ettei ole mitään syytä jatkaa jäädytystä Sipilän hallituskauden perustein, koska perusteet liittyivät muuhun asiaan eli palkkojen leikkaamiseen, Sarkio jatkaa.

Juha Sipilän hallituskaudella hallitus ja osa yhteiskunnan ylintä johtoa leikkasi omia palkkojaan vapaaehtoisesti.

– Valtiolla ei leikattu sillä mekanismilla, vaan jäädytettiin palkat ja tulospalkkiot. Se oli sen hallituskauden aikainen ratkaisu. Tällä hallituskaudella palkkojen leikkausta ei ole ollut poliittisella listalla.

Sarkion mukaan ylimmän johdon tulospalkkioiden palauttamisessa ei ollut mitään erillistä päätettävää, koska ne oli poistettu käytöstä vain Sipilän hallituskaudeksi.

– Tilanne palasi ihan normaaliin niin kuin ollaan oltu kymmenen tai viisitoista vuotta ennen Sipilän hallituskautta.

Tulospalkkiojärjestelmää ei ole pakko käyttää, ja ministeriöt ja virastot päättävät sen tarpeesta jatkossa taas itse.

Nyt jaettujen tulospalkkioiden saajien joukossa on muun muassa alivaltiosihteereitä, osastopäälliköitä ja pääjohtajia hallinnon eri alueilta. Palkkiot vaihtelevat reilusta 2 000 eurosta yli 10 000 euroon.

Vaihtelu palkkioissa johtuu yksinkertaisesti siitä, että ne perustuvat vaihtelevaan prosenttiosuuteen saajan vuosipalkasta, valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Päivi Lanttola kertoo. Tulospalkkion saajat määräytyvät eri ministeriöiden tekemien esitysten perusteella.

– Johtajilla on johtamissopimukset, joissa on sovittu tulostavoitteita, ja ministeriöt tekevät onnistumisen arvioinnit ja toimittavat meille esitykset, joissa onnistuminen on tavallaan pisteytetty. Ne pisteytykset johtavat sitten prosenttiin, joka on 2–8 prosenttia vuosipalkasta.

Ylimmän johdon tulospalkkiota jaettiin nyt yhteensä 31 henkilölle.