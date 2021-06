Näin kauan lämpö jatkuu – meteorologi kehottaa ottamaan ilon irti nyt

Jos lämmöstä pitää, nyt alkavalla viikolla siitä voi kyllä nauttia, kertoo meteorologi Anna Latvala.

Suomalaiset ovat saaneet viime päivinä nauttia vuodenaikaan nähden lämpimistä keleistä. Etenkin Pohjois-Suomi on saanut osansa helteistä, sillä perjantaina kesäkuun siihen mennessä korkein lämpötila, peräti 29,4 astetta, mitattiin Forecan mukaan Utsjoella.

Hellepäiviä on tähän vuoteen mahtunut tähän mennessä jo kymmenkunta, eikä loppua näy ainakaan toistaiseksi. Sää muuttuu ensi viikolla kuitenkin epävakaisemmaksi, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala.

Ilmamassa Suomen ympäristössä pysyy edelleen lämpimänä. Sadekuurot yleistyvät alkuviikosta, ja niissä on mukana myös ukkosta.

Maanantaina sateet painottuvat maan etelä- ja keskiosaan enimmäkseen Kaakkois-Suomi–Pohjanmaa-linjalle. Hellelukemiinkin voidaan paikallisesti päästä etelässä ja lännessä. Viikon lämpimimmät lukemat koetaan Etelä-Suomessa maanantaina, jolloin lämpötila voi nousta jopa 25–27 asteeseen. Suurimmassa osassa maata lämpötila pysyttelee kuitenkin 20 asteessa tai hieman sen yläpuolella.

Mattolaiturilla loikoiltiin Helsingissä perjantaina. Hellelukemiin päästään ajoittain todennäköisesti myös 7. kesäkuuta alkavalla viikolla.

– Maanantaina ihan tuolla Lapin pohjois- ja itäosassa sekä pitkin itärajaa Koillismaan Kainuun tienoille jäädään alle 20 asteeseen, mutta kyllä käytännössä muualla maassa on ihan lämmintä, Latvala sanoo.

Maanantain ja tiistain välisenä yönä ajoittaiset ukkoskuurot alkavat lännestä, ja jatkuvat tiistaipäivänä maan länsiosassa. Lämpötilat ovat edelleen 20 asteen yläpuolella yleisesti koko maassa viileämpää Pohjois-Lappia ja lännen sateisia alueita lukuun ottamatta. Hellelukemat saavutetaan todennäköisimmin Itä-Suomessa tai lounaan poutaisemmilla alueilla.

Keskiviikkona ja torstaina sää jatkuu alkuviikon tapaan kuurosateisena. Sateet painottuvat maan länsi- ja pohjoisosiin, ja etenkin Lapissa nähdään torstaina kuurojen seassa laajalti ukkosta. Lämpötilat pysyvät alkuviikon tapaan 20 asteen tuntumassa.

– Loppuviikosta on jo enemmän epävarmuutta. On mahdollista, että siirrytään enemmän kohti matalapainesäätä, jolloin jonakin päivänä voi sataa vähän enemmänkin. Suurin osa sateista on kuitenkin juuri tällaisia kuuroluonteisia ensi viikolla. Lämpötilat ovat ainakin tuonne perjantain ja lauantain tienoille asti aika laajalti 20 asteen molemmin puolin, Latvala kertoo.

Viikon lämpötilat ovat tavanomaista lämpimämpiä etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa, joissa poikkeamaa on jopa 3–6 astetta. Muualla maassa poikkeamaa ylöspäin on 1–3 astetta.

Lämpimistä keleistä päästään nauttimaan ensi viikolla lähes koko maassa.

Euroopan keskipitkän aikavälin sääennusteiden keskuksen kuukausiennusteen mukaan sää on vielä ensi viikon huomattavasti tavanomaista lämpimämpi, mutta sitten tapahtuu muutos viileämpään.

Sää muuttuu 14. kesäkuuta alkavalla viikolla Latvalan mukaan matalapainetyyppiseksi, mikä tarkoittaa sitä, että päivien välinen vaihtelu sään suhteen kasvaa. Myös lämpötila viilenee tavanomaiseksi tai sitä hieman viileämmäksi.

Ennusteen mukaan tällä hetkellä näyttäisi siltä, että sää jatkuisi tavanomaisena myös juhannusviikolla niin lämpötilojen kuin sademäärienkin osalta. Ennusteet kuitenkin tarkentuvat vielä.

Vaikka kelit eivät umpisurkeiksi näytä muuttuvan, lähiviikkojen lämpimimmät päivät ajoittuvat kuitenkin todennäköisesti ensi viikolle. Latvala kehottaakin ihmisiä ottamaan helteistä ilon irti.

