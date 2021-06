Näihin kuviin tiivistyy kesän riemu – Helsingin illassa lähetettiin terveiset Kiurulle

Sisämaan ja pohjoisen lämpimämmät kelit eivät estäneet helsinkiläisiä nauttimasta kesäillan aurinkoisesta säästä.

Inarissa 26 astetta, Joensuussa 23, Jyväskylässä 22. Helsinki ei päässyt torstain alkuillasta pistesijoille noin 19 asteen lämpötilallaan, joskin jumbosijakin jäi saavuttamattomiin.

Verrattain viileä sää ei kuitenkaan estänyt helsinkiläisiä nauttimasta kesätunnelmasta. IS tiedusteli Sinebrychoffin puiston ja Eiranrannan täyttäneiltä helsinkiläisiltä kesän alun tunnelmia.

Kesäilta houkutteli helsinkiläiset ulkoilmaan.

Kaisa, Maiju ja Asta ovat asettuneet Koffinpuistoon piknikille. Eväiden lisäksi mukana on ämpärillinen sangriaa. Edes juuri piiloon mennyt aurinko ei onnistu latistamaan alkuillan hilpeää tunnelmaa.

– Vähän odotettiin lämpimämpää tälle päivälle. Emme ole pettyneitä, mutta vähän yllättyneitä. Auringonpaiste olisi saanut jatkua pidempään, Maiju kertoo.

Kaisa (vas.), Maiju ja Asta. Sopiva kesälämpötila on vastaajasta riippuen 20–25 astetta.

Koronatilanteen parantuminen on tehnyt Astan olosta paljon rauhallisemman. Maijun mukaan nyt on tärkeää asennoitua kesään niin, että tekee rajoitusten salliessa mahdollisimman paljon.

– Ja totta kai paremmat kelit, hän lisää nauraen.

– Olen ravintola-alalla töissä, että kyllä rajoitukset ovat vielä arkipäivää. Olisi tosi kivaa oman alankin puolesta, että Kiuru vähän vapauttaisi rajoituksia, Kaisa naurahtaa.

Vähän rinteessä alempana iltaa istuvat ystävykset Alessia ja Tintti kertovat tapaavansa ensimmäistä kertaa useampaan kuukauteen.

– Opiskelen ulkomailla, on tosi kiva nähdä kaveria pitkästä aikaa, Alessia kertoo. Myös Tintti on silminnähden iloinen jälleennäkemisestä.

Jälleennäkemisen riemua. Kuvassa Tintti (vas.) ja Alessia.

Alessialla kesä tuo tullessaan työharjoittelun. Tintin suvi kuluu gradua kirjoittamassa.

– Toivottavasti saisi jotain aikaiseksi, niin voisi sitten pitää lomaa, hän toteaa.

Vaikka kesäillan säätä kehutaankin, voisi elohopea nousta jatkossa korkeammallekin.

– Olen puoliksi italialainen, niin lämmönsietokyky voi olla vähän erilainen. Realistisesti Suomessa 20 astetta on kiva. Tästä hieman lämpimämpi, tämä on vähän tällainen kevätilma.

Minni, Arttu, ja Daniel ovat päässeet muilta kiireiltään viettämään yhteistä aikaa kaveriporukalla. Luvassa on lautapelien täytteinen ilta. Joukosta puuttuu vielä kaksi.

– Erittäin hyvällä fiiliksellä mennään, hyvä tunnelma, voisin sanoa, Minni toteaa.

Huojuva torni pysyi vielä toistaiseksi pystyssä Danielin (vas.), Minnin ja Artun illanistujaisissa.

Lämpötila voisi tämänkin kolmikon mielestä olla korkeampi, mutta se ei menoa haittaa.

– On tosi suuri vaikutus ollut mielialaan sillä, että koronatilanne on parempi. Voi tehdä kavereiden kanssa kaikkea, ja on hyvät kelit, Arttu kertoo.

– Tuntuu, että ollaan menty parempaan suuntaan, mutta ihan ei vielä tunnu, että oltaisiin selvillä vesillä, analysoi puolestaan Daniel.

Normaalitilanteessa ei vielä olla, mutta siihen vaadittavat askeleet ovat kaveruksilla selvät.

– Nolla tartuntaa päivässä, ja baarit auki, sanoo Daniel.

– Jos koronarokotteen saisi, se varmaan vaikuttaisi aika paljon, Arttu lisää.

Siirrymme Eiranrantaan, jossa Emma ja Erkka ovat iltakävelyllä nauttimassa auringon maalaamasta merimaisemasta.

– Niin hyvä sää ja paljon porukkaa ulkona, kiva nähdä ihmisiä, Emma toteaa.

Se, että muualla Suomessa on tällä hetkellä huomattavasti lämpimämpää, ei tule Erkalle yllätyksenä.

– Merihän on vielä kylmä, ja verrattuna esimerkiksi Keski-Suomeen täällä on siksi viileää. Sitä saa kun asuu Helsingissä, se pitää vain kestää.

Ravintoloiden normaalit aukioloajat olisivat Erkan mukaan etenkin nuorille merkki tilanteen paluusta normaaliksi. Vielä pitää kuitenkin jaksaa noudattaa sääntöjä, hän muistuttaa. Kuvassa Erkka ja Emma.

Lämpimämpää säätä odotellaan, mutta nyt tärkeämpi on ilta-auringossa kimalteleva merimaisema. Tärkeää on myös se, että koronatilanne on paranemaan päin, Emma kertoo.

– Ihmiset ovat nyt ulkona, ja ulkona pystyy pitämään turvavälit paremmin. Kyllä tämä tästä, kunhan jaksaa vielä muutaman kuukauden, että kaikki saadaan rokotettua, Erkka lisää.

Ursinin kalliolla aivan meren äärellä istuvat Hanna ja Charlotte. Käynnissä on kahden hengen afterwork -tapahtuma upealla maisemalla.

– Oli niin ihana sää, että oli pakko päästä nauttimaan ulos tästä aurinkoisesta illasta, Hanna kertoo.

Charlotten mukaan etenkin ulkona ollessa tuntuu jo lähes normaalilta. Hän toivoo kuitenkin pääsevänsä ensi kesänä normaalisti konsertteihin ja festivaaleille.

– On kyllä helpompi tulla tänne ulos, olla täällä rannalla, kuin mennä ravintolaan. Tämä tuntuu vieläkin turvallisemmalta, Hanna lisää.

Ravintoloiden aukiolo kruunaisi kesän, mutta nyt eletään tilanteen mukaan. Kesä sujuu pitkälti töiden merkeissä, mutta on luvassa myös esimerkiksi purjehtimista.

Lämpötilaan ollaan täälläkin tyytyväisiä.

– Tämäkin on aika hyvä, nyt on kuitenkin vasta kesän alku, sanoo Hanna.