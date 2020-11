Floridassa asuva Jorma Puranen on henkeen ja vereen Trumpin kannattaja – on päässyt vierailemaan myös Mar-a-Lagossa

Tuore dokumenttielokuva kertoo presidentti Donald Trumpin vallan vaikutuksista amerikkalaisiin. Ohjelmassa on haastateltu ihmisiä eri puolilta Yhdysvaltoja.

MTV:n Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen seuraa työkseen Yhdysvaltain sisäistä kehitystä. Parin vuoden takaisessa dokumentissaan Trumpin Amerikka – jakautunut kansa (2018) hän selvitti, kuinka Donald Trumpin nouseminen presidentiksi oli repinyt railoa amerikkalaisten välille.

Tuoreessa Trumpin Amerikan tulevaisuus -dokumentissaan Karppinen kysyy, mitä jakautuneen kansan horisontissa odottaa. Panokset ovat vähintään yhtä kovat kuin pari vuotta sitten.

Koskettava dokumenttielokuva kertoo Trumpin vallan vaikutuksista amerikkalaisiin ja heidän tulevaisuuteensa.­

Karppinen tapaa ihmisiä eri puolilta maata. He ovat kuin eri todellisuuksista. 48 vuotta Floridassa asunut Jorma Puranen on henkeen ja vereen Donald Trumpin kannattaja ja yksi uuden Trumpin Amerikan tulevaisuus -dokumentin haastateltavista. Muun muassa keittiökaappeja työkseen valmistava yrittäjä kampanjoi jo viime vaaleissa Trumpin puolesta.

Trump-mobiili vauhdissa 2016.­

Purasen silmäterä on Trump-mobiili, överi limusiini, joka on koottu 38 eri auton osista. Auto on saanut paljon huomiota, ja sen on noteerannut myös Trump itse. Niinpä Puranen on päässyt myös vierailemaan Trumpin loma-asunnossa Mar-a-Lagossa Floridan Palm Beachilla.

Yrittäjä-Puranen ei tunnista maassa rehottavaa rasismia ollenkaan, mutta on kavereineen sitä mieltä, että jos mustat eivät viihdy Yhdysvalloissa, nämä voisivat painua takaisin Afrikkaan.

Marraskuun presidentinvaaleissa ei ole kyse vain siitä, kuka on seuraava presidentti, vaan myös kansalaisten perusoikeuksista.

Koronapandemia ja poliisiväkivaltaa vastustavat mielenosoitukset ovat leimanneet USA:ta 2020.­

Koronavirus on korostanut eroja amerikkalaisten kesken. Trumpin piittaamattomuudesta pandemian keskellä ovat kärsineet ne, joiden asema yhteiskunnassa on heikompi. Myös presidentin kannat aborttiin, ilmastonmuutokseen ja rasismiin aiheuttavat huolta.

