IS.fi uudistuu - kurkista työmaallemme!

Ilta-Sanomien verkkosivuston uudistusta on tehty keväästä lähtien, ja nyt olemme päässeet siihen vaiheeseen, että päästämme myös lukijamme kurkistamaan ja kommentoimaan vielä osin keskeneräistä työtä.



Uusi sivusto painottaa entistä enemmän mobiilikäyttöä - sillä neljä viidestä lukijastamme lukee jo uutisia mobiililaitteilla. Sivuston ulkoasuun on haettu yksinkertaisempaa ja selkeämpää ilmettä - nykyisen, monien mielestä jopa hälyisän kokonaisuuden sijaan.



Suurin muutos on kuitenkin tapahtunut ns. pannuhuoneen puolella. Sivuston koko tekninen taustajärjestelmä on päivitetty uusimpaan nettitekniikkaan. Tavalliselle käyttäjälle tämä näkyy nykyistä selvästi nopeammin latautuvina sivuina.



Uuden IS.fi-sivuston ennakko- eli betaversio on katsottavissa osoitteessa beta.is.fihttps://beta.is.fi. Käy kurkkaamassa työmaallemme ja kerro, mitä pidät!



Muista toki, että osa sivuista ja toiminnoista on vielä työn alla, eikä siksi toimi tai on ohjattu takaisin nykyiselle sivustolle. Lisäksi jo toimivista löytyy yhtä jos toistakin pientä korjattavaa päivittäin.