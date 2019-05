Uutiset

Käsittämätön tihutyö junaraiteella aiheutti suurta vaaraa – poliisi epäilee tekijöiksi paikallisia lapsia

Poliisi on saanut selville Kaakkois-Suomen Luumäellä raidetuhotöistä epäillyt. Poliisin mukaan pääraiteille kiviä asetelleet olivat alle 15-vuotiaita lapsia.Luumäen Taavetissa molemmille pääraiteille aseteltiin kiviä neljä kertaa huhti-toukokuun aikana. Raideosuudella junan nopeus on noin 200 kilometriä tunnissa, joten kivien ja murskeen asettelemisesta raiteille aiheutui erittäin suuri vaara ihmisille ja junakalustolle.Viimeisimmän teon yhteydessä 8. toukokuuta Allegro-juna jouduttiin pysäyttämään ja junaliikenne keskeytyi tihutöiden vuoksi. Vaurioiden kustannukset tarkentuvat myöhemmin tutkinnan aikana.Poliisi teki syyllisten selvittämisessä yhteistyötä paikallisten koulujen kanssa. Taavetin kouluilla ja koulutoimella oli poliisin mukaan tärkeä rooli asian selvittämisessä.Poliisi kertoo jatkavansa tutkintaa puhuttamalla epäiltyjä, joita poliisilla on tiedossaan useita. He eivät alle 15-vuotiaina ole rikosoikeudellisessa vastuussa mutta ovat vahingonkorvausvelvollisia.Asiaa tutkitaan liikennetuhotyönä, josta voidaan tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.