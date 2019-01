Uutiset

Eduskuntaryhmät käsittelevät huomenna lakeja, jotka koskevat lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perussuomalaiset: Turvapaikanhakijat säilöön prosessin ajaksi

Viimeisin lakiesitys on kerännyt paljon kritiikkiä