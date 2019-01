Ilotytön tappajalle taas vankeutta – törkeä raiskaus ja törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö samana päivänä

Uutiset

Ilotytön tappajalle taas vankeutta – törkeä raiskaus ja törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö samana päivän

on tuominnut 53-vuotiaan miehen kolmen vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Miehen syyksi luettiin viisi rikosta, joista vakavimmat ovat törkeä raiskaus ja törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö.Lisäksi oikeus katsoi hänen syyllistyneen perusmuotoiseen lapsen seksuaalisen hyväksikäyttöön, lapsen houkuttelemiseen seksuaaliseen tarkoituksiin ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapitoon.Miehen rikoshistorian tunnetuin teko on 28 vuoden takaa. Hän tappoi vuonna 1991 Helsingin Kalliossa puolalaisen ilotytön kuristamalla. Tuolloin tuomioksi tuli kymmenen ja puoli vuotta vankeutta.päättyneen oikeudenkäynnin asiakirjat on asian arkaluonteisuuden vuoksi julistettu salaisiksi. Salassapitoaika päättyy vuonna 2078.Kolme rikoksista eli raiskaus ja hyväksikäytöt tapahtuivat samana päivänä 15. lokakuuta 2017. Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin alkoi seuraavana päivänä ja jatkui seuraavan vuoden syyskuulle.53-vuotias on ollut vangittuna 18. syyskuuta alkaen. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava kuva löytyi hänen hallustaan syyskuun lopulla 2018.Tuomiolauselmasta ei käy selville uhrien määrä. Oikeus määräsi miehen maksamaan korvauksia kahdelle eri asianomistajalle.Toiselle uhreista hänen on maksettava kivusta ja särystä 7 000 euroa sekä loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä 5 500 euroa. Toiselle uhrille mies määrättiin maksamaan 1 200 euroa loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä.Kun mukaan lasketaan muun muassa oikeudenkäyntikulut ja lääkekulut, maksettavaksi tulee yhteensä lähes 32 000 euroa.ei ole lainvoimainen. Oikeus laatii asiasta myöhemmin julkisen selosteen, jossa perustellaan tarkemmin tuomion syitä.