Millaista etua miehisen murrosiän kokeneet ja sukupuolensa korjanneet transnaiset voivat saada urheilussa? Transurheilijoiden asema herättää kiivasta väittelyä, ja urheilumaailma on ratkaisujen edessä ymmällään.

Sukupuolten välinen taistelu. Tällä otsikolla mainostettiin 1940-luvun tennissuuruuden Bobby Riggsin ja naisten huippupelaajan Billie Jean Kingin välistä ottelua vuonna 1973.

Se olikin aikansa suuri taistelu. Kyse ei ollut vain tennisottelusta vaan kamppailusta naisten tasa-arvon puolesta. Tapahtumaa seurasi Yhdysvalloissa television välityksellä 50 miljoonaa ihmistä, maailmanlaajuisesti 90 miljoonaa.

Naisten tennistä vähätellyt Riggs johti alussa, mutta King vei ottelun lopulta kolmessa erässä: 6–4, 6–3, 6–3.

Miessika oli saanut ansionsa mukaan.

Ottelun jälkeen naisten tenniksen status ja palkkiosummat nousivat ansaitusti.

Penkkiurheilijoiden mieliin syöpynyt sukupuolten välinen taistelu ei kuitenkaan ole kovin hyvä tutkimus miesten ja naisten välisestä tasoerosta tenniksessä – tai urheilussa muutenkaan.

Urheilulehti Lisää laatujournalismia TÄMÄ ARTIKKELI on julkaistu ensi kertaa Urheilulehden numerossa 19/2023. Pintaa syvemmälle mennään Urheilulehdessä joka viikko. Tilausohjeet ovat täällä.

Riggs oli 55-vuotias mies, kun ottelu pelattiin. King oli 29-vuotias ja naisten maailmanlistan kakkonen. Olisiko kaksi aktiivipelaajaa muodostaneet paremman koeasetelman?

Toinen ongelma on toistettavuus. Kun vastaavia naisten ja miesten mittelöitä on pelattu tenniksessä muulloin, ne ovat lähes aina päättyneet miesten voittoon.

Jo ennen Kingin kohtaamista vuonna 1973 Riggs oli haastanut naisten maailmanlistan kärkinimen Margaret Courtin. Riggs voitti ottelun 6–2, 6–1.

Syyskuussa 1992 uransa ehtoopuolella olleet tennissuuruudet Martina Navratilova ja Jimmy Connors kohtasivat. Sääntöhelpotuksista huolimatta Navratilova hävisi 5–7, 2–6.

Naisten tenniksen kärkeen 1990-luvun lopulla nousseet Williamsin sisarukset Serena ja Venus väittivät, että he voittaisivat kenet tahansa miespelaajan, joka olisi maailmanlistalla kahdensadan huonommalla puolella. Saksalainen, sijalle 203 sijoitettu Karsten Braasch haastoikin sisarukset vuoden 1998 Australian avointen yhteydessä yhden erän otteluihin. Serena Williams hävisi Braaschille 1–6, Venus 2–6.

Tenniksessä sukupuolten väliset erot ovat pienempiä kuin monessa muussa lajissa. Ensinnäkin tenniksessä ei ole kontaktia. Siinä ei myöskään saa absoluuttista etua pelkällä nopeudella, voimalla tai kestävyydellä, vaikka näistä kaikista onkin hyötyä.

Ehkä juuri siksi tenniksestä on muodostunut laji, jossa on usein arvuuteltu miesten ja naisten välistä suhteellista taitotasoa – ja toisinaan kilvoiteltu paremmuudesta.

Karsten Braasch mitteli Venus (vas.) ja Serena Williamsin kanssa Australiassa 1998.

Yksilölajeissa sukupuolten väliset erot näkee yksinkertaisella keinolla: vertailemalla maailmanennätyksiä.

Esimerkiksi uintilajeissa naisten ja miesten ero maailmanennätysajoissa on noin kymmenen prosenttia.

Juoksulajeissa se on samankaltainen. Suurin ero juoksulajeissa on 800 metrillä.

Hyppylajeissa erot ovat suuremmat, 14–19 prosentin luokkaa.

Heittolajeissa naisten ja miesten maailmanennätykset ovat melko lähellä toisiaan. Itse asiassa kiekonheitossa naisten maailmanennätys on lähes kolme metriä enemmän kuin miesten, mutta naiset heittävät kilon kiekkoa, kun miesten kiekko painaa kaksi kiloa.

Muissa heittolajeissa on samankaltaiset erot välineen painossa. Sille on hyvä selitys: heittäminen on itse asiassa niitä urheilusuorituksia, joissa sukupuolten erot ovat suurimmasta päästä.

Tasa-arvon kehittyminen on parantanut naisten urheilusuorituksia, mutta vain tiettyyn pisteeseen saakka. Naisten maailmanennätykset lähenivät miesten vastaavia viime vuosisadan aikana. Kuitenkin 1980-luvun jälkeen lähentyminen on pääsääntöisesti pysähtynyt. Joissain lajeissa, kuten 100 metrin juoksussa, ero on jopa kasvanut.

Naisten ja miesten fyysisen suorituskyvyn objektiivisten erojen tunnustaminen ei tietenkään tarkoita naisten urheilun vähättelyä.

Esimerkiksi naisten tennis on usein jopa viihdyttävämpää seurattavaa juuri siksi, etteivät naiset ole yhtä voimakkaita kuin miehet. Miehillä syötöt ovat toisinaan niin kovia, ettei pitkiä palloralleja pääse syntymään.

Sekä naisten että miesten 400 metrin aitojen ME:tä on parannettu aivan viime vuosina: Sydney McLaughlin Eugenen MM-kisoissa 2022 (yllä) ja Karsten Warholm Tokion olympialaisissa 2021 (alla.)

Yksi keskeinen syy miesten ja naisten urheilusuoritusten eroille on mieshormoni testosteroni. Sen ansiosta miehet ovat keskimäärin vahvempia, nopeampia ja kestävämpiä.

Naisenkin keho tuottaa testosteronia, mutta huomattavasti pienempiä määriä. Miesten tyypilliset testosteronitasot ovat noin 10–38 nanomoolia litrassa. Naisilla ne ovat yleisesti 0,4–2.

Ennen murrosikää tyttöjen ja poikien erot testosteronissa ja siten myös liikunnallisissa kyvyissä eivät ole kovin merkityksellisiä. Paljon urheilevat tytöt ja pojat ovat suunnilleen samantasoisia. Puberteetissa erot kuitenkin kasvavat merkittävästi.

Kasvuhormonin ja insuliininkaltaisen kasvutekijän (IGF-1) lisäksi testosteroni edistää lihasten proteiinisynteesiä. Siksi murrosiässä miehellä muodostuu lihassoluja enemmän kuin naisella. Murrosiän aikana naisen keho puolestaan tuottaa soluista miehiä todennäköisemmin rasvasoluja. Murrosiän päättyessä miehellä on rasvasta vapaata painoa (lean body mass) keskimäärin noin puolitoista kertaa enemmän kuin naisella.

Tällä on merkitystä pitkään.

Viime vuosina transurheilijoiden asema on herättänyt kiivaita väittelyitä. Varsinkin Tokion olympialaisten aikaan otsikoissa oli uusiseelantilainen painonnostaja Laurel Hubbard. Hän oli ensimmäinen olympiaurheilija, joka kilpaili naisten sarjassa, vaikka hänet oli synnyttyään luokiteltu pojaksi.

Myös pojan ruumiiseen syntynyt, mutta myöhemmin sukupuolensa naiseksi korjannut uimari Lia Thomas on kerännyt paljon kansainvälistä huomiota. Hän on voittanut naisten yliopistomestaruuden Yhdysvalloissa.

Painonnostaja Laurel Hubbardin ja uimari Lia Thomasin (alla) kilpaileminen naisten sarjoissa on puhuttanut, sillä kumpikin on elänyt miehisen murrosiän.

Sekä Hubbard ja Thomas ovat eläneet miehisen murrosiän. Antaako se etulyöntiaseman heidän kilpasisariinsa nähden, vaikka he ovat myöhemmin tukahduttaneet testosteronintuotantoaan hormonihoidoilla?

Transnaiset kokevat olevansa naisia, mutta heidän kehonsa on keskimäärin voimakkaampi kuin niin sanotuilla cis-naisilla (naisen kehoon syntyneet, jotka kokevat olevansa naisia).

Tutkimukset kertovat, että vaikka transnaiset alentaisivat testosteronitasojaan eri urheiluliittojen vaatimille tasoille, miehisen murrosiän hyödyt pääosin pysyvät. Suoritustasoltaan transnaiset ovat siis keskimäärin lähempänä miehiä kuin naisia.

Tämä selviää esimerkiksi arvostetun British Medical Journalin julkaisemasta vertaisarvioidusta tutkimuskatsauksesta. Siihen on koottu tutkimuksia transnaisten urheilullisista kyvyistä. Katsauksen pääkirjoittajana on tunnettu transurheilijoiden puolestapuhuja Joanna Harper.

Asiaa käsittelevissä tutkimuksissa on perinteisesti testattu transnaisia, jotka eivät ole huippu-urheilijoita.

Tutkimusnäytön mukaan yksi miehille tyypillinen etu kyllä katoaa testosteronia tukahduttavissa hoidoissa.

Miesten veriarvot ovat perinteisesti paremmat kuin naisilla. Esimerkiksi miesten veren punasoluissa on enemmän hemoglobiinia, joka kuljettaa happea keuhkoista lihaksille. Siitä on hyötyä varsinkin kestävyysurheilussa. Osittain korkeamman hemoglobiinin ansiosta miesten hapenottokyky on parempi.

” Jokainen saa olla sellainen kuin haluaa, mutta urheilun suhteen minulla on aika jyrkkä ajatusmaailma.

Kuitenkin jo neljä kuukautta testosteronitasoja alentavan hormoniterapian jälkeen transnaisten hemoglobiinitasot laskevat naistyypilliselle tasolle.

Valtaosa eduista, joita saa miehisestä murrosiästä, eivät kuitenkaan katoa, tutkimukset kertovat.

Testosteronin tukahduttamiseen pyrkivällä hoidolla on esimerkiksi hyvin pieni merkitys voimatasoihin. Vuoden hoidon jälkeen transnaisten lihasvoima oli vähentynyt eri seurantatutkimuksissa 0–7 prosenttia. Yleisesti miesten ja naisten välinen ero lihasvoimassa on noin 35 prosenttia.

Lihasmassa ja voimakkuus pysyvät pitempiaikaisenkin testosteronia tukahduttavan hoidon jälkeen merkittävästi tyypillisiä naisten arvoja korkeammalla. Transnaiset ovat siis keskimäärin kilpasiskojaan paljon voimakkaampia.

On myös esitetty, että korkeammalla testosteronitasolla vuosien mittaan tehty harjoittelu pysyy lihasmuistissa ja auttaa urheilusuorituksessa myöhemminkin.

Miehen murrosiän kokeneilla on muitakin etuja puolellaan. Ensinnäkin he ovat keskimäärin merkittävästi pidempiä kuin naiset. Siitä on hyötyä monessa lajissa kuulantyönnöstä koripalloon.

Luusto on miehillä vahvempi ja pysyy vahvempana sukupuolenkorjauksen jälkeenkin.

Lisäksi vaikka veriarvot heikkenisivät testosteronia tukahduttamalla, keuhkot ja sydän pysyvät tehokkaampina kuin naisilla keskimäärin. Tämä antaa edun hapenottokyvyssä.

Caster Semenya vaihtoi pidemmille matkoille sen jälkeen kun Kansainvälinen yleisurheiluliitto alkoi vaatia, että naisten keskimatkojen juoksulajeissa kilpailevien tulee laskea testosteronitasonsa alle viiteen.

Korkean testosteronin edusta voivat hyötyä muutkin naisten sarjassa kilpailevat kuin transnaiset.

Kaksi olympiakultaa naisten 800 metrin juoksussa voittanut Caster Semenya on kansainvälisen yleisurheiluliiton määritelmän mukaan DSD-urheilija. Sillä tarkoitetaan ”poikkeamia sukupuolisessa kehityksessä”. Itse asiassa DSD-urheilijat ovat useassa lajissa olleet toistaiseksi enemmän edustettuina kuin transnaiset.

Merkittävän kilpailuedun urheilussa antaa varsinkin DSD:n alalaji, niin kutsuttu 5-ARD-häiriö. Silloin ihmisellä on mieheen viittaavat kromosomit x ja y, mutta keho ei pysty tuottamaan dihydrotestosteronia, toista miehiseen kehitykseen johtavaa hormonia. Siksi pojan sukupuolielimet eivät kehity raskausaikana ja lapsi syntyy tavallisesti tytön sukupuolielimillä.

Teini-iässä pelkkä testosteroni pystyy kuitenkin tavallisesti tuottamaan 5-ARD-lapsille lihasten kasvun ja äänen madaltumisen. Usein tuolloin kehittyy myös miehen sukupuolielin. Urheilijat, joilla on tämä harvinainen 5-ARD, saavat yleensä hyötyä miehille tyypillisistä testosteronitasoista.

Monet urheilijat eivät halua puhua julkisesti trans- ja DSD-urheilijoiden kelpoisuudesta kilpailla. Kysymykset kun ovat melko tulenarkoja.

800 metrin Suomen ennätyksen haltija Sara Lappalainen (o.s. Kuivisto) haluaa kuitenkin kertoa oman kantansa: kumpiakaan ei tulisi päästää kilpailemaan naisten kanssa.

Sara Lappalainen (entinen Kuivisto) on ottanut kantaa transurheilijoiden kilpailemiseen. Hän pelkää erityisesti, että kamppailulajeissa voimaerot voivat käydä vaarallisiksi.

Lappalainen sanoo, ettei itse asiassa tunne yhtään naisurheilijaa, joka kannattaisi varauksetta transurheilijoiden tuloa naisten sarjaan.

Asiassa on kaksi erillistä ulottuvuutta, hän korostaa.

– Viestini on se, ettei minulla ole missään nimessä mitään näitä ihmisiä vastaan. Jokainen saa olla sellainen kuin haluaa. Mutta urheilun suhteen minulla on aika jyrkkä ajatusmaailma, Lappalainen sanoo.

– Olen tehnyt 15 vuotta töitä, harjoitellut niska limassa kaksi kertaa päivässä, antanut kaikkeni. Sitten kun kilpailemaan saa tulla sellaisia keplottelijoita, niin se on kyllä väärin.

Vielä omaa lajiansa enemmän Lappalainen sanoo olevansa huolissaan kamppailulajeissa urheilevista naisista, jotka saattavat kohdata kehässä transnaisia.

– Olisi hengenvaarallista tapella sellaisia vastaan, joilla on käytännössä miehen voimat.

1980-luvulla Itä-Saksassa tuotettiin menestyneitä naisurheilijoita järjestelmällisen dopingohjelman avulla. Sara Lappalainen pitää mahdollisena, että jos säännöt eivät ole hyvin tiukat, joku maa saattaa samaan tapaan tuottaa järjestelmällisesti naisten sarjaan transurheilijoita, joilla on selvä kilpailuetu.

Tätä skenaariota pitää realistisena myös painonnostaja Anni Vuohijoki.

” Kun puhutaan autoritaarisista maista, joissa urheilun kansallistunnetta nostattava vaikutus on suuri ja joissa ihmisarvo on pieni, riski on, että tätä asiaa tullaan käyttämään hyväksi.

– Kun puhutaan autoritaarisista maista, joissa urheilun kansallistunnetta nostattava vaikutus on suuri ja joissa ihmisarvo on pieni, riski on, että tätä asiaa tullaan käyttämään hyväksi, Vuohijoki sanoo.

– Eihän länsimaissa kukaan rupea vaihtamaan sukupuoltaan urheilun takia, koska meillä asiat on niin hyvin. Mutta sellaisissa köyhissä maissa, jossa olympiavoitto pelastaa koko kylän, tilanne on erilainen.

Vuohijoki korostaa, että urheilu kuuluu kaikille ja sukupuoli-identiteetin subjektiivista kokemista pitää kunnioittaa. Jotta kilpaurheilu olisi mahdollista, sääntöjen avulla pitää kuitenkin tehdä kilpailusta mahdollisimman reilua.

– Minäkään en voi 65-kiloisena kilpailla 64-kiloisten kilpaluokassa, jos en pudota painoa alle 64 kilon. Sen takia säädöksiä on tehty, että ne koskevat meitä kaikkia.

Jos naisten urheilua arvostetaan, naisten sarjaan pääsylle pitää olla objektiiviset ja hyväksyttävät säännöt, Vuohimäki korostaa.

Kansainväliset urheiluliitot ovat aloittaneet työn sääntöjen laatimiseksi. Kaikki on vielä kuitenkin kovin keskeneräistä.

Kansainvälinen olympiakomitea linjasi vuonna 2021, että kunkin lajiliiton tulee päättää, millä ehdoilla transurheilijat voivat osallistua naisten sarjaan. Sitä ennen olympiakomitea oli asettanut testosteronirajaksi 10 nanomoolia, joka urheilijan pitää alittaa päästäkseen kilpailemaan naisten sarjassa.

– Sen takia säädöksiä on tehty, että ne koskevat meitä kaikkia, sanoo painonnostaja ja lääkäri Anni Vuohijoki.

Jotkut lajiliitot ovat asettaneet nyt tiukempia sääntöjä. Ensimmäisenä transnaisten kilpailemisen naisten sarjassa kielsi kansainvälinen rugbyliitto (WR), jo vuonna 2020. Yhdeksi perusteluksi se esitti, että loukkaantumisriski on liian suuri, jos transnaiset pelaavat cis-naisten kanssa.

Viime kesänä vuorossa oli uintiliitto Fina. Se kielsi transnaisten osallistumisen naisten sarjaan maailmanmestaruustasolla, jos nämä ovat käyneet läpi miehen murrosiän.

Pyöräilyssä puolestaan ehdoksi asetettiin se, että testosteronitaso pitää olla alle 2,5 vähintään kahden vuoden ajan ennen kilpailemista.

Vuonna 2018 Kansainvälinen yleisurheiluliitto WA alkoi vaatia, että naisten keskimatkojen juoksulajeissa kilpailevien tulee laskea testosteronitasonsa alle viiteen. Päätöksen seurauksena esimerkiksi Caster Semenya, joka ei suostunut alentamaan luontaisia testosteronitasojaan, siirtyi juoksemaan 5 000 metriä.

Viime kuussa WA kiristi sääntöjään. Liitto päätti laskea testosteronirajan 2,5:een. Uusi linjaus ei koskenut pelkästään tiettyjä juoksumatkoja vaan kaikkia yleisurheilulajeja.

WA:n puheenjohtaja Sebastian Coe sanoo, etteivät nykyiset säännöt välttämättä ole lopullisia.

Lisäksi WA kielsi kaikkia miehenä murrosiän läpikäyneitä osallistumasta naisten kilpailuihin – ainakin toistaiseksi. Päätös astui voimaan maaliskuun lopussa.

– Ohjenuoramme tässä kysymyksessä on fyysiseen suorituskykyyn ja miehiseen etuun liittyvä tiede, joka väistämättä kehittyy tulevina vuosina. Kun lisää todistusaineistoa tulee saataville, arvioimme kantaamme uudelleen, mutta uskomme, että naisten sarjan integriteetti yleisurheilussa on äärimmäisen tärkeää, puheenjohtaja Sebastian Coe sanoi BBC:lle.

Liitto kokosi samalla asiantuntijaryhmän, jonka tehtävä on ”punnita lisää transgender-ihmisten inkluusiokysymystä”. Muutoksia uusiin sääntöihin saattaa siis tulla myöhemmin.

– Emme sano ei ikuisesti, Coe totesi päätöksestä.

Jotkut lajiliitot kaavailevat kolmannen sarjan perustamista naisten ja miesten sarjojen lisäksi. Kyseisessä sarjassa voisivat kilpailla juuri trans- ja DSD-urheilijat.

Tämä kolmas sarja voisi optimististen arvioiden mukaan toteutua joissain lajeissa jo ensi vuoden Pariisin kesäolympialaisissa.