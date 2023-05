Wide ContentPlaceholder

Wilma Murto, Lotta Harala, Samuli Samuelsson ja Kristiina Mäkelä ovat eturivin suomalaisurheilijoita sekä kentällä että somessa.

Kristiina Mäkelä liittyi Instagramiin ja järkyttyi – nyt urheilijat jakavat kauhukokemuksensa somesta: ”Tasapainoilua veitsenterällä”

Urheilijoiden on nykyään lähes pakko olla sosiaalisessa mediassa saadakseen henkilökohtaisia sponsoreita. Heistä on tullut oman itsensä mainostoimistoja. Suomalaiset yleisurheilun huiput kertovat, miksi se on ongelmallista.

Huippu-urheilijat eivät voi välttää sosiaalista mediaa enää 2020-luvulla. Sosiaalisella medialla eli somella tarkoitetaan internetin palveluita ja sovelluksia, joiden ominaispiirteitä ovat käyttäjien välinen viestintä sekä sisällöntuotanto. Tällä hetkellä suosituimpia somealustoja ovat mm. Instagram ja Tiktok. Etenkin nuorten suosima some on yrityksille helppo ja edullinen markkinatyökalu sen suuren suosion ansiosta. Mainosten määrä onkin räjähtänyt siellä viime vuosina, ja monet yritykset käyttävät tuotesijoittelussa hyväkseen paljon seuraajia kerryttäneitä käyttäjiä. Ilmiö näkyy vahvasti myös urheilun maailmassa. Neljä huipputason yleisurheilijaa kertoo tässä jutussa, kuinka yksilölajeja edustavien ammattiurheilijoiden on lähes pakko olla mukana sosiaalisessa mediassa. Suomalaisten kolmiloikkaajien kärkeen kuuluva Kristiina Mäkelä, 30, sanoo liittyneensä sosiaaliseen mediaan pitkin hampain nimenomaan urheilun takia. Mäkelä liittyi vuonna 2016 Instagramiin, jossa hänen oli aluksi vaikea olla. Kuvanjakopalvelu ei tuntunut hänelle itselleen luontevalta ympäristöltä. – Menin kuukausi ennen Rion olympialaisia Instagramiin, joka tuntui aluksi pinnalliselta ja epämukavalta, kertoo nyt noin 28 000 seuraajaa kerryttänyt Mäkelä. – Piti olla kauniita kuvia ja hyvä laatu – kaiken piti olla ihan viimeisen päälle. Se on urheilijalle todella kuormittavaa. Tilastosivusto Statistan mukaan somealustat tavoittivat vuonna 2022 yhteensä noin 3,96 miljardia käyttäjää maailmassa – ja lukujen odotetaan vain nousevan. Somen suuren markkinavetoisuuden takia yhteistyösopimuksia on urheilijoiden mukaan vaikea saada ilman, että on somessa. – Nykyään varmasti 98 prosenttia yhteistyökumppaneista ja sponsoreista velvoittaa, että on sosiaalisessa mediassa, toteaa seiväshypyn SE-nainen Wilma Murto, 24, jolla on Instagramissa yli 76 000 seuraajaa. Pikajuoksija Samuli Samuelsson, 27, on samoilla linjoilla. 100 metrin Suomen ennätyksen juossut Samuelsson on joutunut todistamaan, miten hankala on solmia sopimuksia ilman someaktiivisuutta. ” Aloin kyllästyä siihen, että urheilutuloksilla oli vaikea saada yhteistyökumppanuuksia. – Hyvä palkka ei enää vaadi sitä, että sijoittuisi kotimaisissa tilastoissa korkealle, sanoo satasen SE-mies Samuli Samuelsson. Juoksija kärsi uransa hetkeksi pysäyttäneestä loukkaantumisesta muutama vuosi sitten, minkä takia hän ei voinut kisata kahteen vuoteen. Hän palasi yleisurheilukentille vuonna 2020 ja juoksi salamana harvinaisen hyviä aikoja. Samuelsson alitti sadalla metrillä 10,30 sekuntia, joka oli silloinen 22-vuotiaiden Suomen ennätys. Silti nuori mies ei saanut haalittua taloudellisia tukijoita rinnalleen. – Aloin kyllästyä siihen, että urheilutuloksilla oli vaikea saada yhteistyökumppanuuksia. Ennen somea urheilumenestys oli nimenomaan se, mitä katsottiin. – Nyt tilanne on kääntynyt täysin – urheilun varjolla voi tuloksista riippumatta saada tukijoita, jos vain on paljon someseuraajia, Samuelsson harmittelee. Eräs toimitusjohtaja totesi tylysti Samuelssonille, että yritys vaatii yhteistyökumppaneiltaan vähintään 10 000 seuraajaa. Nuorella miehellä oli niitä silloin parituhatta. Ärsyyntynyt Samuelsson julkaisi sosiaalisessa mediassa päivityksen turhauttavasta tilanteestaan, jolloin muut käyttäjät osoittivat tukensa urheilijalle. Yhtäkkiä Samuelssonin seuraajamäärä räjähti 30 000:een. Kuinka ollakaan: sen jälkeen sponsoritarjouksia sateli. – Ymmärrän, että yritykset tarvitsevat näkyvyyttä. Ongelma on siinä, että tarvitsee nimenomaan jonkin tietyn seuraajamäärän saadakseen yhteistöitä urheilussa. Sosiaalisen median ja sponsorisopimusten tiukka kytkös voi olla monelle yleisurheilijalle ongelma, koska yksilölajeissa valtaosa palkasta tulee henkilökohtaisista sopimuksista. Instagram ei tuntunut luontevalta paikalta Kristiina Mäkelälle. Somesta voi helposti muodostua jo täysipäiväisesti urheilevalle ihmiselle toinen työ. Urheilijasta tulee tavallaan mainostoimisto, jos hän joutuu itse kuvaamaan ja kirjoittamaan kaupallisessa tarkoituksessa jaettavat julkaisut. – Julkaisujen keksimisestä ja suunnittelusta tulee painetta. Se menee jo vaikuttajatyöhön, johon en haluaisi lähteä, Samuelsson sanoo. Itsensä hieman ”somevastaiseksi” mieltävä Mäkelä korostaa, että urheilijan arkeen sisältyy valtavasti asioita ilman sosiaalisen median päivittämistäkin. Nuorten urheilijoiden elämää pyörittävät jo valmiiksi yleensä opiskelut, lajiharjoittelu, oheisharjoittelu, ruokailun suunnittelu, lepo ja sosiaalinen elämä. – Siihen päälle vielä some, niin on aika vaikea yhtälö, Mäkelä sanoo. Sisällöntuottaminen ei ole kaikille urheilijoille helppoa, mikä vaikeuttaa seuraajien ja sponsoreiden saamista entisestään. Esimerkiksi Samuelsson sanoo, ettei hänen jaksamisensa riitä oman arkensa kuvaamiseen ja jakamiseen somessa. Hän uskoo, että sosiaalisen median päivittäminen aktiivisesti on helpompaa naisille kuin miehille. Se näkyy myös palkassa: Samuelssonin mukaan naisyleisurheilijat tienaavat usein samantasoisia miesyleisurheilijoita enemmän. – Hyvä palkka ei enää vaadi sitä, että sijoittuisi kotimaisissa tilastoissa korkealle, Samuelsson sanoo ja lisää: – Mutta yleensä, jos yleisurheilijamiehet tienaavat hyvin, he ovat kansainvälisesti menestyneitä. ” Olen pystynyt somen avulla luomaan itselleni aseman, jossa olen kaupallisesti ja muutenkin kiinnostava. Lotta Harala on luonut itselleen vahvan brändin somessa. Omaa urheilubrändiään vahvasti somessa luonut aitajuoksija Lotta Harala, 30, on hyvä esimerkki urheilijasta, jolle someaktiivisuus on luontaista. Harala kuvailee itseään ulospäin suuntautuneeksi ja sosiaaliseksi. Hän tykkää kuvata, puhua sekä jakaa elämäänsä julkisesti. Aituri sanoo, ettei hän tulisi taloudellisesti toimeen pelkästään urheilemalla. – Kaikki, mitä teen someen, tulee luonnostaan. Some on mielestäni todella hyvä mahdollisuus luoda urheilubrändiä ja tunnettavuutta, Harala sanoo. – Olen pystynyt somen avulla luomaan itselleni aseman, jossa olen kaupallisesti ja muutenkin kiinnostava. Sen ansiosta puolestaan pystyn urheilemaan ammattimaisesti. Tamperelaisella Haralalla on Instagramissa noin 63 000 seuraajaa. Hän huomauttaa, ettei pelkkä seuraajamäärä riitä kaupallisesti kiinnostavan profiilin luomiseksi. Seuraajien pitää olla sitoutuneita eli esimerkiksi kommentoida, tykätä ja tallentaa julkaistuja kuvia. Kaikki ei ole edes omissa tai seuraajien käsissä, sillä algoritmit ovat Haralan mukaan nykyään isossa roolissa menestyksen määrittämisessä. Sisällön jakamisessa on siis otettava monta asiaa huomioon, jotta saa ihmiset ensin kiinnostumaan itsestään ja toiseksi osallistumaan vuorovaikutukseen somealustalla. – Kyllä se kuormittaa paljon. Varsinkaan nuorille urheilijoille se ei ole todellakaan helppo paketti hallita, Harala toteaa. Lotta Haralan tilanne on sama kuin monen muunkin suomalaisurheilijan: pelkällä urheilulla ei elä. Soma voi aiheuttaa etenkin vielä identiteettiään rakentavalle nuorelle urheilijalle helposti vertailua ja ulkonäköpaineita. Vertailun kohteet saattavat liittyä esimerkiksi harjoitteluun tai vartaloon. Kolmiloikan EM-hopeaa 2022 voittaneen Mäkelän mukaan somessa voi helposti ajatella, että pitäisi harjoitella samalla tavalla tai näyttää samalta kuin joku toinen urheilija. – Sieltä voi saada hyviä vinkkejä, vertaistukea ja motivaatiota, mutta myös paineita ja sellaista tietoa, joka on ristiriidassa valmentajan näkemyksen kanssa, Mäkelä pohtii. Myös Harala paljastaa kokeneensa paineita sosiaalisen median takia. – Nuorempana vertailin itseäni enemmän ja tunsin huonommuutta siitä, etten kokenut itseäni somen perusteella yhtä ahkeraksi kuin joku toinen. – Nykyään suhtaudun asiaan paremmin, Harala iloitsee. Älylaitteiden suojassa on myös paljon ihmisiä, jotka kohtelevat toisiaan karusti. Kuka tahansa voi esiintyä somessa ilman omaa nimeä ja kuvaa, mikä madaltaa kynnystä kirjoittaa ilkeyksiä kenelle tahansa. Asetelma on erityisen hankala urheilijoille, koska heidän työhönsä tavallaan kuuluu kuvien jakaminen itsestä kisa-asuissa, jotka ovat väistämättä lyhyet ja tiukat. Heidän vartalonsa ovat siis jatkuvasti julkisesti esillä. ” Minulle on tullut joskus todella paljon kommentteja, joissa sanotaan esimerkiksi ”ei kai se urheilu kulje, kun olet tuon kokoinen”. Urheilijoiden kehoihin kohdistuvat kommentit ovat monesti hurjaa luettavaa ja voivat vaikuttaa urheilijoiden itsetuntoon sekä uraan. Jotkut jopa syyttävät urheilijoiden vartaloita heidän kehnosta tulosmenestyksestä. Somekiusaamista kokenut Murto pitää asetelmaa jopa elottavana. – Minulle on tullut joskus todella paljon kommentteja, joissa sanotaan esimerkiksi ”ei kai se urheilu kulje, kun olet tuon kokoinen”. – Somessa arvostellaan tosi paljon sen perusteella, mitä nähdään päällepäin. Oikeasti siihen suoritukseen vaikuttaa niin moni muu asia kuin ulkonäkö, Murto sanoo. Urheilugaalassa Vuoden esikuva 2023 -palkinnonkin voittanut Murto on joutunut opettelemaan siihen, ettei päästä kommentteja ihonsa alle. Nykyään hän poistaa välittömästi asiattomat kommentit eikä jää märehtimään niitä, mutta aiemmin solvaavat sanat saattoivat ruoskia raa’asti nuoren naisen kehittyvää itsetuntoa. Murto kertoo kärsineensä nuorempana häiriintyneestä syömiskäyttäytymisestä, mikä vaikeutti kommenttien sietämistä entisestään. – Olen verrannut itseäni tosi paljon muihin ja kuvitellut, että pitäisi syödä vähemmän kuin muut. En kuunnellut nälkää, vaan yritin noudattaa jotain mielikuvaa siitä, miten urheilijan pitäisi syödä. Wilma Murto voitti Urheilugaalassa 2023 sekä Vuoden esikuva -palkinnon että Vuoden sykähdyttävin urheiluhetki -palkinnon. Ongelmat olivat seurausta monesta eri tekijästä, mutta somekommentit eivät ainakaan auttaneet itsensä hyväksymistä tai suorituspohjaisten valintojen tekemistä ulkonäköpohjaisten päätösten sijaan. – Varsinkaan haastavassa elämänvaiheessa ei auta, että tulee iskua toisensa perään jostain noin henkilökohtaisesta asiasta. – Varmasti jokaista alle parikymppistä kolhii, jos kehoa kommentoidaan julkisesti. Sitä on pitänyt jonkin verran käsitellä, Murto pohdiskelee. Haastateltavien mukaan ilkeiltä kommenteilta ei oikein voi välttyä, jos esiintyy internetissä aktiivisesti. Vihapuhetta on niin paljon, että urheilijat ovat joutuneet tottumaan siihen. Ikäviin ihmisiin pitää varautua, jos aikoo olla somessa. – Nahka paksuuntuu ajan kanssa, Mäkelä tiivistää. Somen yksi hyvä puoli on se, että somealustoja käyttämällä urheilijat voivat helposti saada oman äänensä kuuluviin julkisesti. Urheilijat eivät ole enää muusta mediasta tai toimittajista samalla tavalla riippuvaisia kuin ennen. Haastateltavat kuitenkin kertovat, etteivät enää voi olla sosiaalisessa mediassa yhtä avoimia ja rentoja kuin aiemmin, sillä heidän päivityksistään on tullut valtakunnan uutisia. Esimerkiksi Mäkelän ja Haralan sanomat on ymmärretty joskus väärin ja poimittu lehtiotsikon kärkeen kärjistetyllä tavalla. Mäkelä saattaa kysyä nykyään läheisiltään mielipidettä kuvistaan tai kirjoituksistaan ennen kuin julkaisee mitään. Somessa voi hänen mukaansa niin helposti leimata itsensä julkaisujen perusteella. Kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä voitti EM-hopeaa Münchenissä 2022. Pahinta Mäkelän mukaan on se, ettei internetistä saa mitään sinne jakamaansa enää pois. – Käytin kerran sanaa nuha, ja se ei kuulemma ollut hyvä syy jäädä pois kisoista. Some ei ole ikinä sinun hallinnassasi, vaikka tuntuisi siltä, Mäkelä sanoo. – Se on tasapainoilua veitsenterällä. Kerran Harala poisti Instagramin hetkeksi kokonaan ja pysytteli poissa sieltä puolentoista kuukauden ajan. Urheilijalla oli tuolloin elämässään haasteita ja hän oli kilpailutauolla loukkaantumisen takia. Harala huomasi sosiaalisen median muodostuneen hänen arkeensa liian kuormittavaksi. – Some tuo resursseja urheiluun ja se on juurisyy siihen, miksi teen sitä. Kun voimavarani alkoivat olla huonommat elämänhaasteiden takia, minun piti ottaa jotain pois. Aitajuoksija koki tauon vapauttavana. Ei tarvinnut nähdä muiden julkaisuja tai miettiä, mitä itse julkaisisi. Nykyään hän tekee somea todella kriittisesti ja urheilun ehdoilla. – Nyt on löytynyt hyvä tasapaino siihen. Somen pitää antaa urheiluun resursseja, ei viedä niitä pois. – Ongelma on siinä, että tarvitsee nimenomaan jonkin tietyn seuraajamäärän saadakseen yhteistöitä urheilussa, Samuli Samuelsson sanoo. Urheilumarkkinointiin erikoistunut kauppatieteiden tohtori Arto Kuuluvainen myöntää, että nykyään urheilijan on oltava edes jollain tavalla sosiaalisessa mediassa. Hänen mukaansa urheilijan kaupalliseen kiinnostavuuteen vaikuttavat urheilumenestyksen lisäksi esimerkiksi henkilöbrändi, ulkonäkö, persoona, arvot ja aktiivisuus sosiaalisessa mediassa. – Jos urheilija ei ole valmis antamaan itsestään mitään, miksi sponsoritkaan olisivat kiinnostuneita? Kuuluvainen sanoo. Kuuluvaisen mukaan joissain tapauksissa sosiaalinen media voi todella mennä urheilumenestyksen edelle, mutta urheilumenestys yleensä helpottaa urheilubrändin kaupallistamista. Muun muassa seuraajien määrä ja seuraajien sitoutuneisuus sekä sisällön laatu ja tarinankerronta ovat kiinnostavia asioita kaupallisesta näkökulmasta tarkasteltuna. – Enää ei tarvitse olla huipulla voidakseen urheilla ammattimaisesti. Ihmisiä kiinnostaa seurata mielenkiintoisia tarinoita esimerkiksi urheilijoiden haasteista ja vastoinkäymisten voittamisesta. Urheilumarkkinoinnin parissa pitkään työskennellyt Kuuluvainen pitää todennäköisenä, että sosiaalisen median vaikutus urheiluliiketoiminnassa vain kasvaa. Entisenä kilpaurheilijana hän itsekin tunnistaa, että yhtälö on varmasti urheilijoille kuormittava. Wilma Murto on sekä sisä- että ulkoratojen hallitseva seipään Euroopan mestari. Nykyään ikävät kommentit eivät jää enää painamaan häntä. Hän kuitenkin huomauttaa, että somen hyödyntämisen laajuuteen pystyy vaikuttamaan ja oman tilin voi esimerkiksi ulkoistaa, jos itse ei halua päivittää sitä. Henkilökohtaisissa sopimuksissa voi olla esimerkiksi pykäliä, jotka mahdollistavat bonussummien ansaitsemisen arvokisamenestyksestä. Toisaalta diilit voivat nojautua tiukemmin someen urheilumenestyksen sijaan, jos urheilija ei ole kansainvälisellä huipulla. Esimerkiksi EM-kultaa sekä hallissa että ulkona voittaneella Murrolla yhteistyösopimukset perustuvat pitkälti urheilulliseen menestykseen, vaikka hän on somessakin aktiivinen. – Minua on auttanut nuorena tullut menestys. Hyppäsin vuonna 2016 nuorten maailmanennätyksen ja aikuisten Suomen ennätyksen. Pääsin samana vuonna ensimmäistä kertaa olympiajoukkueeseen. Silloin yhteistyötarjouksia tuli aika äkkiä ja pyytämättä, Murto kertoo. – Harvalla 17-vuotiaalla on tuollainen mahdollisuus.