Kokoomuksen Petteri Orpo johtaa hallitusneuvotteluja, joissa on puhuttu myös liikkumattomuusongelmasta.

Petteri Orpolla on käsissään massiivinen ongelma, jonka kokoomuksen ”hyvät veljet” itse rakensivat: ”Järkyttävän iso uhkakuva”

Kokoomuksen pyörittämän ”Suomen urheilupuolueen” vetovuorolla urheilu ja liikunta on alkanut voida huonosti. Uuden hallituksen on pakko reagoida sihisevään liikuntapommiin, mutta pelko on, ettei kokoomuksesta ole korjaamaan omia virheitään edes uuden eduskunnan tuella.

Faktat ovat tutkitusti tylyt: lasten ja nuorten liikkumattomuuspommi on räjähtänyt käsiin, urheiluharrastamisen hinta peräti kolminkertaistunut ja huippu-urheilumenestys lopahtanut.

Samalla urheilulla ja liikunnalla ei ole edelleenkään juuri minkäänlaista roolia päättäjätason yhteiskuntakeskustelussa – saati, että kansanedustajat puolustaisivat aidosti niiden etuja Arkadianmäellä.

Romahdus on tapahtunut pitkälti tällä vuosituhannella. Aikana, jolloin ”urheilupuolue” on profiloitunut vahvasti kokoomusvetoiseksi.

Kokoomustaustaiset henkilöt tai puolueen ideologiaa kannattavat ovat kansoittaneet useiden merkittävien urheilujärjestöjen avainpaikat. Lisäksi kokoomus on kahta vaalikautta lukuun ottamatta (2003–07 ja 2019–23) istunut joka kerta hallitusvastuussa vuodesta 1987 lähtien.

– Urheilun vallankäyttäjät eivät ole todellakaan onnistuneet kärkitehtävissään, liikuntasosiologian emeritusprofessori Hannu Itkonen näkee.

– Taistelu niin sanotun urheilupuoleen hallinnasta päättyi taannoin kokoomuslaisten voittoon, mikä ilmeni muun muassa tuoreimmassa Olympiakomitean puheenjohtajavaalissa (2020). Eli puolueella on kyllä suuri vastuu näistä epäkohdista puhuttaessa.

Eduskuntatutkimuksen johtaja, entinen SM-tason soutaja Markku Jokisipilä tietää kokoomuksen roikkuneen jo pitkään urheiluperheen vallankahvassa.

– Urheilun kattojärjestötasolle on muodostunut eräänlainen kokoomuslainen verkosto, joka on ylläpitänyt ja edistänyt puolueen asemaa suomalaisessa urheilussa, Jokisipilä toteaa.

– Valta-asemiensa takia kokoomuksella on eniten syytä kriittiseen itsetarkasteluun näistä merkittävistä epäkohdista puhuttaessa. Näin isoa asiaa ei voi kuitenkaan laittaa vain yhden puolueen piikkiin. Koko urheilujärjestelmämme on syytä kysyä itseltään, onko tilannekuva ollut kohdallaan ja fokus oikeissa asioissa.

Energiayhtiö St1:n miljardööriomistaja, suomalaisen urheilun hyväntekijä Mika Anttonen, näkee urheilujärjestöjen johdossa sekä eduskunnassa istuvan osaavia urheilutaustaisia ihmisiä, jotka eivät kuitenkaan ole hänen mielestään saaneet ”poliittisesti mitään mainittavaa aikaiseksi”.

– Yhteiskunnallisesti näiden henkilöiden valta on valitettavasti jäänyt heikoksi. Harmittaa, ettei kukaan ole oikein edes yrittänyt hankkia sitä. Ei ehkä ole uskallettu, Anttonen ruotii.

Ollaan katastrofin äärellä, tiivistävät useat tutkijat sekä urheilun ja politiikan vaikuttajat ja asiantuntijat.

– Epäkohdista syntynyt uhkakuva on jo järkyttävän iso, Itkonen lataa.

– Pitäisi oikeasti olla huolissaan, koska poliittiset voimat ja urheiluvaikuttajat eivät välttämättä edelleenkään pysty ratkaisuihin, joilla ongelmat korjaantuisivat. Vastuuta on tietysti myös lasten ja nuorten vanhemmilla sekä kouluilla ja seuroilla, mutta päättäjät näyttävät aina suunnan.

Kokoomus vetää parhaillaan hallitusneuvotteluita puheenjohtajansa Petteri Orpon johdolla. Neuvottelut ovat sikäli poikkeukselliset, että tiettävästi ensi kertaa koskaan puolueille lähetetyissä tunnusteluissa yksi kysymyksistä koski liikuntaa ja urheilua – löyhästi, mutta kuitenkin. Kaikkiaan kysymyksiä oli 24.

Historiallista sekin, että näissä vaaleissa eduskuntaan nousi peräti 63 eri puolueiden henkilöä, joiden urheilun suurin vallankäyttäjä Olympiakomitea katsoo liittyvän tavalla tai toisella urheiluun ja liikuntaan. Nämä edustajat allekirjoittivat liikuntamanifestin, jonka toimenpiteitä he ovat Olympiakomitean mukaan sitoutuneet edistämään alkaneella eduskuntakaudella.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, siihen moni asiantuntija suhtautuu epäilevästi. Ei vähiten siksi, että kokoomuksen hallitusohjelman kärkiteemana on ollut valtiontalouden menojen kiristäminen peräti kuudella miljardilla eurolla.

Kun tätä tiukkaa vaalilupausta peilaa kokoomushenkisen urheilupuolueen historiaan, moni ei lähtisi lyömään yläfemmoja.

– Olen huolissani. Urheilu ja liikunta kaipaavat parempaa yhteiskunnallista arvostusta sekä lisäresursseja, mutta niiden perustelut ovat jo vuosikymmeniä pyörineet samoina ja ilman tulosta, Jokisipilä sanoo.

Hannu Itkonen

Anttosen mielestä urheilu- ja liikuntateemojen pitäisi nyt jos koskaan olla aivan yhteiskunnallisen prioriteettilistan kärkipäässä, koska erityisesti liikkumattomuus aiheuttaa valtiolle vuosittain useiden miljardien lisämenot. Tutkija Itkonen yhtyy näkemykseen.

– Kokoomus on nyt korostetusti avainasemassa. Suuri kysymys on, päästäänkö urheilussa enää edes samaan rahoitustasoon kuin aiemmin. Soteuudistuksen myötä kuntien rooli kasvoi, eikä sekään lupaa hyvää urheilulle, koska moni kunta on taloudellisesti suurissa vaikeuksissa, Itkonen muistuttaa.

Politiikassa jeremiadi vaihtuu yleensä vastaajan mukaan. Sisäpiireissä kokoomus syytti taannoin vasemmistoa urheilun politisoinnista, ja nyt tilanne on päinvastainen.

Tämäkin ristiveto kertoo siitä, että politiikka on läpi vuosikymmenten ollut erottamaton osa myös urheilua. Silti eduskunnassa urheilupuolueen edustajat istuvat vapaaehtoisesti viltissä.

– Niin, se ei ole puoluesidonnainen juttu, että urheilu on jäänyt paitsioon eduskunnassa. Oli puoluetausta mikä tahansa, kansanedustajat eivät halua profiloitua urheilun etujen vaalijoiksi, Jokisipilä alleviivaa.

– Kokoomuspoliitikko Ilkka Kanerva johti aikanaan näkyvästi eri puoluetaustaisista kansanedustajista koostunutta urheilupuoluetta. Urheilutausta tarjosi sen liiman, jonka avulla eri puolueita edustavat löysivät yhteisen näkemyksen asioissa, jotka eivät kuitenkaan yleensä liittyneet urheiluun millään tavalla.

Miksi urheilutaustaisetkin kansanedustajat lakkaavat olemasta urheilun asialla sillä kellonlyömällä, kun he allekirjoittavat kansanedustajan valtakirjan?

Urheilulehden taustahaastattelemat kokoomuspoliitikotkin myöntävät, että taustalla painaa urheilun heikko yhteiskunnallinen arvostus. Kansanedustajat eivät halua leimautua kapean sektorin agitaattoreiksi, koska pelkäävät joutuvansa taklatuiksi omissa eduskuntaryhmissään.

– Urheilu ei ole salissa uskottavaa eikä mediaseksikästä. Siksi siitä ei puhuta suureen ääneen, suomalaisurheilun suurvaikuttaja, kansanedustajana 1999–2003 istunut Kalervo Kummola (kok) sanoo suoraan.

– Urheilua ei Arkadianmäellä arvosteta, eikä oikein yhteiskunnassakaan – paitsi huippu-urheilun menestyksen kautta.

Jokisipilän mukaan taustalla painaa ennen kaikkea se, että urheilun ja liikunnan osuus (noin 150 miljoonaa) valtion budjetista on marginaalinen.

– Poliittiset intohimot ovat suoraan verrannollisia euromäärään. Puolueilla ei yleensä ole kiinnostusta käyttää aikaa näin pieneen yritykseen, vaikka liikunnan kansanterveydelliset vaikutukset olisivat miljardiluokkaa. Se tuntuu niistä liian epäkonkreettiselta ja liian hitaasti realisoituvalta asialta, hän linjaa.

– Ja esimerkiksi huippu-urheilumenestyksen perusteleminen kansanterveydellisillä argumenteilla on hieman falskia, koska on paljon huippu-urheilussa huikeasti menestyneitä maita, joiden kansanterveydelliset asiat ovat kuitenkin retuperällä.

Useiden keskeisten urheilujärjestöjen johtoelimissä on laajasti sellaisia poliittisesti tai bisnesmaailmassa kouliintuneita henkilöitä, joiden intressien nähdään olevan jossain muualla kuin itse urheilussa.

– Moni hakee urheilusta itselleen valtaa voidakseen sitten hyödyntää sitä myöhemmin jollain tavalla edukseen, Jokisipilä linjaa.

Markku Jokisipilä

– Kunnianhimon suunta urheilujärjestöissä on usein väärä. Monille urheilu on väline päästä poliittisiin asemiin, eikä asia, jonka puolesta laitettaisiin itseään intohimoisesti likoon.

Osa asiantuntijoista näkee pyrkyryyden olleen suosittua erityisesti kokoomushenkisten leirissä. Se on ollut hetkittäin jopa harvinaisen määrätietoista, koska urheilussa näkyvyyden saaminen on keskimääräistä helpompaa.

– Urheiluvalta ei ole kokoomukselle sinänsä mikään strateginen tavoite, mutta osalle puolueen poliitikkoja kylläkin siis sekä erittäin merkittävä henkilökohtainen tavoite että keino saavuttaa urheilun avulla suurempaa yleistä poliittista painoarvoa puolueen sisällä, Jokisipilä jatkaa.

Tavoitteellisuuden juuret ovat takavuosikymmeninä nähdyssä SVUL:n ja TUL:n tiukassa köydenvedossa. Vastakkain olivat ikään kuin ”valkoiset” ja ”punaiset”.

– Silloin kaupungeissa ja kunnissa oli samoissakin lajeissa sekä porvariliiton että Tulin seuroja. Kumpikin rekrytoi alati porukkaa lisää ja yritti tehdä kaikkensa kilpailijaa kampittaakseen. Kilpailu lisäsi urheilun arvostusta, eikä nyt esillä olevia epäkohtia ollut, Itkonen painottaa.

– Niinä aikoina isoa vääntöä käytiin erityisesti isojen keskusjärjestöjen rahoituksesta. Kovan luokan urheilupoliitikot tekivät erilaisia sopimuksia, joista osa tiettävästi ulottui urheilun ulkopuolellekin.

Suhmuroinnin kulttuuri kiihtyi. Sen keskiössä oli valtion monopoliyhtiö Veikkaus ja sen urheilulle vuosittain jakama rahapotti. Kun Tul putosi myöhemmin, eri syistä johtuen, kyydistä ja SVUL-väki voitti taistelun, urheiluun alkoi pesiytyä uudenlainen ideologia.

Syntyi lisää kokoomustaustaisia hyväveli-verkostoja. Rahasta alkoi tulla urheilussa entistä enemmän itseisarvo.

Tähän viittasi epäsuorasti erikoistutkija, entinen maajoukkuehiihtäjä Kati Lehtonen tammikuussa Rytminvaihdos-seminaarissa puhuessaan kansainvälisten lajiliittojen korruptiosta.

– Urheilussa rahasta on tullut päämäärä eikä väline, Lehtonen sanoi.

Muut asiantuntijat tulkitsevat näkemystä niin, että ennen urheilussa hankittiin rahaa, jotta sen avulla voitiin kehittää toimintaa. Nyt puolestaan rahalla hankitaan pääomaa, jonka avulla on sitten mahdollisuus tehdä lisää rahaa.

Toisin sanoen keskiössä on yleensä raha, ei varsinainen toiminta.

Haastateltavat eivät pidä sattumana, että suomalaisurheilun kaupallistuminen voimistui oleellisesti Tulin tuoman vastavoiman hiivuttua. Juuri kaupallistuminen liitetään aina vahvasti kokoomuslaiseen ideologiaan.

– Kokoomushenkiset ovat ajaneet urheilussa kaksilla rattailla. Toisaalta on rummutettu julkisten varojen lisäämisestä urheilulle ja liikunnalle, toisaalta puolueelle on sopinut mainiosti urheilun kaupallistuminen. Siinä on nähty mahdollisuuksia, joilla pönkittää myös omia etuja, Itkonen sanoo.

– Rahoituksen kohdentamisessa ei ole onnistuttu, mikä onkin yksi syy ongelmien taustalla.

Kokoomus on kuvitellut palvelevansa urheilua optimaalisesti ammattimaistamalla sitä, mutta ei ole monien mielestä nähnyt metsää puilta. Meritoitunut hiihtovalmentaja, seuratoimintaa vuosikymmenet läheltä seurannut Pekka Vähäsöyrinki kuvailee muutoksen olleen raju tällä vuosituhannella.

Pekka Vähäsöyrinki

– Urheilussa on ajateltu enää lähinnä rahaa, eikä itse perustoiminnan kehittämiseen ole panostettu. Urheilujärjestöjen johtoon on valittu pitkälti poliitikkoja ja bisnesjohtajia, joiden käsissä esimerkiksi lasten ja nuorten urheilu on ammattimaistettu liian varhain, Vähäsöyrinki näkee.

– Sittemmin urheilujärjestö- ja seuraideologiassa on keskitytty ostamaan palveluita jostain vaikkapa 10 000 eurolla ymmärtämättä, että samalla vapaaehtoistyön arvo on laskenut 100 000 eurolla. On unohdettu, ettei rahalla voi ostaa aitoa intohimoa.

Kaupallistumisen ja ammattimaistumisen nähdään yleisesti nostaneen urheiluharrastamisen kustannuksia sekä tukehduttaneen matalan kynnyksen harrastustoimintaa. Osa harrastuksista ei ole enää ollut kaikkien saatavilla, mikä taas on lisännyt liikkumattomuutta ja niin sanottua drop out -ilmiötä.

– Koululiikuntaa ei ole lisätty, eivätkä seurat saa nuoria enää liikkumaan entisaikojen malliin. Eivät ainakaan yhtä pitkäkestoisesti, koska huippu-urheilun käytännöt ovat valuneet entistä nuorempien lasten urheiluun, Itkonen ruotii.

– Nuorilla on nyt niin paljon muutakin valittavanaan, sosiaalisesta mediasta ja pelimaailmasta lähtien. Urheilukin kelpaisi yhä, jos se koettaisiin mielekkääksi. Näkeehän sen jo vanhemmista ikäluokista, joiden keskuudessa hyvinvointia edistävä liikkuminen on kunniassaan.

Asiantuntijoiden piirtämässä ”isossa kuvassa” huippu-urheilumenestyksen kannalta tärkeät pohjat jäävät nykyään usein puolitiehen, koska Suomi ei liiku tarpeeksi – eikä riittävän monipuolisesti. Tämä johtuu osin lajikateudesta, joka on tehnyt nuorten kilpaurheilusta liian yksipuolista ja tosikkomaista.

Kun matalan kynnyksen harrastustoimintaa on tarjolla rajallisesti, moni urheilusta nauttiva nuori lopettaa touhun jo 10–13-vuotiaana. Aiemmin harrastustoiminta kesti vähintään 15 vuoden ikään.

– Harrastamisen loputtua tavallista nopeammin – joko vanhempien rahojen hiivuttua tai nuoren menetettyä innostuksensa – liikkuminen karsiutuu nuorten elämäntyylivalintojen joukosta, Itkonen pohtii.

Vasemmistoliiton pitkäaikainen poliitikko Paavo Arhinmäki puhuu yksilökeskeisyyden ja hektisyyden lisääntymisestä nykymaailmassa.

– Koko ajan pitää takoa tuloksia. Paradoksi on se, että kun pyritään hakemaan entistä tehokkaammin menestystä, tulos voikin olla juuri päinvastainen. Ei tule huippuja eikä riittävästi liikettä, hän rummuttaa.

– Ehkä kokoomuslainen yksilökeskeinen tehokkuusajattelu ei olekaan niin tehokasta.

” On haluttu sallia ilmapiiri, jossa veljet miellyttävät toisiaan ja ajavat omia intressejään.

Kolmen suuren epäkohdan syitä perattaessa moni asiantuntija nostaa esiin myös pysähtyneisyyden ilmapiiriin. Rähmällään olevan systeemin juurisyyt on kyllä tiedostettu, mutta toiminnan uudistamisen sijaan järjestöissä on pitkälti keskitytty pitämään rakenteita yllä.

– Urheilujärjestöjen kokoomushenkiset pomot ovat usein samaa mieltä kaikesta. Kun ei ole ollut kunnon vastavoimaa, kehitys on pysähtynyt, koska kehitys vaatii yleensä mielipiteiden vastakkainasettelua, kokenut bisnestaustainen urheiluvaikuttaja kertoo.

Yksillä aivoilla ajattelun katsotaan juurtuneen erityisesti hyväveli-verkostoihin. Vaikka epäkohtien tulviminen ei ole yksin kokoomuksen vastuulla, puoluehenkiset urheiluvaikuttajat eivät ole haastateltujen mukaan tehneet mitään patoja pystyttääkseen.

– On haluttu sallia ilmapiiri, jossa veljet miellyttävät toisiaan ja ajavat omia intressejään, lähde sanoo.

Verkostoja ylläpidetään yleensä niin, että eri tehtäviin valitaan ennemmin sopivia kuin päteviä työntekijöitä. Sitten samanhenkiset vallanpitäjät valvovat ikään kuin toinen toisiaan.

Verkostojen nähdään saavan monesti alkuun paljon aikaiseksi, mutta tukehtuvan sittemmin toiminnan luutuneisuuteen. Syntyy erilaisia käytäntöjä, joista ympärillä olevat ottavat mallia: moraalisesti arveluttavista toiminnoistakin saattaa tulla yleisesti hyväksyttäviä.

– Lajiliitot hakevat yhteiskunnan tukia vetoamalla usein kansanterveydellisiin argumentteihin, mutta todellisuudessa minunkin edustamassani liitossa rahat menivät valtaosin maajoukkuetoimintaan. Tuli siis valehdeltua, koska tätä kautta liiton haluttiin kaupallistavan toimintaansa, eräs urheiluvaikuttaja selvittää.

Tällä hetkellä Olympiakomiteaa johtaa kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori, entinen ministeri ja Helsingin pormestari. Varapuheenjohtajina toimivat kokoomuksen kansanedustaja Sari Multala ja taitoluisteluvaikuttaja Susanna Rahkamo, jonka edesmennyt isä Kari Rahkamo muistetaan pitkän linjan kokoomuspoliitikkona.

Mika Anttonen

Suurista lajiliitoista jääkiekon nokkamiehenä toimii OP-ryhmän pomo Harri Nummela ja jalkapallon liikemies Ari Lahti, joka tuki julkisesti Vapaavuoren valintaa Olympiakomitean johtoon.

Koripalloliiton puheenjohtaja on kokoomuspoliitikko Timo Elo.

Historia muistaa Ilkka Kanervan rinnalla muitakin laajasti tunnettuja urheilutaustaisia kokoomuspoliitikkoja, muun muassa Kummolan ja Harry Harkimon, joka tosin erosi puolueesta 2018 ja perusti liike nytin.

Urheilun kaupallistuminen on Suomessa ollut vankasti sidoksissa jääkiekkoon, josta löytyy maan ainoa varsinainen ammattilaissarja. Sellaiseksi SM-liiga rakentui 1990-luvulla, kun Leijonat voitti historiansa ensimmäisen MM-kullan 1995, ja suomalaisten laman runtelema itsetunto koheni.

Kun löytyi riittävästi osaamista, intohimoa ja röyhkeyttä, jääkiekosta tuli Suomen kansallispeli ja sen kaupallistamiselle syntyi voimakas tilaus. Löytyi lisäksi Kummola, joka omien intressiensä ajamisen rinnalla muisti, kenen asialla oli kansanedustajana ja urheiluvaikuttajana toimiessaan.

– Kummola näki politiikan välineenä tehdä jääkiekon etuja palvelevia päätöksiä. Suomen menestys lajissa ei sittemmin olisi voinut juuri parempaa olla, Jokisipilä sanoo.

Löytyi myös muitakin vahvoja kokoomustaustaisia kiekkopersoonia: HPK:n pomo Harri Lintumäki vaikutti Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston ja TPS:n vuorineuvosmainen keulahahmo Hannu Ansas Turun kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

– Turun kaupunginhallituksen nokkamiehenä Ansas tuntui toisinaan olevan enemmän Tepsin kuin kaupungin asialla, Jokisipilä kuvailee 2012 edesmenneen kiekkomiehen ajattelutapaa.

Mitä pitemmälle tämä vuosituhat on edennyt, sitä enemmän myös jääkiekkoon nähdään iskeneen ongelmia. Lätkä kärsii nyt itse urheilun kaupallistumisesta, jonka suunnannäyttäjä se oli: hintojen kallistumisen takia edes kaikilla keskiluokkaisilla perheillä ei ole varaa lajiin, jossa myös drop out on kiihtynyt hälyttävästi.

– Huuman myötä lätkästä tuli esimerkiksi seurojen nokkamiehille väline oman henkilökohtaisen statuksen pönkittämiselle, Jokisipilä näkee.

Sisäpiirien kabinettisuhmuroinnista esimerkki nähtiin keväällä 2022, kun Olympiakomitea ajautui myrskyn silmään. Kohu alkoi huippu-urheiluyksikön johtajan Mika Lehtimäen häirintäepäilyksistä, mutta varsinainen pihvi paljastui Olympiakomitean hallintatavoista.

OK:n puheenjohtajat olivat tietoisia Lehtimäen käytökseen liittyneistä epäilyistä räätälöidessään tälle jatkosopimusta, mutta eivät maininneet asiasta mitään esimerkiksi muille hallituksen jäsenille.

Jan Vapaavuori

Tämän paljastuttua muu urheiluväki pettyi ja alkoi noitua urheilun sisäpiirien valtaa.

Sisäpiiriin katsottiin kuuluvan esimerkiksi Vapaavuori ja urheilumanageri Harri Halme, joka oli vuosien varrella vaikuttanut muun muassa kaikkien Olympiakomitean puheenjohtajavaalissa mukana olleiden kokoomusehdokkaiden (Vapaavuori, Multala, Ilkka Kanerva) taustalla.

Eikä aikaakaan, kun tikunnokkaan nostettiin ex-olympiaurheilijan, kokoomustaustaisen Petri Keskitalon valinta huippu-urheiluyksikön liike ja liikunnallinen elämäntapa -osaston johtajaksi.

Osa urheiluvaikuttajista näki Keskitalon puoluetaustan painaneen vaakakupissa liikaa ja väitti, että pätevämpiäkin ehdokkaita olisi ollut tarjolla.

Sittemmin Olympiakomitea on saanut myös talouspuolella lunta tupaan. Olympiarahastoon on kertynyt toistaiseksi vain 1–2 miljoonaa euroa, mikä on kaukana 20 miljoonan euron tavoitteesta. Lisäksi Olympiakomitea on menettänyt ainakin yhden ison yhteistyökumppanin.

– Kukaan ei pysty olemaan vastuussa yksittäisten ihmisten tekosista, mutta petyimme tapaan, jolla Lehtimäen tapaus Olympiakomiteassa hoidettiin. Se oli kaukana sellaisesta avoimuuden ja läpinäkyvyyden kulttuurista, jotka puolestaan ovat oman yrityksemme perusarvoja, yrityksen johtaja perustelee Urheilulehdelle.

Jan Vapaavuori vastasi sähköpostilla kysymyksiin epäkohdista sekä kokoomuksen urheilupoliittisesta vallasta.

– Urheiluliikkeen perinteisiin synteihin on kuulunut vahva sisäisen kampittamisen kulttuuri. Toisaalta on luonnollista, että maan isoimman kansanliikkeen piirissä on aina huomattava määrä erilaisia jännitteitä. Itse taidan olla tunnettu myös oman viiteryhmäni piirissä ennemminkin heidän haastamisestaan kuin mistään samanmielisyyden vaalimisesta, Vapaavuori kirjoittaa vastauksessaan.

– Olen samaa mieltä siitä, että liikuntayhteisöä on vaivannut eräänlainen pysähtyneisyyden kulttuuri, mutta en allekirjoita syitä, mistä tämä olisi ollut seurausta. Oma missioni on ollut modernisoida Olympiakomiteaa ja koen että tässä on otettu merkittäviä askelia eteenpäin.

Vapaavuori kirjoittaa panostavansa liikunnallisen elämäntavan kohentamiseen, vastuullisuusasioihin sekä kansainvälisen toiminnan elvyttämiseen.

– Nykyisen toimitusjohtajan (Taina Susiluoto) johdolla vireillä oleva merkittävä johtamismallin ja -kulttuurin uudistaminen on myös yksi esimerkki Olympiakomitean muutoksista. Itse asiassa iso osa tämän päivän vastarinnasta on ennemminkin seurausta siitä, että muutos ja modernisointityö aiheuttaa kitkaa ja kipuilua, eikä siitä, etteikö uudistusta tehtäisi, Vapaavuori sanoo.

Kalervo Kummola

Osan edellä esitetyistä kolmesta isosta epäkohdasta Vapaavuori allekirjoittaa sellaisenaan, joitakin ei.

– Liikkumattomuudesta on tullut valtava yhteiskunnallinen ongelma. Samalla se synnyttää isoja kustannuksia ja heikentää yhteiskunnan yhteistä toimintakykyä, Vapaavuori painottaa.

– Liikkumattomuus on pääosin seurausta muuttuneesta arjesta, jossa kännykät ovat korvanneet pihaleikit. Seuratoiminta on edelleen erittäin suosittua lasten ja nuorten keskuudessa, mutta se ei ole riittänyt kompensoimaan muun elämän muuttumista vähemmän liikkuvaksi.

Hän tunnustaa, ettei huippumenestyksessä Suomi ole päässyt MM- ja olympiatasolla 1970- ja 1980-lukujen tasoille.

– Tuon tason saavuttaminen on tulevaisuudessakin todella haastavaa. Globaalilla tasolla arvokisoihin osallistuvien maiden määrä on 2000-luvulla kaksinkertaistunut, ja samaan aikaan Suomen väestörakenne on muuttunut: tänä päivänä meillä on yli 30 prosenttia vähemmän huippu-urheiluikäistä väestöä kuin 1980-luvun alussa, Vapaavuori muistuttaa.

– Huippu-urheilumenestys ei kuitenkaan ole yksiselitteisesti hiipunut 2000-luvulla. Jääkiekon ja salibandyn MM-kisoissa olemme pysyneet säännöllisesti mitalikannassa. Jalka-, kori- ja lentopallossa meillä on ollut enemmän lopputurnauspaikkoja ja ammattipelaajia huippuliigoissa kuin koskaan aikaisemmin.

Urheilun asiantuntijoiden lisäksi esimerkiksi urheiluopistot ovat huomanneet, että pian alkavat olla viimeiset ajat tehdä jotain: ne vaativat konkreettista toimenpideohjelmaa hallitusohjelmaan.

– Ongelmaan on tartuttava konkreettisin toimin – yhteistyössä niin julkishallinnon kuin yksityisen ja kolmannen sektorin sekä kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa, Vierumäen urheiluopiston toimitusjohtaja Peter Gabrielsson esittää.

Mutta miten nostaa suomalaisurheilu jaloilleen tilanteessa, jossa urheiluvalta on hallitusneuvotteluissa puolueella, jonka vahtivuorolla perikadon uhka on syntynyt?

Tutkija Itkosen mukaan huolestuttavinta pysähtyneisyyden ajassa on se, että liturgisen itsestäänselvyyksistä keskustelemisen lomassa kukaan ei oikein edes tiedä, kenen vastuulla ongelmien ratkaiseminen on – valtion vai urheilujärjestöjen.

Olympiakomitean tehtäviin kuuluu sekä huippu-urheilun että liikunnan etujen edistäminen, mutta kahden näin erilaisen sektorin hallitseminen on yhden instanssin käsissä hänen mukaansa mahdotonta.

– Ollaan syvästi hukassa. Todellisuudessa urheilun kokonaisuutta ei johda kokoomushenkistenkään sisällä tällä hetkellä kukaan, Itkonen summaa.