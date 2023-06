Moni pelaaja on päässyt Huuhkajiin juuri HJK:sta.

Kun Tuomas Ollila siirtyi Ilveksestä HJK:hon, hänet valittiin heti Suomen A-maajoukkueeseen. Tapaus ei ollut ensimmäinen. Myytti HJK:n ja Huuhkajien läheisistä väleistä elää syvässä ja ärsyttää muita seuroja, mutta onko sillä totuuspohjaa?

VIIME SYKSYNÄ, lokakuun viimeisenä päivänä HJK tiedotti hankkineensa laitapuolustaja Tuomas Ollilan Ilveksestä.

Kaksi viikkoa myöhemmin Palloliitto kertoi Ollilan, 22, saaneen kutsun A-maajoukkueeseen, ensimmäistä kertaa. Huuhkajat kohtasi marraskuun harjoitusotteluissa Pohjois-Makedonian ja Norjan.

Alkoi villi spekulointi. Junamatka Tampereelta Helsinkiin toi maajoukkuekutsun, pystyi poleemisesti väittämään. Jotkut väittivätkin. Taas HJK:ta suositaan trendasi.

Todellisuudessa maajoukkue oli tarkkaillut huippukauden Ilveksessä pelannutta Ollilaa pitkin viime kesää. Hän oli varapelaajien listalla jo aiemmissa maaotteluissa.

Ollilan valinnasta noussut keskustelu ei ollut ainutkertainen.

Maaliskuussa 2022 Huuhkajat pelasi Espanjan auringon alla harjoitusottelut Islantia ja Slovakiaa vastaan. Kutsu kävi 17-vuotiaalle, talvella RoPSista HJK:hon siirtyneelle Miska Ylitolvalle. Nuoren laitapakin tililtä ei löytynyt edes alle 19-vuotiaiden maaotteluita. Edelliskesänä Ykkösessä hän oli kakkosvaihtoehto RoPSin oikeaksi wing-backiksi, nykyään SJK:ssa pelaavan vuotta vanhemman Otto Kemppaisen takana.

Myös Lassi Lappalainen pääsi Huuhkajiin pian sen jälkeen, kun oli palannut Klubiin 1,5 kauden lainapestiltä Rovaniemeltä.

Tuomas Ollila sai kutsun Huuhkajiin siirryttyään Ilveksestä HJK:hon.

Väitteet HJK:n ja Huuhkajien välisestä ”ilmasillasta” tiedostetaan myös helsinkiläisseurassa.

Klubin miesten edustusjoukkueen tiedottaja Pekka Mäntylä otti Ollilan valinnasta nousseeseen kohuun kantaa syksyllä Twitterissä, huumorin keinoin.

– HJK ja Palloliitto asuvat molemmat Boltilla, mutta on harhaluulo, että yhteys olisi täysin saumaton, Mäntylä kirjoitti.

Humoristisen väitteensä tueksi hän lisäsi kuvan HJK:n kannattajapäädyn ja lasiseinän väliin jumiin jääneestä ”viestilokista, jolla tapaamme ilmoittaa HJK:n seuraavat Huuhkajiin valittavat pelaajat Rivelle”, Mäntylä veisteli.

Tilastojen valossa keskustelulle on kuitenkin katetta.

Kun tarkastelee Markku Kanervan (2016–) Huuhkajiin valitsemia kotimaan liigan pelaajia, HJK erottuu selvästi.

Vuosien varrella Kanerva on valinnut Huuhkajiin kaikkiaan 31 veikkausliigapelaajaa, kun laskuista jättää pois Fifan kansainvälisen kalenterin ulkopuolella pelattavat talvimaaottelut. Näistä pelaajista 18, eli yli puolet on HJK:sta.

Kiistaton tosiasia on myös se, että HJK on Suomen selkeästi paras joukkue. Ollut jo pitkään. Viimeisestä 15 mestaruudesta HJK on rohmunnut 11. Se on myös päässyt europelien lohkovaiheeseen ainoana suomalaisseurana – kolmesti tällä vuosituhannella (2014, 2021, 2022).

Fakta Veikkausliigapelaajat Kanervan Huuhkajissa Miska Ylitolva oli Kanervan yllätysvalintoja. * Ensimmäinen kutsu (talvimaaotteluita ei laskettu) 2023 Noah Pallas *, AC Oulu

Tuomas Ollila, HJK

Matti Peltola *, HJK

Pyry Soiri, HJK

Miro Tenho, HJK 2022 Benjamin Källman, Inter

Tuomas Ollila *, HJK

Arttu Hoskonen *, HJK

Santeri Hostikka, HJK

Lucas Lingman *, HJK

Pyry Soiri, HJK

Miro Tenho, HJK

Miska Ylitolva *, HJK

Diogo Tomas *, KuPS 2021 Jasin Assehnoun *, FC Lahti

Daniel O’Shaughnessy, HJK

Miro Tenho *, HJK

Roope Riski, HJK

Santeri Hostikka, HJK

Urho Nissilä *, KuPS 2020 Nikolai Alho *, HJK

Daniel O’Shaughnessy, HJK

Rasmus Schüller, HJK

Ilmari Niskanen*, KuPS 2019 Mikko Sumusalo, Honka

Petteri Forsell, HJK

Lassi Lappalainen*, HJK

Daniel O’Shaughnessy *, HJK

Niko Markkula*, Inter

Rasmus Karjalainen, KuPS 2018 Kalle Taimi *, FC Lahti

Akseli Pelvas, HJK

Juha Pirinen, HJK

Moshtagh Yaghoubi, HJK

Rasmus Karjalainen *, KuPS

Henri Toivomäki, KuPS 2017 Juha Pirinen *, HJK

Moshtagh Yaghoubi *, HJK

Albin Granlund *, IFK Mariehamn

Dani Hatakka *, SJK

Maajoukkueen valmennusjohto saa luonnollisesti valita ryhmäänsä pelaajat, joiden arvioivat palvelevan Huuhkajien kokonaisuutta optimaalisimmalla tavalla.

Suomipaidassa seurastatus on lopulta toissijainen, mutta seurojen näkökulmasta tilanne on erilainen. Pelaajan saaminen A-maajoukkueeseen nostaa yksilön kiinnostusta ja mahdollisesti myös arvoa ulkomaisten seurojen silmissä.

Pelaajamyynnit ja europelit taas ovat seuroille merkittäviä – ja käytännössä ainoita – lisätulojen lähteitä ydintoiminnan ulkopuolelta. Esimerkiksi joulukuussa 2017 RoPS myi Timo Stavitskin, tuolloin 18, ranskalaiseen Caeniin 600 000 eurolla. Rovaniemeläisten kyseisen kauden pelaajabudjetti oli 370 000 euroa.

– Sillä on todella suuri merkitys, onko maajoukkueringissä vai ei, kun pelaajaa lähdetään myymään. Jos on A-maaotteluita, se helpottaa huomattavasti. Varsinkin kun tullaan pienemmältä markkina-alueelta, pelaaja-agentti Jonne Lindblom valottaa.

Karua realismia on se, ettei ulkomaisten seurojen pelaajatarkkailijoita juuri Veikkausliigan peleissä näy. Juniori-ikäiset lupaukset kiinnostavat, mutta nämä harvemmin siirtyvät kokoluokkaa suurempien ulkomaisten seurojen edustusmiehistöihin.

Vaikka aikuisikäisen pelaajan maajoukkuestatus nostaa pelaajan kiinnostavuutta, ei näitäkään pelaajia varsinaisesti käsistä revitä. Pelaajien liikuttamisessa ulkomaille korostuu agentin rooli.

– Suomessa se on nimenomaan noin. Agentti tekee myyntiduunin ja herättää mielenkiinnon, Lindblom sanoo.

” Totta kai sillä on vaikutusta, että HJK on maan ykkösseura. Kyllä sieltä on helpompi lähteä eteenpäin kuin mistä tahansa muusta seurasta.

Jonne Lindblom (oik.) tietää, ettei Veikkausliigasta ole helppo saada pelaajia maailmalle ilman A-maajoukkuekutsuja.

Hän muistaa uraltaan kaksi tapausta, joissa kiinnostus on herännyt ilman agentin markkinointia. Joel Pohjanpalon siirto HJK:sta Bayer Leverkuseniin 2013 ja Alfredo Morelosin kauppa Klubista Rangersiin 2017.

– Näilläkin pelaajilla oli useamman vuoden väli, mikä kertoo kuinka harvinaista se on, Morelosin Suomeen tuonut ja Skotlantiin liikuttanut Lindblom tuumaa.

Lindblom ei osaa ottaa kantaa siihen, kuinka paljon maajoukkuestatus nostaa veikkausliigapelaajan markkina-arvoa. Siirtokorvaukset ovat yleisesti ottaen matalia, sillä pelaajien sopimukset ovat lyhyitä. Ja sopimukset taas ovat lyhyitä, koska Veikkausliiga ei ole sarja, josta pelaajia tullaan hakemaan.

Kiinnostusta maajoukkuestatus kuitenkin nostaa. Sen voi nähdä takeena pelaajan tasosta. Lindblom tosin huomauttaa, että kilpailullisilla peleillä eli karsinta- ja kansojen liiga -otteluilla on vielä astetta suurempi painoarvo.

– Maajoukkuerinki ei ole kovin iso ja siitä 95 prosenttia pelaa ulkomailla. Syntyy helposti ajatus, että veikkausliigapelaajat, jotka ovat mukana tässä eliittiryhmässä, ovat ne jotka lähtevät seuraavaksi ja heidät on mahdollisuus saada edullisemmin kuin joskus tulevaisuudessa, Lindblom järkeilee.

Näin ollen on selvää, että seurana HJK hyötyy siitä, että sen pelaajia on valittu maajoukkueeseen.

HUUHKAJIEN valmennustiimissä vuodesta 2017 vaikuttanut ja jo Mixu Paatelaisen aikaan (2011–2015) pelaajia tarkkaillut Toni Korkeakunnas sanoo tietävänsä salaliittoteoriat. Ei Korkeakunnaksen niitä tarvitsisi kumota, mutta hän tekee sen silti.

– Jos pääsee maajoukkuetoimintaan ja pystyy osoittamaan tietyn tason, se on merkityksellisempää kuin mitä seuraa edustaa, sanoo Toni Korkeakunnas.

– Tiedän että osa ihmisistä haluaa ajatella, että HJK on joku maaginen juttu maajoukkueen osalta, mutta ei se ole näin, Korkeakunnas sanoo.

– En ymmärrä mikä olisi se intressi, miksi tekisimme näin, koska maajoukkueen tavoite on voittaa pelejä.

Korkeakunnas toteaa yleisemmällä tasolla, että yksilöt yleensä erottuvat paremmin, kun joukkue menestyy. HJK:n tapauksessa pelaajia jalustalle nostanut menestys ei kuitenkaan tarkoita pelkästään liigamestaruuksia.

Kovat europelit, joita HJK on kahtena viime syksynä pelannut lohkovaiheessa, tarjoaa maajoukkueen näkökulmasta huomattavasti enemmän vastauksia pelaajan soveltuvuudesta kansainvälisiin otteluihin kuin veikkausliigapelit, Korkeakunnas sanoo.

Hän nostaa esimerkiksi Matti Peltolan. Nuorukainen debytoi Huuhkajissa maaliskuun karsintaotteluissa ja esiintyi edukseen vasempana pakkina vierasvoitossa Pohjois-Irlantia vastaan. Ennen karsintadebyyttiään Peltola oli mukana tammikuun leirillä.

” Jos pääsee maajoukkuetoimintaan ja pystyy osoittamaan tietyn tason, se on merkityksellisempää kuin mitä seuraa edustaa.

– Peltolaakaan ei olisi välttämättä valittu maaliskuun karsintapeleihin, jos ei olisi nähty, että hän pärjää Stadio Olimpicolla (AS Romaa) tai Real Betisiä vastaan. Pelkällä veikkausliigapelaamisella tuskin olisi valittu, Korkeakunnas taustoittaa ja jatkaa.

– Kun Peltola esiintyi hyvin talvileirillä ja tuoreessa muistissa oli, että pärjäsi kovissa europeleissä, alkoi olla vahva tunne, että hän voisi pärjätä karsintapeleissäkin. Siinä oli useampikin selittävä tekijä.

HJK on kiistatta Suomen paras joukkue. Onko se kuitenkaan niin ylivertainen, mitä Kanervan Huuhkajissa pelanneiden veikkausliigapelaajien lukumäärä antaa ymmärtää? HJK:sta on ollut 18 pelaajaa, muista 13.

Kysymys on toisaalta validi, toisaalta väärä.

Muista seuroista Huuhkajiin valitut pelaajat voi jakaa karkeasti kahtia. Ensimmäinen porukka on Urho Nissilän ja Ilmari Niskasen tapaiset pelaajat, jotka olivat maajoukkuekutsut saadessaan aivan liigan kirkkainta eliittiä. Toinen porukka on lähinnä syvyyspelaajaksi valitut laitapakit. Ainoastaan IFK Mariehamnista 2017 valittu Albin Granlund sai minuutteja ja siirtyi pian Ruotsiin.

Viimeisen vuoden aikana Klubista mukaan on kelpuutettu muun muassa Pyry Soiri ja Santeri Hostikka. Kummankaan näytöt kotimaan kentillä eivät ole vakuuttaneet ja valintoja on kritisoitu, ihmeteltykin.

Päävalmentaja Markku Kanerva tekee lopulliset päätökset siitä, mitkä pelaajat valitaan A-maajoukkueeseen.

Korkeakunnas tiedostaa kritiikin, mutta huomauttaa sekä Soirin että Hostikan tulleen maajoukkueeseen alun perin muiden seurojen pelaajina. Soiri tuli ryminällä Huuhkajiin syksyllä 2017 edustaessaan valkovenäläistä Shakhter Soligorskia, Hostikka taas pääsi talvileirille FC Lahden pelaajana 2018 ja syyskuun 2020 kansojen liigaa pelanneeseen ryhmään puolalaisesta Pogon Szczecinistä.

– Jos pääsee maajoukkuetoimintaan ja pystyy osoittamaan tietyn tason, se on merkityksellisempää kuin mitä seuraa edustaa. Nämä kaksi ovat olleet pitempään mukana. Tiedämme minkälaisia pelaajia he ovat ja he ovat pystyneet osoittamaan tuovansa lisäarvoa, Korkeakunnas taustoittaa.

Aiempien maajoukkuenäyttöjen ohella Soirilla ja Hostikalla on toinenkin etu, pelipaikka. Molemmat ovat laitapelaajia. Aivan kuten on Ollila tai aiemmin Klubista maajoukkueeseen päässeet Ylitolva, Lappalainen ja Nikolai Alho.

Ja kuten vallan hyvin tiedetään, laitapelaajat ovat olleet jo vuosikausia maajoukkueen ongelmakohta.

Esimerkiksi vahvoja otteita viime syksyn Euroopan liigassa esittänyt ja talvella Rosenborgiin siirtynyt keskikenttäpelaaja Santeri Väänänen ei mahtunut marraskuun harjoitusotteluihin, eikä maaliskuun karsintapeleihin.

– Uudet pelaajat ovat tulleet usein laitapelaajan rooleihin. Niille paikoille on haluttu löytää uusia pelaajia, koska niitä ei ole liikaa ollut. Eikä se ole salaisuus, kun aina puhutaan puutteesta laitapelaajien osalta. Oli kyse laitapakeista, wing-backeista tai laitahyökkääjistä.

– Tietyille pelipaikoille on stabiloituneet tyypit, Korkeakunnas sanoo viitaten etenkin keskikentän keskustaan ja hyökkäykseen.

Maajoukkueen rakentaminen, etenkin panoksellisiin karsintapeleihin, on lopulta mutkikas palapeli, Korkeakunnas valottaa.

Ketä vastaan pelataan ja millä ottelusuunnitelmalla? Mitä ryhmitystä käytetään vai käytetäänkö useampaa? Missä kunnossa avauksen pelaajat ovat? Tarvitaanko suoria korvaajia vai monikäyttöisempiä pelaajia, jotka taipuvat eri rooleihin?

– Siinä on monta mietittävää pointtia. Otatko yhden roolin pelaajan tiettyyn rooliin, joka on ehkä vähän jotain monikäyttöisempää edellä.

– Esimerkiksi Peltola pelasi ekan maaottelunsa (tammikuussa) kasipaikalla ja seuraavan vasempana pakkina. Tuommoinen ominaisuus voi olla iso vahvuus lyhyessä maajoukkueikkunassa. Myös Soiri on monikäyttöinen laitapelaaja.

” Maajoukkuetoiminnan tavoite on voittaa seuraava peli. Ei tämä ole enää kasvatustoimintaa.

HJK:N voi nähdä Suomessa tietynlaisena mittatikkuna. Ei se ole sattumaa, että HJK on vuosi toisensa jälkeen napannut muiden veikkausliigaseurojen parhaita pelaajia riveihinsä. Ollila täksi kaudeksi, Miro Tenho ja Arttu Hoskonen Interistä aiemmin.

Kun Veikkausliigasta Kanervan Huuhkajiin valituista pelaajista yli puolet on Klubista, herättää se kysymään, ovatko näytöt juuri HJK:ssa muita seuroja painavampia?

Asia ei ole niin mustavalkoinen.

– HJK on ollut kahtena viime vuonna lohkovaiheessa. Jos alla on näitä kovia kansainvälisiä pelejä, voi olettaa, että pelaaja pärjää myös maajoukkuepeleissä, Korkeakunnas sanoo.

Pitkän linjan valmentaja, viimeksi alle 21-vuotiaiden maajoukkuetta luotsannut Juha Malinen on samoilla linjoilla.

– Jos ajatellaan Huuhkajia, pitäisi pelata kovia pelejä. Meillä ei ole kovin montaa seuraa, jotka kovia europelejä pystyisivät antamaan, Malinen tuumaa.

Toisin sanoen HJK pelaa pelejä, jotka tarjoavat niin maajoukkuevalmennukselle kuin ulkomaisten seurojen pelaajatarkkailijoille vastauksia pelaajan soveltuvuudesta kovempiin ympyröihin, siinä missä veikkausliigapelien perusteella voidaan tehdä parhaimmillaankin lähinnä valistuneita arvioita.

Kysymysmerkit voidaan korvata pisteillä.

Rasmus Schüllerin arvo nousi nopeasti.

Otetaan esimerkiksi Rasmus Schüller, joka siirtyi HJK:sta tukholmalaiseen Djurgårdeniin kauden 2020 jälkeen. Vuotta myöhemmin Huuhkajien pitkäaikaisen luottomiehen markkina-arvo oli yli kaksinkertaistunut Transfermarkt-sivuston mukaan, kohonnut 400 000 eurosta 900 000 euroon, vaikka Schüller täytti 30 vuotta kesken kauden. Kyse tuskin on siitä, että Schüller olisi kehittynyt vuodessa puolet paremmaksi pelaajaksi, vaan markkina-arvo nousi, koska hän pelasi mallikkaasti kovemmassa sarjassa. Osoitti tasonsa.

Europelien merkityksen voi havaita myös Huuhkajiin valittujen veikkausliigapelaajien suhteesta.

Kesän 2021 EM-kisojen jälkeen Huuhkajiin on valittu 14 veikkausliigapelaajaa, joista 10 on HJK:sta. Ennen EM-turnausta mukana kävi 18 kotimaisen sarjan pelaajaa, joista kahdeksan, eli alle puolet oli Klubista.

Palataan vielä ajatukseen HJK:sta mittatikkuna, mutta toisesta näkökulmasta.

– Totta kai sillä on vaikutusta, että HJK on maan ykkösseura. Kyllä sieltä on helpompi lähteä eteenpäin kuin mistä tahansa muusta seurasta, pelaaja-agentti Lindblom sanoo.

VEIKKAUSLIIGA majailee tällä hetkellä Uefan sarjarankingissa sijalla 37. Ranking määräytyy liigojen euromenestysten perusteella.

Eurooppalaisen seurajoukkuejalkapallon näkökulmasta Suomi on siis takapajula. Senkin takia maajoukkuestatus pelaajan tasoa indikoivana tekijänä korostuu.

– A-maajoukkueeseen valitaan parhaat. Se on päävalmentajasta kiinni, ketkä ne ovat, muistuttaa Juha Malinen.

Pitäisikö A-maajoukkueen kantaa enemmän vastuuta siitä, että veikkausliigapelaajat pääsisivät urallaan eteenpäin? Siis valita joukkueeseen nuoria kotimaisen sarjan pelaajia, jotta nämä herättäisivät enemmän kiinnostusta ja pääsisivät kovempiin sarjoihin.

– Ei me voida sitä niin ajatella. Maajoukkuetoiminnan tavoite on voittaa seuraava peli. Ei tämä ole enää kasvatustoimintaa. Ymmärrän maajoukkuestatuksen merkityksen pelaajille ja seuroille. Totta kai toivomme, että pelaajat pääsevät eteenpäin, mutta ei se voi olla meille valintaperuste, Korkeakunnas vastaa ja jatkaa.

– Ennemminkin näen sen toisin päin. Jos pelaaja on riittävän hyvä, että pääsee maajoukkueeseen, niin se pääsee mahdollisesti maailmallekin. Esimerkiksi Hoskonen pelasi hyvin Klubissa ja europeleissä, pääsi maajoukkueeseen ja eteenpäin (puolalaiseen Cracoviaan).

Samaa mieltä ovat myös Malinen ja Lindblom.

– A-maajoukkueeseen valitaan parhaat. Se on päävalmentajasta kiinni, ketkä ne ovat. Sitä ei voi alkaa rajaamaan tai määrittelemään liiton puolesta, minkälaisia pelaajia pitää valita ja mistä. Se vastuu kuuluu valmentajalle, Malinen linjaa.

– Maajoukkueen tehtävä ei ole kehittää ja viedä pelaajia eteenpäin. Maajoukkueen ensisijainen tehtävä on saada tuloksia aikaan. Maajoukkueessa pelaa parhaat iästä riippumatta. Pelaajakehitys tapahtuu seurapuolella, Lindblom tuumaa.