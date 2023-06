Muhiiko rallin MM-sarjassa autoteollisuuden ja koko liikenteen mullistava ratkaisu? ”Erittäin tärkeää”

Kilpa-autojen tekniikka voi olla todella iso asia koko autoteollisuuden ja siviililiikenteen kannalta.

Isot autonvalmistajat ovat jo tovin vannoneet sähköistymisen nimeen, mutta kulisseissa kuplii. Autoilun tulevaisuuteen ei kenties ajetakaan niin suoraa tietä kuin aiemmin on annettu ymmärtää.

Näin voi päätellä poliittisten kiistojen lisäksi moottoriurheilun huipulla tapahtuvasta liikehdinnästä.

Moottoriurheilu, kuten F1 ja ralli, ovat autonvalmistajille ensisijaisesti markkinoinnin työkalu. Moottoriurheilun avulla halutaan parantaa merkin tunnettavuutta ja imagoa – ja lopulta myydä mahdollisimman paljon autoja. Moottoriurheilulla halutaan viestittää urheilullisuutta, laatua ja teknistä edistyksellisyyttä.

Nykymenossa korostuvat kestävä kehitys ja ekologisuus.

Nykyisessä keskustelukulttuurissa moottoriurheilun pitääkin perustella olemassaolonsa yhä tiukemmin. Myös autonvalmistajien täytyy olla äärimmäisen tarkkana alansa suuren murroksen keskellä.

Sähköautojen piti jyrätä vailla vastusta vihreässä siirtymässä, mutta nyt ennusmerkit viittaavat siihen, ettei polttomoottorinkaan taru olisi sittenkään täysin lopussa.

EU:ssa ehdittiin jo aiemmin päättää, että polttomoottoriautojen myynti ja valmistus olisi käytännössä kielletty unionissa vuodesta 2035 alkaen. Uutistoimisto Reuters kertoi kuitenkin keväällä, että EU otti niin sanotusti aikalisän polttomoottorien täyskiellosta.

Jarrupoljinta oli Reutersin mukaan painamassa etenkin autoteollisuuden mahtimaa Saksa. Euronewsin mukaan Saksan tukena olivat muun muassa Italia, Tshekki ja Puola.

Saksan liikenneministeri Volker Wissing, 53, sanoi, että polttomoottorilla varustettuja ajoneuvoja voitaisiin yhä rekisteröidä vuoden 2035 jälkeen, jos niissä käytetään hiilidioksidipäästöiltään neutraaleja polttoaineita.

Saksalaisministeri Volker Wissing on puhunut polttomoottorin puolesta. On tulkittu, että taustalla on myös huolta autoteollisuuden uudistumiskyvyn ja työpaikkojen puolesta.

Akkutekniikkaa kehitetään koko ajan edistyksellisemmäksi, mutta sähkön ja sähköautojen ympäristöystävällisessä tuotannossa ovat omat haasteensa ja infraakin puuttuu. Tässä yhteydessä keskusteluun ovat tulleet myös uudet synteettiset polttoaineet.

Synteettinen polttoaine (e-fuel) tai kestävän kehityksen mukaiseksi mainitut polttoaineet eivät ole kuitenkaan mikään täysin valmis ratkaisu tai suora oikotie onneen.

Asiantuntijoiden mukaan ratkaistavana on isoja hinta- ja saatavuuskysymyksiä. Niin kutsuttujen uusien vihreiden polttoaineiden saamiseksi mahdolliseen massatuotantoon ja siviililiikenteen käyttöön näyttäisi olevan vielä matkaa.

Nykyisin synteettinen polttoaine voi tarkoittaa vihreällä energialla tuotettua, periaatteessa hiilineutraalia ainetta.

Asiantuntijoiden mukaan uusien polttoaineiden hiilineutraalisuuteen voidaan päästä tuottamalla sähkö puhtaalla energialla, kuten tuulella. EU:n mukaan hiilineutraalius tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä hiilinieluihin.

Porschen julkaisema kuva laitoksesta Chilessä.

Saksalaisella autonvalmistajalla Porschella on jo synteettisen polttoaineen laitos Chilessä. Laitoksen on kerrottu valmistavan ensin metanolia veden vedystä ja ilman hiilidioksidista. Metanolista jalostetaan polttoainetta, jonka on raportoitu toimivan periaatteessa samalla tavalla kuin maaöljystä tehty bensiini.

Rallin MM-sarjan pääluokassa käytössä ovat hybridiajokit, jotka ovat sähköavusteisia polttomoottoriautoja. Kansainvälisen autoliiton FIA:n mukaan rallin MM-sarjassa käytettävä polttoaine on sekoitus ”synteettisen ja biopolttoaineen komponentteja”.

Ilmoituksen mukaan tämä aine ei siis ole täysin synteettistä, mutta sen on kerrottu olevan kestävän kehityksen mukaista. Ainetta on käytetty rallin MM-sarjassa viime vuodesta lähtien.

Kuten tiedetään, myös F1-sarjan ajokeissa on hybriditekniikkaa. Polttoaineena on ollut E10-ainetta, jonka on kerrottu olevan sekoitus perinteistä polttoainetta (90 prosenttia) ja kestävän kehityksen mukaista etanolia (10 prosenttia).

” Asian suuri viehätys on siinä, että kun löydämme ratkaisun, niin sitä voi hyödyntää tieliikenteessä – ilman mitään muutoksia moottoriin.

Vuodesta 2026 lähtien F1-sarja aikoo siirtyä täysin kestävän kehityksen mukaiseen, synteettisen polttoaineen (e-fuel) käyttöön hybridiajokeissaan.

Näillä näkymin myös MM-rallissa aiotaan jatkaa seuraavat vuodet jo aiemmin valitulla linjalla, eli pitkälti polttomoottorin voimin. Polttomoottori olisi yhä pääasiallinen voimanlähde, vaikka sähköavusteinen hybridijärjestelmä tukisikin jossain määrin menoa.

Kummassakaan moottoriurheilun huippulajissa ei siis tällä tietoa haikailla ajokkien täyssähköisyyden perään. Tätä voinee pitää erittäin mielenkiintoisena asiana siviililiikenteenkin kannalta.

Erillinen sähköformulasarja on jo olemassa, mutta silti F1 nähdään yleisön, autonvalmistajien ja sponsorien silmissä yhä autourheilun kuninkuusluokkana.

Ralli ei ole suosiossaan ja rahavirroissaan F1:n luokkaa, mutta senkään roolia kokonaiskuvassa ei voi varsinaisesti väheksyä.

Autoja tankattiin Kroatian MM-rallissa keväällä 2023.

Polttoainelaboratorio Kroatian MM-rallissa keväällä 2023.

Rallissa polttomoottorin ääni on koettu myös turvallisuustekijänä, joka varoittaa katsojia lähestyvästä kilpa-autosta. Ylipäätään polttomoottorien ääni on koettu molemmissa lajeissa myös tunnelmalliseksi tekijäksi.

Turvallisuus ja tunnelma saattavat toki osaltaan vaikuttaa päätöksiin, mutta lienee selvää, että polttomoottorin ”jatkoaikaan” moottoriurheilun huippusarjoissa liittyy isompiakin asioita.

Autourheilun huipulla kun ei tehdä käytännössä mitään, mikä ei ole tavalla tai toisella kytköksissä autoteollisuuteen. Ja varsinkin tässä ajassa moottoriurheilun on oltava erittäin tarkkana siinä, että mitä siviililiikenteessä on tapahtumassa.

– E-polttoaineet ovat loistava mahdollisuus. Asian suuri viehätys on siinä, että kun löydämme ratkaisun, niin sitä voi hyödyntää tieliikenteessä – ilman mitään muutoksia moottoriin, sanoi F1-pomo Ross Brawn F1:n tulevaisuuden voimanlähteistä puhuessaan.

– Meillä on lähes kaksi miljardia polttomoottoria maailmassa huolimatta siitä, että minkälaisen sähköisen tai vetyyn liittyvän ratkaisun me löydämme. Maailmassa on paikkoja, joissa nuo autot eivät muutu sähköisiksi, Brawn, 68, selvitti.

F1 on läpi historiansa halunnut esiintyä teknisenä edelläkävijänä. Lotuksen Jim Clark keskusteli 1967 Hollannin GP:ssä legendaarisen Cosworth DFV -koneen suunnittelijan Keith Duckworthin kanssa.

Autonvalmistajat ovat siis edelleen kiinnostuneita kilpasarjoista, jotka eivät kiirehdi pikavauhtia täyssähköisiin ajokkeihin. Tästä kertovia lausuntoja kuultiin muun muassa Fordin johdosta, kun autojätti palasi F1:een Red Bullin kumppanina.

– Kestävän kehityksen mukainen polttoaine on todellakin jotain sellaista, mistä olemme kiinnostuneita. Olemme jo mukana sellaisessa toisessakin sarjassa (M-Sport-Ford-talli rallin MM-sarjassa). Rallin MM-sarjassa on jo ollut sitä viime vuodesta lähtien ja se on ollut upea osa tarinaa ja hyvää oppia meille, sanoi Fordin urheiluosaston nokkamiehiin kuuluva Mark Rushbrook

Autosportin mukaan.

– Haluamme yhtiönä olla kestävän kehityksen mukaisia – ei pelkästään sähköautoja valmistamalla vaan olemalla kestävän kehityksen mukaisia polttomoottorin kanssa, Rushbrook sanoi.

Japanilaisjätti Hondan ilmoitus palata Aston Martinin kumppanina F1:een vuodesta 2026 lähtien kertoo sekin omaa kieltään tilanteesta.

Myös suuryhtiö General Motorsilla pohditaan F1-sarjaan liittymistä voimanlähteiden toimittajana. General Motorsin Cadillac-merkiltä on aiemmin annettu ymmärtää, että kestävän kehityksen mukainen polttoaine olisi yksi painava peruste näihin pohdintoihin.

Mielenkiintoista on myös Audin into F1-sarjaa kohtaan, vaikka saksalaisvalmistaja on viime ajat rummuttanut lähinnä täyssähköisten ajokkien puolesta.

Audi markkinoi siviililiikenteeseen ahkerasti täyssähköautoja, mutta silti se on tulossa F1-sarjaan mukaan, jossa polttomoottori on isossa osassa nyt ja tulevaisuudessa. Oikealla Cupran sähköinen Formula E.

Rallin MM-sarjaan on jo jonkin aikaa kaivattu lisää autonvalmistajia mukaan. Nyt MM-sarjan Rally1-pääluokassa kisaavat japanilainen Toyota, eteläkorealainen Hyundai sekä Fordin tukema M-Sport-talli.

Rallin MM-sarjan tilanne on nähty melko vaikeana, mutta viime aikoina on liikkunut tietoja siitä, että uusi automerkki tai merkkejä olisi tulossa mukaan MM-sarjan pääluokkaan. Esillä ovat olleet Skoda, Alpine ja Stellantis-yhtiön merkit, joihin kuuluvat esimerkiksi Citroën, Fiat, Lancia, Opel ja Peugeot.

Tässä yhteydessä puheissa ovat tietenkin olleet lajin tekniset suuntaviivat.

– Me uskomme, että kestävän kehityksen mukainen polttoaine ja synteettinen polttoaine (e-fuel) on hyvä vaihtoehto tulevaisuuteen, ja se on erittäin tärkeää olemassa olevien autojen kannalta. Se on tärkeää myös niille (auto)markkinoille, jotka eivät voi toteuttaa täyssähköä, sanoi rallin MM-sarjan promoottorin urheilujohtaja Peter Thul, 60, Autosportin mukaan.

Rallin MM-sarjassa ajavat hybridiajokit ovat sähköavusteisia polttomoottoriautoja. Kalle Rovanperä vauhdissa Portugalissa.

Ralliautojen tankkauspiste Kroatian MM-rallissa 2023.

Kilpa-autoilua on perusteltu muun muassa sillä, että sen avulla kehitetään ratkaisuja siviililiikenteeseen. Nähtäväksi jää, mikä voisi olla huipputason moottoriurheilun rooli niin sanotuissa uuden ajan polttoaineissa.

Ovatko uudet aineet vain autoteollisuuden viimeinen rimpuilu polttomoottorin puolesta vai jotain muuta?

Viime kädessä sen määrittävät todennäköisesti ympäristöarvot sekä energiamarkkinat kokonaisuudessaan.

Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n tutkimusprofessori Juha Lehtonen arvioi kevättalvella Helsingin Sanomissa, että suuressa mitassa synteettisiä polttoaineita tulisi luultavasti vuoden 2030 jälkeen.