He olivat nopeita, kimmoisia ja kestäviä – ja se näkyi yleisurheilutuloksissa jo kauan ennen kuin muun muassa Teemu Selänteestä, Marcus Grönholmista ja Juha Miedosta tuli kovia tekijöitä omissa lajeissaan.

Tommi Evilä teki kovia pituushyppytuloksia jo nuorten sarjoissa. Vuonna 1990 hypätty 435 cm on sijalla 252 Suomen kaikkien aikojen tilastossa kymmenvuotiaiden poikien sarjassa. Tämä ei vielä herätä suurta huomiota, mutta yllättävämpää on, keitä muita tilastosta löytyy.

Jalkapalloilija Paulus Roiha hyppäsi samanikäisenä peräti 456 ja on sijalla 55 Suomen kaikkien aikojen tilastossa. Olli Rahnasto oli tenniksen maailmanlistalla parhaimmillaan 88:s – ja 10-vuotiaiden poikien Suomen pituushyppytilastossa sijoitus on 98:s.

Keihäänheittäjistä Antti Ruuskanen ja Oliver Helander ponnistivat kymmenkesäisenä 444, Tero Järvenpää 441 ja Harri Haatainen 431. On mielenkiintoista pohtia, millaisiin tuloksiin herrat olisivat yltäneet hyppylajeihin keskittymällä.

NHL-kiekkoilijoista Evilää pitemmälle hyppäsi Jussi Jokinen. Kalajoen Junkkarien juniori ponkaisi 439 vuonna 1993, joka oikeuttaa sijaan 186 Suomen kaikkien aikojen tilastossa. Teemu Selänne leiskautti parhaimmillaan 422. Hän jää tämän ikäluokan tilastossa 33 senttiä kokkailukaveristaan Hans Välimäestä.

MIKÄ voisi olla yleisurheilua parempi kasvattajalaji nuorelle urheilijalupaukselle?

Pikajuoksijan nopeus on valtava etu esimerkiksi jalkapallokentällä. Kysykää vaikka Erling Haalandilta. Korkeushyppääjän ponnistusvoimalla voi donkata helpommin ja kestävyysjuoksun kehittämä hapenottokyky auttaa jaksamaan salibandypelin jatkoerän.

Hiihtäjät ja suunnistajat tekevät usein kovia tuloksia myös kestävyysjuoksuissa. Viime vuosina on kirjoitettu esimerkiksi Iivo Niskasen ja Sami Jauhojärven Cooperin testin ennätyksistä. Harri Kirvesniemi juoksi aikanaan 5000 metriä sellaista kyytiä, jolla olisi voitettu lajin Suomen mestaruus joka kerta vuodesta 2011 lähtien.

Tässä artikkelissa ei kuitenkaan huomioida kaikkein ilmeisimpiä lajiyhdistelmiä. Tarkoitus on esitellä muutamia huippu-urheilijoita, joiden yleisurheiluhistoria saattaa hämmästyttää lukijaa.

MONI jääkiekkoammattilainen on kilpaillut nuorena yleisurheilussa.

Edellä mainittu Jussi Jokinen pärjäsi pituushyppyäkin paremmin 60 metrin aitajuoksussa. Hän on 13-vuotiaiden sarjassa Suomen kaikkien aikojen tilaston sijalla 40, vain kuusi sadasosaa Elmo Lakkaa hitaampana.

Toinen aitajuoksutaustainen NHL-pelaaja on Vesa Viitakoski. Hän voitti SM-hopeaa 14-vuotiaiden 80 metrin aidoissa vuonna 1985. Viitakosken lapaan lukemattomia lättysyöttöjä lähettänyt Raimo Helminen harrasti nuorena seiväshyppyä.

Buffalo Sabresin Henri Jokiharju on ollut Suomen nopeimpia yhdeksänvuotiaita. Hän pinkoi 60 metriä 9,10 sekunnissa vuonna 2008 ja on sijalla 30 ikäluokan tilastossa. Vielä vauhdikkaampi on ollut Jussin veli, Juho Jokinen, ajalla 8,99, jonka edellä tilastossa on enää 13 nimeä. Juhon edustamat SM-liigaseurat olivat TPS ja Kärpät.

Vain 15 suomalaista on hypännyt seivästä Jarkko Varviota korkeammalta 12-vuotiaiden sarjassa. Jääkiekon MM-kisojen pistepörssin ensimmäisenä suomalaisena voittanut Varvio hyppäsi ennätyksensä 330 jo 13-vuotiaana.

Naisten jääkiekkomaajoukkueen pitkäaikainen kapteeni Jenni Hiirikoski heitti keihästä 16-vuotiaana tasan 41 metriä ja on tämän ikäluokan tilastossa sijalla 87.

Monella huippujääkiekkoilijalla on yleisurheilutaustaa.

Jääkiekon 12-kertainen Suomen mestari Heli Romu on keihäänheitossa, 7-ottelussa ja pituushypyssä aikuisten Suomi-tilastossa 850 parhaan joukossa. Hänellä on lukuisia kuurojen yleisurheilun Suomen ennätyksiä.

Kymmenvuotiaiden poikien 1 000 metrin tilastosta löytyy useita tuttuja nimiä. Esimerkiksi Saku Koivun ennätys on 3.25,66 ja Janne Laukkasen 3.21,4. Heidän väliinsä sijoittuvat Euroopan mestari Jukka Keskisalo sekä tunnetuin seurauksin valmentajaksi päätynyt Jussi Tapola.

Espoon Tapioiden Teemu Selänne on ajalla 3.17,8 tilaston sijalla 110. Kaikkia edellä lueteltuja nopeampi oli jääkiekon selostamisesta paremmin tunnettu Mika Saukkonen, joka on Suomen historian 23:nneksi paras 1000 metrin juoksija 10-vuotiaissa.

Kunniamaininnan ansaitsee vielä Tuomo Ruutu, joka jo kahdeksanvuotiaana kipitti kilometrin ajassa 3.33,58.

HIIHTÄJIÄ löytyy yleisurheilutilastoista roppakaupalla.

Juha Miedon lajivalikoima yleisurheilussa on vähintäänkin mielenkiintoinen. Estejuoksussa hän on aikuisten tilastossa 862:s, moukarinheitossa 379:s ja 3 000 metrin kävelyssä 28:s. Mieto oli myös mukana Kurikan Ryhdin 4x800 metrin viestijoukkueessa, joka voitti SM-pronssia 18-vuotiaiden sarjassa 1967.

Suomen naiset voittivat pronssia 4x5 km viestistä Vancouverin 2010 olympialaisissa. Viestin avasi Pirjo Muranen, joka on voittanut useita nuorten SM-mitaleita kestävyysjuoksuissa ja viesteissä. Hieman yllättävämpi tulos on 18-vuotiaana heitetty yli 35 metrin keihäskaari.

Aino-Kaisa Saarinen ja Virpi Kuitunen ovat kumpikin pärjänneet hiihdon lisäksi myös yleisurheilussa.

Toisen osuuden sivakoi vielä lahjakkaampi keihäänheittäjä Virpi Kuitunen (myöhemmin Sarasvuo). Hän heitti naisten keihästä lähes 40 metriä jo 16-vuotiaana ja oli tässä lajissa parhaimmillaan nuorten sarjoissa SM-kisojen seitsemäs.

1 500 metriä hieman yli viiteen minuuttiin juossut Riitta-Liisa Roponen oli kolmannen osuuden toiseksi nopein hiihtäjä ja nosti Suomen mitalitaisteluun.

Aino-Kaisa Saarinen – seiväshypyn Kalevan kisojen nelonen 1994 – ankkuroi Suomen hienosti pronssille. Naisten seiväshypyn kilpailutoiminta oli vasta käynnistymässä 90-luvun puolivälissä ja Saarisen ennätys 250 ei ole nykyään kovinkaan kummoinen tulos.

Milla Saari (o.s. Jauho) on 3 000 metrin kävelyn Suomen mestari 14-vuotiaiden sarjassa. Mona-Liisa Nousiainen (o.s. Malvalehto) voitti samanikäisenä 200 metrin aitajuoksun SM-kultaa ja Marjut Rolig (o.s. Lukkarinen) hyppäsi pituutta kunnioitettavan tuloksen 508.

Muutamalla kauden 2022–23 A-maajoukkueen hiihtäjällä on SM-mitaleita pidemmiltä juoksumatkoilta. Kovimmat meriitit ovat Johanna Matintalolla, joka on 800 metrin Suomen mestari vuodelta 2013. Hän on edustanut Suomea juoksulajeissa 17- ja 19-vuotiaiden MM-kisoissa sekä lukuisissa maaotteluissa.

Tiesitkö, että muutamalla huippuhiihtäjällä on enemmän tai vähemmän salattu menneisyys heitto- ja hyppylajeista? Jasmi Joensuulla on kaksi nuorten SM-mitalia keihäänheitosta ja Ville Ahosella yksi kolmiloikasta. Jasmin Kähärä oli kahdeksanneksi paras 15-vuotiaiden sarjan pituushyppääjä Suomessa 2015.

” Helmareissa 55 maalia viimeistellyt Linda Sällström on tehnyt hurjaa jälkeä myös yleisurheilukentillä.

YLEISURHEILUTILASTOJEN kätköissä piilottelee suuri joukko palloilulajien mestareita, joista seuraavassa mainitaan vain muutamia.

Paulus Roiha menestyi pituushypyn lisäksi muissakin hyppylajeissa ja pikajuoksussa. Hän oli 13-vuotiaiden SM-kisoissa kolmas korkeushypyssä ja viides kolmiloikassa.

Helmareissa 55 maalia viimeistellyt Linda Sällström on tehnyt hurjaa jälkeä myös yleisurheilukentillä. Hän voitti nuorten sarjojen Suomen mestaruuden 80 m aitajuoksussa, seiväshypyssä (kahdesti), 4x80 m aitajuoksuviestissä ja 4x100 m viestissä (kahdesti).

Huuhkajien pitkäaikainen runkopelaaja Kasper Hämäläinen kuului Naantalin Löylyn 15-vuotiaiden 4x100 metrin SM-kultaa voittaneeseen nelikkoon. Joukkueessa juoksi myös Sami Sanevuori, joka on pelannut mm. Hakassa ja Interissä.

Koripallolegenda Lea Hakala antoi kovan näytön ponnistusvoimastaan hyppäämällä korkeutta 158 15-vuotiaana 1975. Tulos on naisten kaikkien aikojen tilastossa sijalla 1080.

Tuomas Sammelvuolla oli pomppu kunnossa jo kymmenvuotiaana. Tästä osoituksena on korkeushypyn tulos 135 ja sijoitus 115 tilastossa. Samaa sijoitusta ovat jakamassa mm. lajin entinen Suomen ennätyksen haltija Juha Isolehto, keihäänheittäjä Harri Haatainen sekä mäkihyppääjät Jarkko Heikkilä ja Pasi Kytösaho.

” Huuhkajien hyökkääjä Benjamin Källman on supertalentti pallon potkimisen lisäksi myös pallon heittämisessä.

Tämän ikäluokan korkeustilastosta löytyy kärjen tuntumasta kaksi yllätysnimeä. Usko tai älä, mutta rallin kaksinkertainen maailmanmestari Marcus Grönholm ylitti kymmenvuotiaana 140 sentin korkeudella olleen riman ja on tilaston sijalla 40. Grönholm on ollut melkoinen ponnistajalahjakkuus, sillä hän teki samanikäisenä myös upeat pituushypyn ja kolmiloikan tulokset.

Vielä viisi senttiä korkeammalle on yltänyt käsipalloilija Mikael Källman. Vuonna 1974 hypätty 145 jää vain kaksi senttimetriä 10-vuotiaiden SE-tuloksesta ja on Suomen kaikkien aikojen tilaston sijalla yhdeksän.

Källmanin poika, Huuhkajien hyökkääjä Benjamin Källman, on supertalentti pallon potkimisen lisäksi myös pallon heittämisessä. Hän on lähes 53 metrin kiskaisulla yhdeksänvuotiaiden pallonheittotilaston sijalla kymmenen. Edeltä löytyy esimerkiksi sellaisia nimiä kuin Tero Järvenpää ja Oliver Helander. Siis yhdeksänvuotiaana reilusti yli 50 metrin kaaria!

Sprintterin kiihtyvyys ja maksiminopeus sekä keihäänheiton vahvistama heittokäsi eivät ole huono tausta pesäpalloon. Kansallispelin huippuja löytyy yleisurheilutilastoista runsaasti, mutta esitellään heistä nyt vain kolme.

Toni Kohonen heitti 600 gramman keihästä yli 62 metriä 16-vuotiaana. Hän oli 1992 tämän ikäluokan vuositilaston sijalla 23 ja jäi kymmenen metriä listan kakkosesta, nykyisestä keihäsvalmentajasta Petteri Piirosesta.

Lea Hakala, Marcus Grönholm ja Mikael Källman ovat tehneet kovaa tulosta korkeushypyssä.

Tusinan Itä–Länsi-ottelun pesäpalloilija Jarkko Kokko heitti Kohosen kanssa lähes samoille lukemille 16-vuotiaana, tosin aikuisten 800 gramman keihästä. Kokko voitti keihäänheiton nuorten sarjoissa neljä SM-mitalia ja edusti Suomea muutamissa maaotteluissa. 18-vuotiaana heitetty ennätys 73,24 metriä on Suomen kaikkien tilaston sijalla 135. Tero Pitkämäki heitti tämän ikäisenä vain 51 senttiä pidemmälle.

Millaisiinkohan lukemiin neljästi vuoden pesäpalloilijaksi valittu Katja Saari olisi päässyt keihäänheittoon keskittymällä? 14-vuotiaiden tilastossa Saari on sijalla 34, vain 6 cm perässä Taina Ojaniemeä (ent. Kolkkala, o.s. Uppa) ja saman verran edellä olympiavoittaja Heli Rantasta.

OTETAAN loppuun vielä muutama urheilusankari, joita et ehkä heti uskoisi entisiksi yleisurheilijoiksi.

Sergei Bubka taivutti seiväshypyn uuden maailmanennätyksen 603 23.6.1987. Kenties tämä suoritus inspiroi lupaavaa uimaria Nummelasta, joka hyppäsi tasan kuukautta myöhemmin 305. Jani Sievinen on 13-vuotiaiden seiväshypyssä Suomen kaikkien aikojen tilaston sijalla 157. Samaa sijoitusta ovat jakamassa mm. lajin moninkertainen arvokisaedustaja Urho Kujanpää ja keihäänheiton maailman kaikkien aikojen tilaston sijalta 43 löytyvä Matti Närhi.

Petra Olli voitti 15-vuotiaiden Suomen mestaruuden keihäänheitossa. Hän on tämän ikäisten kaikkien aikojen tilaston 35:s ja taakse jää monia tuttuja keihäänheittäjiä, kuten Taina Ojaniemi, Oona Sormunen, Mikaela Ingberg ja Heli Rantanen.Uinnin moninkertainen arvokisamitalisti Jani Sievinen hyppäsi nuorena seivästä. Painin maailmanmestari Petra Olli on voittanut keihäässä jopa nuorten SM-kultaa.

Uinnin moninkertainen arvokisamitalisti Jani Sievinen hyppäsi nuorena seivästä. Painin maailmanmestari Petra Olli on voittanut keihäässä jopa nuorten SM-kultaa.

Mitä yhteistä on alppihiihtäjä Tanja Poutiainen-Rinteellä ja seiväshyppääjä Wilma Murrolla? Yksi vastaus on: he olivat yhtä hyviä korkeushyppääjiä kymmenen vanhoina. Molemmat ylittivät 128 ja ovat sijalla 190 kaikkien aikojen tilastossa.

Hannu Mannisen ajat maratonilla (2.48.59) ja puolimaratonilla (1.20.03) eivät yllätä, mutta muut tulokset kertovat monipuolisesta yhdistelmästä huippu-urheilijan ominaisuuksia. Manninen voitti yhdistetyssä nuorten maailmanmestaruuden 16-vuotiaana maaliskuussa 1995, ja seuraavana kesänä hän hyppäsi korkeutta 180 ja heitti aikuisten keihästä yli 53 metriä.

SANONNAN mukaan valeen superlatiivi on tilasto (välissä on emävale). Nämä esimerkit kuitenkin osoittavat, että lahjakkuus näkyy usein yleisurheilutilastoissa jo ennen menestystä omassa leipälajissa.

Yleisurheilu ei varmasti ole huono vaihtoehto nuorelle, jonka lopullinen lajivalinta ei ole vielä selvillä. Seiväshyppääjästä voi tulla uimari, keihäänheittäjästä hiihtäjä ja korkeushyppääjästä rallikuski.

Kenties yleisurheilulla ja sen osaajilla voisi olla nykyistä enemmän annettavaa monien muiden lajien junioreille ja heidän valmentajilleen.

Lähteet: Tilastopaja Oy:n tietokanta. Kansainvälisen yleisurheiluliiton WA:n kotisivut. Suomen Urheilutietäjät ry:n jäsenlehdet. Kesälehti 2013: Löytöjä SUL:n vuosikirjojen tilastoista - Teemu hyppäsi pituutta ja Virpi työnsi kuulaa (Antti O. Arponen & Vesa-Matti Peltola).