Kiekkotähden kurimus alkoi valmentajan haukuista: ”Sisimmässäni tiesin olevani sairas”

Kolme miesurheilijaa kertoo, miten ruuasta ja kehosta tuli heille ongelma ja mitä toipuminen vaati.

”On yhä vaikeaa olla pienikokoinen mies”

Eetu Vitikainen, 25, cheerleadingvalmentaja

”Minulle syntyi jo varhaislapsuudessa vaikea suhde herkkuihin. Koin ne kiellettyinä ruoka-aineina, mikä muovasi vahvasti suhdettani ruokaan. Tiedostin esimerkiksi, että herkkuja saisi syödä vasta sen jälkeen, kun on ensin syönyt kunnon ruokaa.

Innostuin cheerleadingistä noin 10-vuotiaana nähtyäni Talent-ohjelmassa cheerjoukkueen esityksen. Aloin harrastaa lajia kotikaupungissani Kuopiossa. Murrosiän loppuvaiheessa yläasteen lopussa aloin tiedostaa enemmän sitä, miltä näytän ja mitä syön. Syömishäiriöoireiluni alkoi silloin.

Olen ollut aina pieni ja hoikka. Nuorena vertailin itseäni paljon muihin miehiin ja ajattelin, etten ole yhtä lihaksikas ja iso kuin he. Peilasin itseäni päivittäin ja kelasin, miksi näytän tältä, kun halusin olla vahvempi ja maskuliinisempi. Olin hyvin tyytymätön kehooni.

Yritin saavuttaa haluamani kehon alkamalla rajoittaa syömistäni ja lisäämällä liikuntaa. Minulla oli esimerkiksi kompensaatio­käyttäytymistä. Jos olin vaikkapa ollut juhlissa ja syönyt herkkuja ja juonut alkoholia, paikkasin tilannetta liikkumalla enemmän tai olemalla syömättä. Rajasin muutenkin paljon sitä, mitä ja milloin saan syödä. Ajatteluni oli hyvin mustavalkoista, enkä ymmärtänyt syömisen osalta syy-seuraussuhteita.

Cheerleading oli syömishäiriö­oireiluni kannalta kaksipiippuinen juttu. Koin, että minut hyväksyttiin joukkueessani ja seurassani sekä ihmisenä että ulkonäköni puolesta täysin sellaisena kuin olen. Kukaan ei ikinä kommentoinut, että miksi olet Eetu tuon kokoinen. Toisaalta fakta on, että cheerleading on esteettinen laji. Kun urheilee tuomarien ja tuhansien silmäparien alla, niin kyllä sitä miettii, mitä he ajattelevat ulkonäöstäni. Aikuisten sekajoukkueissa osa miehistä on tosi maskuliinisia. Koin kilpaluissa heidät nähdessäni ahdistusta, miksen itse näytä samalta.

– Nuorena vertailin itseäni paljon muihin miehiin ja ajattelin, etten ole yhtä lihaksikas ja iso kuin he, Eetu Vitikainen kertoo.

Syömisongelmani olivat pahimmillaan noin 16-vuotiaana. Yleisvointini oli apaattinen. Ongelmaan linkittyi masennustaustani, mikä lisää syömishäiriön riskiä.

Oma pelastukseni oli se, että kiinnostuin aikuistuessani ravitsemusasioista kunnolla. Olen valmistunut liikunnanohjaajaksi ja tehnyt opinnäytetyöni Syömishäiriöliitolle miesurheilijoiden häiriintyneestä syömiskäyttäytymisestä. Pian olen myös kasvatustieteen kandidaatti kotitalousopettajan opinnoista. Ensi syksynä aloitan Helsingin yliopistossa ravitsemustieteen maisteriopiskelijana.

Opintojeni edetessä olen ymmärtänyt, etteivät ravitsemusasiat ole niin mustavalkoisia kuin olen ajatellut. Saadessani lisää tietoa ymmärsin esimerkiksi, ettei minulle tapahdu mitään pahaa, vaikka söisin nyt tämän pullan. Olen tehnyt paljon työtä ruoka- ja kehosuhteeni eteen. Nykyään voin valehtelematta sanoa hyväksyväni itseni sellaisena kuin olen.

Eetu Vitikaisen vaaka, jolla hän punnitsi annoksiaan, on nykyään eri käytössä.

Olen ollut tähän päivään asti aika yksin näiden asioiden kanssa. Olen puhunut kaikesta vain lähimmille ystävilleni. Miehet vaikenevat häpeän takia. Syömisen ja kehonkuvan ongelmista puhuminen ei sovi yhteen sen kanssa, että meidän pitäisi yhä sopia maskuliinisuuden boksiin.

Nykypäivän yhteiskunnassa on yhä vaikeaa olla pienikokoinen mies. Länsimainen miesstandardi isoista lihaksista ja alhaisesta rasvaprosentista on vahva. Urheilijoilla paine on vielä suurempi, koska itsekin voi ihmetellä, miksei ole sen lihaksikkaampi vaikka treenaa.

Olen työskennellyt vuosia cheerleadingvalmentajana. Minulle on tärkeää edistää lasten ja nuorten tervettä ruoka- ja kehosuhdetta. Olisi tärkeää, että valmentajilla olisi työkaluja tunnistaa syömishäiriökäyttäytymistä.

Syömishäiriön riski on myös miehillä suurin esteettisissä ja painoluokkalajeissa, mutta se on kohonnut kaikissa lajeissa. Ihmisestä ei voi lajin perusteella päätellä, ettei hänellä voi olla syömishäiriötä.

Toivoisin, että urheilijoiden punnitsemista vähennettäisiin ja että ulkonäkö ei olisi määrittävä tekijä missään urheilulajissa.

Syömisen kanssa oireilevaa poikaa ja miestä kehotan kertomaan ongelmastaan. Tiedän hyvin, että kaikilla ihmisillä ei ole sellaista läheistä ihmistä tai sellaista suhdetta läheiseen ihmiseen, että tällaisista asioista uskaltaisi puhua. Silloin kannattaa turvautua matalan kynnyksen palveluihin, esimerkiksi Mieli-puhelimeen.

”Liikunta voi olla yhtä iso ongelma kuin päihteet”

Elmeri Rantalainen, 33, potkunyrkkeilyn maailmanmestari, liikuntaneuvoja

”Aloin harrastamaan taistelulajeja yhdessä isäni kanssa 9-vuotiaana. Koin liikunnan pitkään vastenmielisenä, mutta yläasteella innostuin enemmän. Halusin juosta Cooperin testissä yli 3000 metriä ja aloin harjoitella sitä varten. Aloitin myös telinevoimistelun ja jatkoin taistelulajeja.

Minulla ei ole ikinä ollut ongelmia syömisen kanssa. En ole ikinä vältellyt herkkuja tai ajatellut, että lihon jostain. Keho- ja liikuntasuhteeni kuitenkin vääristyi rajusti nuoruudessani. Katselin kuvia treenatuista, bodatuista miehistä ja piirtelin sellaisia.

Tuli olo, että tältä minäkin haluan näyttää. Tältä minunkin pitää näyttää.

Tuijotin omaa peilikuvaani jatkuvasti. Sokeuduin sille. Joskus 14–15-vuotiaana painoin vähän eikä kehossani ollut lainkaan rasvaa, mutta itse olin sitä mieltä, että kyllä sitä tästä kyljestä kuitenkin yhä vähän irtoaa.

Ajattelin, että mitä enemmän rääkkään itseäni, sitä parempi. Jälkikäteen ajateltuna liikunnasta tuli minulle keino purkaa pahaa oloa. Vanhempani erosivat, kun olin lapsi. Minulla oli siihen liittyvää ahdistusta, jota en ollut käsitellyt.

– Mielestäni on tärkeää ymmärtää, että miesten syömisen ja kehonkuvan ongelmat ovat usein erilaisia kuin naisilla, Elmeri Rantalainen sanoo.

Toiset purkavat surullista oloa päihteiden kautta. Minulle tuli pakottava tarve urheilla. Jos tyttöystävä jätti, lähdin niin raskaalle lenkille, että sen jälkeen ei varmasti enää tuntunut miltään. Lopulta olin niin pahassa ylikunnossa, että sykkeeni oli levossakin sata ja sain rasitusmurtumia liiallisesta nilkkapainoilla juoksemisesta.

Oireiluni oli pahimmillaan nuoruudessa, mutta jatkui osittain pitkälle aikuisuuteen. Pääsin Talent-ohjelman finaaliin vuonna 2009 tekemällä extreme martial art -taistelulajinäytöksistä. Ohjelman jälkeen kiersin tekemässä näytöksiä työkseni ja osallistuin tosi-tv-ohjelmiin.

Armeijan jälkeen minut pyydettiin potkunyrkkeilyn maajoukkueeseen näytös- eli musical forms -lajeissa. Voitin niissä Euroopan ja maailmanmestaruuden.

Sittemmin olen harrastanut kehonrakennusta, mutta en koskaan kilpaillut siinä.

Kuten moni mies, minäkin pidin alun perin hyvänä asiana sitä, etten ollut koskaan tyytyväinen itseeni. Sitähän sanotaan, että tyytyväisyys tappaa kehityksen. Kun sokeutuu peilikuvalleen, treenaa lisää ja lisää, eikä hommassa ole mitään rajoja. On hälyttävää, miten paljon urheilijat pelaavat sitä korttia. Koko touhu voi lähteä viemään itseä eikä toisin päin.

Elmeri Rantalainen harrastaa nyt kehonrakennusta, mutta ei kilpaile lajissa.

Minulle tuli seinä vastaan yli 30-vuotiaana, kun sairastuin pitkäkestoiseen koronatautiin. Sitten vasta olikin ahdasta pääni sisällä, kun en voinut enää paeta urheiluun. Aloin kokea niin suurta ahdistusta, että se vaikutti myös työhön ja parisuhteeseen. Menin terapiaan, mistä oli todella iso apu.

Olin aina ajatellut, että olen avoin puhumaan omista tunteistani, mutta se ei ollut totta. En oikeasti edes tiennyt, miltä esimerkiksi suru tuntuu. Terapiassa opin ensimmäistä kertaa puhumaan omista tunteistani ja käsittelemään niitä terveellä tavalla. Nyt tiedän, että minulla on oikeus olla surullinen, vihainen ja pettynyt ja antaa näiden tunteiden tulla tässä hetkessä ulos vaikka sitten itkemällä.

Liikunta voi olla ihan yhtä ongelmallinen asia ihmiselle kuin päihteet. Sen sanominen ääneen on tabu. Liikuntaa ei suostuta näkemään vaarallisena asiana, koska lähtökohtaisesti liikunta liitetään automaattisesti hyvinvointiin. Mutta jos mikä tahansa asia menee överiksi ja sitä tehdään vääristä syistä, se on ihmiselle pahaksi. Ei ole väliä, onko kyseessä liikunta, alkoholi vai siivoaminen.

Pakonomaista ja ongelmallista suhdetta kehoon ja liikuntaan on varsinkin huippu-urheilijoilla. Senhän takia he ovatkin huipulla, mutta päällepäin ei välttämättä näy, millaisia ongelmia taustalla on ja miten ne kanavoidaan urheiluun. Hinta voi olla kova, jopa hengenvaarallinen, jos keho ei enää pääse palautumaan ja mukana on syömisongelmat.

Viimeistään, kun urheilu joskus loppuu, kaikki paetut asiat odottavat joka tapauksessa.

– Kuten moni mies, minäkin pidin alun perin hyvänä asiana sitä, etten ollut koskaan tyytyväinen itseeni, Elmeri Rantalainen kertoo syömishäiriöistään.

Mielestäni on tärkeää ymmärtää, että miesten syömisen ja kehonkuvan ongelmat ovat usein erilaisia kuin naisilla. Miehet eivät yhtä usein koe tarvetta laihduttaa, vaan kehon halutaan näyttävän atleettiselta, ylilihaksikkaalta tai jopa yli-inhimilliseltä.

Nuorelle, 13-vuotiaalle Elmerille, joka juoksi hulluna nilkkapainot jalassa, toivoisin vierelle vanhempaa tai ystävää, joka pystyisi tukemaan ja auttamaan.

”Kärsin anoreksiasta koko urani ajan”

Jonathan Hedström, 45, ex-jääkiekkoilija

”Lapsena minulla oli hyvin tavallinen suhde ruokaan. Söin kaikkea, eikä mitään ongelmia ollut. Tykkäsin erityisesti isoäitini pullista.

Aloitin pelaamaan jääkiekkoa kahdeksanvuotiaana. Kun olin 17, valmentaja sanoi minua lihavaksi. Oli aivan tavallista, että valmentaja puhui nuorille siihen tapaan. Jääkiekossa oli läpi urani vallalla perinteinen machokulttuuri, jossa pelaajille sanottiin suoraan ikäviä asioita esimerkiksi siitä, miten huonoja he ovat tai miltä he näyttävät. Varmasti oli myös asennetta, ettei esimerkiksi syömishäiriön vaara voi koskea jääkiekkoilijoita. Muutenkin poikia kasvatetaan niin, että täytyy olla kova.

Minä olin kova jäällä, mutta ihmisenä kiltti. Valmentajan haukuista alkoi minun syömishäiriöni.

Lopetin kaiken sellaisen syömisen, minkä ajattelin lihottavan. En syönyt enää esimerkiksi pastaa, perunoita ja maitoa. Laihduin kahdessa ja puolessa kuukaudessa 17 kiloa.

Äitini oli todella huolissaan ja sanoi, että minun pitää syödä. Mutta ei sellaista neuvoa ota vastaan, kun on sairas.

Valmentajani eivät kommentoineet asiaa mitenkään, vaikka totta kai vointini oli ongelmallista myös jääkiekon kannalta. Harjoituksia oli melkein joka päivä ja pelit päälle. On vaikea jaksaa, kun ei saa energiaa.

Syömishäiriöstäni huolimatta etenin urheilu-urallani. Pahimmillaan anoreksiani oli vuonna 2006 NHL:ssä Anaheimin Mighty Duckseissa. Siellä oli niin sanottu vanhan koulukunnan valmentaja, joka haukkui minua koko ajan. Niin tehtiin etenkin tulokkaille.

Anaheimin Jonathan Hedström ja San Josen Scott Hannan taistelun tuoksinnassa NHL:ssä 2006.

Näin peilissä itseni lihavana, vaikka olin langanlaiha. Pelkäsin syödä hiilihydraatteja, vaikka ne ovat jääkiekkoilijalle polttoainetta. Söin olemattoman vähän, vaikka pelasimme viikossa kolme peliä ja lensimme ympäri Yhdysvaltoja.

En pystynyt nukkumaan, enkä käynyt vessassa kuin ehkä kerran viikossa. Aloin saada muitakin hankalia fyysisiä oireita.

Syvällä sisimmässäni tiesin, että olen sairas, mutta syömishäiriö oli vahvempi. Ruuan puute vaikuttaa myös aivoihin. Sitä lakkaa ajattelemasta ja vain painaa eteenpäin.

Lopulta minun oli pakko mennä sanomaan joukkueen johdolle, että palaan kotiin Ruotsiin. Voin siellä paremmin, mutta tilanne huononi uudestaan kun lähdin myöhemmin pelaamaan Venäjälle.

Kärsin syömishäiriöstä koko urani ajan. Vasta lopetettuani vuonna 2015 aloin käsitellä asiaa terapiassa. Nykyään voin hyvin, koska olen tehnyt töitä parantumiseni eteen 5–6 vuotta. En hakenut apua urani aikana, koska koin, ettei aktiivipelaaja voi paljastaa sellaista asiaa itsessään.

Jälkikäteen ajateltuna ymmärrän syyt sairastumiseeni. Kasvoin ilman isää kahdestaan äitini kanssa. Isättömyys oli trauma, joka aiheutti huonon itsetunnon.

Myös jääkiekkokulttuuri altisti sairastumiselle. Valmentajat sanoivat jatkuvasti ikäviä asioita, mutta eivät tajunneet, miten syvälle ne urheilijaan menivät. Pelaajia punnittiin ja heidän rasvaprosenttiaan mitattiin. Vaikeinta oli vertailu. Seinälle voitiin lyödä lappu ja sanoa kaikkien kuullen, että kuule Jonathan, sinun rasvaprosenttisi on 17, kun tällä toisella se on 9.

Kaikki eivät ota sellaista itseensä, mutta osa ottaa. Jokaisessa joukkueessa on yksi tai kaksi, joille tulee ongelmia tällaisten asioiden kanssa.

Vertailu kyllä kuuluu urheiluun sinänsä. Ongelma on siinä, miten pelaajista huolehditaan sen jälkeen. Valmentajien pitäisi tuntea urheilijansa kokonaisvaltaisesti ja seurojen kantaa vastuu. Ei voi vain tehdä sopimusta 30 000 euron kuukausipalkasta, vaan pelaajasta pitää huolehtia myös ihmisenä.

Erityisesti pitää huolehtia pienistä lapsista.

Jonathan Hedström pelasi kaudella 2010–11 Kärpissäkin.

Vaikea asia on pelaajien keskinäinen vaikeneminen. Oman urani aikana toiset pelaajat näkivät minun laihtuvan, mutta kukaan ei sanonut mitään.

Vaikeinta minulle miehenä on se, että minäkin olen nähnyt toisten pelaajien voivan huonosti, mutta en ole itsekään kysynyt mitään.

Vaikeneminen on osa jääkiekkokulttuuria. Pelaajien pitäisi kuitenkin kysyä myös toisiltaan, että miten jaksat.

Olen luennoinut syömishäiriöstäni viimeiset neljä vuotta. Jääkiekkokulttuuri on muuttunut minun ajoistani, mutta silti koen, että seuroihin on yhä vaikea mennä puhumaan tästä aiheesta.