Mike Danton tilasi agenttinsa palkkamurhan kesken NHL:n pudotuspelien. Uskomaton tarina sai hyytävän käänteen vankilassa.

Mike Dantonin elämän tärkein ottelu odotti häntä pääsiäissunnuntain jälkeisenä maanantaina, 12. huhtikuuta 2004.

Sunnuntaina Danton, St. Louis Bluesin nuori ja nouseva läpimurtopelaaja, tarttui puhelimeen ja tilasi agenttinsa David Frostin palkkamurhan.

NHL:n pudotuspelit olivat täydessä vauhdissa. San Jose Sharks oli siirtynyt ottelusarjassa Bluesia vastaan 2–0-johtoon. Playoffit olivat 23-vuotiaan Dantonin uran ensimmäiset.

Hän oli tehnyt hartiavoimin töitä päästäkseen näin pitkälle. St. Louisia tähdittivät Keith Tkachukin, Pavol Demitran ja Chris Prongerin kaltaiset huippunimet. Danton raatoi nelosketjun sentterinä.

Runkosarjassa Danton oli pelannut 68 ottelua ja tehnyt tehopisteet 7+5=12. Hän oli jäällä kuin peto. Arvaamaton ja äänekäs. Hän oli joukkueensa jäähykuningas 141 rangaistusminuutilla. Hänestä puhuttiin vastustajajoukkue Sharksin pukukopissa.

Nyt, kauden huipennuksessa, Danton ei voinut keskittyä peleihin, sillä hänen mieltään riivasi. Frost, agentti ja isähahmo, oli pakko saada hengiltä. Danton kävi yhä vain hermostuneemmaksi.

Danton oli kuukautta aiemmin tutustunut East St. Louisissa sijaitsevan strippiklubin ovimieheen Ronnie Jonesiin. Danton käsitti Jonesin olevan palkkamurhaaja. Hän ojensi tälle Frostin valokuvan ja lupasi 10 000 dollaria henkirikoksen toteuttamisesta.

Asialla oli kiire. Danton halusi tapattaa elämänsä tärkeimmän ihmisen – ja tehdä sen heti. Hän opasti Jonesia kertomalla, että Frost majailisi hänen asunnollaan St. Louisissa. Danton antoi tälle osoitteen ja aikataulut.

San Josessa pelattujen ottelun jälkeen Danton yritti soittaa Jonesille ja varmistaa vielä suunnitelmaa, mutta tämä ei vastannut soittoihin. Danton jätti vastaajaan viestejä. Jones kiisti myöhemmin olleensa koskaan palkkamurhaaja ja toimitti ääniviestit FBI:lle.

Blues voitti ottelusarjan kolmannen näytöksen kotiyleisönsä edessä. Neljännessä ottelussa Danton laukoi Jevgeni Nabokovin selän taakse NHL-uransa ensimmäisen ja ainoaksi jääneen playoff-maalin. Sharks voitti ottelusarjan 4–1. Bluesin kausi päättyi pettymykseen San Josessa.

Mike Dantonin NHL-ura oli vasta aukeamassa, kun hän tuhosi kaiken.

Danton oli epätoivoinen. Hän heilui puhelin kädessä jopa erätauoilla ja yritti saada palkkamurhaa järjestymään. Hän oli tutustunut St. Louisissa 19-vuotiaaseen naiseen ja soitti tälle kysyäkseen, tuntisiko tämä ketään palkkamurhaajaa. Nainen kertoi tuntevansa, sillä hän sattui juuri sillä hetkellä istumaan sellaisen vieressä. Tai niin hän luuli.

Oikeasti ”palkkamurhaaja” oli ammatiltaan poliisin hätäkeskuspäivystäjä. Nainen ojensi puhelimen hänelle, ja Danton kysyi heti, voisiko tämä hoidella Frostin murhan. Puhelun jälkeen mies hälytti virkavallan.

Danton pidätettiin San Josen lentokentällä lentolippu kädessään, kun hän oli palaamassa St. Louisiin. Hänen NHL-uransa päättyi käsiraudoissa. Sekava ja monella tapaa täysin järjenvastainen salajuoni uskomattomine taustoineen oli vasta alkanut paljastua.

Mike Danton ei alun perin ollut Mike Danton. Vuonna 1980 Toronton liepeille Bramptoniin Steve ja Sue Jeffersonille syntyi poika, Mike Jefferson, jolle jääkiekko oli koko elämä. Ei ollut mitään muuta kuin lätkä. Tarunhohtoinen kirjainyhdistelmä NHL siinsi hänen johtotähtenään.

Kymmenvuotiaana Mike päätyi juniorijoukkueeseen, jota valmensi pahamaineinen David Frost. Hänet oli potkittu pois lähes kaikista sarjoista, joissa hän oli toiminut. Frostia on kuvailtu kontrollifriikiksi, vainoharhaiseksi ja julmaksi manipuloijaksi, joka otti tähtäimeensä nuoria haavoittuvaisia ihmisiä.

Frost oli saanut myös tunnustusta. Hän osasi valmentaa. Hänen joukkueensa menestyivät. Valmentaja löysi lahjakkuuksia ja jalosti niitä. Hänen pelaajansa kehittyivät ja pärjäsivät, mutta jään ulkopuolella tapahtui ikäviä asioita.

David Frost oli ristiriitainen hahmo: osaava valmentaja, mutta julman manipuloijan maineessa.

Frost oli pyylevä ja nuhjuisen oloinen kolmekymppinen kaveri, joka ei ollut itse pärjännyt missään urheilulajissa. Hän halusi olla jotain, hahmo jääkiekossa. Kanadan junioriliigoissa hänen joukkueensa tappelivat ja kylvivät pelkoa vastustajissa Frostin myhäillessä vaihtopenkillä. Hän loi itselleen nimeä, mutta tekemisen tavat olivat kyseenalaisia.

Hän sai toimitsijakieltoja ja elinikäisiä pannoja eri sarjoihin. Kerran hän hakkasi vastustajan pelaajaa vaahtosammuttimella. Frostin joukkueiden peleihin soitettiin poliisit viisi kertaa. Joskus vastustajat kieltäytyivät pelaamasta ryhmää vastaan.

Frost tirvaisi jopa omaa pelaajaansa leukaan vaihtoaitiossa. Koko halli näki lyönnin, mutta Frostin pelaajat olivat valmiita todistamaan oikeudessa, ettei lyöntiä tapahtunut.

Frostin kuvaillaan luoneen kultin. Hän piti pelaajat lähellään ja uhkaili ulkopuolisia. Hän valitsi joukkueeseensa pelaajia, jotka tulivat vähätuloisista perheistä – lahjakkaita mutta sosiaalisesti heikossa asemassa olevia.

Frostin väitetään juottaneen alaikäisille pelaajilleen alkoholia ja pakottaneen näitä seksuaalisiin tekoihin. Entiset pelaajat ovat kertoneet, että joukkueen bussissa 16-vuotiasta poikaa käskettiin hieromaan Frostia pelkissä alushousuissa. Tuo pelaaja oli Mike Jefferson.

Mutta pahin oli vielä edessä.

Mike Jefferson katkaisi kaikki välit perheeseensä. Hän vietti yhä enemmän aikaa Frostin kanssa, joka käytännössä ohjasi nuoren miehen elämää ja päätöksentekoa.

Vuonna 2002 hän vaihtoi nimensä Michael Stephen Jeffersonista Michael Sage Dantoniksi. Hän ei kertonut asiasta perheelleen, joka luki nimenvaihdosta lehdestä, kuten he lukivat kaikesta muustakin poikaansa liittyvästä.

Danton-nimen hän keksi juniorivuosiensa joukkuekaverilta. Nimi kuulosti hänen mielestään hienolta ja uudella nimellä hän löi naulan arkkuun: hän erosi biologisesta perheestään. David Frost oli hänen uusi ”isänsä”.

Sue Jefferson tapasi poikansa Miken viimeisen kerran keväällä 2000, kun tämä tuli hakemaan joululahjansa. Hänellä kesti kolme kuukautta hakea se. Hän oli 19-vuotias, sanoi kiitos, oli muutaman kiusallisen minuutin ja lähti. Äiti ei ole poikaansa sen koommin nähnyt.

Danton palasi Frostin luo. Siellä hän asui jo hylättyään perheensä, johon kuului vanhempien lisäksi myös seitsemän vuotta nuorempi pikkuveli Tom, jääkiekkoilija hänkin. Tomille Mike oli esikuva.

Kun Mike Jeffersonin isovanhemmat kävivät katsomassa hänen junioripelejään, hän ei huomioinut heidän läsnäoloaan millään lailla. Hän käänsi selkänsä ihmisille, jotka rakastivat häntä.

Frostilla oli julma kyky erottaa nuoret pelaajat perheistään. Hän lupasi rikkinäisille nuorille sieluille, että he pääsisivät NHL:ään, jos he tottelisivat häntä. Mike Jeffersonista oli tullut hänen silmäteränsä.

Danton kiihdytti jääkiekkoilijan urallaan täyttä häkää eteenpäin. Tuore Stanley Cup -voittaja New Jersey Devils varasi hänet vuonna 2000 viidennellä kierroksella ja numerolla 135. Harjoitusleirillä hän antoi kaikkensa: luisteli, taklasi, repi, rouhi ja ärsytti. Danton teki vaikutuksen asenteellaan, mutta hämmensi myös lapsellisella ja itsekeskeisellä käytöksellään. Jos jokin oli pielessä, syy oli aina muissa.

Mike Danton oli New Jersey Devilsin varaus vuonna 2000. Kuva vuodelta 2003.

Huomiota hän sai. Murtauduttuaan NHL:ään hän taklasi Devilsin arkkivihollisen, New York Rangersin, supertähden Pavel Buren sairastuvalle ja sai Mark Messierin raivoihinsa. Rangersin yleensä rauhallinen maalivahti Mike Richter löi Dantonia mailalla kaksin käsin, kun tämä seisoi maalin edessä. Veskarisuuruus valitti Dantonista medialle.

Danton teki työnsä hyvin, kun sai Richterin pois tolaltaan, Devilsissä ajateltiin.

– Toisaalta olimme huolissamme hänestä. Toisaalta olimme hyvin vaikuttuneita siitä, mitä hän pystyi tekemään hyväksemme, Devilsin silloinen toimitusjohtaja Lou Lamoriello on sanonut.

Joukkuetta ja seurajohtoa alkoi kuitenkin häiritä se, että Danton oli koko ajan puhelimessa. Hän puhui Frostin kanssa, jolta sai ohjeita. Kun Devils lähetti Dantonin farmiin, hän ei ilmaantunut paikalle eikä enää koskaan pelannut Devilsissä.

New Jersey voitti vuonna 2003 Stanley Cupin ilman Dantonia – joukkueella, johon hänen olisi alun perin pitänyt kuulua. Kaksitoista päivää myöhemmin hänet myytiin St. Louisiin. Kiukustunut Danton lähetti ensimmäisen NHL-maalinsa kiekon Devilsin toimistolle saatesanoin, ettei tarvitse sitä enää.

Jeffersonin perhe sanoo Frostin pilanneen heidän elämänsä. Dantonin isä, äiti ja pikkuveli ovat kaikki jopa myöntäneet avoimesti, että he haluaisivat tappaa Frostin.

– Jos lääkäri kertoisi Stevelle (Dantonin isälle), että hänellä on kaksi viikkoa elinaikaa, ensimmäinen asia hänen listallaan olisi murhata Frost. Tiedän, että olen ajatellut sitä itsekin. Olemme puhuneet siitä. Kuvittele. Perhe istumassa pöydän ääressä puhumassa jostain tällaisesta, Dantonin äiti Sue Jefferson kertoi toimittaja Steve Simmonsin kirjassa The Lost Dream: The Story of Mike Danton, David Frost, and a Broken Canadian Family.

Mike Dantonin perheenjäseniä East St. Louisin oikeustalolla Dantonin kuulustelun jälkeen 4.5.2004. Vasemmalla pikkuveli Tom Jefferson, taustalla äiti Susan Jefferson ja oikealla täti Linda Gebe.

– Haluaisin ampua luodin hänen (Frostin) päähänsä. Vihaan sitä miestä, Steve Jefferson sanoi kirjassa.

Kun isä, äiti ja pikkuveli lähettivät Dantonille kirjeitä vankilaan ja tarjosivat tukeaan, hän ei suostunut ottamaan kirjeitä vastaan. Ne palautettiin punaisen leiman kera: Vanki kieltäytyi. Äidin lähettämiin kirjekuoriin oli paluupostia varten rustattu huorittelua.

Mike Dantonin käytös oli vastenmielistä ja kohtalo järkyttävä.

Kun Danton pidätettiin agenttinsa David Frostin palkkamurhasta epäiltynä, hän tunnusti tekonsa. Oikeudenkäyntiä, todellista draamaa ja paljastuksia, kenties jopa totuutta, ei saatu.

– Mikä ikinä saikaan hänet tarjoamaan tuntemattomalle ihmisille 10 000 dollaria Frostin tappamisesta – se on hänen salaisuutensa, Dantonin asianajaja Robert Haar sanoi.

Myös tuomari oli äimistynyt. Hän sanoi sen olleen 18-vuotisen uransa mystisin tapaus, jolle ei ollut mitään selitystä.

Danton todettiin syylliseksi ja hänet tuomittiin 7,5 vuoden vankeuteen marraskuussa 2004, mutta kysymys ”miksi?” jäi ilman vastausta. Frost oli ollut Dantonille kaikki kaikessa 14-vuotiaasta asti. Isähahmo, mentori, valmentaja, agentti, paras ystävä, neuvonantaja, omatunto.

Miksi Danton riskeerasi kaiken, kun hän oli juuri lyönyt läpi NHL:ään ja saavuttanut unelmansa? Looginen kuvio tapauksen taustalla ei auennut.

Mike Dantonin asianajaja Robert Haar median piiritettävänä.

Vielä vähemmän järkeä oli siinä, mitä Danton touhusi sellissä. Ensimmäisen tusinan päivän aikana hän puhui Frostin kanssa puhelimessa 79 kertaa. FBI sai noin tuhat minuuttia puheluita nauhalle.

Puheluissa Danton pyysi Frostilta apua. Ensin hän yritti murhauttaa tämän – ja sitten otti tältä neuvoja vastaan, suorastaan aneli niitä.

Yhden puhelun lopetus oli erityisen hyytävä.

– Hei Mike, kuule, pitääkö minun olla vielä huolissani turvallisuuteni puolesta? Frost kysyi.

– Ei pidä. Nyt täytyy mennä, Danton vastasi.

– Okei, rakastatko sinä minua? Frost yllätti.

– Joo, Danton kuiskasi.

– Sano se.

– Minä rakastan sinua.

– Rakastatko?

– Jep, Danton sanoi ja sulki luurin.

Danton istui vankilassa viisi ja puoli vuotta. Syksyn 2009 ehdonalaiskuulemisessa hän täräytti ilmoille ihmeellisen väitteen. Hän yllätti kaikki väittämällä, ettei murhajuonen kohde muka ollutkaan Frost vaan hänen isänsä Steve Jefferson.

Väitteessä ei ollut hirveästi tolkkua, sillä hän oli todistetusti antanut luulemalleen ”palkkamurhaajalle” Frostin kuvan ja olinpaikan. Ei hänen isänsä ollut lähelläkään St. Louisia vaan kotona Kanadassa.

Viranomaiset kuitenkin uskoivat Dantonia ja päästivät tämän ehdonalaiseen. Ehdoksi asetettiin, että hän ei saa pitää mitään yhteyttä isäänsä, jolle oli muutenkin kääntänyt selkänsä. Frostin kanssa hän sai olla puhelinyhteydessä.

David Frost vapautettiin seksuaalirikossyytteistä 10 000 dollarin takuita vastaan. Kuva 23. elokuuta 2006 Napaneen oikeustalolta Ontariosta, Kanadasta.

Danton antoi vapautumisen jälkeen muutaman valikoidun haastattelun, joissa hän piti kiinni tarinastaan: hän oli tilannut isänsä palkkamurhan. Danton väitti, että hänen isänsä pahoinpiteli häntä lapsena fyysisesti ja henkisesti. Danton koki olevansa hengenvaarassa, vaikkei ollut nähnyt isäänsä vuosiin. Steve Jefferson on kiistänyt väitteet pahoinpitelyistä. On epäilty, että Frost käski Dantonia väittämään murhakohteeksi isä-Jeffersonia.

Dantonin istuessa vankilassa oli Frost oikeudessa syytettynä kahden teini-ikäisen jääkiekkoilijan – ei Dantonin – seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Lopulta hänet kuitenkin vapautettiin syytteistä.

Danton kiisti, että hänen ja Frostin välillä olisi koskaan tapahtunut mitään seksuaalista. Myös Frost väitti, että hän oli vain ottanut Dantonin siipiensä suojaan.

– 14-vuotiaasta asti Dave (Frost) oli minulle isähahmo. Kyse oli isä–poika-suhteesta, jossa tunsin oloni turvalliseksi. Luotin Daveen ja annoin hänen hoitaa jääkiekkoasioitani, Danton sanoi Sportsnetin tv-haastattelussa vankilasta vapauduttuaan.

Samassa haastattelussa Danton kuvaili olleensa henkisesti lapsen tasolla yrittäessään tilata palkkamurhaa.

– Olin 23-vuotias mies, mutta oikeasti kuin 12-vuotias poika.

Vankilatuomio tuhosi Dantonin NHL-uran. Paluuta ei ollut. Hän pakeni menneisyyttään Eurooppaan, jossa alkoi luoda uutta uraa.

Joni Puurula pelasi Dantonin kanssa.

Huippusarjoissa hän ei kuitenkaan pelannut vaan osoitteina olivat Ruotsin divarit, Tshekki, Slovakia, Kazakstan, Romania ja lopulta Puola. Samaan puola­laiseen joukkuee­seen, Sanokiin, siirtyi kaudella 2015–16 maali­vahti Joni Puurula. Hän tiesi Dantonin taustan, mutta kanadalais­pelaaja erottui porukasta myös käytök­sellään.

– Näki, että hän osaa pelata, mutta hän ei osannut keskittyä siihen yhtään. Hän veti show’ta, eikä pää ollut mukana. Hänestä huokui sekavuus, Puurula sanoo.

Puolalaisia joukkue­kavereita raivostutti Dantonin käytös. Danton puhui mitä sylki suuhun toi.

– Hän oli sellainen badass. Sanoi tosi suoraan, mitä ajatteli jostain. Ne piti vain päästää toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, mutta puolalaisilla ei oikein ollut sitä taitoa. He eivät ymmärtäneet kaveria.

Peleissä Danton, entinen rikollinen ja NHL-pelaaja, oli varsinainen vetonaula.

– Hän oli ihan kauhea showmies, Puurula sanoo.

Yhdessä ottelussa Dantonilta lensi pelin tiimellyksessä hanska katsomoon.

– Lähdettiin hyökkäämään. Danton jäi huutamaan sille katsojalle, että heitä takaisin se hanska. Ja se heitti. Hän oli sellainen, Puurula naurahtaa.

Kerran matkalla vieraspeliin Danton kysyi huoltajalta sateenvarjoa. Kaikki ihmettelivät miksi. Kävi ilmi, että kotijoukkueen fanit vihasivat Dantonia.

– Ne heittelivät häntä kaljatölkeillä aina kun hän tuli vaihtoon. Huoltaja piti sateenvarjoa suojana hänen päänsä päällä.

Mike Danton oli rääväsuinen ja ristiriitainen pelaaja, joka veti faneja hyvin katsomoihin Euroopassakin. Kuva St. Louis -kaudelta 2003–2004.

Johtuiko Dantonin saama vihainen vastaanotto hänen rikostaustastaan vai siitä, millainen pelaaja hän oli?

– Väittäisin, että enemmän siitä, minkälainen pelaaja hän oli, Puurula sanoo.

Hän antaa esimerkin Slovakiassa pelatusta harjoitusottelusta. Alkulämmittelyssä vastustajajoukkueen pelaaja ylitti punaviivan vahingossa. Danton näki sen.

– Hän ei sulattanut sellaisia asioita ollenkaan.

Kun sama pelaaja kiersi seuraavan kerran punaviivan kohdalta, Danton oli häntä vastassa.

– Danton veti häntä täysiä pataan ja huusi perään, että etkö tiedä jääkiekon sääntöjä. Hän oli ihan helvetin värikäs jätkä ja olisi voinut tehdä hienon uran NHL:ssä.

Puolan-seikkailun jälkeen Danton pelasi vielä yhden kauden Kanadan alasarjoissa ja lopetti sitten uransa. Hän on nyt 42-vuotias.

Mike Danton Saint Maryn yliopiston joukkueen harjoituksissa tammikuussa 2011. Vankilatuomio sulki huppusarjojen ovet.

Puurula tietää Dantonin toimivan valmentajana. Hänellä on pieni nimeään kantava kiekkoakatemia.

– Ollaan Facebook-kavereita. Joskus hän on kysynyt jostain maalivahdista, että voinko auttaa.

Twitter-profiilinsa mukaan Danton on naimisissa ja kolmen lapsen isä. Hänen twiittinsä ovat lähinnä salaliittoteorioita koronarokotteesta ja maailmanjärjestyksestä.

Totuus siitä, mistä Dantonin älyttömässä palkkamurhajuonessa oli kyse, mietitytti myös Puurulaa. Asia nousi puheeksi kauden aikana. Danton ei pitänyt kynttilää vakan alla vaan puhui siitä paljon.

– Hän totesi, että hänellä sekosi pää. Hän meni niin sekaisin kuin mahdollista. Hän oli vainoharhainen. Hänestä tuntui, että joku on hänen perässään.

Todellisuudessa kukaan ei ollut hänen perässään.

Eikä kukaan kuollut.

Mutta Mike Jefferson lakkasi olemasta. Perhe menetti poikansa. Se on tragedia, josta isä Steve Jefferson, äiti Sue Jefferson ja pikkuveli Tom Jefferson kärsivät loppuelämänsä.

