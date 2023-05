Rami Shikeben, 31, paini ulosottovelkojen kanssa. Kun Mikael Granlund lähetti viestin, hän ymmärsi, että jotain suurta oli tapahtumassa.

Pelokkaat silmät tuijottivat esiintyjälavan takaa, miten valtava yleisömeri velloi Hakametsän jäähallin parkkipaikalla 30. toukokuuta viime vuonna. Kymmeniätuhansia ihmisiä oli saapunut seuraamaan Leijonien kultajuhlia Tampereella. Edeltävänä päivänä jääkiekon miesten maajoukkue oli voittanut kotikisoissa MM-kultaa, ja kansa oli revennyt liitoksistaan. Nyt juhlittiin.

Parkkipaikalle saapunut katsoja tuskin huomasi, miten Rami Shikeben katsoi ihmismassaa ja jännitti. Shikebenille, 31, oli kerrottu edellisenä iltana, että hän esiintyisi kultajuhlassa.

Vaikka Shikeben oli tehnyt musiikkia koko elämänsä, tällaiseen paikkaan hän ei vielä koskaan ollut joutunut. Hänen vanha yhtyeensä St. Rasta oli esiintynyt erityisesti Helsingin pienillä ja räkäisillä keikkapaikoilla, ystävällisen ja innostuneen kotiyleisön edessä.

Nyt Hakametsän backstagella pörräsi Suomen eturivin musiikkitähtiä: Juha Tapio, Paula Vesala ja JVG. Haloo Helsinki! kurvasi pihaan Mersulla. Shikeben moikkasi bändin jäseniä Jere Marttilaa ja Leo Hakasta, jotka olivat hänen yläasteen luokkakavereitaan.

– Okei, onpa hurja tilanne. Tässä seurassa sitä ollaan. Aikamoista, Shikeben mietti.

Leijonat huudatti kansaa Hakametsän parkkipaikalla. Paikalla oli valtavasti väkeä.

Hän kääntyi katsomaan ystäväänsä, joka pyöritteli epäuskoisena päätään. Esiintyjistä vastuussa oleva lavamanageri näki Shikebenin pelon. Kuumotus paistoi kasvoista.

– Hei äijä, nyt ei ole enää varaa perua. Nyt sä meet, lavamanageri sanoi.

Shikeben nousi lavalle mylvivän yleisön eteen. Hänestä kuoriutui Ramses II, kevään kuumimman hitin Villieläimen esittäjä.

– Kun Ramses laittaa kamat päälle ja menee lavalle, silloin staraillaan, Shikeben kertoo.

– Suomi! Mikä tunnelma Tampere? rastapäinen, Leijonien pelipaitaan pukeutunut muusikko mylväisi mikkiin.

Shikebenin takana tuottaja Santtu Okkonen laittoi musiikin soimaan. Tuhannet päät alkoivat nyökkiä tahdissa.

Muutamaa viikkoa aiemmin Shikeben ei olisi voinut kuvitellakaan, että tällaista tapahtuisi hänen elämässään. Taviksesta oli tullut tähti yhdessä yössä.

Ramses II kutsuttiin pikahälytyksellä esiintymään Leijonien kultajuhliin Hakametsässä.

Shikeben syntyi vuonna 1991 Pohjois-Helsinkiin suomalaiselle äidille ja egyptiläiselle isälle. Vanhemmat erosivat nopeasti, kun poika oli lapsi. Hän varttui yksinhuoltajaäidin ja siskonsa rakastavassa huomassa.

Koulunkäynti ei napannut, kun oli luki- ja keskittymishäiriö. Musiikki sen sijaan kiinnosti. Yläaste musaluokalla venähti kymppiluokkaan asti. Kun piti pohtia toisen asteen koulutusta, Shikebenin sisko kannusti veljeään hakemaan Kallion ilmaisutaiteen lukioon. Hän rakastuisi Kallioon, sisko uskoi.

Kallio vei Shikebenin mennessään, kuten niin monet millenniaalit 2010-luvun taitteessa. Hyppytunnilla pääsi kivaan kahvilaan ja keskustan kaupoillekin oli lyhyt matka. Shikeben sitkutteli koulusta läpi miten kuten, mutta kasasi aimo joukon oppia ja ystäviä elämäänsä.

Lukion jälkeen Kallio tarjosi toista puoltaan: poreilevia iltoja kapakoissa, nousevien bändien elinvoimaisia keikkoja. Taidetta, väriä ja monimuotoista elämää.

Shikeben etsiskeli bändeineen saumaa musiikkibisneksessä. Ei tärpännyt, vaan piti tehdä töitä. Hän työskenteli Karhupuiston R-kioskilla, mistä korttelin väki muistaa hänet yhä. Myöhemmin hän seisoi tiskin takana parissa klassisessa kalliolaisravintolassa.

Nyt hän istuu entisen työnantajansa Sivukirjaston pöydässä olutlasin äärellä ja muistelee erään känni-illan jälkeisestä keskustelua tupakkaparvekkeella kämppiksensä ja taiteellisen yhteistyökumppaninsa Okkosen kanssa.

– Musiikki on meidän juttu. Ehkä se ei koskaan tuota rahaa, ja olemme aina persaukisia, mutta ei meillä ole Rami muuta vaihtoehtoa kuin tehdä musaa, Okkonen sanoi.

Kaksikko haaveili maltillisesti tulevaisuudesta. Jos saisi pari soittokeikkaa kuussa ja tekisi pari työvuoroa viikossa. Silloin laskut tulisi maksettua ja lopuilla rahoilla elelisi ihan mukavasti.

Pahimmillaan Shikeben oli todella kaukana haaveestaan. Hän teki huonon valinnan, josta ei halua tarkemmin kertoa. Niskaan rojahtivat pahat ulosottovelat.

– Silloin on monessa mielessä toisarvoinen kansalainen. Esimerkiksi asuntoa hakiessa, Shikeben kertoo.

Muutoksen siemen kylvettiin eräänä päivänä Wallininkuja 3B:ssä, lättänän ruokakaupan ja aasialaisen hierontayrittäjän välimaastossa. Okkonen oli alkanut ideoida riimejä: bäkkiin, häkkiiin. Mitä ei voi sulkea häkkiin? Villieläintä. Shikeben ja Okkonen vuorasivat kimppakämppänsä olohuoneen seinät sohvatyynyillä, jotta ääni ei kaikuisi ja alkoivat tehdä biisiä.

Syntyi Villieläin, jonka he julkaisivat omakustanteena muutamaa vuotta myöhemmin, jääkiekon MM-kisojen aikaan keväällä 2021. Alkuun kappale ei väräyttänyt viisareita. Spotify on väärällään loistavaa musiikkia, jota kukaan ei kuuntele.

Keväällä 2022 alkoi erikoinen tapahtumasarja, joka oli kuin Malcolm Gladwellin kirjasta Leimahduspiste. Suomalaista musiikkia soittava Paha vaanii -klubi alkoi pumpata biisiä kalliolaisbaarissa nimeltä Siltanen. On mahdollista, että vaasalaiset opiskelijat kuulivat kappaleen supersuositulla klubilla. Joka tapauksessa kappale oli pian Vaasan opiskelijabileiden isoin hitti. TikTokin viidakkorumpu paukkui.

” Tuli kylmät väreet. Olin aivan fanipoika, kun Granlund teki ilmaveivin vuonna 2011. Yhtäkkiä hän tiesi minun biisini.

Pohjanmaan rannikolta styge levisi muihin opiskelijakaupunkeihin ja pohjoiseen, hiihtokeskusten afterski-bileisiin, joissa kautensa päättäneet jääkiekkoilijat olivat huuhtomassa pettymyksiään.

Kappale alkoi nousta Spotifyn soitetuimpien listalla. Shikebenin ystävä, entinen jääkiekkoilija Eetu Pöysti lähetti artistin pyynnöstä eräälle tutulle maajoukkuepelaajalle viestin, mahtuisiko kappale kenties Leijonien pukukoppisoittolistalle. Pian saapui vastaus. Viesti oli Mikael Granlundilta.

– Te olette myöhässä. Villieläin on jo meidän pukukoppibiisi, Granlund kirjoitti.

– Tuli kylmät väreet. Olin aivan fanipoika, kun Granlund teki ilmaveivin vuonna 2011. Yhtäkkiä hän tiesi minun biisini, Shikeben sanoo.

MM-kiekon tietojen mukaan Villieläimen oli DJ Ville Pokan soittolistalle tuonut Saku Mäenalanen jo harjoitusleirin aikana.

Kappaleesta tuli Leijonien anthem, kun se jyräsi tietään kohti finaalia. Kun Suomi voitti alkulohkossa ottelun, Shikeben höristi korviaan hotellihuoneessa, jossa oli katsonut peliä kumppaninsa kanssa. Villieläin raikui voittobiisinä Tampereen Nokia-areenassa. Hänen puhelimensa räjähti viesteistä: Rami, sun biisi soi jäähallissa!

– Mietin vain, että mitä hemmettiä. Sitten tajusin, että Leijonilla on niin kova nippu, että mehän voitetaan tää turnaus!

– Rane (Mikko Rantanen) ja Artturi Lehkonen olivat ottaneet biisin omakseen Coloradossa. Dallasissa Joel Kiviranta oli istuttanut Miro Heiskasen ja Esa Lindellin kuuntelemaan biisiä», Ramses II kertoo hittinsä suosiosta suomalaisten NHL-pelaajien keskuudessa.

Shikeben tiesi, että hänen ja Leijonien kohtalot oli solmittu yhteen. Jos tulisi kultaa, Ramses II nostettaisiin vanavedessä kansakunnan kaapin päälle. Hän muistaa hetken erätauolta, kun Suomi ja Kanada olivat aloittamassa MM-finaalin jatkoerän. Yhdessä peliä katsoneet Shikeben ja Okkonen tuumivat, ettei Kanadaa voi lyödä. He lohduttelivat toisiaan, että biisi oli antanut heille jo paljon ja oli syytä olla kiitollinen.

Hetken päästä Suomi sekosi.

– Jos ollaan rehellisiä, niin onko kukaan valmis siihen, että Granlund passaa ja Sakari Manninen laittaa sisään, menee tunti, ja Jääkiekkoliiton tyyppi soittaa, että tuletko esiintymään kansanjuhlaan, kun joukkue on nimenomaan pyytänyt sinua. Ei kukaan ole valmis millään tavalla siihen, Shikeben sanoo.

Hän lähti Okkosen kanssa Kauppatorille juhlimaan ja katsomaan, miten lätkäfanit vandalisoivat Havis Amandaa.

– En osannut muuta kuin tuijotella tyhjyyteen. En tajunnut mistään mitään. Seuraava päivä olisi aikamoisen iso. En voisi olla ikinä valmis. Toisaalta olin haaveillut tällaisesta tilaisuudesta 30 vuotta elämässäni. Olin valmiimpi kuin koskaan.

Kun mulla menee liian lujaa, sä vedät mut bäkkiin / Mut tuut tajuumaan äkkii / Ettei villieläintä voi sulkea häkkiin, Shikeben lauloi Hakametsän parkkipaikalla yleisömeren edessä.

Kun veto oli ohi, hän palasi backstagelle. Ihan hyvin se oli mennyt, vaikkei ollut esimerkiksi korvamonitorointia ja omaa ääntä oli haastavaa kuulla.

Ramses II kuvattuna tutuilla kulmilla Helsingin Kalliossa.

Lavan takana Shikeben huomasi, että Leijonat oli saapunut juhlapaikalle. He vaativat, että artistin oli palattava lavalle esittämään kappale uudestaan yhdessä joukkueen kanssa.

Jopa kultavalmentaja Jukka Jalonen tunnustautui faniksi.

– Helvetin kova biisi, vaikka normaalisti kuuntelen raskaampaa musaa, Jalonen kehui.

Pian Shikeben roikkui Marko Anttilan kaulassa lavalla ja laulatti pelaajia. Manninen pyysi hänet jatkoille tamperelaiseen siipiravintolaan. Ravintolan pihalla nuoret naiset pysäyttivät muusikon ja pyysivät yhteiskuvaa.

– Sen jälkeen elämä olikin pelkkää yhteiskuvien ottamista, mikä oli jonkinlainen järkytys, Shikeben sanoo.

Leijonien juhlat loppuivat aikanaan, mutta muusikon ura ja elämä olivat peruuttamattomasti muuttuneet. Sähköposti ja sosiaalinen media täyttyivät viesteistä. Keikkapaikat, jotka eivät ennen olleet tarttuneet Ramses II:n tarjoukseen, halusivat artistin välittömästi esiintymään.

Levy-yhtiön pomo Pekka Ruuska varoitti, ettei päivätyötä pitäisi jättää ennen kuin olisi aivan pakko. Melkein heti oli pakko, kun kaikki viikonloput myytiin täyteen keikkaa. (Ramses II:n levy-yhtiö on Kaiku Entertainment, josta Sanoman konserni omistaa osan. Sanoma omistaa myös Urheilulehden joka julkaisee kausi- ja kisaoppaita.)

Absurdit tilanteet eivät olleet ohi. Ruisrockissa Ramseksen keikka piti keskeyttää, koska paikalle oli tullut liikaa yleisöä. Harva tietää, että lavan takana Stanley Cup -mestarina Mikko Rantanen odotti yhdessä MM-kultaleijona Mikko Lehtosen kanssa, että pääsisi Villieläimen aikana bailaamaan lavalle.

– Idea oli lähtöisin ”Ranelta” itseltään. Kiekkoilijat tykkäävät repiä märkää Ruississa. Rane ja Artturi Lehkonen olivat ottaneet biisin omakseen Coloradossa. Dallasissa puolestaan Joel Kiviranta oli istuttanut Miro Heiskasen ja Esa Lindellin kuuntelemaan biisiä, Shikeben kertoo.

– Minulta pääsi itku, kun keikka keskeytettiin. Tuli myös ilmoitus, ettei Ramses mene festivaalilla enää lähelle ainuttakaan lavaa. Levy-yhtiön mielestä tilanne oli hyvää mainosta. Meni just niin kuin piti, Rami, he sanoivat.

” Nykyinen intohimotyöni aiheuttama stressi ei ole mitään sen rinnalla, kun en tiennyt, miten maksan seuraavan kuun vuokran.

Kuluneen vuoden aikana Shikeben ja Okkonen ovat vetäneet lähes sata keikkaa ympäri maata eikä loppua näy. On ollut Ähtäriä, Kiteetä ja Loimaata. Illat ovat olleet vaihtelevia, mutta yleisö valtaosin ystävällistä ja tukevaa. Porissa ”joku työtön hitsaaja” laukoi rasistisia kommentteja, toisaalla joku halusi pahoittaa Shikebenin mielen sanomalla, ettei tämä osaa laulaa tai että tämä on ruma tai että tämä on yhden hitin ihme.

Yllättävän tähteyden varjopuolista huolimatta Shikeben elää nyt unelmaansa. Uusi biisi ilmestyy MM-kisojen aikana ja kesän keikoille on luvassa entistä kunnianhimoisempi show.

– Yhdessä yössä kaikki loksahti paikoilleen. Sitä on vaikeaa tajuta vieläkin, mutta fiilis on mieletön. Ensin koin iloa ja jännitystä. Pelko, kuumotus ja stressi tulivat myöhemmin, hän kertoo.

Shikebeniltä kysytään välillä, onko Villieläimen suosio tuonut hänen elämäänsä stressiä. Toki, hän vastaa. Nyt on olemassa levy-yhtiön setien sikariporras, joka odottaa häneltä tulosta. Silloin hän kuitenkin muistuttaa kysyjää ajoista, jolloin hän paini ulosottovelkojensa kanssa.

– Nykyinen intohimotyöni aiheuttama stressi ei ole mitään sen rinnalla, kun en tiennyt, miten maksan seuraavan kuun vuokran. Kun en tiennyt, saanko rahatilannettani koskaan tasapainoon. Kun oli vaikeaa pitää elämää kondiksessa, laulaja sanoo.

– En ole vieläkään megarikas, mutta olen saanut talouteni tasapainoon. Villieläin on mahdollistanut elämässäni paljon. Suhtaudun siihen kiitollisuudella ja nöyryydellä.