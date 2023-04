Suomen keihäsväki on kyllästynyt Urheiluliiton lajivalmentajaan Petteri Piiroseen sekä Kuortaneen urheiluopiston ylivaltaan. Urheiluliitto pohtii muutoksia.

Valmentaja Petteri Piironen on jakanut suomalaisen keihäänheiton kahtia toiminnallaan, useat lähteet kertovat Urheilulehdelle. Erityisesti jakolinja on murtunut nais- ja miesurheilijoiden välille, mutta tyytymättömyys ja kritiikki on laaja-alaista.

Haastateltavat esiintyvät tässä jutussa nimettöminä. Piirit ovat hyvin pienet, ja erään vaikuttajan mukaan Piironen on luonut ympärilleen ilmapiiriä, jossa häntä ja hänen mielipiteitään ei uskalleta julkisesti haastaa.

Ongelmien juurisyy on Piirosen vuosia jatkunut käytös, jota pidetään sopimattomana hänen asemassaan toimivalle henkilölle. Piironen, 46, on Suomen Urheiluliiton keihäänheiton lajivalmentaja. Sulin strategian mukaan lajivalmentajat vastaavat maajoukkueohjelmista.

Piironen valittiin tehtävään vuonna 2016. Hänellä oli silloin kultasormen maine. Hän oli valmentanut maailmanmestaruuden voittanutta kenialaista Julius Yegoa ja egyptiläistä MM-hopeamitalistia Ihab Abdelrahmania. Abdelrahman kärysi myöhemmin dopingista, mikä päätti valmennussuhteen. Piironen valittiin Vuoden valmentajaksi 2015.

Lajivalmentajana hänen tehtävänään oli aluksi koko suomalaisen huippukeihäänheiton kehittäminen. Työparina oli ensin Olavi Parjanen (2017–20), sitten pari vuotta Tero Pitkämäki.

Pitkämäki irtisanoutui kesken kautensa. Hän on nykyisin Oliver Helanderin valmentaja.

– Pitkämäki oli ainoa ihminen, jota Petteri kuunteli, eräs lajimaailman tarkoin tunteva henkilö kertoo.

Pitkämäen jälkeen Sulin toiseksi keihäänheiton lajivalmentajaksi valittiin Tuomas Laaksonen, jolle asetettiin vastuualueeksi naisurheilijat viime syksynä.

Sulin pesti on vain osa Piirosen tehtävää. Virallisesti hänen työnantajansa on Kuortaneen Urheiluopisto, jossa hän toimii keihäänheiton valmennuskeskuksessa lajivalmentajana. Palkanmaksajia on yhteensä kolme: Kuortane, Sul ja Olympiakomitea.

Hänellä on myös henkilökohtainen valmennusryhmä, johon kuuluvat esimerkiksi Toni Kuusela, Toni Keränen ja Janne Läspä.

– On saanut jätkien kanssa vähän tapella treeneissä. Ihan mukavaa pientä naljailua. Se vie eteenpäin, Keränen kuvaili ryhmän harjoittelua Kuortaneella viime kesänä Ilta-Sanomille.

Kaikilla ei ole ollut Kuortaneella kivaa: opistosta on tullut kivi suomalaisen keihäänheiton kenkään. On ironista, että opiston sivuilla valmennuskeskuksen toimintaa kutsutaan ”Kuortaneen keihäsmafiaksi”. Samaa metaforaa jatkaakseen keihäsmafian johtajaa voisi kutsua ”Don Piiroseksi”.

Eräs lähde tiivistää Don Piirosen ajatusmaailman: ”It’s my way, or the highway.”

Kuortaneella järjestetään miesten maajoukkueleirejä, muutama lyhyt jakso harjoituskauden aikana. Leirit eivät kuitenkaan ole tällä hetkellä urheilijoiden suosiossa.

– Tuntuu, että Kuortane repii eniten suomalaista keihäänheittoa. On näköalatonta, että kaiken pitäisi tapahtua siellä, eräs urheilija sanoo.

– En ole käynyt Kuortaneen leireillä moneen vuoteen. En ole kokenut niitä hyödyllisiksi. Minun ja Piirosen henkilökemiat eivät ole kohdanneet koskaan, toinen lisää.

Kuortaneen urheiluopistoa johtaa Tapio Korjus, joka on Piirosen esimies ja jolla oli lämpimät välit Olympiakomitean väistyneeseen huippu-urheilupäällikköön Mika Lehtimäkeen. Lehtimäki uskoi toiminnan keskittämiseen, ja Korjus halusi kehittää urheiluopistostaan keihäänheiton kansainvälistä keskusta. Vakka löysi kantensa.

Kaikki eivät ole tyytyväisiä lopputulokseen.

– Kuortane on syrjässä, mutta se on hyvä ympäristö, jossa keihäänheittäjän on hyvä olla, jos sinne vain menee. Jos kulttuuriin ja viihteeseen tottunut kaupunkilainen lähtee sinne, niin henkinen kuolema on muutamassa kuukaudessa valmis. Ei siellä ole kuin keilahalli! yksi lähde kommentoi.

Eräs keihäsvalmentaja kertoo, että talvella Kuortaneen maajoukkueleirityksessä oli läsnä vain paikallisia miesheittäjiä – toisin sanoen Piirosen oma porukka – ja yksi ryhmän ulkopuolinen urheilija. Muut eivät halunneet sinne.

Syitä tälle lähde ei halua spekuloida, mutta veikkaa, ettei moni pidä reissua matkan arvoisena. Lisäksi leireillä tehdään asioita, joita henkilökohtaiset valmentajat eivät ainakaan juuri sillä hetkellä pidä sopivina tai tarpeellisina urheilijoidensa kehitykselle.

– Paljon urheilijoita loukkaantuu Petterin valmennuksessa, mutta hän ei ole valmis hyväksymään sitä. Harjoituksissa tulee vammoja, koska hänellä on äärimmäinen treenityyli. Puntilla painojen pitää olla mahdollisimman isoja, vaikka urheilija ei olisi vahva liikkeessä. Hallitsemattomassa liikkeessä loukkaantuu helposti. Lisäksi Petterillä on monimutkaisia virikkeitä, joissa harvoin mietitään turvallisuutta, eivätkä virikkeet välttämättä sovi kellekään, eräs Kuortaneella leireillyt urheilija sanoo.

Petteri Piironen (vas.) valvoi keihäänheittäjä Ihab Abdelrahmanin harjoittelua Kuortaneella 2015.

” Perustan valmennustyylini ja harjoittelun sille, mikä on vaatimustaso, kun pyritään kansainväliselle huipulle.

Ihab Abdelrahman, Petteri Piironen ja Julius Yego juhlatunnelmissa 2015.

Piironen itse ei pidä valmennustyyliään liian raakana.

– Tyylini voi olla liian raju niille, joilla ei ole halua tai kapasiteettia... Perustan valmennustyylini ja harjoittelun sille, mikä on vaatimustaso, kun pyritään kansainväliselle huipulle. Mielestäni minulla on kohtuulliset näytöt suomalaisessa keihäsvalmennuksessa verrattuna moneen muuhun. Olen pystynyt viemään kohtalaisen monta urheilijaa kansainväliselle tasolle, eikä heistä kukaan ole valittanut, Piironen kommentoi väitteitä.

Piironen myöntää, etteivät miesten maajoukkueleirit toimi. Ne eivät tuota lisäarvoa hänen henkilökohtaisille suojateilleen eivätkä muille. Piirosen kehitysehdotuksena olisi vaihtaa leirien vetäjää ja pidentää niiden kestoa, jolloin hänen omat urheilijansa saisivat vaihtelua harjoitteluun ja toisekseen treeni-, lepo- ja testauspäiviä voitaisiin sijoitella tasaisemmin.

– Jos miesten maajoukkueohjelma ei vedä urheilijoita, en tiedä auttaisiko, jos leirit olisivat pidempiä, kommentoi ajatusta Sulin valmennuksen ja koulutuksen johtaja Jarkko Finni.

Aiemmin myös naisten maajoukkueleirit järjestettiin Kuortaneella, kunnes osa heittäjistä pisti paikan boikottiin. Moni kieltäytyi lähtemästä leirille.

– Koin henkisesti syövinä sekä Kuortaneen että ulkomaan leirit, joissa Petteri oli paikalla, yksi kieltäytyjä sanoo.

Tilanne ratkesi viime syksynä. Finni ehdotti, että naisille perustettaisiin oma maajoukkueohjelma. Päätöksen jälkeen naisurheilijat ovat siirtyneet Laaksosen johdolla leireilemään Turkuun ja Pajulahdelle. Osanottajamäärä on kasvanut lyhyessä ajassa merkittävästi.

– Osallistumisprosentti naisten leireillä on hämmästyttävän hyvä. Lähestulkoon kaikki kutsutut ovat tulleet joka leirille. Aiemmin heittäjiä on ollut muutama, nyt kymmenkunta. Osa tulee omakustanteisesti. Meininki on hyvä, Laaksonen kommentoi.

Hän ei halua ottaa kantaa Piirosen ja urheilijoiden keskinäiseen kemiaan, mutta sanoo: ”Jos urheilijoilla on kokemus, etteivät he tule Petterin kanssa toimeen, sille on varmaan syy.”

– Laaksonen on huomattavasti parempi toimimaan naisten kanssa kuin minä, Piironen sanoo.

” Tyylini voi olla liian raju niille, joilla ei ole halua tai kapasiteettia...

Laaksonen, joka saa naisheittäjiltä ja Finniltä kehuja, lähestyy Kuortaneen ulkopuolella leireilyä positiivisten asioiden kautta.

– Ajatuksenani on ollut erottaa miesten ja naisten toiminta, koska eri sukupuolten heittäjillä on tällä hetkellä eri tarpeet ja tilanteet kehitysvaiheissa. Nuoret naiset, jotka tekevät hommia päästäkseen arvokisatasolle, ovat eri vaiheessa kuin aikuisten arvokisafinaaleja heittävät miehet.

Laaksonen arvioi, että Piirosen aikakaudella naisten keihäänheitto on Suomessa jätetty heitteille. Tavallaan syy on ilmeinen. Miehet ovat tuoneet pöytään arvokisamitalin toisensa jälkeen – viimeksi Lassi Etelätalo Münchenin EM-kisoissa. Edellinen naisten keihäsmitali on vuodelta 2002, kun Mikaela Ingberg voitti EM-pronssia.

Mutta onko joku nuori lupaus mennyt samalla pesuveden mukana?

– Kaikki harjoittelu on tehty kymmeniä vuosia miesheittäjien ehdoilla eikä ole edes ajateltu toisella tavalla. Se voi olla syy, miksi naiset eivät nuoruusvuosiensa jälkeen ole kehittyneet. Yleinen fiilis on, että muutosta kaivattiin, Laaksonen sanoo.

– Naiset ovat unohtuneet. Kun Suomessa on puhuttu keihäänheitosta, myös mediassa, on puhuttu nimenomaan miesten keihäänheitosta, Finni myöntää.

Vaikka naisten leirityksiin ollaan nyt tyytyväisiä, kahtiajakoa ulkopuolelta seuraavaa yleisurheiluvaikuttajaa tilanne harmittaa. Hän kokee, että Piirosta edeltävien lajivalmentajien, Kari Ihalaisen ja Hannu Kankaan aikana keihäänheitossa oli yhdessä tekemisen meininki ja usko siihen, että urheilijat voivat pärjätä kansainvälisesti. Oltiin kuin yhtä perhettä, miehet ja naiset.

– Nyt moni kokee, että henki ja kulttuuri ovat täysin mennyttä. Surettaa ihan älyttömästi lajin kannalta, hän sanoo.

Piironen viittaa kintaalla väitteelle, että hän olisi rikkonut ”me-hengen”.

– Onko yhdessä tekemisen kulttuuria ollut enää vuosikausiin? Kauas saa mennä taaksepäin, että löytää massiivisia yhteisleirejä, hän vastaa.

Naisten ja miesten jakaantumista edelsi Piirosen osin yliolkainen ja osin ikävä suhtautuminen naisurheilijoihin.

– Petteri ei ole toiminut naisten kanssa ollenkaan. Vuorovaikutusta ei ole ollut ja Petterin kanssa ei ole voinut olla eri mieltä, eräs urheiluvaikuttaja sanoo.

– Minulla ja Petterillä ei ollut mitään suhdetta. En ole hyötynyt maajoukkueessa olemisesta mitään, enkä ole saanut Petteriltä mitään apuja uralleni, naisheittäjä sanoo.

– Petteri ei osaa kommunikoida etenkään naisurheilijoiden kanssa. Tai en tiedä, onko kyse osaamisesta vai halusta, toinen kertoo.

Piironen ei asiaa kiellä. Hänen puheestaan voi huomata, että valmentajan ja naisheittäjien välit ovat tulehtuneet kulttuuri- ja sukupolvieroista johtuen. Naiset ovat kaivanneet nykyajan tapaan tukea, mutta valmentaja on kuvitellut, että hänen pitäisi olla vitsiniekka. Myös Piirosen käsitys sukupuolista ja niiden eroista on vaikuttanut turhan mustavalkoiselta.

– Tunnistan itsestäni, että olen suorapuheinen. En ole vitsien kertoja ja hauskuuttaja; Laaksonen on siinä parempi. Minä olen suoraviivaisempi, selkeämmin miesurheilijoiden valmentaja. Miehille voi sanoa suoraan ja heitä voi piiskata. He ovat luontaisesti valmiita repimään itsestään paljon irti harjoituksessa. Toki jos naisurheilija on saman luontoinen, ei mitään ongelmaa ole, Piironen sanoo ja lisää aavistuksen ärtyen:

– Jos minun pitää ruveta houkuttelemaan tai pyytämään urheilijaa, että voisitko nyt tehdä täysillä tai edes yrittää, niin siinä vaiheessa itselläni menee huuruun. Puhutaan huippu-urheilusta! Tämä ei ole urheilukoulutoimintaa tai liikuntakasvatusta. Kun tehdään, tehdään täysillä.

Sulilla on käytössä sparrausjärjestelmä, jossa lajivalmennus pitää säännöllisesti yhteyttä urheilija–valmentaja-parien kanssa. Urheilijoiden mukaan Piironen ei ole soitellut heille koskaan. Sama ongelma on esiintynyt sekä naisissa että miehissä.

– Petteri ei koe, että sparrista on hyötyä, joten hän ei sitä tee. Hän kokee sen ajantuhlaamisena, lähde näkee.

” Jos minun pitää ruveta houkuttelemaan tai pyytämään urheilijaa, että voisitko nyt tehdä täysillä tai edes yrittää, niin siinä vaiheessa itselläni menee huuruun.

Petteri Piironen (oik.) viime kesäkuussa Paavo Nurmi Gamesissa. Suoritukseen valmistautumassa Oliver Helander, vasemmalla heittäjän valmentaja Tero Pitkämäki.

Osalle Pitkämäki oli tuki ja turva, kun hän toimi vielä toisen lajivalmentajan roolissa. Jotkut ovat pitäneet yhteyttä Pitkämäkeen myöhemminkin. Ovatpa jotkut miesheittäjät soitelleet myös Laaksoselle.

– En ole ihminen, joka utelee koko ajan, miten sulla menee. En soittele tai kyttää, mitä ja miksi joku on jotain tehnyt. Jos urheilijaa tai valmentajaa askarruttaa jokin asia, vastaan, Piironen sanoo.

– Petterin mentaliteettina tuntuu olevan, että tule Kuortaneelle niin saat apua, eräs keihäsvaikuttaja toteaa.

Kun sosiaalista kanssakäymistä on ollut, se on ollut usein hankalaa. Erään yleisurheiluihmisen mukaan Piironen ei välttämättä edes tervehdi valmennettavia tai muita valmentajia. Mieliala heittelee päivästä toiseen.

– Petterin käytös on tosi ongelmallista. Hän ei ole miltään sosiaalisilta taidoiltaan sellainen kuin hänen tehtävässään kuuluisi olla.

Erään lähteen mukaan Piiroselta puuttuu niin sanottu sosiaalinen sordiino. Hän ei tunnista, missä tilanteessa voi viestiä milläkin tavalla. Lähde kertoo esimerkin maajoukkueen sisäisestä WhatsApp-ryhmästä, jonne Piironen jakoi mallitreenin. Treenivideolla esiintyi hänen henkilökohtainen valmennettavansa Kuusela.

– Kuusela otti nuuskan huulesta ja teki rajun liikkeen. Sitten kiroiltiin ja huudeltiin. Lopuksi laitettiin nuuska takaisin huuleen ja mentiin. Ei video soveltunut maajoukkue­ryhmään, jossa oli mukana 16-vuotiaita tyttöjä. Pelisilmä puuttuu, yksi lähde kertoo.

Vaikka Piirosen henkilökohtainen valmennettava Toni Keränen kertoi treeniporukan ”naljailusta” neutraalisti, monelle tuo reipas valmennuskulttuuri on ollut rikkova.

– Petterin vetämillä leireillä ei urheilijoilla ole sananvaltaa. Jos urheilija ei halua tai voi tehdä jotain harjoitetta, kannattaa vain olla hiljaa. Se on ainoa tapa välttää nöyryytys, yksi urheilija sanoo.

Jos heittäjä haastaa valmentajan näkemyksen, Piironen voi turvautua vanhan liiton kikkoihin.

– On ollut tilanteita, joissa porukka on pistetty hiljaiseksi huutamalla.

Petteri Piironen valittiin Vuoden valmentajaksi 2015.

Huutamisen lisäksi ”vittuilu” on Urheilulehden tietojen mukaan Piiroselle arkipäivää.

– Suurin osa siitä vittuilusta on huumoria, mutta sitä tulee niin usein, ettei se enää tunnu vitsiltä. Vittuilu voi liittyä treeneihin, liikkeisiin tai urheilijan painoon, toinen lisää.

Piirosen tapa aukoa päätään hiertää molempia sukupuolia.

– Vittuilu kuuluu miesten keihäänheittoon, mutta jos se on jatkuvaa, vittuilusta tulee rasittavaa. Voin hyvin kuvitella, että Petterin kommunikointi on naisten kanssa sellaista, mikä ei ole heidän mielestään sopivaa, eräs miesheittäjä sanoo.

Piironen ei tunnista itseään näistä väitteistä, vaikka aiemmin myönsi olevansa ”suorapuheinen” ja ”piiskaava”.

– En pidä itseäni vittuilevana valmentajana. En vittuile. En minä mikään Hannu Jortikka ole. Kaikki kunnia Hannulle, joka oli aikanaan äärimmäisen menestynyt valmentaja. Minä olen keskusteleva valmentaja, jonka näkemykset urheilijat saavat haastaa, Piironen sanoo ja kysyy sitten:

– Onko se vittuilua, että otan puheeksi kipeitä asioita, jotka haittaavat urheilua? Tunteeko urheilija piston sydämessään, jos mainitsen asiasta, joka ei tue hänen huippu-urheilijan uraansa? Noh, sitten se on vittuilua.

Piironen viittaa ”kipeällä asialla” esimerkiksi painoon. Urheilijoiden paino vaikuttaa olevan aihe, johon hän suhtautuu pedantisti. Sanan säilä on ollut välillä kaksiteräinen, kuten eräs lähde kertoo:

– Naisten pitäisi pudottaa painoa. Monella miesurheilijalla on puolestaan negatiivinen kokemus, että Petteri on vittuillut siitä, että hoikkien poikien pitäisi saada lisää painoa. Vaikka olisi kokoonsa nähden sopusuhtainen, pitää paino saada sataan kiloon. Piirosen mielestä miesten pitää olla painavia ja isoja, lihaksikkaita.

Naisten mielestä Piirosella ei ole riittävää ymmärrystä heidän fysiologiastaan. Esimerkiksi kuukautiskierron eri vaiheissa paino voi heilahdella useita kiloja.

– Petteri ei ole kommentoinut painoani ilkeästi, mutta hän on tehnyt sen suoraan. Hän kokee, että kaksi ylimääräistä kiloakin pitää heti pudottaa, vaikka määrä ei ole lajissa ollenkaan merkittävä.

Piironen sanoo, ettei ole kommentoinut suojattiensa painoa asiattomasti.

– En tiedä, mitä epäasiallisuus tarkoittaa. Olen keskustellut urheilijoiden kanssa painosta ja sen vaikutuksesta suorituskykyyn. En ole ketään lähtenyt haukkumaan painon takia, valmentaja sanoo.

” Petteri ei ole kommentoinut painoani ilkeästi, mutta hän on tehnyt sen suoraan.

Valmennettavia rassaa myös se, että Piironen on kritisoinut heitä julkisesti mediassa. Esimerkiksi syksyllä 2022 hän kyseenalaisti Ylen haastattelussa, ovatko Suomen naisheittäjät riittävän sitoutuneita huipulle tähtäävään harjoitteluun. Samalla hän hehkutti Kuortaneella treenannutta puolalaista Maria Andrejczykia, jolla oli paljon suomalaisia kovemmat testitulokset.

– Petteri teki väärin. Lausunto sattui pahasti moneen naiseen, lähde sanoo.

Urheilijat eivät täällä koe, että julkinen höykyttäminen kuuluu lajivalmentajan toimintatapoihin.

– Petteri ei ole laittanut tikkua ristiin kenenkään eteen, joten naisten keihäänheiton kritisointi mediassa on hänen asemassaan typerää, yksi Urheilulehden lähde lataa.

Sul sai Ylen jutun julkaisemisen jälkeen valituksen Piirosesta yhdeltä urheilijalta. Finni vahvistaa tiedon.

– Palaute pitää ottaa aina vakavasti, Finni sanoo ja kertoo Sulin reagoineen tilanteeseen.

Naisten maajoukkueohjelma eriytettiin omakseen suurin piirtein valituksen aikoihin.

Puolalaisen Maria Andrejczykin päätyminen Petteri Piirosen suojatiksi on ihmetyttänyt suomalaisia naisheittäjiä.

Andrejczykin kehuminen kätkee sisäänsä lisää skismaa.

– Petteri sanoo ulkopuolelle ja sisäpiiriin, ettei tule naisten kanssa toimeen. Sitten hän ottaa valmennukseen puolalaisen Andrejczykin. Miten Piironen tulee Marian kanssa toimeen, jos ei suomalaisten naisten kanssa? eräs lähde ihmettelee.

Kentällä koetaan, että Piironen keskittyy liikaa ulkomaalais­urheilijoiden valmentamiseen, mikä on pois suomalaisilta. Esimerkiksi japanilaiset heittäjät käyvät ahkerasti Kuortaneella, mikä toki istuu opiston strategiaan ja mikä istuu myös Piirosen työnkuvaan opistolla. Esimerkiksi Genki Dean valmistautui Kuortaneella Eugenen MM-kisoihin.

Närää herätti sen sijaan, kun Piironen jätti viime vuonna Espoon Motonet GP:n väliin ja lensi mieluummin ulkomaille katsomaan Andrejczykin kisaa. Myös etelänleiri, jolle osallistui Toni Kuusela, Piironen, suomalainen hieroja ja ryhmä japanilaisia, ihmetytti. Japanilaiset ovat olleet ison osan harjoituskaudesta Piirosen kanssa.

– Ulkomaalaisten valmentaminen on lähtenyt Petterillä lapasesta. Hän vakuuttaa, ettei se vaikuta suomalaiseen keihäänheittoon, mutta sanaan ei voi luottaa. Eikö Petteri huomaa asiaa itse? Eivät ihmiset tyhmiä ole, yksi lähde sanoo.

– Petteri lupasi vuonna 2016, että mikäli hänet valitaan lajivalmentajaksi, niin hän lopettaa ulkomaalaisten valmentamisen ja keskittyy suomalaiseen keihäänheittoon. Lupaus ei ole pitänyt.

Piironen kiistää, että roolit olisivat menneet solmuun.

– Olen lähtenyt aina suomalaisten urheilijoiden kanssa leirille. Siellä on voinut olla ulkomainen urheilija mukana. En jätä koskaan suomalaisia urheilijoita vain treenaamaan jonnekin ja lähde itse muualle.

” Olen lähtenyt aina suomalaisten urheilijoiden kanssa leirille.

Lajivalmentajan tehtävä on usein haastava siitä syystä, että sama henkilö toimii yksittäisten urheilijoiden henkilökohtaisena valmentajana ja koko lajin maajoukkuevalmentajana. Esimerkiksi Piirosen omat heittäjät muodostavat lähes puolet Suomen maajoukkueesta.

Tästä syntyy väistämättä epäilyjä, että lajivalmentaja vetää tiukassa paikassa kotiinpäin muiden urheilijoiden kustannuksella. Epäilyjä on noussut esimerkiksi silloin, kun keihään arvokisapaikat ovat pöydällä jokakesäisissä valintasopissa.

Lisäksi on käynyt useammin kuin kerran, että Kuortaneen maajoukkueleiri on peruttu, koska päälle on sovittu Piirosen porukan etelänleiri, josta ei ole tiedotettu muille maajoukkueheittäjille.

– Minä olen kokenut asian niin, että Petteri on suosinut omia urheilijoitaan voimakkaasti. Hän on saanut kuulla, että pitäisi toimia eri tavalla, mutta hänen toimintamallinsa ei ole tuntunut muuttuvan, eräs haastateltava sanoo.

Kokonaisuudessaan Piirosesta piirtyy kuva yhden totuuden despoottina, jonka näkemyksiä ei voi kyseenalaistaa ja joka ei ole valmis kuulemaan erilaisia näkökulmia.

Häntä vaikuttaa kiinnostavan lähinnä urheilijan tuottama treenidata, ei niinkään ihminen numeroiden takana. Teknokraatti on lyönyt päänsä nykyaikaan, jossa osataan vaatia holistista valmennustapaa, joka ottaa huomioon erilaisten ihmisten yksilölliset tarpeet.

– Tuntuu, että Petterin sopassa urheilijat ovat toissijaisia. Enemmän keskitytään siihen, että luodaan hieno järjestelmä, jossa keihäskommuuni pyörii Kuortaneella. Vain testitulokset ovat tärkeitä, yksi urheilija sanoo.

Keihäänheittäjien suorituskykyä testataan maajoukkueleireillä. Valmentaja haluaa seurata suorituskykyä, jotta hän näkisi, ovatko urheilijat kehittyneet harjoittelun vaikutuksesta. Tieteellisyys ja harjoittelun looginen perusteleminen ovat Piirosen ideologiassa erittäin tärkeitä.

Hän itse arvioi, että testaaminen voi olla yksi syy leirien osanottajakadolle.

– Ehkä leirille ei haluta lähteä, koska siellä joutuu katsomaan, missä mennään, Piironen kommentoi.

Kaiken kaikkiaan laji tuntuu menneen valmentajan valtakaudella sosiaaliseen solmuun, jota kiristävät henkilökohtaiset antipatiat ja erityisesti Piirosen kyvyttömyys puhua ja kuunnella. Solmu ilmenee konkreettisimmin siinä, että Kuortane ei houkuttele suomalaisia heittäjiä.

Mitä järkeä on pyörittää maajoukkueleirejä, joille ei osallistuta? Mitä virkaa on lajivalmentajalla, jota kiinnostaa lähinnä oma valmennusporukka ja joka ei tule toimeen muiden kanssa? Olisiko Urheiluliiton aika viheltää peli poikki?

Valmennuksen ja koulutuksen johtaja Finni kertoo, että Kuortaneen ja Piirosen asemasta keskustellaan Sulissa, ja että muutokset ovat mahdollisia.

Kuortaneella toimii myös urheilulukio, mutta hakeutuminen keihäspuolelle on ollut sielläkin toivottua heikompaa, vaikka vetovoimainen Pitkämäki toimi hetken keulakuvana Piirosen rinnalla.

Tero Pitkämäki ja Petteri Piironen Tampereella 2020.

– Pitkämäen parivuotinen aika näytti, ettei Kuortaneelle synny imua, emmekä halua pakko-ohjata urheilijoita sinne. Opisto ei ole niin voimakas kuin luulimme ja valmennuksen osalta se ei ole ainakaan kahden työresurssin arvoinen. Ei siis ole automaattista, että Kuortaneelle palkataan enää toista valmentajaa, Finni sanoo.

Hän muistuttaa, että lajivalmentajat palkataan yhdessä muiden tahojen kanssa ja siksi esimerkiksi Piirosen tulevaisuudesta pitää keskustella sekä Kuortaneen urheiluopiston että Olympiakomitean kanssa.

– Petteri on erinomainen valmentaja, niin sanottu tulosta tekevä haalarivalmentaja. Hän on voimakas persoona, jolla on kova vaatimustaso. Lajivalmennus vaatii kuitenkin eri taitoja kuin henkilökohtainen valmennus, jossa ollaan päivittäin tiettyjen urheilijoiden kanssa, Finni sanoo.

Olisiko Sulin aika vaihtaa keihäänheiton miesten lajivalmentajaa, Jarkko Finni?

– Petteri on tuonut kysymyksen itsekin esille. Jos maajoukkueohjelma ei vedä ja tilanne riippuu valmentajan persoonasta, huoli on aito. Asiaa pitää harkita. Muutos tarkoittaisi, että Petteri olisi keihään päivittäisvalmentaja Kuortaneella. Hän olisi haalarivalmentaja ilman lajivalmennusroolia, jos maajoukkuetoiminta otettaisiin häneltä pois.

Finni sanoo, että kuluva kausi on jo niin pitkällä, ettei muutoksia nähdä lähiaikoina. Keskustelua maajoukkueen tulevaisuudesta kuitenkin käydään jo nyt, ja Finni aikoo kutsua mukaan laajasti Suomen keihäskenttää.

Kuortaneen keihäsmafia saattaa pian ajaa kohti auringonlaskua. Don Piiroselle voidaan tehdä tarjous, josta hän ei voi kieltäytyä.