Barcelonankin kiikarissa ollut Timo Stavitski, 23, oli jo henkisesti lopettanut uransa, mutta antoi jalkapallolle vielä yhden mahdollisuuden.

Sanotaan, että huippu-urheilijat kuolevat kahdesti. Ensimmäisen kerran, kun joutuu toteamaan vääjäämättömän ja lopettamaan ainoan asian, jonka on elämässään työksi tuntenut. Eikä sitä saa koskaan takaisin.

Sanonta on ehkä hieman dramaattinen, mutta vähintäänkin huippu-urheilu on jatkuvaa taistelua aikaa vastaan. Ennen pitkää jokainen kohtaa rajan, jonka toiselle puolelle ei enää pysty palaamaan. Auringonlaskua ei voi estää.

Kun elää sellaista elämää, harva voi kuvitella, millaista on kuulla parikymppisenä sanat ”Et koskaan pysty pelaamaan huipulla enää”.

Lause, jonka Timo Stavitski on kuullut ainakin pariin otteeseen lyhyen, 23-vuotisen elämänsä aikana. Viime vuonna hän oli jo vähintään henkisesti päättänyt uransa. Huipputason räjähtävyydestään ja nopeudestaan tunnetun pelaajan ura oli päättymässä ennätysvauhtia.

Yllätys olikin melkoinen, kun Stavitski solmi talvella sopimuksen FC Interin kanssa. Yllätys oli vielä suurempi, kun kuuden liigacupin ottelun päätteeksi Stavitskin saldo oli kuusi pelattua ottelua, joista viisi avauskokoonpanossa.

328 minuuttia vastuuta cupissa ja 135 kahdessa Veikkausliigan ottelussa on lähes yhtä paljon peliaikaa kuin laitakiituri on kellottanut vyölleen viimeisen neljän vuoden aikana yhteensä.

Tärkeintä kaikesta: cupin pelien jälkeen Stavitskin nimeä ei löytänyt loukkaantuneiden listalta.

Kirkkonummen pikajunan piti olla jo pääteasemalla. Nyt hän kertoo, miksi yrittää vielä kerran.

Yksi asia on tehtävä heti alkuun selväksi: Timo Stavitski ei kerjää saati kaipaa kenenkään sääliä. Hän tietää olleensa todella paljon loukkaantuneena. Se ärsyttää ja harmittaa.

Mutta hän ei suostu määrittelemään itseään poissaolojensa kautta. Eikä hän halua kuunnella moista muiltakaan.

Moni muistaa hänet parhaiten Rovaniemen Palloseuran räjähtävänä laitahyökkääjänä kaudelta 2017. 29 ottelua, kolme maalia. Lukuisia upeita ohituksia, maalipaikkojen alustuksia ja hurja määrä vauhtia.

Timo Stavitski hurmasi Rovaniemellä osin räjähtävän nopeutensa vuoksi.

Stavitski on erottunut Suomen kentillä nuoresta saakka nopeutensa vuoksi. Hän oli – ja on edelleen – yksi harvoista suomalaisista huippufutaajista, jonka valttina on poikkeuksellinen, kansainvälistä huippuluokkaa oleva fyysinen ominaisuus.

Kun yhtälöön löytyi liigassa myös tehoja, heräsi ulkomaalaisseurojen kiinnostus nopeasti. Ja tämä osa tarinasta onkin monille tuttua: FC Barcelonan kakkosjoukkuekin oli hänen perässään. Eri vaihtoehdoista Stavitski valitsi lopulta ranskalaisen SM Caenin.

Alku uudessa seurassa oli kuin satukirjasta. Stavitski sai heti 18-vuotiaana vastuuta liigapeleissä ja oli jopa kolme kertaa avauskokoonpanossa Ranskan pääsarjassa. Cupin ottelussa hän teki heti maalin.

– Mietin, että hei, olin viime vuonna vielä RoPSissa, Stavitski kelailee jälkikäteen ja nauraa.

Pian alkoi sellainen ongelmien vyyhti, että heikompaa hirvittäisi. Ennen kuin siihen pureudutaan, Stavitski painottaa kahta asiaa.

– Edelleen olen sitä mieltä, että oli oikein mennä Caeniin. Siellä oli ollut pitkään tosi vakaa tilanne. Sama valmentaja monta vuotta ja pitkäaikainen omistaja. Menin sinne tammikuussa, ja kesäkuuhun mennessä olivat vaihtuneet valmentaja ja seuraomistajakin. Mistä mä olisin voinut sen arvata?

– Lähdin nuorena jahtaamaan unelmaa, mutta ennen kaikkea menin sinne töihin. Ei se ole aina kivaa. Totta kai loukkaantumiset tuntuivat tosi pahoilta, mutta ajattelin asiaa niin, että ne kuuluvat tähän duuniin.

Stavitski pääsi Caenissa nopeasti pelaamaan siirtonsa jälkeen.

Ja vaivat todella ovat kuuluneet Stavitskin työntekoon. Debyyttikauden jälkeen nivunen alkoi vaivata. Kivut jatkuivat kuukausia. Tammikuun 2019 tienoilla kivut muuttuivat pahemmiksi.

Lopulta Stavitskilla diagnosoitiin urheilijan tyrä. Nimike on hieman ontuva, sillä kyse ei ole tyräpullistumasta, vaan nivusalueen ylirasituksesta johtuvasta lihasvammasta. Sen hoitaminen on hankalaa.

Vamma, joka pitäisi hoitua yhdellä operaatiolla kuntoon, vaati Stavitskilta lopulta vuosien saatossa lukuisia leikkauksia.

– Sitä on vaikea hoitaa ja diagnosoidakaan. Se rajoittaa arkielämää. Mitä vain tekeekään alavatsan ja nivusten alueen lihaksilla, sen todella tuntee. Vamma oireilee kun yskii, aivastaa, nousee seisomaan, kumartuu... Treenatessa sattuu tietysti, mutta kiputilasta ei pääse kunnolla pois muutenkaan.

Jos Stavitski on yhä sitä mieltä, että siirto Caeniin oli oikea ratkaisu, seuraava liike oli kaikkea muuta. Nuorena pelaajana hänet tyrkättiin hyvin nopeasti ja kevyesti lainaan. Hänet suostuteltiin siirtymään Kroatian pääsarjaseuraan Osijekiin.

Se oli virhe.

– Caenin uusi valmentaja tuli ehdottamaan, että mene lainaan. Pelaat siellä joka pelin ja tulet sitten takaisin megapelaajana. Menin sinne jonnekin Kroatiaan enkä pelannut yhdessäkään pelissä, Stavitski murahtaa ja nauraa tuskastuneena perään.

” Seura vain keräili lainapelaajia ympäri Euroopan huippusarjojen, eivätkä peluuttaneet heitä. En ymmärtänyt sitä touhua ollenkaan.

– Tajusin, että olen pulassa siellä Osijekissa, kun treeneihin tuli lainapelaaja Juventuksesta ja ne maksoi Juvelle sen pelaajan lainaamisesta – joka oli just vetänyt preseasonin Cristiano Ronaldon kanssa! Eikä hänkään saanut yhtään peliaikaa.

– Tajusin, ettei minulla ole mitään toivoa päästä täällä kentälle. Seura vain keräili lainapelaajia ympäri Euroopan huippusarjojen, eivätkä peluuttaneet heitä. En ymmärtänyt sitä touhua ollenkaan.

Stavitskia syö yhä Kroatian keikka. Se oli hukattua aikaa. Vaikka hän pääsikin treenaamaan huippuporukassa, pelkkä harjoitteleminen askeettisissa oloissa ilman toivoa minuuteista oli raju isku.

– Kaikenlaista lupailtiin, mitään ei oikein toteutunut. En ikinä unohda, kun kerran valmistavien treenien jälkeen valmentaja halusi erikseen jäädä kanssani tekemään töitä. Tehtiin viimeistelyt ja kaikki. Hän kehui tosi paljon. Positiivisia juttuja, tällaista juuri haluan sinulta nähdä ja niin edelleen. Olin ihan varma, että olen seuraavassa pelissä avauksessa.

Karu totuus valkeni matsipäivänä.

– Kun tulin stadionille, en löytänyt pelipaitaani mistään. En ollut edes vaihtopenkillä. Tonne vaan fysiikkavalmentajan kanssa vetämään askeltreenejä. Hänellä ei ollut mitään käsitystä jalkapallosta, mutta hän oli vanha armeijan mies.

Timo Stavitski on ollut vähintään yhtä usein remontissa kuin Kupittaan jalkapallostadion.

Stavitski pääsi pelaamaan seuran U18-joukkueen paidassa. Valmentaja Zoran Zekic lupasi tulla katsomaan ja olikin paikalla... hetken.

– Huomasin, kun hän lähti 10 minuutin kohdalla kävelemään kentältä pois. Tajusin, että ei tästä tule yhtään mitään, Stavitski sanoo ja pyörittelee yhä epäuskoisena päätään.

Vaivat nivusen kanssa pahenivat lainasiirron aikana, ja Stavitski joutui keväällä 2019 leikkaukseen. Pitkä toipilasaika johti siihen, että koko kausi 2019–20 jäi väliin. Kun 2020 tuli tilaisuus lähteä Hollantiin MVV:n riveihin Maastrichtiin, elettiin jo korona-aikaa.

– Se oli mun comeback futikseen. Olin ollut käytännössä puolitoista vuotta sivussa. Kaikki tuntui hyvältä, kunnon preseason ja kaikkea. Kun pistin kroppaan kovaa rasitusta pitkästä aikaa, polveen kehittyi kysta. Pystyin pelaamaan ja treenaamaan sen kanssa, mutta paras terä oli poissa.

Stavitski pystyi repimään itsestään 13 peliä. Erittäin kivuliaasti.

– Tää on taas tätä selittelyä, Stavitski huokaa raskaasti.

– En olisi pystynyt sen kystan kanssa pelaamaan koko kautta. Se oli pakko ottaa pois joulukuussa, ja olin taas kaksi kuukautta sivussa. Kuntoutin. Ja kun palasin, meni lonkka. Siitä leikkaukseen, ja kausi oli paketissa.

Timo Stavitski on joutunut puskemaan läpi monien vaikeuksien.

Se oli ensimmäinen kerta, kun Stavitski kuuli painokkaasti Caenin suunnalta, että ehkä olisi aika miettiä muita uravaihtoehtoja. Ja henkisesti Stavitski oli valmis siihen. Hän joutui miettimään isoja asioita.

Joulukuussa 2021 urheilijantyrä iski taas.

Tiet Caenin kanssa erosivat lopullisesti alkuvuodesta 2022. Sopimuksen päättäminen viisi kuukautta etuajassa oli riitaisa prosessi, joka selkeästi yhä saa hänet kiusaantumaan. Vaikka Stavitski on sinut sen kanssa, että läpimurtoa Ranskassa ei tullut, itse eroprosessi kaihertaa.

– Sopimuksen purku ei ollut ihan yksinkertaista. Musta tuntuu, että ne eivät ole siellä hirveän mielissään kun näkevät, että jatkoin vielä futiksen pelaamista.

Viime vuoden alkupuolella hän ei olisi vielä itsekään osannut arvata, että pelaa vielä. Ajatukset olivat muualla. Stavitski oli muuttanut takaisin Suomeen ja asui Helsingissä. Hän aloitti lukion uudelleen.

– Nettilukio oli jäänyt kesken kolme kertaa. Enkä ollut pitkään aikaan edes pelannut futista, kuntoutin vain koko ajan eri loukkaantumisista. Jotain oli pakko alkaa tehdä. Mietin vakavasti, että mitä haluan loppuelämältäni.

Valkolakki tulee vihdoin tänä kesänä.

Vielä hän ei tiedä, mikä hänestä tulee isona. Mutta toisin kuin nuorempana, nyt Timo Stavitski tietää, että se hetki, kun hän on yhtäkkiä ”iso”, voi iskeä koska tahansa.

Stavitski pelasi Suomen U19-maajoukkueessa EM-kisoissa 2018.

– En ole vielä keksinyt, että mikä se minun juttuni voisi olla. Kyllä se varmasti urheiluun tavalla tai toisella liittyy, ja paljonhan on sellaisia hommia, mitä urheilun parissa voi tehdä, mikä ei tarkoita pelaamista.

– On tosi vaikea kuvitella itseäni vaikkapa datanomiksi tai muuta... mitä mä sitten... taas mä selittelen! Stavitski naurahtaa.

Hänen tarinansa jalkapalloilijana sai yllättäen vielä yhden käänteen. Hän otti yhteyttä mikkeliläiseen lääkäriin Hannu Paajaseen, joka ehdotti kevyempää leikkausta vammapaikkaan.

Pari kuukautta myöhemmin olo tuntui hyvältä. Lenkillä ei sattunut. Liikunta maistui, ja Stavitski kävi potkimassa palloa yksin kentällä.

Sama pääkoppa, joka oli aiemmin jo käskenyt päästää irti, heitti ilmoille uuden ajatuksen: entä, jos sittenkin?

Tunne oli odottamaton ja erikoinen.

” Tuntuu melkein oudolta, että päivää ennen peliä tulee se vanha fiilis, että jess, huomenna on peli! Olin ihan unohtanut sen kaiken.

– En tuntenut itseäni jalkapalloilijaksi enää. Se ei määrittänyt minua tai elämääni. Mutta tuntui hyvältä potkia itsekseni. Päätin soittaa Käpylän Palloon. Kysyin, että saisinko tulla treeneihin mukaan. Siellä mä huomasin äkkiä, että mähän pystyn vielä pelaamaan!

Asiat etenivät nopeasti. Harva tietää, että Stavitski kävi viime vuonna näytillä Norjassa pääsarjaseuran Sarpsborgissa.

– Se tuntui ihan epätodelliselta. Treenit menivät hyvin ja yhtäkkiä olin palaamassa taas lajin pariin, vaikka olin jo päässäni lopettanut. Tuntui, että olen taas palaamassa, ja kaikki aikaisempi olikin vain ollut kamalaa painajaista.

Kunnes...

– Viimeisenä päivänä etureisi repesi. Siihen jäivät se keissi ja viime kesän siirtoikkuna. Ei, ei se ollut todellista!

Perhe jaksoi kannustaa poikaansa, oli ratkaisu tulevaisuuden kannalta mikä hyvänsä. Suunpieleen oli kuitenkin tullut taas futiksen maku. Muu saisi odottaa. Stavitski teki päätöksen: joko hän saa sopimuksen jonnekin vuodenvaihteessa tai sitten ura on ohi.

Inter tarjosi näyttöpaikkaa vuodenvaihteessa. Muitakin tilaisuuksia olisi ollut, mutta Jarkko Wissin valmentama joukkue tarjosi suoraviivaisinta polkua takaisin kentälle.

” Kun Timo menee kaksinkamppailuihin tai tekee pitkän juoksun, niin kyllä siinä sydän vieläkin nyrjähtää.

Wiss kehuu, että Stavitski oli näytillä todella kovassa kunnossa. Asenne oli huippuluokkaa, ja pelaaja pysyi kunnossa.

– Kun Timo menee kaksinkamppailuihin tai tekee pitkän juoksun, niin kyllä siinä sydän vieläkin nyrjähtää. Totta kai tuollaisen vammakierteen jälkeen pitää olla tarkkana.

Ja tarkka Stavitski onkin. Valmennus antaa helposti pelaajalle siimaa harjoituksissa, jos kropassa on pieniäkin vääriä tuntemuksia. Haastattelupäivän aamuna Stavitski saa kuntovalmentajalta määräyksen, että joukkueharjoituksiin ei ole asiaa. Hän teki oman harjoitteensa kentän laidalla.

Stavitskin hyvinvoinnista pidetään tarkasti huolta. Kaikki osapuolet tietävät, mistä on kyse.

– Timo on vähän sen tyylinen tyyppi, että välillä pitää katsoa silmiin, pysäyttää ja kysyä, että onko kaikki hyvin. Sattuuko, mennäänkö? Ja hänen asenteensa harjoitteluun on aivan ensiluokkainen. Ei todellakaan ole syytä pelätä, että hän käyttäisi hyväkseen sitä, että saa joskus vähän siimaa.

Loukkaantumiset eivät ole syöneet Stavitskin vauhtia lainkaan. Hän itse muotoilee asian niin, että ”nopeus ei katoa koskaan” – ajan hammas saattaa ennen pitkää olla hänen kanssaan eri mieltä.

– Uskon taas. Nautin. Todella paljon, ihan eri tavalla kuin ennen, sanoo Timo Stavitski.

Inter on mitannut Stavitskin huippunopeuksia pelitilanteissa jopa 34–35 kilometriä tunnissa. Ja tämä siis sen jälkeen, kun Stavitski oli kaksi ja puoli vuotta käytännössä pelaamatta lainkaan.

Jos Stavitski saavuttaa parhaimmillaan jopa 35 km/h:n huippunopeuden pelitilanteessa, se nostaa hänet aivan maailman eliittiin. Kun ranskalainen Le Figaro julkaisi vuonna 2020 tutkimusdataa maailman nopeimmista jalkapalloilijoista, ylsi Kylian Mbappé 36km/h:n vauhtiin, mutta Stavitski vertautuisi suopeasti mm. Leroy Sanen, Mohamed Salahin ja Kingley Comanin huippuvauhtiin.

Toisin sanoen Stavitskin tavaramerkki ei ole kadonnut mihinkään vammakierteen keskellä.

– Harjoituksissa kun katsomme fyysisiä mittareita, Timo juoksee eniten ja lujimpaa joka treenissä. Hän on todella kovassa kunnossa. Vauhtiominaisuudet ovat yhä kunnossa. Prässissä, pystyjuoksussa ja kuljetuksissa vauhti on tosi kovaa. Ihan kansainvälisen tason pelaajan vauhteja, Wiss kehuu.

Juttutuokio venyy. Stavitskilla on paljon kerrottavaa urastaan. Huomaa, että hän on ehkä odottanutkin pääsyä kertomaan oman versionsa urastaan, jonka tiivistelmä monen silmissä oli ”se RoPSin tyyppi, jolla oli koko ajan loukkaantumisia”.

Paljon on tapahtunut niistä päivistä. Maailmalle lähti aikoinaan teini, joka jätti jälkeensä paljon hymysuisia rovaniemeläisiä – ja lastin pyykkikoneeseen ”unohtuneita” homehtuneita farkkuja.

RoPSin helsinkiläislähtöiset nuoret tähdet Leo Väisänen, Lassi Järvenpää, Timo Stavitski ja Saku Ylätupa vuonna 2017. Nelikko opetteli Rovaniemellä elämistä omillaan.

– Eikä! Jäikö ne sinne, Stavitski huudahtaa kuullessaan iloiset terveiset napapiiriltä.

Aika ja kokemukset kasvattavat.

Pian kuuluu pehmeä, höyhenenkevyt huokaus. Stavitskin silmiin syttyy pieni kimallus, kuin hiilenkaivajan kypärän tuikku valaisemassa tietä ulos pimeästä tunnelista.

– Uskon taas. Nautin. Todella paljon, ihan eri tavalla kuin ennen. Jokainen treeni, jokainen peli tuntuu upealta. Tuntuu melkein oudolta, että päivää ennen peliä tulee se vanha fiilis, että jess, huomenna on peli! Olin ihan unohtanut sen kaiken.

– Futis ei ole enää kaikki kaikessa. Pelaaminen on tosi kivaa, mutta tiedän, että tää homma voi loppua koska tahansa. En todellakaan tule pelaamaan 35-vuotiaaksi asti – toivottavasti mahdollisimman monta vuotta, mutta tiedän todennäköisyydet kaiken jälkeen.

Taistelu auringonlaskua vastaan jatkuu. Mutta tällä kertaa, kun se vääjäämättä koittaa, Timo Stavitski on valmis. Sitä ennen on vielä monta puolustusta auki revittäväksi ja monta maalia tehtäväksi.