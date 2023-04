Naomi Osakan äiti on japanilainen ja isä haitilainen. Hän syntyi Japanissa, mutta muutti 3-vuotiaana Yhdysvaltoihin. Hän päätti 14-vuotiaana edustaa Japania, mutta ei osaa kieltä täydellisesti. Osaka on joutunut pohtimaan koko elämänsä, kuka oikein on. Vastausta ei ole löytynyt edes tenniskentältä.

Lajilegenda Serena Williams raivoaa tuomarille. Hänen valmentajansa Patrick Mouratoglou on ohjeistanut pelaajaansa toistuvasti katsomosta, mikä on kiellettyä.

Tuomari antaa Williamsille varoituksen, mutta tämä ei sulata tuomiota.

– Sinun pitää pyytää minulta anteeksi. En ole koskaan huijannut! Minulla on tytär!, Williams huutaa tuomarille.

Williams hajottaa mailansa, mikä johtaa toiseen varoitukseen ja pistemenetykseen. Tämän jälkeen hän jatkaa tuomarin haukkumista ja syyttää tätä varkaaksi, mistä seuraa pelirangaistus.

Sitä on vaikea hahmottaa, mutta meneillään on dramaattinen vallanvaihto. Williams yltäisi urallaan vielä kahteen grand slam -finaaliin, mutta ei voittaisi niistä kumpaakaan.

Valtikka on siirtymässä hiljaiselle ja ujolle Naomi Osakalle, joka seuraa taustalla idolinsa raivoamista. Kun ottelu päättyy, Osaka ei osaa selvästi oikein nauttia uransa ensimmäisestä grand slam -voitosta.

Tuore mestari on vakava, hämmentynyt ja hermostunut. Hän pystyy hädin tuskin hymyilemään ja on pudottaa pokaalin.

Kun kohu Serena Williamsin ympärillä laantuu, ihmiset ovat uuden arvoituksen edessä. Kuka tämä Naomi Osaka oikein on?

Samaa kysymystä Osaka on kysellyt itseltään oikeastaan koko elämänsä.

Useimmille ihmisille identiteetti tulee annettuna. Tässä maassa synnyit. Tämän maan kansalainen olet. Tätä kieltä puhut. Tähän yhteiskuntaluokkaan kuulut. Tämä sinä olet.

Naomi Osakan tilanne on aivan toisenlainen. Hänen äitinsä on japanilainen ja isänsä tumma haitilainen.

Hän on syntynyt Japanissa, mutta asunut 3-vuotiaasta lähtien Yhdysvalloissa. Hän puhuu äidinkielenään englantia, mutta on edustanut 14-vuotiaasta Japania, jonka kieltä hän ei kuitenkaan hallitse täydellisesti.

Tällainen asetelma ei ole helppo lapselle, nuorelle tai edes aikuiselle. Jos ei pysty määrittämään kuka on, muut tekevät sen puolestasi. Lopputulos on harvoin toivotunlainen.

– Koska en valinnut maakseni Yhdysvaltoja, jotkut sanovat, etten voi sanoa itseäni mustaksi. Mutta afrikanamerikkalaiset eivät ole ainoita mustia, Osaka sanoo hänestä kertovassa Netflixin dokumenttisarjassa ja harmittelee, etteivät ihmiset tunnu tajuavan kansallisuuden ja etnisyyden eroja.

Erityisen harmillisia tällaiset hahmotusongelmat ovat, jos oma identiteetti ei ole täysin selvä ihmiselle itselleenkään.

Osaka on joutunut miettimään identiteettiään lapsesta saakka. Vuonna 2021 valmistuneen sarjan perusteella mietintä ei ole vieläkään valmis.

Naomi Osaka Melbournessa 2017.

Jos identiteetti tulee automaattisena synnyinoikeutena, sitä ei välttämättä edes mieti. Se on olemassa eikä sitä tarvitse pohtia tai kyseenalaistaa.

Osakan puheista kuulee selvästi, että jos identiteetin joutuu valitsemaan tai rakentamaan, moni asia muuttuu monimutkaisemmaksi. Tietoisuus lisää tuskaa, kun valinnoistaan joutuu kantamaan vastuun.

– Nyt kun olen valokeilassa, mietin, että teen ehkä jotain väärin, kun en edusta puoliksi mustia ja puoliksi japanilaisia nuoria hyvin, Osaka sanoo.

Pohdinta voi kuulostaa lähes absurdilta, mutta sellainen Osakan tilannekin on. Aikoinaan samassa supertähtisarjassa paininut Tiger Woods yritti ratkaista etnisen taustan tuomia ongelmia ilmoittamalla olevansa ”cablinasialainen” (lyhenne sanoista caucasian, black, american indian ja asian).

Uuden sukupolven edustajana Osaka haluaa varmasti kantaa vastuunsa Woodsia paremmin. Urakka ei kuitenkaan ole helppo. Koska Osaka ei koe olevansa vastuussaan vain itselleen, vaan myös edustamilleen yhteisöille, hän ajautuu ahtaaseen nurkkaan.

– Minulla on aina ollut paineita pitää yllä puhtoista imagoa ja välttää ristiriitoja. Niin kauan kuin pystyn siihen, kaikki on hyvin.

– Minun pitäisi olla hiljainen ja kiltti. Haluaisin sanoa kaikenlaista, mutta pelkään liikaa.

Osakasta tuntuu myös siltä, että hänen pitäisi tehdä enemmän. Kun perhe juhlii hänen syntymäpäiviään ravintolassa, maailman ykköspelaaja esittää äidilleen yllättävän kysymyksen.

– Ajattelitko, että kun olisin 22, olisin saavuttanut enemmän? Vai onko tämä ihan kelvollista?

– Enemmän kuin kelvollista, äiti vastaa.

– Asia vaivaa minua välillä, Naomi Osaka jatkaa.

– Tiedän, ettei mitään aikarajaa ole, mutta mietin olenko myöhässä.

Vaikuttaa siltä, ettei tennis riitä Osakalle. Moni muu ottaisi Osakan tilanteessa lajin tarjoaman maailman ykköspelaajan identiteetin kiljuen vastaan. Ajattelisi, että minä olen maailman paras tennispelaaja ja lopettaisi vatvomisen siihen.

Osaka ei kuitenkaan pysähdy siihen. Hänestä tenniksen tarjoama identiteetti on horjuva ja hetkellinen. Jos identiteettinä on olla maailman paras pelaaja, se tarkoittaa vain sitä, että ennemmin tai myöhemmin tuo identiteetti viedään häneltä.

– Tosi pitkään olen liittänyt ihmisarvooni voittamisen. Kaikki tuntevat minut vain tennispelaajana. Mitä olen, jos en ole hyvä tenniksessä?

Osaka on etsinyt ja kyseenalaistanut identiteettiään niin pitkään, että mikään helppo vastaus ei tunnu riittävän kattavalta. Ja koska tennis ei riitä Osakalle, hän päätyy kyseenalaistamaan tenniksen.

– Tennistä ei tarvita mihinkään. Tykkään kyllä pelata, mutta elämässä on tärkeämpiäkin asioita, hän pohtii.

– Mitä tapahtuisi, jos tennis lopetettaisiin lajina?

Hän esittää kysymyksen tavalla, joka antaa viitteitä vastauksesta. Ei ehkä mitään. Kenties se olisi Osakalle suuri helpotus. Siksi kysymys kääntyy luultavasti hänen mielessään toisinkin.

Mitä tapahtuisi, jos minä lopettaisin tenniksen?

Siitä Osaka olisi vielä valmis ottamaan selvää.

" Ajattelitko, että kun olisin 22, olisin saavuttanut enemmän? Vai onko tämä ihan kelvollista?

Dokumenttisarjan käännekohta tulee, kun poliisit tappavat George Floydin. Osaka lähtee ensimmäistä kertaa elämässään mukaan mielenosoituksiin. Ratkaisu ei ole täysin yllättävä, sillä esimerkiksi edesmennyt Kobe Bryant ja ihmisoikeustaistelija Colin Kaepernick kuuluvat hänen ystäväpiiriinsä.

Lopulta Osaka löytää oman protestointitapansa. Ensin hän ilmoittaa vetäytyvänsä Cincinnatin tennisturnauksesta lisätäkseen tietoisuutta tapauksesta, jossa poliisit ampuivat afroamerikkalaista Jacob Blakea. Näin Osaka liittyy Black Lives Matter -protestiin.

– Tuntui siltä, että minun piti tuoda ääneni esiin. Jos vetäytyminen kohahduttaisi eniten, silloin minun pitäisi tehdä niin, Osaka perustelee.

Ero on vain siinä, että joukkueurheilussa protestointi tehdään yhdessä. Joukkuetoverit tukevat toisiaan. Tenniksessä Osaka toimii yksin. Kukaan muu ei tule hänen rinnalleen.

Cincinnatin turnauksen alkua siirretään kuitenkin päivällä, koska järjestäjät ovat samaa mieltä Osakan kanssa. Tämä riittää Osakalle rohkaisuksi.

Yhdysvaltain avoimiin hän on keksinyt uuden protestointitavan. Koska koronapandemia on valloillaan, tennispelaajat käyttävät ennen pelejä ja niiden aikana maskeja. Osaka kirjoittaa maskiinsa ennen joka peliä uuden, hämärissä olosuhteissa tapetun afroamerikkalaisen nimen.

" Tenniksessä Osaka toimii yksin. Kukaan muu ei tule hänen rinnalleen.

Osakaa ylistetään teostaan – varsinkin sen jälkeen, kun hän voittaa turnauksen. Tällä kertaa Osaka hymyilee voittonsa jälkeen. Tämä on dokumenttisarjan huippukohta.

– Kun olin nuorempi, jotain 17, halusin high schooliin tai collegeen. Halusin kokea ne ympyrät. En ole ihan varma, mutta eivätkös parikymppiset ole collegessa. Minä sen sijaan saan sen kokemuksen vain katsomalla elokuvia, Osaka kertoo dokumentin loppusuoralla.

Sanat tuovat mieleen Pulp-yhtyeen hitin. Jarvis Cocker laulaa Common people -biisissään naisesta, joka haluaa elää kuin tavalliset ihmiset ja tehdä mitä tavikset ikinä tekevätkään.

Laulun miespuolinen minä vie naisen supermarketiin, mutta tajuaa sitten, ettei nainen ymmärrä. Epätavallinen ihminen voi vuokrata asunnon, leikata hiuksensa, mennä töihin, polttaa tupakkaa, pelata biljardia ja esittää kouluttautumatonta. Silti se ei tee hänestä tavallista. Sillä tavallisuus on pelkkä valinta, josta hän voi poistua koska tahansa.

Hän ei koskaan epäonnistu niin kuin tavikset eikä koskaan menetä otetta elämästään. Hän voi yrittää nauraa tavisten kanssa, mutta lopulta kyse on siitä, että tavikset nauravat hänelle.

Kukaan ei naura enää Osakalle, mutta hän tuntuu tajunneen sen, mihin laulun naisen ymmärrys ei riittänyt. Hän ei tulisi koskaan olemaan enää tavallinen.

– Tunnen olevani jo liian pitkällä valitsemallani polulla miettiäkseni, mitä elämäni olisi voinut olla, Osaka sanoo sarjan viimeisinä sanoinaan.

Kommentti vaikuttaa siltä, että Osaka on vihdoin päässyt tasapainoon sen kanssa mitä on tehnyt ja hyväksyy sen mitä on. Hyväksyy itsensä.

Tai siltä se ainakin vaikuttaa.

" Tunnen olevani jo liian pitkällä valitsemallani polulla miettiäkseni, mitä elämäni olisi voinut olla.

Menestys ei tuonut onnea Naomi Osakalle, 25. Tällä hetkellä hän on äitiyslomalla.

Tennismaailmaa seuranneet tietävät, ettei Osakan tarinassa ole niin yksinkertaisen onnellista loppua kuin dokumentissa annetaan ymmärtää. Tavallaan tämä sopii hänen japanilaisiin juuriinsa.

Japanissa sadut eivät koskaan lopu sanoihin ”ja he elivät elämänsä onnellisina loppuun asti”. Maanjäristysten runtelemassa maassa tiedetään, että onni on hetkellistä ja seuraava selittämätön myllerrys vaanii jo horisontissa.

Kaudella 2021 Osaka kertoi julkisesti kärsivänsä mielenterveysongelmista. Ranskan avoimissa hän voitti ensimmäisen kierroksen ottelunsa, mutta jätti mielenterveyteensä vedoten menemättä lehdistötilaisuuteen. Osaka sai tästä järjestäjiltä 15 000 euron sakot. Lisäksi hänelle tehtiin selväksi, että jos sama toistuisi, sakot kovenisivat ja jopa turnauksesta sulkeminen olisi mahdollista.

Osaka veti tästä omat johtopäätöksensä ja vetäytyi turnauksesta itse. Hän julkaisi myös sosiaalisessa mediassa tiedotteen, jossa kritisoi pressitilaisuuksia ja toivoi, että sakkorahat käytettäisiin mielenterveysongelmaisten tukemiseen.

– Minusta on pitkään tuntunut siltä, ettei urheilijoiden mielenterveys kiinnosta ihmisiä. Tämä on osoittautunut todeksi aina, kun olen nähnyt lehdistötilaisuuden tai osallistunut sellaiseen.

– Olen nähnyt monia videoita, joissa urheilija murtuu pressihuoneessa kyyneliin tappion jälkeen, ja tiedän, että tekin olette nähneet. Uskon, että nämä tilaisuudet masentavat pettyneitä ihmisiä entisestään, enkä ymmärrä, miksi niin toimitaan, Osaka kirjoitti.

Kaliforniassa 2022.

Lehdistö ei tietenkään suhtautunut tapaukseen suopeasti. Osakaa syytettiin ”koppavaksi prinsessaksi” ja useampi toimittaja kirjoitti pitävänsä hänen käytöstään ”vaarallisena ennakkotapauksena”. Tämä taas sai Guardianin Jonathan Liewin kysymään, mitä vaarallinen tässä yhteydessä oikein tarkoittaa.

– Vapaa lehdistö on monessa maassa ennen näkemättömässä puristuksessa autoritaaristen hallitsijoiden ja verkon disinformaation takia. Monissa maissa toimittajia kirjaimellisesti tapetaan, koska he tekevät työtään. Samaan aikaan Pariisissa tennistoimittaja saattaa joutua kirjoittamaan jutun kokonaan omin sanoin. Yksi näistä esimerkeistä ei kuulu joukkoon, Liew kirjoitti ja huomautti perään, että urheilijoilla on nykyään oma suora linja yleisölle, eikä se ole toimittajat.

Liew jatkoi, että niin vaikeaa kuin se onkin uskoa, Osakan päätehtävä on ehkä sittenkin pelata tennistä ennalta sovittuna ajankohtana eikä istua pakotettuna ikkunattomassa tilassa antamassa selityksiä huoneelliselle keski-ikäisiä miehiä ja vastaamassa mahdollisimman henkilökohtaisiin kysymyksiin ympäristössä, joka on mahdollisimman julkinen.

Miltä vaikuttaa nykymittapuulla asetelma, jossa nuori nainen tuodaan huoneeseen, joka on täynnä valkoihoisia keski-ikäisiä miehiä? Miehet nauttivat ilmaista ruokaa ja juomaa ja alkavat pommittaa naista esimerkiksi seuraavanlaisilla kysymyksillä.

– Huomasin, että twiittasit kuvan itsestäsi. Oletko valmis siihen, että jos jatkat samaan malliin, sinusta voi tulla seksisymboli, koska olet erittäin hyvännäköinen?

– Olet nykyään pin up -tyttö erityisesti Englannissa. Onko se hyvä juttu? Nautitko siitä?

Liewin poimimat esimerkit ovat suoraan oikeista pressitilaisuuksista. Ensimmäinen kysymys esitettiin vuonna 2013 Genie Bouchardille, jälkimmäinen Maria Sharapovalle 2004. Bourchard oli kysymyshetkellä 20-vuotias. Sharapova oli vasta 17-vuotias.

– Me emme ole tässä kuviossa hyviksiä. Yksi maailman parhaista urheilijoista lopettaa mieluummin grand slam -turnauksen kuin puhuu toimittajille. Ehkä sen sijaan, että vatvomme mitä se kertoo hänestä, meidän pitäisi miettiä mitä se kertoo meistä.

Media ei ole ainoa ongelma. Netti on mahdollistanut aivan uudenlaisen vihapostaamisen, jolle nuoret urheilijat ovat helppo kohde. Ei ihme, ettei Osaka saa otteluiden jälkeen nukuttua.

Osaka ei osallistunut Wimbledonin turnaukseen, mutta oli mukana Tokion olympialaisissa. Tai no, mukana olemisesta puhuminen on melkoista vähättelyä. Osaka sytytti avajaisissa olympiatulen. Sen suurempaa hyväksyntää japanilaisuudelle on vaikea kuvitella.

” Osaka sytytti avajaisissa olympiatulen. Sen suurempaa hyväksyntää japanilaisuudelle on vaikea kuvitella.

Silti Osaka tuntui ajautuvan koko ajan etäämmälle tenniksen maailmasta. Yhdysvaltain avoimissa Osaka oli aivan toisenlainen pelaaja kuin pari vuotta aiemmin. Kolmannen kierroksen ottelussaan Leylah Fernandezia vastaan hän paiskoi mailaansa maahan ja löi suutuspäissään pallon katsomoon. Hän sai ottelutuomarilta varoituksen sopimattomasta käytöksestä.

Osaka ei suostunut enää olemaan kiltti tyttö, mutta tennis ei tuntunut pitävän hänestä tuhmana. Ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa Osaka ilmoitti pitävänsä taukoa tenniksestä, koska pelaaminen ei enää tee hänestä onnellista.

Hän palasi pelikentille Melbournessa vuoden 2022 alussa. Kolmannen kierroksen tappio ei tuntunut harmittavan häntä. Sen sijaan Osaka kertoi voivansa henkisesti aiempaa paremmin ja nauttivansa taas pelaamisesta.

Tässä vaiheessa Osaka oli pudonnut väliin jääneiden turnauksien takia maailmanlistalla sijalle 85.

Vuoden loput turnaukset olivat sekavia. Indian Wellsissä Osaka puhkesi kyyneliin katsomosta tulleen huutelun takia. Miamin avoimissa hän pääsi finaaliin, jonka hävisi Iga Swiatekille. Sen jälkeen Osaka kärsi nilkka- ja selkävaivoista.

Kun Osaka vetäytyi tämän vuoden alussa Australian avoimista, oltiin erikoisessa tilanteessa. Maailman entinen ykköspelaaja ei ollut osallistunut tennisturnaukseen syyskuun jälkeen. Tietoa Osakan fyysisestä tai henkisestä tilasta ei ollut. Kukaan ei edes tiedä, kauanko hän on viettänyt harjoituskentällä.

– Emme tiedä edes mitä hän haluaa, emmekä tiedä, tietääkö hän sitä itsekään, Jonathan Liew kirjoitti Guardianiin.

Hän arvioi Osakan käyvän läpi jonkinlaista hiljaista lopettamista. Viime vuosina muotiin nousseessa termissä ei ole niinkään työn lopettamisesta kuin henkisestä erkaantumisesta siitä. Monessa tapauksessa hiljainen lopettaminen tarkoittaa sitä, että ihminen ei anna enää työnsä määrittää itseään.

Osaka on jättänyt tenniksen ainakin hetkeksi taakseen.

Erityisen helppoa hiljainen lopettaminen on silloin, kun ihminen ei ole taloudellisesti riippuvainen työstään. Osakan riippumattomuudesta ei ole epäilystäkään. Osaka on maailman parhaiten tienaava naisurheilija. Forbesin mukaan Osakan viime vuoden tienestit olivat noin 47 miljoonaa euroa ja niistä vain miljoonan verran tuli suoraan tenniskentältä.

Vähemmästäkin alkaa miettiä, onko tosiaan pakko uhrata itsensä kokonaan huipputenniksen loputtomalle ja armottomasti jauhavalle koneistolle.

Osaka ei ole lähestulkoonkaan ensimmäinen, joka on päätynyt tällaiseen ratkaisuun. Osa pelaajista lopettaa totta kai näyttävästi huipulla, mutta jokaista huipulla lopettavaa kohti on useita hiljaisia hiipujia. Esimerkiksi aiemmin mainittu Wimbledon-voittaja Genie Bouchard on pyörinyt jo vuosikaudet jossain ammattilaistenniksen ulkokehillä.

Elina Svitolina ja Angelique Kerber puolestaan ottivat lajista taukoa perustaakseen perheen. Myös Osaka on ilmoittanut tekevänsä samoin. Hän kertoi tammikuussa odottavansa lasta. Omien sanojensa mukaan Osaka uskoo palaavansa tenniksen pariin joskus ensi vuonna.

Jos näin tapahtuu, Osaka liittyy niiden tennispelaajien joukkoon joita Liew kutsuu ”ehdollisesti sitoutuneiksi”.

– He ovat edelleen mukana. He jatkavat pelaamista ja kilpailua, mutta ilman sitä murhaavaa masokismia joka ajoi heidät huipulle tai omien henkisten rajojensa yli. Heitä kaikkia yhdistää hylkääminen. He ovat hylänneet ympärivuotisen kiertue-elämän, itseään toistavat huonepalveluannokset, yömyöhään jatkuvat doom-scrollaukset ja levottomuuden nettikiusaamisesta, jota nuoret naiset saavat urheilumaailmassa enemmän kuin ketkään muut.

– Ennen kaikkea he ovat hylänneet ajatuksen siitä, että olisivat muille jotain velkaa oman hyvinvointinsa kustannuksella, Liew päättää.

Nähtyään ja koettuaan sen, millaista maailman parhaaksi pelaajaksi yltäminen on ja mitä se vaatii, Naomi Osaka on saattanut tehdä ison ratkaisun.

Hän antoi lajille jo nuoruutensa. Nyt hän on päättänyt, ettei anna tennikselle koko aikuisuuttaan.