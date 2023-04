Sasu Salin on monipuolinen joukkuepelaaja.

Koripallovalmentaja Pieti Poikola kertoo, miksi Sasu Salin loistaa niin pelin hyvillä kuin heikoilla hetkillä.

Teneriffa

Vuoden 2023 Fiba Intercontinental Cupin finaalin kolmatta erää on jäljellä vajaat seitsemän minuuttia. Sasu Salin juoksee nopean hyökkäyksen kärkenä nurkkaan, saa syötön joukkuekaverilta ja pistää kolmen pisteen heiton kättä vastaan ilmaan.

Heitto menee ohi. Salin taistelee lattian rajasta ”roskispallon” joukkueelleen ja juoksee tyhjään paikkaan nurkkaan. Hän saa nopean syötön ja ilman hetkenkään epäröintiä ampuu uudestaan kolmosen, tällä kertaa keskelle koria.

Jos videosanakirjassa olisi Sasu Salinin nimi, tämä kuvaisi hyvin hänen pelaamistaan.

Lopulta Salinin joukkue Lenovo Tenerife juhlii cupin voittoa. Se kaataa brasilialaisen São Paulon 21 pisteellä. Salin pelaa eniten joukkueestaan ja jakaa pistetilaston kärkisijan 15 pisteellä. Ne hetket, kun Salin on ollut kentällä, Tenerife voittaa 18 pisteellä.

Intercontinental Cupiin päästäkseen Tenerifen täytyi voittaa vuoden 2022 Fiban Mestarien liiga. Se on Euroopan toiseksi korkein seurajoukkueiden välinen kilpailu. Vain Euroliigan alaiset joukkueet puuttuvat Mestarien liigasta. Liigan finaalissa Salin oli Tenerifen paras pistemies.

Helmikuussa Salinin joukkue pelasi Espanjan cupin finaalissa häviten sen niukasti. Viime kaudella Tenerife pelasi Espanjan ykkösliigan ACB:n välierissä. Salin pelaa yleensä joukkueen aloitusviisikossa ja kellottaa usein suurimpia minuutteja. Meriittilistaa olisi helppo jatkaa.

Salin on vain 190 senttimetriä pitkä, eikä edes joukkueen ensimmäinen pallonkäsittelijä tai taitavin syöttäjä. Siksi on pakko kysyä, mikä on Sasu Salinin salaisuus?

On äärimmäisen vaikea löytää pelaajaa, jolla on yhtä hyvä heittokäsi, joka pystyy puolustamaan vastustajan parasta pelaajaa ja on yhtä hyvä persoona.

Näin toteaa Lenovon valmentaja Marco Justo, kun kysyn hänen näkemystään Salinista.

Kuulostaa yksinkertaiselta. Salinilla nämä ominaisuudet ovat poikkeuksellisen hyviä.

Heittotaito on ilmeinen. Kun pelaaja lähti maailmalle Suomesta 2010, hän oli jo hyvä heittäjä. Ei ilmiömäinen, mutta niin hyvä, että Euroliigassa pelannut Olimpija Ljubljana palkkasi lahjakkuuden kehittymään organisaatioonsa Teemu Rannikon opastukseen.

Olimpijassa Salin pelasi puhtaana heittäjänä. Hän osui kolmosissaan tasaisen hyvin. Tärkeää uran kannalta oli, että siellä hän oppi puolustamaan.

Sama tahti jatkui Espanjassa, jonne Salin värvättiin Sloveniasta kesken kauden. Ensin Gran Canariassa ja sitten euroliigajoukkue Malagassa hän laittoi palloa ilmaan bonuskaaren takaa tasaisen tarkasti. Pistekeskiarvo oli seitsemän ja yhdentoista välillä – pelasi hän Espanjan pääsarjaa, Eurocupia tai Euroliigaa. Tarkkuudessa vaihtelua oli vielä vähemmän, sillä kaukoheittoprosentti vaihteli 37:stä 39:ään.

Siinä on Salinin yksi salaisuus: tasaisuus. Piirre on yhdistelmä taitoa ja mentaliteettia.

Monet Salinia tuntevat luonnehtivat häntä luonnonlapseksi. Kuva vuodelta 2011.

Ljubljanan riveissä 2015.

Kannattaa tarkkailla Salinin pelaamista. Epäonnistumisia tulee kaikille. Olennaista on, miten pelaaja siihen reagoi.

Onko joku nähnyt Salinin kentällä pois tolaltaan?

Kun Salin epäonnistuu, hän saattaa puistella kerran päätään tai lyödä kädet yhteen. Silti keskittyminen on jo seuraavassa tilanteessa. Edellinen epäonnistuminen ei vaikuta seuraavaan suoritukseen – ainakaan negatiivisesti. Sama tapahtuu pelien välillä. Salin pelaa harvoin kahta huonoa peliä peräkkäin.

Monet Salinia tuntevat luonnehtivat häntä luonnonlapseksi. Salin rakastaa kilpailua. Sitä mitä rakastaa, ei tarvitse pelätä. Häviöitä tulee, mutta pian edessä on jo seuraava kilpailu. Salin ei jää rypemään epäonnistumisen mutaan, vaan odottaa jo mahdollisuutta hypätä uudestaan parketille.

Tällä hetkellä 31-vuotiaan Salinin parketti on erityisen kiiltävä, ainakin kuvainnollisesti.

Salin pelaa Lenovossa elämänsä koripalloa. Hän on säilyttänyt tasaisuutensa, mutta samalla vienyt sen uudelle tasolle. Hän on rikkonut maagisen 40 prosentin kaukoheittorajan. Vuodesta 2020 alkaen Salin kausikohtainen heittotarkkuus on ollut vähintään 42 prosenttia.

Vaikka numerot eivät kiinnostaisi, tämä matematiikka kannattaa sisäistää. Kun heittää kolmen pisteen heiton koriin 40 prosentin tarkkuudella, se tarkoittaa laskennallisesti 1,2 pisteen odotusarvoa heittoa kohden. Se on lukema, jolla voitetaan kaikki Euroopan huippusarjat. Kiteyttäen: Tenerifen hyökkäys on aina onnistunut, kun se pystyy pelaamaan Salinille kaukoheiton. Siksi Salin heittää paljon enemmän kolmosia kuin kahden pisteen heittoja.

Salin on positiivisessa oravanpyörässä. Hänen heittotarkkuutensa ruokkii joukkuetta pelaamaan systemaattisesti hänelle heittoja, mikä taas kasvattaa itseluottamusta. Salinin valo on niin vihreä kuin se vain voi olla.

Salin itse ei ole järin kiinnostunut numeroista, eikä juuri seuraa tilastojaan. Hän vain rakastaa kilpailla ja voittaa. Ljubljanassa agentti patisteli Salinia kasaamaan itselleen parempia tilastoja. Pelaajaa itseään tuo huvitti, sillä hän ei ollut perillä sen hetkisistä keskiarvoistaan. Siis koripallon luonnonlapsi.

Ennen Lenovo Tenerifeen siirtymistä Salin edusti Espanjassa Unicaja Malagaa.

Pelkällä henkisellä kantilla pallo ei mene sukan läpi. Salinin jalkatekniikka on erinomainen. Vaikka hän syöttöhetkellä juoksisi täydellä vauhdilla korilta pois päin, pallon saatuaan hän pystyy tasapainoiseen heittoon.

Salinin heitto on nopea, eikä hän tarvitse paljon tilaa. Salin pystyy heittämään kaukaa kolmen pisteen kaaren takaa.

Puolustajan on oltava todella iholla, mikäli haluaa ottaa heiton pois. Sekään ei aina riitä. Salin itse sanoi tästä:

– Tuntuu helpommalta heittää, kun puolustajan käsi on vastassa.

– Sasun suurimpia lahjoja on heiton valmistelu, sanoo Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi.

Tuovi tietää, mitä puhuu. Hän on nauttinut pitkään Salinin valmentamisesta maajoukkueessa.

Tuovi on saanut maistaa myös kolikon toista puolta. Tuovin valmentama SIG Strasbourg pelasi viime kaudella Mestarien liigassa Lenovoa vastaan. Pienessä ajassa Salin upotti yhdeksän pistettä ja vei Lenovon voittoon.

– Näin penkin päästä, mitä tulee tapahtumaan. Näytin joukkueen scouttipalaverissa Sasun pelaamista. Silti pelaajamme nukahti. Se oli tuskaista katsoa, Tuovi jatkaa.

Salinia tapahtuneen muistelu naurattaa

– Joo. Katsoin, että siinä vähän puolustaja nukkui ja annoin palaa.

Tapahtunut on yksi avain lisää Salinin salaisuuksien arkkuun. Hän rakastaa yksittäisten tilanteiden voittamista. Sitä peli lopulta on, kaksinkamppailua. Ja jekuttamista.

Hänen pelaamisessaan voi nähdä futiksen parhaiden kärkimiesten elementtejä. Salin on mestari ottamaan oikeassa paikassa kävelyaskeleita tai nojaamaan polviin ja toisaalta olemaan räjähtävä, kun sen hetki on.

Salin on myös todella taitava käyttämään pallottomia screenejä. Kun hänen puolustajansa kääntää katseen, Salin ampaisee screeniin ja käyttää sen millintarkasti.

Salinin heittouhka tuo korintekomahdollisuuksia myös muille. Salinia ei käytännössä auteta ja häntä puolustetaan varsinkin maajoukkueessa Tuovin sanoin tanssiotteella. Siksi Salinin puolustajan on vaikeaa osallistua joukkuepuolustukseen. Salin onkin verraton tekemään pallottomia screeneja.

Parhaiten Salinin taito kamppailla näkyy puolustuksessa, jossa hän pelaa poikkeuksetta vastustajan parhaita pelaajia vastaan.

Salin lukee erinomaisesti puolustettavaansa, tietää minne tämä on leikkaamassa ja osaa laittaa kroppansa liikeradalle. Taidosta tekee vihuliaan sen ajoitus. Salin on mestari pysähtymään oikeaan aikaan ja nostamaan kädet ylös. Hän ei pelkää uhrata kroppaansa joukkueensa eteen.

Harva pelaaja on kalastanut hyökkääjälle yhtä paljon virheitä kuin Salin.

Sasu Salin puolustustyössä Espanjan cupin finaalissa Malagaa vastaan (yllä) ja Fiban Mestarien liigassa Tofasia vastaan (alla).

Salin ei ole pitkä tai erityisen vahva, mutta oikea-aikaisuus saa hänet näyttämään kokoaan isommalta puolustajalta. Se tekee Salinista hyvän levypallopelaajan. Vaikka Salin ei itse kerää paljoa levypalloja, hän pystyy sulkemaan pidemmätkin pelaajat pois irtopalloista.

Salinin fyysiset ominaisuudet eivät ole maailman huippuluokkaa, mutta hän on riittävän räjähtävä ensimmäisessä askeleessaan. Hänen puolustustekniikkansa on erinomainen. Vain pienet takamiehet saattavat ajoittain tuottaa vaikeuksia. Omimmillaan hän on voimalaitureita sekä screeneistä tulevia heittäjiä vastaan.

Salinin puolustus ei ole vain 1vs1-puolustamista. Hän pysyy lähes aina joukkuekonseptissa.

Salin on erittäin tärkeä lenkki siinä, että Tenerifellä on taktisesti yksi Euroopan parhaista joukkuepuolustuksista. Joukkueella on poikkeuksellisen iso määrä puolustusvariaatioita. Vain kokeneet tai erittäin lahjakkaat pelaajat pystyvät toteuttamaan Lenovon tapaista puolustusta.

” Salinia voi luonnehtia hyökkäyksen ekonomistiksi.

Entä sitten heikkoudet?

Salin ei ole erinomainen pallonkäsittelijä tai syöttäjä. Silti nämä ominaisuudet ovat riittävän hyviä, jotta Salin voi käyttää palloscreenejä tai hyökätä lähestyvää pelaajaa vastaan.

Hänen peliälynsä auttaa paljon. Hän tietää, minne syöttö pitää antaa. Salin osaa antaa helpon syötön, joka vie pallovirtaa oikeaan suuntaan. Sama pätee kuljettamiseen. Salin ei tuhoa etua pistämällä palloa turhaan maahan.

Salinia voi luonnehtia hyökkäyksen ekonomistiksi. Hän nopeuttaa pallon päätymistä sille pelaajalle, joka antaa koriin johtavan syötön.

Salin on pitkällä urallaan pelannut vain viidessä joukkueessa ja kolmessa maassa. Hän on ollut lojaali organisaatioilleen, ei mikään palkkasoturi.

Ei ihme, että Lenovo haluaisi jo nyt lunastaa hänen sopimuksessaan olevan jatko-option. Salinin pitää ratkaista tämä kysymys pian.

Mitä ikinä hän päättääkin, edessä on vielä monta hyvää vuotta. Siitä Salinin henkinen vahvuus, koripalloilulliset erityisominaisuudet ja kyky kamppailla pitävät huolen.