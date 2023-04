Se on milleistä kiinni

Startti on F1-kilpailun tärkein ja herkin yksittäinen hetki. Keskikastista lähtevälle kuskille, kuten Valtteri Bottakselle kisan onnistumisen ja epäonnistumisen välinen ero saattaa olla kiinni 0,8 millimetristä.

Viimeinen lähtövalo sammuu. Kuskeille kyseessä on usein koko kisaviikonlopun paineisin ja stressaavin hetki. Kilpailun ensimmäisten sekuntien aikana ratkotaan usein monen kuljettajan kilpailun kulku.

Toiset voittavat monta sijaa, toisten koko huolella rakennettu ja kenties hyvin alkanut viikonloppu romuttuu silmänräpäyksessä, joskus kirjaimellisestikin kisan päättyessä lähtösuoralle tai ensimmäisten mutkien kolarointiin.

Varsinkin keskikastin tallien kuljettajille lähtö on erityisen haastava tilanne. Mercedekseltä Alfa Romeolle siirtynyt Valtteri Bottas sai viime kaudella huomata eron kärkipäästä ja koko joukon keskeltä lähtemisen välillä.

– Kyllä se oli itselle pieni herätys, kuinka paljon siinä ympärillä tapahtuu ja kuinka paljon enemmän kuskit ovat valmiita ottamaan riskejä kuin mihin olen viimeisen viiden vuoden aikana tottunut. Jos lähtee kahdesta ensimmäisestä rivistä, siinä on yleensä pari autoa joihin pitää keskittyä, mutta kun on keskellä kaikkea, tarkkailtavia autoja onkin helposti viisi tai kuusi.

– Keskikastissa ympärillä on yleensä yhtä nopeita autoja. Jos häviää startissa sijan tai kaksi, muuttuu elämä aika paljon vaikeammaksi. Se tuli todettua viime kaudella moneen kertaan, Bottas sanoo.

Kärjestä lähteminen on kuljettajalle tyystin erilainen tilanne kuin taaempaa starttaaminen.

– Se oli helpompaa. Varsinkin, jos lähtee eturivistä. Silloin se on lopulta aika simppeliä. Tila löytyy aina. Keskikastissa tilaa on todella paljon vähemmän.

Muihin kuskeihin keskittyminen ei riitä, vaan kuljettajan täytyy onnistua startissa lyhyen ajan sisällä uskomattoman monessa asiassa. Muussa tapauksessa koko kisaviikonloppu saattaa olla pilalla.

Kun varikko aukeaa ennen kisaa, kuskeilla on yleensä mahdollisuus ajaa kolme kierrosta ennen lähtöruutuun pysähtymistä.

– Siinä koetan tunnustella auton ja saada jarrut lämpimäksi. Näiden kierrosten perusteella pystyy tekemään viime hetken säätömuutoksia, mutta oikeastaan vain etusiipeen. Jos esimerkiksi tuntuu, että auto aliohjaa liikaa, voi näppituntumalta säätää siipeä. Näillä kierroksilla pystyy joissakin paikoissa tekemään myös harjoitusstartin varikon ulostulossa. Siitä saa vähän fiilistä ja tuntumaa, Bottas kertoo.

Kisan alku on hektistä aikaa.

Lopulta auto ajetaan lähtöruudukkoon ja kuskit notkuvat hetken aikaa valmentajiensa kanssa auton ulkopuolella toimittajien haastateltavina, kunnes on aika lähteä lämmittelykierrokselle.

– Sille lähtiessä tehdään ihan kunnon kisalähtöharjoitus. Sitten isoin asia on keskittyä saamaan renkaat tarpeeksi lämpöisiksi lähtöä varten. Eturenkaat lämmitetään varsinkin ensimäistä mutkaa ajatellen ja takarenkaat kisaa silmällä pitäen insinöörien antamaan tavoitelämpötilaan.

Lämpötilat vaihtelevat kisasta ja kumiseoksesta riippuen, mutta yleensä renkaiden pintalämpötilan pitäisi olla noin 85 astetta.

Lähtöruudukkoon ajettaessa lisää lämpöä voi hakea niin sanotuilla burn outeilla, eli sudittamalla renkaita rajusti. Burn outeja tehdään olosuhteista riippuen yhdestä kuuteen.

– Kun tullaan ruudukkoon, tehdään ratista muutama säätö. Pitää varmistaa, että on oikea jarrubalanssi ensimmäiseen mutkaan. Se säädetään yleensä vähän taaemmas kuin itse kisassa, koska eturenkaat viilenevät aika paljon gridillä odottaessa. Sitten pitää laittaa moottoriin lähtömoodi päälle. Sen jälkeen odotellaan valoja.

Eturiveistä starttaaminen on huomattavasti helpompaa kuin keskeltä joukkoa, jossa pitää tarkkailla viittä kuutta muuta autoa.

Lähtömoodi varmistaa, että autosta ovat startissa käytettävissä kaikki tehot – niin akusta kuin moottoristakin. Se pitää myös muistaa kytkeä pois päältä parin ensimmäisen suoran jälkeen, muuten käy nolosti ja akku on ensimmäisen kierroksen jälkeen tyhjä.

Tämän jälkeen tullaan startin kriittisimpään hetkeen ja seikkaan, jota Alfa Romeolla manattiin viime vuonna useaan kertaan: kytkimen käyttöön.

Alfa-kuskit saivat liian usein kisaan huonon lähdön, ja kilpailun jälkeen kuultiin kuskien valittavan kytkinongelmia. Tarkempi perehtyminen avaa paitsi ongelman laatua, myös sitä, kuinka herkkä kuljettajan reaktion on hyvän lähdön saamiseksi oltava.

Kun ensimmäinen lähtövalo syttyy, kuski vetää kytkimen pohjaan ja vaihtaa ykkösvaihteen päälle.

Kahden tai kolmen valon jälkeen kaasu nostetaan oikeaan kierroslukemaan, yleensä noin 20–25 prosenttiin maksimista.

Kun valot sammuvat, alkaa millipeli.

Esimerkiksi Bottaksen kannalta kyseessä ovat usein koko kilpailun tärkeimmät sekunnit. Kytkin pitää pudottaa manuaalisesti täsmälleen oikeaan kohtaan, insinöörien etukäteen ilmoittamaan prosenttimäärään. Prosenttimäärä määräytyy muun muassa sen mukaan, millä rengasseoksella kisaan startataan ja kuinka paljon pitoa lähtöruudukossa on.

– Jos kytkin pitää pudottaa vaikkapa 40 prosenttiin, niin sen pitää olla noin kahden prosentin sisällä targetista, että lähtö onnistuisi, Bottas kertoo.

Alfa Romeon kytkimen koko liikkumaväli oli viime kaudella 40 millimetriä. Siitä kaksi prosenttia on täsmälleen 0,8 milliä. Tällä tarkkuudella Bottaksen oli siis operoitava lähtöruudukossa kisaviikonlopun paineisimmalla hetkellä.

Inhimillisten tekijöiden lisäksi Alfa Romeon kytkin tuli tunnetuksi toisestakin surullisen kuuluisasta syystä.

– Meillä oli ihan sellaista fyysistä ongelmaa, että jos kytkintä ei pudottanut tarpeeksi syvälle, vaan vaikka kolme neljä prosenttia lyhyeksi, kytkin alkoi täristä. Se oli aika herkkä siinä. Ja kun se alkoi täristä, auto lähti todella helposti sutimaan. Siihenkin pitäisi tulla nyt parannusta, Bottas sanoo.

” Itselläni on petrattavaa siinä, että pitää ehkä enemmän ottaa se oma tila eikä olla se antaja siinä.

Ei siis ihme, että Valtteri Bottas harjoittelee kytkimen käyttöä kotonaankin lähes päivittäin tarkoitusta varten kehitetyllä laitteella. Lisää toistoja hän tekee kilpailuviikonloppujen aikana.

– Ennen joka harjoitussessiota aina sama prosessi: noin 30–50 kytkimen pudotusta. Ja vielä kisapäivänä pystyy harjoittelemaan ennen kuin varikko aukeaa ja lähdetään boksista ulos, samoin kuin ennen starttia lähtöruudukossa.

Tälle kaudelle Alfa Romeo on muuttanut kytkintään vähemmän herkäksi. Bottas ei paljasta tarkkoja millimetrimääriä, mutta liikkuvuusalue on suurempi kuin viime kauden 40 milliä.

Bottas sanoo suoraan, että hänellä on parannettavaa lähdöissä. Hän on analysoinut omia starttejaan tarkasti videolta, ja kommenteista saattaa päätellä, että alkavalla kaudella suomalainen hyökkää kisoihin aiempaa enemmän kyynärpäät ulkona.

– Itselläni on petrattavaa siinä, että pitää ehkä enemmän ottaa se oma tila eikä olla se antaja siinä. Välillä kaipaan vähän aggressiivisuutta, mutta siinä on kuitenkin aina se, että pitää myös laskea riskejä, ettei nyt ekaan mutkaan jäisi kisa. Se on aina kuitenkin tärkeää, mutta kyllä olen panostanut siihen.

Valtteri Bottas harjoittelee kotonaankin kytkimen käyttöä.

Viime kaudella Bottaksen lähdöt olivat liian usein huonoja, mutta hänen historiastaan löytyy toistakin ääripäätä.

2019 Japanin GP:n jälkeen hän kertoi reaktioaikansa lähtövaloihin olleen 0,04 sekuntia. Nopein FIA:n mittaama aika on niin ikään hänen nimissään, Itävallasta 2017. Tuolloin Bottaksen reaktio kesti 0,201 sekuntia ja tilannetta tutkittiin pitkään mahdollisena varaslähtönä.

– Se oli lähtönä täydellinen prosessi. Auto oli pidon rajamailla heti alusta lähtien. Se oli lisäksi vähän sellainen semiaavistus, mikä on tietenkin vähän riskaabelia. Jotenkin tuli vain sellainen fiilis, että nyt niiden valojen on pakko sammua. Ei tuollaisia tapahdu ikinä. Tai no, kerran kahteensataan kisaan, Bottas naureskelee.

Jotta asiat eivät olisi liian yksinkertaisia, vaikuttaa kytkimen käyttäytymiseen vielä useampi muuttuja.

– Merkittävimpiä ovat varmaankin renkaiden lämpötilat, jos ne ovat liian kuumat tai kylmät. Sitten se, kummalla puolella lähtösuoraa ollaan. Välillä toinen puoli on likaisempi ja toinen puhtaampi. Siksi on päivästä riippuen melkein mahdoton ennustaa tarkalleen, paljonko siinä on pitoa.

Kilpailun ensimmäisten sekuntien aikana ratkotaan usein monen kuljettajan kilpailun kulku. Toiset voittavat monta sijaa, toisten koko huolella rakennettu viikonloppu romuttuu silmänräpäyksessä.

– Sitten on vielä kytkimen lämpötila. Kytkin käyttäytyy eri tavalla eri lämpötiloissa, ja lämpötilaan vaikuttaa aika moni asia. Koita siinä sitten tehdä hyvä lähtö. Mikä voisikaan mennä pieleen, Bottas nauraa.

Jos kytkimen pudotus onnistuu lähtövalojen sammuessa oikein, auto lähtee liikkeelle juuri sopivasti pidon äärirajoilla, ehkä aivan aavistuksen sutien. Puolen sekunnin, kenties sekunnin aikana ei muuteta mitään.

Sen jälkeen pudotetaan kytkin kokonaan, vähän kerrallaan. Noin puolentoista sekunnin päästä kytkin on kokonaan vapaa ja autossa on kaikki veto päällä. Sen jälkeen kaasua voi pidon mukaan vähitellen lisätä kohti maksimitehoja.

– Kyllä sen aika nopeasti huomaa, jos tulee nappilähtö. Tuntuu, että on heti alusta lähtien pidon rajamailla. Tosi pieni luisto takarenkaissa, mutta tunne että auto liikkuu.

– Sitten on sellaisia lähtöjä, että vaikka kytkimen pudottaa ihan oikeaan kohtaan, se lähtee silti sutimaan ja tuntuu että tulee kahta puolta jengiä ohi. Siinä on niitä muuttujia aika paljon. Valitettavasti ne inssien laskelmatkaan kun eivät aina osu ihan nappiin, Bottas analysoi.