NHL:n tuorein laajennusseura Seattle Kraken pelaa liigan vanhimmassa hallissa – josta ei ole jäljellä kuin ulkokuori. Urheilulehti vieraili yhdessä sarjan puhutuimmista areenoista.

Seattle

Näkymä on erikoinen. Tai ainakin erilainen. On oikeastaan vaikea sanoa, mikä tästä rakennuksesta tulisi mieleen, jos ei jo tietäisi, että edessä seisoo NHL-areena.

Keskellä päivää on hyvin hiljaista. Niin ulkokuori kuin puiden ja vesiputouksen sävyttämä ympäristökin ovat erilaisia kuin tavallisesti monitoimiareenojen ympärillä.

Puiden ympäröimä rakennus nousi harjakorkeuteen vuonna 1962 järjestettyyn Seattlen maailmannäyttelyyn, jolloin se rakennettiin osana Seattle Center -nimistä aluetta. Halli oli alun perin nimeltään Washington State Pavilion.

NHL:n uusin seura Seattle Kraken pelaa sarjan vanhimmassa hallissa, joka on remontoitu huolella sisältä.

Nyt se tunnetaan Climate Pledge Arenana. Ulkoapäin kaikki näyttää hyvin samankaltaiselta kuin yli 60 vuotta sitten, sillä katto ja ulkokuori on historiallisen merkittävyytensä takia suojeltu.

Sisätiloissa kaikki on toisin: yli miljardi dollaria maksanut kunnostusprojekti vuosina 2018–21 piti huolen, että ”NHL:n vanhimpaan areenaan” muuttanut, viime kaudella liigaan liittynyt laajennusseura Seattle Kraken pelaa käytännössä sarjan moderneimmassa hallissa.

Halli vaikuttaa ulkoapäin vaatimattoman pieneltä, sillä katutaso on suunnilleen yläkatsomoiden kohdalla. Valtaosa areenasta on kaivettu maan alle.

Urheilulehti Lisää laatujournalismia TÄMÄ ARTIKKELI on julkaistu ensi kertaa Urheilulehdessä 15/2023.

Climate Pledge Arena julistaa olevansa maailman edistyksellisin, vastuullisin ja kestävin areena. Sillä halutaan muistuttaa ilmastotoimien kiireellisyydestä.

Tavoitteeksi on julistettu muun muassa se, ettei areenan päivittäisessä toiminnassa käytetä lainkaan fossiilisia polttoaineita. Kertakäyttömuoveista on tarkoitus päästä kokonaan eroon ensi vuoteen mennessä. Pelialusta eli jääkin on tehty sadevedestä.

Heti sisään astuessa silmille lävähtää kuitenkin näky, jota ei näin huolella markkinoidussa paikassa odottaisi näkevänsä.

Palataan tähän kuitenkin myöhemmin.

Hallissa on tarjolla opastettuja kierroksia, joille fanit pääsevät 49 dollarin perushinnalla.

Jopa kierroksen ajaksi kaulaan pujotettava vierailulätkä on ”vihreä”. Siemenillä varustetusta paperiläpyskästä sikiää kuulemma viherkasvi, jos sen istuttaa multaan.

Vierailulätkästä viherkasviksi.

Hallissa on valtava viherseinä.

Vajaan tunnin mittainen kierros alkaa historian kertauksella. Climate Pledge Arena sijaitsee Coast Salishin alkuperäiskansan mailla.

Yksi hallin seinämistä on valmistettu kierrätetyistä muovipulloista tehdystä geotekstiilistä. 60 metriä pitkä viherseinä on täynnä erilaisia kasveja.

Ilmasto- ja ympäristötavoitteiden lisäksi kierroksella pääsee tutustumaan laajasti areenaan. VIP-tilat ovat todella hulppeita, mutta on todettava, että hienostoravintoloiden lisäksi myös areenan muu ruokatarjonta vaikuttaa selvästi monipuolisemmalta ja laadukkaammalta kuin tavallisessa kiekkohallissa. Tämä on todettavissa myös myöhemmin illalla pelissä.

Yksi vippipuolen hienoja yksityiskohtia on päästä nauttimaan eväitä baaritilassa, jonka ikkunoista näkee lähietäisyydeltä pelaajakäytävän, josta Krakenin tähdet syöksyvät tyylikkään valaistuksen ja usvan keskeltä jäälle.

Tätä käytävää pitkin pelaajat menevät jäälle.

Hieno on omistajien aitiokin. Siellä nähdään elokuvatuottaja Jerry Bruckheimerin videotervehdys, joka ei tosin jätä muistijälkeä. En kierroksen jälkeen muista ollenkaan, mitä hän mahtoi sanailla.

79-vuotias Bruckheimer on yksi seuran pääomistajista. Vähemmistöosakkaisiin lukeutuvat entinen NFL-tähti, Seattle Seahawksista muistettu Marshawn Lynch sekä rap-artisti Macklemore.

Turisti pääsee näkemään myös WNBA-joukkue Seattle Stormin pukuhuoneen. Koska Kraken pelaa illalla, joukkueen pukukopin ovet ovat kiinni. Aamujäät ja muut harjoitukset joukkue pitää Kraken Community Iceplex -nimisessä A-luokan harjoituspyhätössään.

– Se on ihan viimeisen päälle hieno paikka. Isot salit, pari kuuma- ja kylmäallasta. Kokit väsäävät ruokaa joka päivä. Sitä tosin kaipaan sinne täältä pelihallista, että täällä on lämmin sauna. Siellä on vain höyrysauna. Mutta kyllä molemmista halleista huomaa, että rahaa on laitettu, Krakenin suomalaishyökkääjä Eeli Tolvanen sanoo.

Areenan palvelutarjonta on kattava. On kauppaa...

...ja ravintolaa.

Illalla ottelutapahtumassa on joitain yhteisiä piirteitä Vegasiin, toiseksi tuoreimman laajennusseuran peleihin. Musiikki soi hallissa kovalla. Alkushow on erittäin näyttävä.

Kaksi jättikokoista mediakuutiota takaa sen, että yleisö näkee hidastukset paremmin kuin luultavasti missään muualla.

Pieni, mutta erinomainen lisä sille katsojakunnalle, joka ei seuraa liigan tai seuran tapahtumia huolella, on se, että ennen pelin alkua jumbotroneilla nähdään huippuhetkillä varustettu kertaus Krakenin viime otteluista vieraskiertueella.

Ottelussa tunnelma on hyvä, NHL:n runkosarjaotteluksi paikoin jopa erinomainen, etenkin kun ottaa huomioon vastustajan. Anaheim Ducks on Trevor Zegrasin kikoista ja tässäkin ottelussa nähtävästä komeasta maalista huolimatta yksi liigan värittömimpiä ryhmiä. Ducks ei ole seurana sellainen, joka ulkopaikkakunnilla herättäisi juuri erityiskiinnostusta tai jolla olisi kannattajia ympäri mantereen.

– On ollut kiva nähdä, että täällä on hyvä pössis. Halli on joka pelissä ainakin melkein täynnä, Tolvanen sanoo.

Eeli Tolvanen on nauttinut Krakenin remontoidun kotihallin olosuhteista.

Myös Krakenin fanituotteita näkyy ihmisten yllä pelipäivänä – eikä ainoastaan hallilla vaan muutaman kilometrin säteellä muuallakin.

Kiekkoa Seattlessa on pelattu jo pitkään. Seattle Metropolitans voitti Stanley Cupin vuonna 1917 ennen NHL:n alkua. Mustavalkoinen joukkuekuva löytyy areenastakin yhdestä nurkasta.

Kentin kaupungissa pelaa Kanadan junioriliigan WHL:n huippujoukkue Seattle Thunderbirds, jonka riveissä muun muassa suomalaislupaus Brad Lambert kiekkoilee.

Seattlessa uskotaan vakaasti – se mainitaan opastetulla kierroksellakin – että vuoteen 2008 saakka NBA:ssa pelannut Seattle SuperSonics saadaan ennen pitkää takaisin kaupunkiin.

Ainakin sillä olisi käytössään hulppea areena. Suomalaisena asiaa ei tule heti ajatelleeksi, mutta vancouverilainen kollega huomauttaa myöhemmin tärkeästä pointista:

– Se olisi huono juttu sikäläisen lätkäjengin kannalta.

Fanituotteille on luonnollisesti oma myymälänsä.

Mainittakoon hallista vielä sekin, että siellä on runsaasti vessoja, jotka ovat käytössä kaikille sukupuolille. Krakenin seuratyöntekijöiden sähköpostiviestien allekirjoituksetkin on varustettu pronomineilla, jotka osoittavat allekirjoittajan sukupuolen.

Esimerkiksi Tolvanen ei viihtynyt Seattlessa vierasjoukkueen pelaajana. Kaupungin keskustan yleisilme on muuttunut huonompaan suuntaan viime vuosina, ja etenkin pandemia-aika näkyi huono-osaisuuden lisääntymisessä Seattlen kaduilla.

Itse areena on kuitenkin tehnyt vaikutuksen niin omiin kuin vieraisiin.

– Tykkään paikasta. Hienosti uusiksi laitettu halli. Peleissä on ollut myös hyvä meininki. Halli on ollut tyyliin täynnä. Siellä on makeita ja vähän erilaisia juttuja – kuten ne kaksi isoa tulostaulua, San Jose Sharksin maalivahti Kaapo Kähkönen luonnehtii.

Myös Dallasin Roope Hintz kehuu areenaa ja toteaa sen olevan liigan kärkitasoa. Myös Hintz mainitsee kaksi jumbotronia – sekä yhden hallin erikoisuuksista, toisessa päädyssä olevan valtavan ikkunan. Sieltä, katutasolta, peliä pystyy ”seuraamaan” ilmaiseksi. Vaikka jäälle ei näe, jumbotronien jättiskriinit näkyvät kadulle.

Yksi hallin erikoisuuksista on kaksi valtavaa jumbotronia.

Jumbotronit näkyvät ulos asti.

Lasiseinä tarjoaa myös pelaajille pientä erikoisuutta.

– Aamujäillä on aika kirkasta, Hintz sanoo.

Hän tietää myös jään olevan tiivistettyä sadevettä, mutta sen laatu saa pientä kritiikkiä.

– Se on alkuun tosi hyvä, mutta menee sitten aika pehmeäksi.

– Koppitilat ovat tietysti uudet ja ihan parhaasta päästä.

Palataan vielä siihen yllättävään näkyyn.

Saavuin areenalle takakautta, kiersin oikealle ovelle sen ympäri ja astelin sisään, mutta en nähnyt vielä sisääntuloaulan nimeä.

Se on Alaska Airlines Atrium.

Ja kun sisälle astuu, aulassa roikkuu katosta lentoyhtiön mainos eli pienikokoinen ”lentokone”.

Lentoyhtiöitä on vaikea nähdä maapallon pelastajina.

Lentoyhtiön mainos ei ole erityisen edistynyttä ympäristöajattelua hallissa.

Eikä myöskään sen paremmin Amazonia, joka siis omistaa Climate Pledge Arenan nimioikeudet ja on antanut sille nimensä.

Amazon lanseerasi Climate Pledgen eli ilmastolupauksensa vuonna 2019. Sen mukaan yhtiö aikoo olla hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä.

Yhtiö ei omissa ympäristöraporteissaan ota huomioon kuin itse valmistamiensa tuotteiden päästöt. The Verge kirjoitti viime syksynä Amazonin tuoreimmasta kestävyysraportista, jonka mukaan yhtiön hiilidioksidipäästöt kasvoivat vuodesta 2020 vuoteen 2021 peräti 18 prosentilla.

Päästöt olivat vuodesta 2019 kasvaneet järisyttävästi 40 prosentilla – koronapandemian ja nettishoppailun kasvun myötävaikutuksella.

Amazonia on muiden yritysten tapaan kritisoitu siitä, että hiilineutraaliksi pyrkiminen hiilikompensaatioilla ei yleensä oikeasti näy oikeana hiilidioksidipäästöjen määrän laskuna koko ajan kuumenevalla planeetalla.

Seattlen areena on hallina upea ja siellä esillä olevat asiat tärkeitä, mutta tässäkin tapauksessa jää jokaisen pohdittavaksi, kuinka tosissaan ja aidosti pr-työtä tekevät yritykset seisovat lupaustensa takana.