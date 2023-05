Nyt puhuvat suomalaiset, jotka tuntevat Zlatan Ibrahimovicin – yksi tähden luonteenpiirre hallitsee ”hulluuteen asti”

Zlatan Ibrahimovic oli levoton nuori, jota on ajanut läpi elämän näyttämisen vimma. Vielä 41-vuotiaanakin hän haluaa todistaa pystyvänsä ihmeisiin.

– Minulta kysytään usein, että mitä tekisin, jos en olisi jalkapalloilija. Ei aavistustakaan. Todennäköisesti olisin rikollinen, Ruotsin ylistetty ja kiisteltykin jalkapallosuuruus kertoo kirjassaan Minä, Zlatan Ibrahimovic.

Nyt, 41-vuotiaana, pelaaja on saavuttanut lajissaan enemmän kuin koskaan osasi unelmoida. Mikä häntä ajaa vielä eteenpäin?

Kirjan suomentanut (WSOY 2012) Miika Nousiainen menee nopeasti ytimeen.

– Zlatanin persoona on sitä revanssin hakua, aivan hulluuteen asti. Tavallaan se on ollut sitä lähiönuoruudesta alkaen: kun muilla oli paremmat lelut. Hän olisi monta kertaa voinut päästää itsensä helpommalla, jos ei näkisi ihan niin paljon revanssin paikkoja ja salaliittoja, Nousiainen sanoo.

Malmön kovamaineisessa Rosengårdin lähiössä kasvaneen pojan niukat ateriat ja villit matkat varastetuilla polkupyörillä ovat vaihtuneet huippuravintoloihin ja luksusautoihin, mutta taustalla velloo sama vimma.

Ajaxin 21-vuotias Zlatan Ibrahimovic otti ilon irti maalistaan GAK:ta 27. elokuuta 2003.

Milanin 41-vuotias Zlatan ottelussa Salernitanaa vastaan 13. maaliskuuta 2023.

Pelaaja on yhdistelmä kaikkea, mitä kiinnostavalta huippupelaajalta haluaa. Löytyy taitoa, ketteryyttä, röyhkeyttä, yllätyksellisyyttä, uhoa, suorapuheisuutta, temperamenttia, äärimmäistä voitontahtoa ja persoonaa.

Jos häntä ei rakasta, häntä häntä vähintäänkin on helppo inhota.

Oikeasti Zlatanin – kutsutaan häntä tässä jutussa vain sillä nimellä, koska kaikki tietävät Zlatanin paremmin kuin Ibrahimovicin – ei enää edes pitäisi pelata.

Jo viime kevään ruotsalainen sinnitteli rakastamassaan Milanissa kipulääkkeiden ja puudutuspiikkien voimalla. Vasen polvi oli urheilukielellä sanottuna ”paskana”.

Serie A:n kausi 2021–2022 päättyi Zlatanin ja Milanin mestaruusjuhliin.

– Pelasin 16 kuukautta ilman ristisidettä. Jouduin ottamaan yli 20 puudutuspiikkiä kuuden kuukauden aikana. Harjoittelin 10 kertaa kuuden kuukauden aikana. Kipulääkkeitä päivittäin. Tuskin sain edes nukuttua kipujen takia. En ole ikinä kärsinyt niin paljon kentällä tai kentän ulkopuolella, Zlatan kertoi kauden jälkeen.

– Tein mahdottomasta mahdollista. Mielessäni oli vain yksi tavoite: tehdä joukkuekavereistani ja valmentajastani Italian mestareita, koska olin antanut heille lupauksen.

Leikkauspöytä kutsui. Eihän tuota uskomatonta jalkapallotarinaa voi enää olla paljon edessä. Ei sitten millään, eihän?

Suomalaisista Jari Litmanen ja Petri Pasanen pelasivat Zlatanin joukkuekavereina Ajaxissa 2000-luvun alussa.

Zlatan on tuonut eri yhteyksissä esille kunnioituksensa etenkin Litmasta kohtaan. Litmanen palasi Ajaxiin 2002, jossa oli voittanut Mestarien liigan 1995, ja jossa kuuluu kiistattomiin seuralegendoihin. Ruotsalaisnuorukaisen debyyttikausi Hollannissa ei ollut mennyt toiveiden mukaisesti, mutta yllättävä ystävä auttoi uuteen nousuun.

Zlatan arvostelee kirjassaan useita joukkuekavereitaan pyrkyreiksi, joiden todellinen motiivi oli ainoastaan päästä Ajaxista eteenpäin. Litmasta hän kehuu hyväksi tyypiksi, joukkuepelaajaksi, jolta löytyi apua.

Litmanen ei tehnyt Zlatanin kanssa ihmeitä. Suomalaistähti teki niin kuin hänestä tuntui luontevalta.

– Kun tulin elokuussa 2002 Liverpoolista, niin Rafael van der Vaart oli polvivamman takia koko syksyn sivussa. Harjoittelin ja pelasin paljon eri keskushyökkääjien kanssa. Zlatanilla oli kova näyttämisenhalu ja lahjakkuutta. Ne molemmat asiat piti saada esille oikeisiin asioihin ja oikeilla hetkillä. Voitin hänen luottamuksensa, Litmanen kertoo.

Yhteinen ymmärrys löytyi nopeasti.

– Kävimme kentällä tilanteita läpi ja juttelimme jalkapallosta myös kentän ulkopuolella. Välillä kävimme myös syömässä hänen hyvien kaveriensa Maxwellin ja Andy van der Meyden kanssa. Kun muiden nuorten pelaajien kanssa oli koko ajan kilpailu, niin minussa hän näki kokeneen pelikaverin ja "isoveljen", keneen voi luottaa ja kenen kanssa voi aina puhua erilaisista asioista, suomalainen sanoo.

Puolustaja Pasanen pääsi testaamaan ruotsalaiskolossin taitoja lukuisia kertoja amsterdamilaisilla harjoituskentillä.

– Ensimmäisenä haluaa sanoa, että sai pelata tuollaisen pelaajan kanssa, Pasanen aloittaa.

– Ei tarvinnut olla ihmeellinen tietäjä, kun näki kolmessa vuodessa, mikä hän oli – ja on edelleen. Joku muodostaa käsityksen palasten perusteella. Minä sain hänestä tosi hyvän kuvan.

Ex-puolustaja nostaa esille pelaajan henkisen vahvuuden, auran, jota hän kutsuu puhtaaksi ja vilpittömäksi.

– Voidaan hyvin puhua, että miten vahva hän on, laukoo hyvin ja osaa tehdä maaleja, mutta se ei ole se juttu.

– Sitä ylivertaisuuden ja itseluottamuksen hehkua ei sitä voi kuvailla, se pitäisi kokea. Olen ollut samassa pukukopissa, ja jos jostakin on huokunut suvereeni itseluottamus, niin hänestä. Asia ei ilmennyt sillä tavalla, että hän olisi pitänyt puheita, mutta kaikille muille tuli luotto, että me voitamme tämän pelin. Uskon, että moni, joka on hänen kanssaan 20 vuoden aikana pelannut, jakaa tuon tunteen.

Ajaxin avauskokoonpano Mestarien liigan ottelussa Interiä vastaan 25. syyskuuta 2002. Zlatan takarivissä kolmas vasemmalta, Litmanen edessä vasemmalla ja Pasanen oikealla.

Zlatan pitelee mestaruuslautasta 2002. Oikealla myhäilee Petri Pasanen. Vasemmalla Joey Didulica.

Jari Litmanen korvasi Zlatanin Mestarien liigan ottelussa Milania vastaan 26. marraskuuta 2003.

Pasanen pitää Zlatanin mentaliteettia optimaalisena huippu-urheilijalle: vain oma menestyminen kiinnostaa.

– Treeneissäkin jalkapallotaidot ja fysiikka näkyivät. Kun häneltä meni hermo, esiin tuli se katujen kasvatti. On lyöty kyynärpäällä ja vedetty polville. Hän ei ikinä alistunut.

Tuollaiset voi vielä panna niin sanottujen normaalien tilanteiden piikkiin. Myöhemmin uransa aikana Zlatan on joutunut niitä totisempiin kahnauksiin joidenkin joukkuekaveriensa kanssa. Yksi tunnetuimmista oli yhteenotto Milanissa Oguchi Onyewun kanssa. Tappelun kovuudesta kertoi jotakin se, että Zlatanilta murtui kylkiluu.

Persoona. Zlatan ihaili jo nuorena nyrkkeilysuuruus Muhammad Alia. Hän on kertonut jopa kopioineensa tältä tiettyä esiintymistyyliä. Harva pelaa korostaa itseään niin estoitta kuin tämä ruotsalainen. Suorapuheisuus ja hauskanpito joissakin haastattelutilanteissa ovat osa Zlatanin brändiä.

Ruotsalainen on kertonut kirjassaan, miten piti jo nuorena useiden pelaajien selityksiä ”seuraavan pelin tärkeydestä” ja muita jargoneita umpitylsinä. Hän valitsi toisen tien. Ihastuttaa tai raivostuttaa, kylmäksi hän ei jätä. Ja mikä tärkeintä, pelinäytöt ovat olleet sitä luokkaa, että on varaa puhua.

Yksi kuuluisimmista kommenteista kuultiin 2013 ennen MM-karsintojen ratkaisuotteluita.

Zlatan: Vain Jumala tietää, miten tässä käy.

Toimittaja: Voi olla vähän vaikea kysyä häneltä.

Zlatan: Olet puhumassa hänelle.

Hyökkääjä pelasi myöhemmin huikeat vuodet PSG:ssä ja lohkaisi lähtiessään kuolemattomat sanat: Saavuin kuninkaana, lähden legendana.

Ruotsalaisen kommentteja lukiessa näkee mielessä hänen virneensä, josta ei aina ota selvää. Uho on osa imagoa, lähiökasvatin loputtomia laineita.

PSG järjesti uuden tähtipelaajansa esittelyn 2012 tietysti Eiffel-tornin äärellä.

Barcelonan uutena pelaajana 2009.

Ylilyönneiltä tuntuvat lausahdukset ovat olleet vain osa ruotsalaisen tietoista peliä, suomalaiset joukkuekaverit uskovat.

– Zlatan haluaa aina voittaa. Ja tietysti viihdyttäminen kuuluu asiaan. Pieni esiintyminen on koko ajan päällä niin pukuhuoneessa kuin julkisuudessakin. Mutta olen nähnyt ja kokenut hänen toisenkin puolensa, ja se on hyvinkin normaali, lämmin ja sydämellinen, Litmanen sanoo.

Myös Pasanen näki ”sen oikean Zlatanin”.

– Pidän häntä fiksuna tyyppinä. Hän on älykäs ihminen. Sillä (leveilyllä) ei ole mitään tekemistä ydinasian kanssa. Hän vain leikkii: todennäköisesti naureskelee jälkikäteen sille, miten ihmiset hänen puheisiinsa suhtautuvat. Jos on oikeasti hyvä, niin ei sitä tarvitse mainostaa.

Kirjailija Nousiainen on seurannut Ruotsia, ruotsalaista jalkapalloa ja Zlatania niin pitkään, että tietää tähden hyvin, vaikkei ole samaa pukukoppia jakanutkaan.

– Ihan varmasti hän pelaa peliä ja ihan varmasti hän ei anna sen vaikuttaa peliin. Hän on valmistautumisessaan niin kunnianhimoinen. Pohjoismaisen hyvinvointikasvatin mielestä mahtipontisuus aika usein ampuu yli – siis väärälläkin tavalla yli. Ehkä tuo tyylilaji vaan on pakko vetää överiksi. Se jää pliisuksi, jos siinä ei mene niin sanotusti tappiin asti. Pakko olla leijona: ei voi olla puuma tai ilves.

Internetistä löytyy vaivatta valtava määrä Zlatanin kuuluisimpia sitaatteja. Sellaisen kollaasin saavat yleensä vain suuret pelaajat ja suuret persoonat.

– Onko Wikipediassa Messi-sitaatteja? ”Peli meni hyvin, mutta olimme lopussa vahvempia”, Nousiainen heittää.

Z-hetki. Suurimmalta osalta Ruotsin jalkapalloa edes nimellisesti seuranneelta löytyy jokin tietty Zlatan-hetki, joka nousee yli muiden. Tuo lähes parimetrinen jätti on tarjoillut toinen toistaan näyttävämpiä ja tarunhohtoisempia onnistumisia sarjaksi asti.

Mennään Porton Dragao-stadionille 18. kesäkuuta 2004. Ruotsi jyllää taas EM-kisoissa, mutta nyt vastassa pelaa kivikova Italia.

Italialaiset ovat etenemässä kohti voittoa Antonio Cassanon tekemällä maalilla. Pelikellossa 84 minuuttia, Italia johtaa 1–0. Kohuttu ihmemies, tuossa vaiheessa kahdeksan maaottelumaalin Zlatan, on joutunut maistamaan puolustamisen maailmanmestarien kovuutta.

Portugalilaisessa tummassa kesäillassa leijuu fadon surumielisyyttä, ruotsalaisten keltainen yleisömeri näyttää suorastaan haalistuneen Dragaon valokylvyssä. Tiukkojen deadlinejen kanssa kamppailevat toimittajat hierovat käsiään, ruuduille syntyneet kolumnit odottavat enää lähetä-näppien painamista.

Korvapuustit kompostiin, nuuskat kaatopaikalle, tänä iltana aakkoset loppuvat ennen Z:aa – Ruotsi on lyöty!

Kuinka vähän sitä tiesikään.

Taekwondo. Ruotsalaishyökkääjä kertoo 2011 ilmestyneessä kirjassaan varsin avoimen tuntuisesti elämästään. Nuoruuden harha-askeleet, kuten lukuisat polkupyörävarkaudet, muut näpistykset ja hölmöilyt hän kuittaa melko huolettomina ja normaaleina lähiönuoren temppuina, mutta jalkapallokuva piirtyy selväksi.

Pelaaja kertoo useaan otteeseen, kuinka hänen uransa alkuaikojen kikkailut jalkapallokentillä eivät aina olleet valmentajien ja muiden pelaajien vanhempien mieleen.

Harhauttelut ja erityistaitojen todistelu ajoivat pelaajaa kuin pakkomielle. Hän hioi kikkojaan loputtomasti. Öitään hän nukkui jalkapallo kainalossa ja myöhemmin hän piti autossaankin tekniikkapalloa, jos sattuisi huvittamaan yhtäkkiä neppailla.

Kuin ohimennen mainitaan siitä, että Zlatan harrasti myös taekwondoa. Hän suoritti kamppailulajissa mustan vyön nuoruudessaan, mutta sydämessä oli lopulta tilaa vain jalkapallolle.

Viheriöillä on nähty välähdyksiä pelaajan kamppailutaustasta. Joukkuepelien kuluneisiin kliseisiin kuuluu lause ”liikkuu hyvin isoksi mieheksi”, mutta joskus asiat vain lentävät omalla tavallaan. Tai 195-senttisen ja yli 90-kiloisen Zlatanin tavalla. Mennään takaisin Dragaolle 2004.

Kello käy Ruotsia vastaan. Ei hyvältä näytä. Lopussa saatiin kuitenkin kulma...

Kim Källström antaa kulmapotkun, jota italialaispuolustajat eivät onnistu kunnolla purkamaan. Olof Mellberg ja Marcus Allbäck osuvat palloon sekavassa tilanteessa. Lopulta Zlatan hyppää ilmaan selkä kohti maalia ja vastaan ryntäävää maalivahti Gianluigi Buffonia, nostaa jalkansa akrobaattisesti korkealle ja ohjaa pallon takakulmaan kauniilla kaarella: 1-1! Mitä ihmettä juuri näimmekään!

Maaginen hetki. Zlatan taituroi Ruotsille 1–1-tasoituksen Italiaa vastaan vuoden 2004 EM-kisoissa.

Tähtihyökkääjä esitteli ulottuvuuttaan ja kehonhallintaansa myös EM-kisoissa 2016. Kuva ottelusta Ruotsi–Belgia.

Toimittajat eivät painaneet lähetä-nappeja vaan alkoi del-näppäimien vimmattu naputtelu.

Kentällä Ruotsi ja Zlatan juhlivat villisti. Fado vaikeni, katsomo tuntui löytäneen värinsä ja hehkui keltaisena. Sillä hetkellä tajusi nähneensä jotakin historiallista ja olevansa onnekas saatuaan todistaa maagista hetkeä paikan päällä.

– Sellainen kung fu -liike, maalitekijä kuvaili myöhemmin, tuttu virne kasvoillaan.

Kirjailija Nousiainen ei kauan mieti omaa Z-hetkeään.

- Varmaan se, kun Lars Lagerbäck (Ruotsin valmentaja, toim. huom.) – suuri idolini – sanoi, että Zlatan on paras joukkuepelaaja, joka hänellä on koskaan ollut joukkueessa. Ne sankariteot ja törttöilyt ovat niin ilmeisiä.

Nousiainen toki mainitsee EM-kisojen ”taekwondomaalin” ja toisen ikonisen maalin.

Saksipotkumaali Englantia vastaan maaottelussa 2012 yli 30 metristä vahvisti entisestäänkin käsitystä pelaajan oivalluskyvystä, taidosta ja ketteryydestä. Herranjestas, mieshän oli tuolloin jo 31!

Jos tuon maalin olisi tehnyt harmaa-Larsson tai puurtaja-Svensson, siitä puhuttaisiin yksittäisenä tähtihetkenä. Nyt täydellinen maali meni ällistyttävien onnistumisten pitkään ketjuun: tietenkin se oli Zlatan! Hyökkääjä teki ottelussa hattutempun, mutta kuka sen muistaa.

Zlatanin tekemät tarinat jalkapallon huipulta suorastaan voimaannuttavat. Kun luulee nähneensä kaiken, saa jotakin lisää. Tulee viihdytetty ja hemmoteltu olo.

Litmanen poimii oman ”hemmotteluhetkensä” Amsterdamista 2004, jolloin Zlatan korjasi nuoruutensa kikkailuvimman hedelmää.

– Taisi olla Zlatanin viimeinen peli Ajaxissa elokuussa 2004 Arenalla, ja vastassa NAC…aika monta harhautusta ja lopuksi maali! Litmanen muistelee ruotsalaisen huikeaa osumaa.

Pelkästään ruotsalaisen ennätysten lista on pidempi kuin monen hyvän pelaajan kokonainen Wikipedia-esittely.

Hyökkääjä oli jo rikkonut ranskalaisjätti PSG:ssä useita ennätyksiä, kun hän siirtyi Englannin Valioliigaan ”vanhoilla päivillään”, 35 ikävuoden kynnyksellä. Hänestä tuli Manchester Unitedissa heti vanhin pelaaja, joka on tehnyt yhdellä liigakaudella vähintään 15 maalia.

Mestarina Ajaxissa 2004.

Mestarina Milanissa vaikean kevätkauden päätteeksi 2022.

Hän onnistui maalinteossa valioliigadebyytissään, aivan kuten oli tehnyt Serie A:ssa, La Ligassa, Ligue 1:ssä ja Mestarien liigassakin. Tietenkin juuri Zlatan teki myös Valioliigan historian 25 000. maalin.

Ruotsalainen tunnetaan ristiriitaisuudestaan, joten kuvaan sopii sekin, että hän on jalkapallohistorian ainoa pelaaja, joka on tehnyt Italiassa vähintään 50 maalia sekä Interille että Milanille. Milanolaisjätit eivät ole varsinaisesti kavereita keskenään.

Milanille tehdyistä maaleista 19. maaliskuuta oli historiallinen: ruotsalaisesta tuli Serie A:n kautta aikain vanhin maalintekijä.

Myös liigamestaruudet herättävät huomiota. Zlatan voitti keväästä 2004 kevääseen 2016 eri seuroissa yhteensä 12 liigamestaruutta 13:sta. Vain vuoden 2012:n kohdalla on aukko: Milan sijoittui silloin Serie A:ssa kakkoseksi.

Juventuksen liigamestaruudet 2005 ja 2006 pyyhittiin myöhemmin pois seuran sopupeliskandaalin takia, mutta se ei himmennä ruotsalaisen arvoa mestarien tekijänä ja itse mestarina.

Suuri kysymys kuuluu, että mitä vielä?

Pasanen muistuttaa, ettei Zlatan vain ”roiku mukana” ymmärtämättä realiteetteja, jokaisen pelaajan armottominta vastustajaa eli aikaa.

– Kyllä hän fiksuna tiedostaa asian ja osaa katsoa isoa kuvaa. Rahaa on tarpeeksi, hän on voittanut käytännössä kaiken, eli vuosi vuodelta hän näyttää rakkautensa jalkapalloon. Itse toivon, että tuollainen pelaaja saisi itse päättää sen viimeisen pelinsä, Pasanen sanoo.

Litmanen alleviivaa pelaajan syvintä suhdetta kuningaslajiin.

– Tilanne on sama kuin 20 vuotta sitten: Zlatan rakastaa jalkapallon pelaamista. Kun on halua niin harjoittelee paremmin ja huolehtii terveistä elämäntavoista. Jos taas ei ole halua enää, niin homma loppuu nopeasti...

Litmanen muistuttaa, että Zlatan ei ole kärsinyt valtavasti loukkaantumisista pitkän uransa varrella.

– Loukkaantumiset olisivat syöneet fyysisesti ja henkisesti. Muistan polvivamman ManUssa kaudella 2016–17, jolloin häneltä jäi Euroopan liigan finaali jäi väliin. Ja nyt tämä kausi on uran pahin!

Nousiainen uskoo pelaajan salaisuudeksi perfektionismin kehonhuollossa ja tuurin.

– Hänen koollaan ja painollaan jokainen askel on nivelelle raskaampi kuin 70-kiloisella pelaajalla. Liikehän hidastuu vääjäämättä, mutta miksei nykyisellä viiden vaihdon aikakaudella voida luoda 10–15 minuutin erikoisroolia. Tuollainen voisi tuoda vuoden tai kaksi peliaikaa. 90 minuutin miehenä yli 90-kiloinen 42-vuotias tuntuu vaikealta ajatukselta.

Milano 26. helmikuuta 2023. Nyt se tapahtuu. Zlatan juoksee kentälle Serie A:n otteluun Milanin vaihtopelaajana pitkän poissaolonsa jälkeen. Pauhu kasvaa. San Siron yleisö hurraa kuin gladiaattorille. Hän on palannut!

Zlatan paluuottelussaan Milan–Atalanta 26. helmikuuta 2023.

Zlatan osui rangaistuspotkusta Udinesea vastaan 19. maaliskuuta 2023. Hänestä tuli Serie A:n historian vanhin maalintekijä 41 vuoden ja 166 päivän ikäisenä.

Poissa olivat kivut ja tuska, puheet pelin jälkeen taas täyttä Zlatania:

– Jos hommat menevät näin, voin pelata vielä muutaman vuoden, en vain yhtä, hyökkääjä sanoi pelin jälkeen.

Tästä ei menty kuin noin kuukausi eteenpäin, kun Ruotsista jysähti uutinen: Zlatan palaa Ruotsin maajoukkueeseen!

Ruotsin päävalmentaja Janne Andersson ei luvannut hyökkääjälle paikkaa avauskokoonpanoon, mutta näkee 41-vuotiaasta pelaajasta edelleen valtavasti hyötyä.

– Hänestä on tuntunut hyvältä pelaamisen jälkeen. Hänen persoonallisuutensa ja johtajuutensa ovat hyviä myös kentän ulkopuolella, mutta tietenkin hän on mukana voidakseen auttaa meitä kentällä, Andersson sanoi SVT:llä.

Pitäisikö paluun yllättää? Kyllä ja ei.

Tilastot eivät valehtele. Hyökkääjä on Ruotsin jalkapallomaajoukkueen uljaan historian paras maalintekijä: 62 koppaa ennen tuoreinta paluuta.

Ruotsin maajoukkueen harjoituksissa 21. maaliskuuta 2023.

Maajoukkueuran taustalla on usein kuplinut. Zlatan ei ole koskaan ollut niitä sliipattuja sivujakaustyyppejä, jotka miettimättä noudattavat sääntöjä tai ohjeita. Pelaaja on ottanut monesti nokkiinsa koettuaan kärsineensä vääryyttä joko joukkueenjohdolta tai medialta.

Nousiainen nostaakin esille Ruotsin ja Zlatanin liiton rosoisuuden. Hänen mielestään pelaajan kohtelu Ruotsissa on ollut erittäin kaksinaamaista.

– Sehän oli aina ruotsalainen Zlatan, joka teki maaleja, ja bosnialainen Zlatan, joka törttöili. Tämä on keittiöpsykologiaa, mutta osa Zlatanin sairaalloiseksikin menneessä revanssin hakemisessa on sitä, että häntä ei sitten kuitenkaan hyväksytty täysiveriseksi ruotsalaiseksi.

Zlatan jaksaa yllättää myös kentän ulkopuolella. Unohdetaan kuitenkin rehvastelevat kommentit ja omaa kehoa tai hankittua luksusta korostavat sosiaalisen media julkaisut. Tähti julkaisi keväällä 2021 mystisen twiitin, jossa luki pelkästään ”Antivirus”.

Myöhemmin selvisi, että kyseessä on ruotsalaisen esittämän roolihahmon nimi.

Zlatan nähdään pienessä roolissa tänä vuonna ensi-iltansa saaneessa elokuvassa Asterix ja Obelix lohikäärmeen valtakunnassa.

Hän siis seuraa Ajax-aikojen ”isoveljeään” Litmasta valkokankaalla. Litmanen on ollut Risto Räppääjä -elokuvissa tutkijana ja pitsalähettinä.

Zlatanin rooli Asterixissa?

Tietenkin mahtipontinen Rooman valtakunnan gladiaattori.