Suomen rallin kummisetää Timo Jouhkia ei kuseteta kahdesti. Hän on kohdannut huippumenestyksen ja miljoonat, mutta myös ystävän kuolinturman, oikeussalit ja kommunismin sekä selvitellyt parisuhdesotkuja ja alkoholiongelmia.

Timo Jouhki vastaa haastattelupyyntöön Sveitsin Davosista.

– Toteutan toista intohimoani, eli alppihiihtoa, hän kertoo hyväntuulisena.

Jouhki, 72, asuu Sveitsin Zugissa aivan jääkiekkojoukkue EV Zugin kotihallin tuntumassa. EV Zug on kovatasoisen Sveitsin pääsarjan puolustava mestari.

– En ole mikään varsinainen jääkiekkofani, mutta joskus tulee hallilla käytyä ja joitain huippuotteluja katsottua, Jouhki kertoo.

Legendaarisena rallimanagerina tunnetulla Jouhkilla on ollut vuosien varrella sormensa pelissä myös jääkiekkoilijoiden asioissa.

– Olen auttanut muutamaa NHL-kiekkoilijaa talousasioissa. Aloite on tullut heiltä suoraan tai välikäden kautta. Suomen NHL-kiekkoilijat ovat kenties maamme tunnetuimpia urheilijoita, jotka tienaavat kohtuullisen hyvin. Heillä on ollut tarpeita omaisuudenhallintaan, investointipankkiirina ja omaisuuksienhoitajana kymmeniä vuosia toiminut Jouhki kertoo.

Aika harva tietää, että Jouhki on ollut auttamassa myös tennispelaaja Henri Kontisen, 32, nousua huipulle lajissaan. Kontinen kipusi kansainväliseen kärkeen nelinpelissä.

– Aikoinaan rahoitin Henrin uran melkein pikkupojasta lähtien. Ammattilaisuuden aloittaminen ja alkuvaihe tenniksessä on aika kallista. Sanotaan näin, että tämä projekti ei ollut minulle puhdasta hyväntekeväisyyttä, muttei missään mielessä bisnestäkään. Tunnen Henrin isän, ja se yhteys tuli sitä kautta.

– Tennis on ollut myös minulle itselleni tärkeä laji. Olen itse pelannut tennistä noin 50 vuotta. Henrin menestyksen seuraaminen on ollut aivan loistavaa.

Jouhkilla on kaksi aikuista poikaa. Sveitsissä hän on asunut yli 20 vuotta. Hän kertoo olevansa eläkeläinen, mutta pörssikurssit ja sijoitusmaailmaan perehtyminen kuuluvat yhä hänen päivärutiineihinsa. Suomessa hän viettää aikaa pääasiassa kesäisin.

Laskettelu ja tennis pitävät kauppatieteen maisterin vireessä.

– Sanotaan näin, että ikäisekseni olen aika kovakuntoinen kaveri.

Rallia hän tuskin jättää koskaan. Jouhki on tullut tutuksi Juha Kankkusen, Tommi Mäkisen, Harri Rovanperän, Toni Gardemeisterin, Mikko Hirvosen, Jari-Matti Latvalan, Kalle Rovanperän ja Teemu Sunisen managerina. Hän on edelleen tuttu näky ralleissa ja manageroi yhä Kalle Rovanperän sekä Sunisen uraa.

Timo Jouhki tunnetaan monien rallihuippujen managerina. Yllä Jouhki Juha Kankkusen, Jari-Matti Latvalan ja Toni Gardemeisterin kanssa.

Suurin syy siihen, että Jouhki rakastui aikoinaan ralliin, on Hannu Mikkola. Vuonna 2021 edesmennyt Mikkola oli Jouhkin isoveljen ystävä, josta tuli Timo Jouhkin idoli ja sittemmin myös ystävä Helsingin Lauttasaaressa.

– Hannu oli suuri inspiraatio minulle. Olen viettänyt hänen kanssaan paljon aikaa ja kuunnellut hänen stoorejaan, Jouhki kertoo vuoden 1983 maailmanmestarista.

Jouhkin perheessä on iso rallikärpäsen purema, sillä hänen veljensä ja siskonsa kilpailivat rallissa. Lisäksi Jouhkin sisko oli naimisissa tunnetun rallikuljettajan, vuonna 2009 kuolleen Pentti Airikkalan kanssa.

Timo Jouhkikaan ei tyytynyt vain kuuntelemaan Mikkolan juttuja, vaan ryhtyi myös itse ajamaan. Tulostakin tuli. Jouhki sijoittui esimerkiksi Suomen MM-rallissa eli silloisissa Jyväskylän Suurajoissa yhdeksänneksi Opel Kadett GT/E:llä vuonna 1977.

– Ajoin pelkästään harrastuksena ja amatööritasolla ilman sen kummempia tavoitteita, vaikka totta kai aina parhaaseen pyrin. Harjoitteluun ei jäänyt juurikaan aikaa, koska olin jo tiiviisti mukana työelämässä.

Juha Kankkusen kehityskelpoisuuden Jouhki huomasi silloisen kakkoskuljettajansa ja laivaston upseerikurssin ystävänsä Juha Piirosen kanssa. Vuoden 1979 Suurajoissa Kankkunen voitti ulosajostaan huolimatta Jouhkin. He ajoivat likipitäen samanlaisilla autoilla ja Kankkusen suoritus teki vaikutuksen.

Juha Kankkunen säväytti Timo Jouhkin ajollaan Jyväskylän Suurajoissa 1979. Kumpikin oli mukana samassa kisassa. Kankkunen kävi välillä ojassakin, mutta matka jatkui.

Kankkunen säväytti Jouhkia ja Piirosta muissakin ralleissa. Jouhki päätti, että tätä miestä pitää auttaa.

– Minulla oli rahaa, Kankkusella ei.

Jouhki pani Kankkusen kielikurssille ja istutti autoon hänen viereensä usein Piirosen. Jouhki järjesti Kankkusen myös kilpailemaan kansainvälisiin kilpailuihin ja neuvotteli tämän ensimmäiset sopimukset Toyotalle 1980-luvun alussa. Loppu on historiaa – Kankkunen nousi nelinkertaiseksi maailmanmestariksi ja yhdeksi lajihistorian kirkkaimmista tähdistä.

Ennen Kankkusta Jouhkin ”tallissa” oli kuitenkin erittäin lahjakkaaksi kuskiksi tiedetty Antero Laine. Laine ajoi uransa aikana palkkakuljettajana Mitsubishilla, mutta iso kansainvälinen läpimurto jäi tekemättä. Jouhki sanoo, että yksi syy siihen oli se, ettei Laine ollut tyyppinä tarpeeksi kansainvälinen.

Jouhki kuvailee, että Laineen ja vielä Kankkusenkin uran alkuaikoina hän oli lähinnä tukija ”rakkaudesta lajiin”, eikä varsinainen manageri. Jouhkin mukaan hänen ensimmäinen ammattimaisesti maailmalle auttamansa kuljettaja oli Tommi Mäkinen.

Jouhki ja Kankkunen havahtuivat 1980-luvun lopun tienoilla siihen, ettei Suomesta ollut näköpiirissä seuraavaa rallitähteä vahvoista lajiperinteistä huolimatta. Kankkunen oli silloisista tähdistä nuorin, mutta muille staroille kuten Hannu Mikkolalle, Ari Vataselle, Timo Saloselle ja Markku Alénille oli jo kertynyt jonkin verran ikää.

Silloin esiin nousi Mäkisen nimi. Hänen kohdallaan noudatettiin jo tarkoin harkittua suunnitelmaa. Eteneminen huipulle ei ollut alkuvaiheessa täysin suoraviivaista, mutta Mäkisestäkin tuli lopulta nelinkertainen maailmanmestari ja sittemmin myös menestynyt tallipomo.

Jouhkille luovutettiin autourheilun ansiomerkki vuonna 1998.

Kova kolmikko kuvattuna vuonna 1998: Juha Kankkunen, Timo Jouhki ja Tommi Mäkinen.

Jouhki sanoo, ettei hänen managerin urallaan ole kuljettajien kohdalla tullut yhtään varsinaista täyshutia.

– Sellaisia on toki ollut, että on ollut potentiaalia ja on otettu meille testeihinkin, mutta he eivät ole läpäisseet niitä ja projektia ei ole lähdetty viemään eteenpäin.

Jouhkin toimintamallissa taustaryhmään on kuulunut noin tusinan verran väkeä. Mukana on ollut muun muassa huippukuljettajia asiantuntijoina, teknisen puolen väkeä, median taitajia sekä psykologisen analyysin tekijöitä. Lopulliset päätökset valinnoista tai valitsematta jättämisistä on tehnyt Jouhki.

– Useimmat huippukuskit osaavat ajaa melkein yhtä kovaa, mutta hän, jolla psyykkinen profiili on paras, on mestari. Tästä hyvinä esimerkkeinä ovat minun kuljettajistani Rovanperän Kalle ja Mäkisen Tommi sekä muista huippumiehistä Sébastien Loeb ja Sébastien Ogier, Jouhki sanoo.

– Teettämäni psykologiset testit ovat ammattimaisia ja ne ovat lähtöisin Yhdysvaltalaisesta urheilusta, esimerkiksi amerikkalaisesta jalkapallosta ja NBA-koripallosta, hän kertoo.

Kalle Rovanperän kohdalla varsinaisia psyykkisiä testejä ei Jouhkin mukaan järjestetty.

– Olen oppinut itsekin arvioimaan nuo kaverit aika hyvin. Lisäksi Kalle olisi poikkeuksellisen kehityskaarensa takia pitänyt testata jo niin nuorena, eikä se kyseinen testi toimi nuorille niin hyvin.

– Se on ajan kuluessa tullut muutenkin täysin selväksi, että Kalle on psykologiselta profiililtaan aivan optimaalinen kaikin puolin. Hänellä on hirveä voittamisen tarve, hän on erittäin pitkäjänteinen ja kestää painetta aivan mielettömän hyvin. Hän ei ole tunteella ajatteleva ihminen, vaan ajattelee kylmäpäisesti.

Kalle Rovanperän kyvyt olivat jo nuorena Timo Jouhkille niin selvät, ettei hän halunnut testata toisen polven kuljettajaa.

Juha Kankkunen (oik), Tommi Mäkinen, Seppo Harjanne, Timo Jouhki sekä Juha Repo juhlivat Mäkisen maailmanmestaruutta vuonna 1997.

Kankkusen, Mäkisen ja Kalle Rovanperän kohdalla osuttiin kultasuoneen, mutta Toni Gardemeister on esimerkki siitä, että huippumenestys ei ole takuuvarmaa, vaikka kuljettaja olisi äärimmäisen lahjakas ja projektia vietäisiin ammattimaisesti ja määrätietoisesti eteenpäin.

Gardemeister ajoi kunnioitettavan uran, mutta oli eräänlainen väliinputoaja. Tarkkaan harkitusta taustatyöstä huolimatta hän oli usein väärässä paikassa väärään aikaan.

Gardemeister kaasutteli tehdaskuljettajana Seatilla, Skodalla, Fordilla ja Suzukilla, mutta joutui ajoittain hakemaan uralleen vauhtia yksityiskuljettajana.

Seatin, Skodan ja Suzukin silloiset talliprojektit olivat kovista odotuksista huolimatta pettymyksiä ja useammastakin syystä ongelmallisia. Fordilla oli puolestaan niin sanotusti välivuosi vuonna 2005 – tallin satsaukset olivat käännetty jo tulevaisuuteen ja muun muassa testaaminen jäi vähäiseksi.

Gardemeister oli uransa ensimmäisessä pääluokan ajokilla ajamassaan MM-rallissa sensaatiomaisesti kolmas Seatilla Uudessa-Seelannissa vuonna 1999. Lisäksi hän oli MM-sarjan pistetaulukon kärkipaikalla alkukaudesta 2005 Fordin kuljettajana, muttei lopulta koskaan ollut realistinen mestarikandidaatti. Hän ei myöskään saavuttanut urallaan yhtäkään MM-osakilpailuvoittoa.

– Tallien kanssa oli huonoa tuuriakin ja Tonilla homma jäi kiinni ehkä myös luonteesta. Ihan sellainen viimeinen puristus kilpailullisuudessa puuttui, Jouhki arvioi.

Fordin tallipomo Malcolm Wilson, Tommi Mäkinen ja Timo Jouhki loivat katseensa Toni Gardemeisteriin Monte Carlon MM-rallissa 2005.

Joka tapauksessa Suomen rallihistoria voisi olla hyvin erilainen, jos Jouhki ei olisi ryhtynyt auttamaan kotimaisia kuljettajia urallaan eteenpäin. Pelkästään hyväntekeväisyydestä ei ole ollut kyse, vaan Jouhkille on tullut sopimusten mukaisesti tuloja, kun kuskit ovat vakiinnuttaneet paikkansa MM-sarjassa.

Managerin työhön on kuulunut paljon muutakin kuin kuljettajien analysointi ja tallipomojen pehmittäminen.

– Yksi oleellinen asia rallikuljettajan uran aikana on, että keskitytään olennaiseen ja mieli säilyy virkeänä.

– Kaikilla kuskeillani on ollut sillä puolella jonkun sortin ongelmia – jossain vaiheessa, jollakin tavalla. Kyllä niitä tulipaloja on sammuteltu ja katsottu muutenkin siviilipuolen elämässä asioita niin sanotusti kuntoon.

Mitä apusi on ollut, kun tilanne on niin sanotusti ollut päällä?

– Puhutaan kriisipalavereista ja henkisen puolen avusta, niin sehän on useimmiten keskustelua. Mutta on siinä ollut ihan konkreettisia toimenpiteitäkin. Ja näitä on selvitelty kuskien lisäksi myös heidän lähipiiriensä kanssa.

Ja tässä yhteydessä on ilmeisesti ollut esillä koko elämän kirjo?

– Kyllä. On ollut ongelmia esimerkiksi alkoholin kanssa joillakin. Sitten on – totta kai aina – näitä henkilösuhdeongelmia, tyttöystävien ja vaimojen kanssa. Ralliammattilaisena ollaan paljon maailmalla. Se tekee etenkin ihmissuhteiden hoitamisesta vaikeaa.

Onko ongelmien hoitaminen ollut managerille kuormittavaa?

– Totta kai. En minä mikään likasanko ole ollut, mutta pikkaisen siihen puoleen se on kääntynyt. Viimeinen tai ainakin viimeisiä tukipilareja – se olen ollut minä.

Jouhkin mukaan peli on ollut aina rehtiä. Asiat on hänen mukaansa aina pystytty puhumaan halki ja kuntoon.

Jouhki kuvailee itseään hyväksi ihmistuntijaksi ja kauppiasluonteeksi, joka on suora ja rehti.

– En lähde ketään kusettamaan missään vaiheessa.

Mitäs sitten tapahtuu, jos joku kusettaa Timo Jouhkia?

– No, se ei kuseta kahta kertaa.

Takavuosina Jouhki tuomittiin oikeudessa sisäpiiritiedon väärinkäytöstä. Hovioikeus katsoi Jouhkin syyllistyneen törkeään sisäpiiritiedon väärinkäyttöön Conventumin osakkeilla.

– Se oli täysin käsittämätön päätös ja tekaistu juttu. Olen syytön, en ole saanut oikeutta tässä asiassa – se on päivänselvä asia.

Jouhkia on kutsuttu ralliautoilun ”suomalaiseksi kummisedäksi”. Miltä se tuntuu?

– On aika lailla sama miksi mua kutsutaan, voihan sen noinkin sanoa.

Niin tai näin, Jouhki tunnustautuu isänmaalliseksi mieheksi, vaikka yhteistyötä on joskus viritelty myös ulkomaalaisten kuljettajien kanssa.

Jouhkin mukaan virolaisen Ott Tänakin kanssa neuvottelut olivat jo pitkällä, mutta lopulliseen sopimukseen ei päästy. Belgialaisen Thierry Neuvillen kanssa ei oikeastaan menty tunnusteluja pidemmälle, koska Jouhki ei tuohon aikaan halunnut ottaa enempää kuljettajia suojiinsa.

– Katselin vuosien varrella myös englantilaisia kuljettajia, mutta en löytänyt sopivaa.

Tommi Mäkinen, Timo Jouhki ja Risto Mannisenmäki Cheltenhamissa 1998.

Rata-autoilussa huipulle pyrkineet kuljettajat ovat myös tiedustelleet Jouhkin palveluksia. Hän on kuitenkin halunnut satsata nimenomaan ralliin.

Kimi Räikkösen naapurustossa Sveitsissä taannoin asunut Jouhki ei väheksy ratakuljettajia, mutta kertoo arvostavansa rallikuljettajia enemmän.

– Rallin ajaminen vaatii monipuolisempia taitoja, Jouhki sanoo ja kertoo tarinan takavuosilta.

– Olimme Portugalin F1-kilpailussa Kankkusen kanssa vuonna 1993. Juha sanoi Ayrton Sennalle, että on tämä hullua touhua, kun ajatte mutkiin yli 250 km/h:n vauhtia ja jarrutatte noin lyhyen matkan. Senna totesi siihen Juhalle, että älä sinä puhu paskaa ja jatkoi, että hän on nähnyt miten rallia ajetaan ja kokeillutkin vähän sitä. Että te rallimiehet vasta hulluja olettekin, kun vedätte puiden välissä vaihtelevissa olosuhteissa kahtasataa!

Senna kuoli Imolan traagisessa onnettomuudessa vuonna 1994.

Jouhki on kokenut myös rallin vaarallisuuden. Korsikan MM-rallissa vuonna 1986 kuollut Henri Toivonen kuului hänen ystäväpiiriinsä.

Toivonen ajoi B-ryhmän pahamaineisella Lancia Delta S4:llä selvästä johtoasemasta ulos surullisin seurauksin. Sekä Toivonen että hänen kakkoskuljettajansa, amerikanitalialainen Sergio Cresto kuolivat, kun auto syöksyi asfalttitieltä rotkoon ja syttyi räjähdysmäisesti palamaan.

Onnettomuuden syystä on esitetty erilaisia teorioita, mutta täysin yksiselitteistä vastausta murhenäytelmään ei ole saatu.

– Tunsin Henrin hyvin ja hänen luonteensa… sen miten hän ajoi ja suhtautui ralliin. Hänestähän sanottiin, että ”The Bravest”, eli hän oli varsin rohkea ja otti aika paljon riskejä. Varmasti tämä oli osatekijä onnettomuudelle, Jouhki tuumaa.

– Olen myös ymmärtänyt, että hän oli ollut kuumeessa ja kipeänä. Hän johti kisaa jo helkkaristi, mutta jos hän silti vielä attakkeerasi – niin kuin hänen tyyliinsä kuului – niin ehkä sitä ei ole niin tarkkaavainen ja keskittynyt kuin siinä tilanteessa pitäisi olla. Sairastumisen takia on voinut tulla keskittymishäiriötä – mutta ehkä se (onnettomuus) on ollut tämän kaiken mainitsemani yhdistelmä. Auton tekninen vika on aina mahdollinen, mutta sitä on täysin mahdotonta jälkikäteen todistaa.

Toivonen oli pidetty mies ja oli todennäköisesti matkalla maailmanmestariksi.

– Karismaa on hyvin vaikea selittää. Mutta Henri, hän oli karismaattinen henkilö. Hän otti ihmiset huomioon, oli mukava ja helposti lähestyttävä persoona. Ja minun mielestäni hän oli aikansa lahjakkain kuljettaja, Jouhki sanoo 29-vuotiaana kuolleesta ystävästään.

Henri Toivonen sai surmansa rajussa ulosajossa Korsikan rallissa.

Toivosen ja Jouhkin nuoruudessa maailma näyttäytyi hyvin erilaisena kuin nyt. Jouhki katseli sitä yrittäjäperheestä, jonka isänä olivat kauppaneuvos Leo Jouhki ja äitinä metsäneuvos Kata Jouhki (o.s. Brofeldt).

– Isäni järjesti vuosien ajan isoja hirvijahteja, joissa oli mukana Suomen suurien metsäyhtiöiden päälliköitä. Perheyhtiömme teki erittäin paljon kauppaa metsäyhtiöiden kanssa, nimenomaan toimitti raaka-aineita silloisesta Neuvostoliitosta suomalaisille metsäyhtiöille ja teimme hyvin paljon idänkauppaa.

– Se perustui pitkälti vaihtokauppaan, mutta teimme myös näiden pienempien SEV-maiden (itäblokin keskinäisen taloudellisen avun neuvosto) kanssa kauppaa. Näihin kuului Itä-Saksa ja sitä kautta meillä oli suhteet myös poliittisella puolella, Jouhki taustoittaa.

Leo Jouhkin järjestämissä jahdeissa oli mukana muiden muassa DDR:n kommunistijohtaja Erich Honecker.

– Kyllä, Erich Honecker oli meillä hirvijahdissa Rengon metsissä aikoinaan. Oli siellä suomalaisia valtionpäämiehiä myös. Ja oli siellä Neuvostoliitostakin, ei nyt ihan ykkösmiestä, mutta näitä vähän pienempiä viskaaleja poliittiselta puolelta, Jouhki kertoo.

Se oli tuon ajan hengen mukaista, mutta nyt ajat ovat hyvin erilaiset.

DDR:n kommunistijohtaja Erich Honecker (etualalla vas.) ja Urho Kekkonen kuvattuna Helsingissä vuonna 1975.

Miten Timo Jouhki katsoo maailmantilannetta nyt, kun itänaapurimme käy raakaa hyökkäyssotaa Ukrainassa?

– Tässä on diktaattori Venäjän puolella ruvennut miettimään, että he ovat jonkinlainen maailmanvalta olevinaan. On ruvennut pilaamaan suhteitaan kaikkiin maihin. Eikä vähiten sillä, että ruvettiin sotimaan Ukrainan kanssa, mutta jo sitä ennen.

– Venäjän nykytilannetta ei ymmärrä ollenkaan, se on käsittämätön.

Jouhkin mukaan perheen kontaktit Venäjälle loppuivat jo yli 20 vuotta sitten.

– Hyvä näin. Enpä haluaisi olla tekemisissä sen korruptoituneen maailman kanssa.

Timo Jouhki kuvattuna Helsingin-asunnossaan talvella 2023.

Uutta rallisuojattia Jouhki ei aio myöskään enää ottaa. Hänellä on nyt tallissaan puolustava maailmanmestari Kalle Rovanperä sekä yhä lopullista läpimurtoa hakeva Teemu Suninen, jonka kanssa Jouhki aikoo katsoa kortit loppuun.

Rovanperä on luonut ammattimaisesti uraansa jo lapsuudesta asti ja saavuttanut huippumenestystä erittäin nuorena. Rovanperä, 22, on antanut ymmärtää, ettei hän jäisi MM-sarjaan vuositolkulla pelkästään kunniaa keräämään ja ennätyksiä rikkomaan.

– Kallella on kyllä kipinä touhuun, mutta ei hän varmastikaan tuolla kymmentä vuotta enää pyöri, Jouhki sanoo.

Jouhki vannoo, ettei uusia suojatteja enää missään nimessä tule. Kysytään silti, että miten homma nyt etenisi ja kuinka paljon siihen pitäisi laittaa rahaa, jos kuljettajakykyä ryhdyttäisiin viemään kohti huippua. Jos kyse olisi ajajasta, joka on jo näyttänyt kyvykkyyttä ja tehnyt niin sanotun perustyön.

– Täytyy varata miljoonia euroja, jos otetaan 3–4 vuoden projekti, Jouhki vastaa.

– Voisin sanoa, että jos olisi vaikkapa MM-sarjassa juniorimestaruuden voittanut kuljettaja, niin hänen viemisensä huipulle MM-sarjan pääluokkaan veisi kahdesta kolmeen miljoonaa.

– Siihen sisältyisi tarkasti valikoituja kilpailuja – etenkin asfaltilla suomalaiskuljettajalle – sekä riittävä määrä testikilometrejä. Ilman harjoittelua ei voi olla mestari.

Timo Jouhki palkittiin Urheilugaalassa 2010.

Kalle Rovanperä on suhtautunut ralliin ammattimaisesti jo pikkupojasta lähtien.

Jouhki tuntee rallimaailman liki läpikotaisin, mutta ainakaan yhteen kysymykseen häneltäkään ei tunnu löytyvän vastausta: mikä olisi lajille oikea suunta tulevaisuudessa?

Autoala on suuressa murroksessa, ja rallin asema on epäselvä tässä suuressa kokonaisuudessa.

Keskustelu ei ole lainkaan helppo, vaikka autoteollisuus on viime ajat vannonutkin vahvasti sähköistämisen nimeen. Sähkön ja sähköautojen ympäristöystävällisessä tuotannossa on omat vaikeutensa ja infraakin puuttuu.

Täyssähköautojen lisäksi keskusteluissa ovat vahvasti olleet vetyautot sekä kestävän kehityksen mukaiset polttoaineet ja hybriditeknologia, joista viimeksi mainittuja on jo käytössä nykyisissä MM-sarjan pääluokan autoissa.

– En usko, että autonvalmistajillakaan on sellaista jonglööriä töissä, joka tietää, missä se tulevaisuus varsinaisesti on, Jouhki pohtii.

– Rallin pitää olla mukana autoilun kokonaisuudessa, mutta tarvitseeko sen mennä täyssähköön, vaikka sitä nyt ajetaankin automaailmassa kuin käärmettä pulloon. Eihän se sähkökään kokonaiskuvassa ole niin ekologista kuin annetaan ymmärtää.

” En kyllä lähtisi polttomoottori­linjasta pois. Joko hyödynnetään entistä enemmän kestävän kehityksen mukaista, päästöttömästi tuotettua polttoainetta tai sitten vetyteknologiaa.

Pitäisikö rallin olla tässä kokonaisuudessa suunnannäyttäjä, edelläkävijä vai pitäisikö sen vain myötäillä autoalan tuulia?

– Voi olla vaikeaa olla edelläkävijä, kun kukaan ei oikein tiedä, että miten tässä pitäisi menetellä.

Mitä sinä tekisit, jos sinulla olisi valta päättää MM-sarjan suunnasta?

– En kyllä lähtisi polttomoottorilinjasta pois. Joko hyödynnetään entistä enemmän kestävän kehityksen mukaista, päästöttömästi tuotettua polttoainetta tai sitten vetyteknologiaa.

– Toki molemmissa mainituissa teknologioissa on kehitettävää. Enkä osaa sanoa, että olisiko tämä linja kaupallisesti oikea jatkossa.

Entä ”kummisetä” Timo Jouhki? Onko hänen työlleen kotimaista jatkajaa näköpiirissä?

– Ei minun tietääkseni. Eikä se ole minun murheeni. Koen jo aika paljon tämän homman eteen tehneeni.