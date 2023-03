Pasi Ikosen aivoista löytyi karmea yllätys – ”Ehkä joidenkin osa on, että heille tapahtuu kaikki mahdollinen”

Minne katosi menestys?

Vuoden 2007 MM-kisoissa Suomen naiset Paula Haapakoski (vas.), Heli Jukkola ja Minna Kauppi juhlivat viestikultaa ja miehet Mats Haldin (vas.), Pasi Ikonen ja Tero Föhr viestipronssia.

Pikamatkan maailmanmestarina ja yhteensä neljän eri suunnistuksen kilpailumuodon MM-mitalistina Pasi Ikonen on taatusti oikea henkilö arvioimaan lajinsa nykytilaa Suomessa.

Ikonen otti kolme neljästä MM-mitalistaan aikahaarukassa 2001–2007. Siinä välissä Suomen joukkueet haravoivat metsistä yhteensä huikeat 28 mitalia. Tämän jälkeen Suomi on saavuttanut vuosien 2008–2022 MM-kisoista yhteensä 24 mitalia.

Kaksista edellisistä kisoista – 2021 ja 2022 – saalis on ollut pyöreä nolla. Kuluvan vuoden kisoista MM-maratontaulukossa neljäntenä Ruotsin, Norjan ja Sveitsin takana oleva Suomi tavoittelee kaikkien aikojen 100. MM-mitaliaan.

Suomen tasoa Ikosen A-maajoukkueuran alkuaikoina kuvaa hyvin, että kun nuorukainen voitti 2001 Tampereella pikamatkan MM-kultaa ja sprintin -hopeaa, hän ei silti mahtunut Suomen viestijoukkueeseen – joka voitti kultaa.

– Hiukan pitkin hampain aikanaan sen päätöksen otin vastaan, Ikonen muistelee huvittuneena.

Vaikka Suomen maajoukkue on ainakin MM-menestyksen näkökulmasta suorastaan romahtanut kansainväliseltä suorituskyvyltään, Ikonen antaa urheilijoille synninpäästöä.

– Itse puhuisin mieluummin kansainvälisen yleistason selvästä noususta ja kilpailun kiristymisestä kuin Suomen romahduksesta. Suomessa on edelleen erittäin hyviä suunnistajia ja heillä erittäin hyviä valmentajia.

Maajoukkueen päävalmentaja on nykyään ranskalainen Thierry Gueorgiou, Kalevan Rastia edustanut 14-kertainen maailmanmestari.

– Hän on aivan varmasti pätevin mahdollinen päävalmentaja. Mutta koska Suomella ei ole samanlaisia resursseja kuin vaikkapa Norjalla, hän joutuu tekemään paljon sellaista, mikä on pois varsinaisesta valmennuksesta ja urheilijoille silmäkkäin annettavasta palautteesta, tavoitteellisen kilpailu-uransa lopullisesti 2019 lopettanut Ikonen kertoo.

Raahen Vihannista kotoisin oleva kestävyyslahjakkuus muutti aikanaan Jyväskylästä Varsinais-Suomeen nimenomaan valmentajaksi. Hänestä tuli turkulaisen Kerttulin urheilulukion olympiavalmentaja. Lisäksi Ikonen on tehnyt seuravalmennusta ja kirjoittanut ohjelmia myös henkilökohtaisille valmennettaville. Nyt valmennustyö on sairauden takia tauolla.

– Ennen sairastumista ammatillinen tavoitteeni oli ilman muuta tulla jossain vaiheessa Suunnistusliiton päävalmentajaksi.

Ikonen on ollut aktiivisesti mukana Jatkuva liike -nimisessä osakeyhtiössä, jonka perusti kahden suunnistusystävänsä kanssa vuonna 2021. Yhtiö järjestää erilaisia suunnistustapahtumia, kuten Suomessa vielä harvinaisia sisäsprinttejä. Ikonen on ollut mukana vointinsa mukaan laatimassa karttoja – mikä on hänen leipälajinsa.

– Ajatus on ollut, että suunnistuskin voi olla sisälaji. Sisätiloihin, kuten urheiluareenoihin tai kouluihin, saa mielikuvitusta käyttämällä todella haastavia ratoja.

Kevään aikana yhtiö järjestää sisäsuunnistustapahtumat Turun areenassa sekä Hansan kauppakorttelissa.