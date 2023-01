Pesäpalloilija Toni Laakso kertoo omin sanoin, miten addiktiot ja salailu ajoivat hänet maanpäälliseen helvettiin.

Se oli rakkautta ensisilmäyksellä. Hedelmäpelin rulla pyöri silmieni edessä ja lämmin jännityksen aalto pyyhkäisi kehon läpi. Ennen kokematon fiilis. Kolikkojen kilinä, koneen äänet sekä tunnelmaa salamyhkäisesti nostattanut musiikki.

Olin kahdeksanvuotias.

Kokonaisvaltaisessa tunteessa oli jotain pelottavastikin samaa, minkä myöhemmin kohtasin ratkaisevassa ajolähdössä pesäpallokentällä. Lajissa, johon rakastuin uhkapelejäkin aiemmin.

Maila, pallo ja räpylä kulkivat mukanani siitä saakka, kun olin oppinut kävelemään. Isäni pelasi 1980–90-luvun taitteessa Imatran Pallo-Veikkojen mestariryhmissä ja verenperintönä tullut polte pesäpalloon roihusi pikkupojasta asti.

Pärjäsin monipuolisesti muussakin urheilussa. Nousin jääpallossa nuorten maajoukkueeseen ja lopullinen lajivalinta olisi voinut olla toinenkin. Lahjakkuuteni huomattiin kuitenkin pesiksessä ja minut nostettiin jo teini-ikäisenä kasvattajaseurani IPV:n edustusjoukkueeseen. Se kenties sinetöi tulevaisuuteni lajissa.

En pelannut juniorina juurikaan lukkarina, mutta täysikäisyyden kynnyksellä löysin itseni lautasen ääreltä. Muistan, kun kaudella 2005 pelinjohtajani sanoi ennen kauden alkua, että syötän muutaman pelin, ja ennakoitu päälukkari pelaa sitten loput. En sisäistänyt ajatusta nuoren pojan uhmakkuudella ollenkaan, vaan aloin nostella joka ilta palloa kotona kaivonkanteen ja treenata syöttämistä tosissaan. Taisinkin lopulta olla lukkarina lähes kaikissa kauden peleissä.

Urheilulehti Lisää laatujournalismia TÄMÄ ARTIKKELI on julkaistu ensi kertaa Urheilulehdessä 2/2023. Pintaa syvemmälle mennään Urheilulehdessä joka viikko. Tilausohjeet ovat täällä.

Sillä kertaa kovapäisyys ja sinnikkyys palkittiin, mutta rehellisyyden nimissä olin nuorena laiska. Kun kasvattajaseurani IPV luopui superpesispaikasta, oli aika ottaa uusi askel uralla. Siirryin synnyinpaikkakunnalleni Kiteelle, perinteikkääseen Kiteen Palloon. Muutto 19-vuotiaana pois kotoa tarkoitti kohdallani turhan usein sitä, ettei treenaaminen ollut se kaikista houkuttelevin vaihtoehto maailman muiden houkutusten rinnalla.

Tein liikaa nuoren miehen juttuja. Kylillä varmasti kuiskittiin, jääkö Laakso ikuiseksi lupaukseksi. Se oli hyvä kysymys.

Parikymppisenä huomasin kuitenkin, että pelkillä lahjoilla ei tässäkään lajissa pärjää. Aloin treenata kovemmin ja arkeni alkoi ainakin etäisesti muistuttaa urheilijan elämää. Olin ollut jo sitä ennen junioritähti ja vakiokasvo nuorten Itä–Länsi-otteluissa, mutta vasta Kiteellä oli pakko alkaa paiskia hommia kehittymisen eteen.

Iso elämänmuutos, uusi paikkakunta ja muuttuneet kuviot. Kasvaneet treenimäärät ja tavoitteellisempi urheilijan arki. Yhtälössä ei ollut sinänsä mitään vikaa, mutta henkisesti tilanteeni oli kaukana optimaalisesta.

Noina aikoina myös ensimmäiset todelliset masennusoireet alkoivat nostaa päätään. Uhkapelaaminen oli jo tiivis osa arkeani ja siitä tulleet kovat morkkikset vetivät mieltä matalaksi.

Peliriippuvuus on siitä salakavala riesa, että se ottaa kuin huomaamatta askeleita pahempaan suuntaan. Niin kävi minullekin. Kun ongelmapelaamiseni lisääntyi, alkoi myös taakka pääni sisällä painaa entistä raskaammin. Sain Kiteen-vuosina ensimmäisen masennusdiagnoosini.

Vaikka alitajuisesti tunsin, että pelaamiseni on muodostunut isoksi ongelmaksi, en halunnut myöntää sitä itselleni. Syynä peittelyyn oli varmasti osaksi häpeän tunne, liian paljon kovapäisyyttä ja turhaa uskoa siihen, että pystyn pitämään tämän aisoissa. Vähänpä tiesin.

Vasta tuskaisat vuodet ja unettomat yöt ovat karaisseet sekä opettaneet, että kaikissa hoitamattomissa riippuvuuksissa on ainoastaan hopeaa tarjolla. Omasta mielestään tosi kovillekin jätkille.

Kävin jo Kiteen-vuosina muutaman kerran juttelemassa tilanteestani ammattiauttajien kanssa, mutta itse juurisyy, uhkapelaaminen, jäi näissäkin keskusteluissa taka-alalle. Ymmärtääkseni se pysyi salassa ainakin suurelta osin myös joukkuekavereiltani, jotka tiesivät kuitenkin masennusongelmistani.

Mitäpä moisilla murheilla pelikavereita vaivaamaan.

Jollain käsittämättömällä tavalla pystyin kuitenkin sulkemaan ongelmiani pois mielestä pelikentällä. Sielläkin oli hankaluuksia, mutta niiden mittasuhde oli aivan toisenlainen.

Pelasin pitkään lukkarina, mutta pelko lautaskammosta sävytti varsinkin syöttelemisen viimeisiä vuosia. Sain kuitenkin taisteltua otteluita varsin siedettävästi läpi, vaikka en pystynyt lukkaroimaan lähellekään sillä tasolla, millä olisin halunnut, koska pelkäsin korttitalon romahtavan kokonaan.

Ehkä olen hiukan pöljä luonne, sillä vaikka usein olin kentällä vain selviytymässä, siitäkin tunteesta ja itsensä epäonnistumiselle altistamisesta alkoi pikkuhiljaa nauttia. Ihmisen mieli on erikoinen.

” Mitäpä moisilla murheilla pelikavereita vaivaamaan.

Olin pelaajana monipuolinen, eli esimerkiksi sisäpelissä pystyin vaihtamaan, etenemään ja kotiuttamaan. Sainkin pelata Superpesistä kaikissa edustamissani joukkueissa isoissa ja ratkaisevissa rooleissa.

Hyvä suoritustasoni olosuhteisiin nähden on jopa itselleni pieni mysteeri. On vaikeaa sanoa, mille tasolle olisin noussut ilman uralleni osuneita vakavia loukkaantumisia. Kiteellä meni heittokäsi, sieltä Kouvolaan siirryttyäni katkaisin akillesjänteeni ja pahat selkävammat olivat riesana pitkin matkaa.

Osa voisi kirota huonoa tuuria, mutta itse en usko sellaiseen. Jatkuvassa paineessa eläminen ja huonosti nukutut yöt eivät palauttaneet kroppaani ja ennen kaikkea mieltäni missään vaiheessa.

Kynttilä roihusi molemmista päistä ja kroppa alkoi sanoa itseään irti.

Vaikka pesäpallokentällä oli omat ongelmansa, minulle ottelu oli pakopaikka kaikesta pahasta. Pystyin kolmeksi tunniksi sulkemaan pois sen tuskan ja riippuvuuden, mikä siviilissä taas odottaisi.

Henkinen valmistautumiseni otteluihin oli koko urani ajan aivan olematonta. Saatoin olla vielä vartti ennen matsin alkua niin syvissä vesissä, etten tiennyt pystynkö pelaamaan lainkaan. Peli oli kuitenkin minulle kuin terapiahuone, kentällä pystyin olemaan oma itseni ja vapaa ilman kahleita tai häpeää.

Piilopaikka, jossa en ainakaan pääse pelaamaan uhkapelejä.

” Kentällä pystyin olemaan oma itseni ja vapaa ilman kahleita tai häpeää.

Peliriippuvuuteni oli jo ajat sitten edennyt pelikoneista veikkauspeleihin, ja myöhemmin mukaan tulivat myös kasinot ja nettipokeri. Pahimmillaan kymmentuntiset pelisessiot nostivat adrenaliinitasot niin pitkäksi aikaa niin korkealle, että pelaamisen loputtua olin täysin loppu ja lamaantunut.

Ja jos takki oli täysin tyhjä pelirupeaman jälkeen, niin samaa voi sanoa kukkarostakin. En halua puhua mistään summista, mutta on selvää, että joudun kantamaan rajua taloudellista taakkaa uhkapelivuosieni aiheuttamista tuhoista.

Poikani Noel. Tulin viisi vuotta sitten isäksi. En edes halua miettiä, missä olisin ilman lasta. Viimeiset kolme neljä vuotta olen kulkenut pääni sisällä läpi maanpäällisen helvetin. Vaikka en ole ollut aina lapselleni läsnä, kaikki se aika minkä olen pystynyt Noelin kanssa viettämään, olen tuntenut eläväni. Hän on ollut suurin voimavarani jatkaa eteenpäin. Olen kiitollinen, kun pääsen näkemään aidon lapsen ilon ja kuulemaan hänen naurunsa vierelläni. Ihan parasta.

Emme asu lapseni äidin kanssa yhdessä, mutta näen poikaani säännöllisesti. Noelin äiti on ehkä fiksuin tuntemani ihminen, ja olen hänelle äärimmäisen kiitollinen siitä, että pystymme hoitamaan vanhemmuuteen liittyviä asioita hyvin. On selvää, että riippuvuuteni ja vaikeudet ovat vaikuttaneet paljon myös läheisiini ja suhteeseen heidän kanssaan. Pyrin kuitenkin pikkuhiljaa rakentamaan välejä paremmaksi ja hankkimaan sitä luottamusta takaisin, minkä olen ansaitusti menettänyt.

Viime vuosina uhkapelaamisen rinnalla ongelmaksi on muodostunut alkoholi. Olen lääkinnyt masennukseen ja pelaamisen tuskaan liittyvää unettomuutta viinalla, ja jokainen voi arvata sen olevan tuhon tie. Alkoholin käyttöni ei ole ollut sopivalla tasolla urheilijalle tai ylipäätään kenellekään.

Tämä ongelmavyyhti sai minut hakemaan toden teolla apua viime keväänä kirjautuessani pidemmälle hoitojaksolle. Olen vihdoin valmis myöntämään, etten selviä tästä yksin. En ole pystynyt olemaan aiemmin tässä asiassa rehellinen enkä katsomaan totuutta silmiin. Oli kyse mistä riippuvuudesta tahansa, niin pitkään kestäessä se murtaa aluksi sisältäpäin ja lopulta myös ulkokuori hajoaa.

Silloin ei ole enää voimia näytellä tai peitellä, on viimeinen hetki hakea apua. Minulle se hetki on koittanut nyt.

Miksi sitten pelasin? Hyvä kysymys, jota eri muodoissaan varmasti jokainen addikti pohtii pahimmilla hetkillä. Syyt ovat minulle selittämättömiä, ainakin toistaiseksi. Raha ei ollut iso motivaatio, sillä vaikka olisin voittanut 200 000 euroa kerralla, olisin nopeasti keksinyt keinon hävitä summan heti takaisin.

Elämässäni tapahtui loppusyksystä iso muutos, kun lopetin pelaajaurani 35-vuotiaana. Uskon, että ratkaisu olisi pitänyt tehdä jo muutama vuosi aiemmin. Uhkapelaaminen, masennus ja viimeisten vuosien alkoholin liikakäyttö on vaikuttanut paljon pelisuorituksiini ja ennen kaikkea siihen, millainen joukkuepelaaja olen ollut. Olen laiminlyönyt viimeisen viiden vuoden aikana joukkueiden ja seurojen sääntöjä sekä arvoja tavoilla, jota en olisi itsestäni uskonut. Joukkuekaverini ovat pettyneet ja olen menettänyt heidän luottamuksensa lukemattomia kertoja.

Tehtyä ei saa tekemättömäksi, mutta nyt on minun aikani hoitaa itseni kuntoon.

Enää ei tarvitse pukukopissa peitellä, salailla tai esittää jotakin.

Vaikka pesäpallouralleni mahtui paljon kaikenlaista, olen siitä jälkikäteen ylpeä. Löysin reitin ainakin lähelle aivan absoluuttista huippua ja pelasin yli 15 vuotta pääsarjaa. Pääsin kokemaan myöhemmällä urallani huippuseurat Kouvolaa ja Sotkamoa myöden, pelaamaan neljä kertaa Itä–Länsi-ottelussa ja näkemään loppuotteluiden kirkkaat valot. Ja kuinka mahtavien pelikavereiden kanssa pääsinkään samaan pukukoppiin. Pasi Pirinen, Sami Partanen, Toni Kohonen, Anssi Lammila ja Matti Latvala esimerkiksi. Näin heidän toimintaansa lähietäisyydeltä, enkä ihmettele tippaakaan, miksi näistä kavereista tuli kaikista kovimpia pelimiehiä.

Elän päivän kerrallaan. Ulkoilen, kuntoilen ja touhuan Noelin kanssa. Olen saanut apua ongelmiini, käyn terapiassa ja elämä on menossa parempaan suuntaan, tai ainakin koen pilkahduksia siitä.

Vaikka olen vahvistunut monen asian suhteen, tiedostan, että edessä on vielä pitkä tie valoon. Lastani lukuun ottamatta hyvät hetket ovat olleet viime vuosina vähissä. Olen rakentanut itselleni niin kovan suojamuurin, että se on erkaannuttanut minut valitettavan monesta ihmisestä. Toivon kuitenkin, että pikkuhiljaa tilanne muuttuu ystävyyssuhteidenkin osalta.

Riippuvuushelvetissä painiskelu on opettanut, että toipuminen lähtee omasta halusta ja tosiasioiden tunnustamisesta. Pahimpina masennuskausina olen saattanut iltaisin miettiä, olisiko helpompaa, jos en aamulla heräisi. Aamulla asiat ovat sitten näyttäneet hiukan toisenlaisilta ja taas olen lähtenyt taistelemaan päivää läpi.

Joskus, sitten myöhemmin, kun saan omat asiani kuntoon, voisin kuvitella auttavani työkseni muita riippuvuuksista kärsiviä. Minulla ei ole vielä ammattia eikä hirveästi työkokemustakaan, mutta tulevaisuutta on aina välillä hyvä pohtia. Nyt kaikki keskittyminen on kuitenkin omassa hyvinvoinnissani, sillä siinä on riittävästi urakkaa.

Unelmat. Rakas pesäpallo kuului vahvasti identiteettiini yli 30 vuoden ajan ja kaikki unelmat, haaveet sekä tavoitteet liittyivät jollakin tavalla urheiluun.

Pesäpalloura on nyt ohi, joten on aika uusien haaveiden.

En tiedä uskallanko unelmoida, mutta toivottavasti voisin joskus olla vapaa.