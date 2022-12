Näin Aleksandr Ovetshkinista kasvoi Vladimir Putinin sätkynukke – takavuosilta paljastuu iljettävä tempaus

Aleksandr Ovetshkin on toistanut Kremlin propagandaa ja osoittanut vuosien ajan avointa tukea Vladimir Putinille. Irvokkaan ystävyyden juuret juontuvat aina kiekkotähden lapsuuteen saakka. Silti NHL edelleen käyttää Ovetshkinia mainoskasvonaan vielä tänä päivänäkin.

Toukokuu 2014. Suomi on hävinnyt jääkiekon MM-finaalissa Minskissä Venäjälle 2–5.

Suomessa puhistaan kaikkien aikojen tuomarifarssista, samaan aikaan Venäjän pukuhuoneessa juhlat ovat ylimmillään.

Paikalla on myös presidentti Vladimir Putin, joka suurena kiekkofanina nauttii menestyksestä yllättävän avoimesti. Kameroihin taltioituu otoksia, joissa Venäjän supertähti Aleksandr Ovetshkin auttaa Putinia nauttimaan kuohujuomaa suoraan mestaruuspokaalista.

Pian he syleilevät ja juttelevat onnensa kukkuloilla.

Tuolloin Ovetshkin oli jo ryhtynyt Putinin avoimeksi tukijaksi, mutta pahempaa oli tulossa. Pian hänestä tulisi sätkynukke, joka toistaa Kremlin sotaista ja häikäilemätöntä propagandaa valtavan suurelle fanikunnalleen.

Vladimir Putin onnittelee kapteeni Aleksandr Ovetshkinia MM-kullasta Kremlissä toukokuussa 2014.

Ovetshkinin Instagramin profiilikuvasta on nyt tullut symboli, joka kuvastaa kiekkotähden irvokasta suhdetta Putiniin, yhteen maailman tämän hetken vihatuimmista miehistä.

Ovetshkin on tasapainoillut kahden suurvallan välissä hämmentävän soljuvasti siihen nähden, että hän on äänekkäästi tukenut Putinia samaan aikaan, kun USA:n ja Venäjän välit ovat edellisen vuosikymmenen aikana kiristyneet mm. Venäjän Ukrainaan ja Syyriaan kohdistuneiden sotatoimien seurauksena.

Vasta nyt Ovetshkinin rooliin Putinin propagandan edistäjänä on kunnolla havahduttu, vaikka hän on tehnyt kyseenalaisia tempauksia jo pitkään.

Kun Ovetshkinin Instagram-tiliä selaa vuosia taaksepäin, eteen lävähtää vielä nykyistä profiilikuvaakin iljettävämpi julkaisu, joka nykypäivänä näyttäytyy entistä rumemmassa valossa.

Elokuussa 2014 julkaistussa kuvassa Ovetshkinilla on kädessään paperi, jonka viestissä hän toivoo ”lasten pelastamista fasismilta”. Ovetshkinin mainostama lause oli tuolloin Kremlin propagandaa, jota Venäjän tukemat Itä-Ukrainan kapinalliset käyttivät hyväkseen. Vain kuukausia aiemmin Venäjä oli miehittänyt Krimin.

Fasismisanomalla oli suurempikin tehtävä, jonka lopputulosta seuraamme parhaillaan Ukrainassa.

Vuonna 2014 Venäjän propagandakoneisto alkoi järjestelmällisesti syöttää televisiouutisissaan kansalaisilleen propagandaa, jonka mukaan ukrainalaiset ovat fasisteja. Samaa propagandaa Venäjä käyttää yhä edelleen hyökkäyssodan aikana.

Mammuttimaista suosiota Venäjällä nauttiva Ovetshkin oli siis heti Ukrainan sodan alkuaikoina mukana luomassa narratiivia, jota Putin käyttää nyt yhtenä oikeutuksena sotatoimilleen ja jonka avulla Kreml käänsi venäläiset veljeskansaansa vastaan.

Ovetshkin yritti vähätellä fasismi-julkaisuaan ESPN:lle samana vuonna väittämällä, ettei kyseessä ollut kannanotto ja lepertelemällä ettei hän halua sotaa, mutta kuvaa on etenkin nykytiedon valossa hyvin vaikea nähdä minään muuna kuin poliittisena propagandaviestinä ja kannanottona.

Tunnetun entisen venäläisen urheilutoimittajan, nykyään Yhdysvalloissa asuvan Slava Malamudin mukaan tuon Instagram-julkaisun jälkeen Ovetshkinin on ollut turha yrittää piiloutua urheilijakortin taakse.

– Hän on poliittinen henkilö, ei vain urheilija. Hän on Putinin lakeija. Hänellä on verta käsissään, Ovetshkinia vuosikausia Putin-kytköksistä kritisoinut Malamud sanoi TSN:lle Ukrainan sodan alettua.

Kun Ovetshkinilta on NHL-vuosien aikana kysytty kriittisiä kysymyksiä hänen suhteestaan Putiniin tai udeltu hänen näkemyksiään Venäjän kyseenalaisista teoista, venäläistähti on kierrellyt ja vedonnut rooliinsa pelkkänä urheilijana.

Näin Ovetshkin teki myös helmikuussa Venäjän hyökättyä Ukrainaan, kun kiekkotähdeltä kysyttiin, tukeeko hän yhä Putinia.

” Hän on Putinin lakeija. Hänellä on verta käsissään.

Vaikka Ovetshkin kuinka toistelisi olen vain tyhmä urheilija -mantraa, teot puhuvat vahvemmin kuin sanat.

Vuonna 2017 Ovetshkin lanseerasi Putinia tukeakseen sosiaalisen median kampanjan. PutinTeam-liikkeen ideana oli pönkittää Putinin asemaa presidentinvaalien kynnyksellä.

Vaikka Putin tuskin tarvitsi lisätukea tullakseen uudelleenvalituksi, eri elämänalojen venäläisten supertähtien tuen koettiin ilmeisesti vahvistavan Putinin suosiota etenkin nuorten venäläisten keskuudessa.

Ovetshkin väitti pian kampanjan lanseerattuaan idean olleen hänen omansa ja sanoi, ettei ollut saanut ohjeita esimerkiksi Kremlistä.

Washington Postin mukaan Capitalsin organisaatiossa työskennelleet ihmiset olivat kuitenkin siinä käsityksessä, että jokin taho oli pyytänyt Ovetshkinia kampanjan keulahahmoksi.

Venäläinen talouslehti Vedomosti uutisoi vuonna 2017 Kremlin lähteisiinsä vedoten, että projektin suunnittelu oli moskovalaisen yrityksen harteilla.

Venäläisistä NHL-pelaajista ainoastaan Jevgeni Malkin lähti tuolloin Ovetshkinin vanavedessä mukaan kampanjaan. Washington Postin haastatteleman jääkiekkoagentin mukaan hänen edustamansa venäläispelaajat ihmettelivät Ovetshkinin aloitetta ja pohtivat, petaako Ovetshkin itselleen urheilu-uran jälkeistä uraa politiikassa.

Toisen, WP:n haastatteleman moskovalaisen urheiluagentin mukaan ”poliittiset henkilöt” olivat lähestyneet hänen edustamiaan urheilijoita ja pyytänyt heitä liittymään PutinTeamiin.

Tämä kaikki puhuu sen puolesta, että kampanja oli valtiojohtoinen.

PutinTeam-kampanja johdattaa mielenkiintoisen kysymyksen äärelle: kuinka vahvasti Ovetshkinin Putin-fanitus on hänen omaehtoistaan toimintaa? Onko Kreml käyttänyt venäläistähteä hyödyllisenä idioottina, joka ei ole ymmärtänyt mitä on tekemässä ja on siksi toistanut Venäjän propagandaa?

Ovetshkin oli yhtä hymyä saatuaan Putinilta tunnustusta vuoden 2012 MM-kullan jälkeen.

Kaiken taustalla voi myös hyvin olla Ovetshkinin ja hänen perheensä tahto nousta maan kirkkaimpaan eliittiin Venäjällä ja ymmärrys siitä, ettei se ole mahdollista seisomatta Putinin joukoissa.

Ovetshkinin perheellä nimittäin on kokemusta valtaeliittiin kuuluvien ihmisten tuntemisesta ja suhteista hyötymisestä.

Ovetshkinin äiti, Neuvostoliiton naisten koripallomaajoukkueen entinen supertähti Tatjana Ovetshkina paljasti vuosia sitten, että Moskovan pitkäaikainen pormestari, vuonna 2019 kuollut Juri Luzkov osallistui Ovetshkinin kasvattamiseen ja urheilu-uran edistämiseen.

Luzkov oli pitkään erittäin vaikutusvaltainen päättäjä, joka myöhemmin urallaan tuki voimakkaasti Putinia ja kuului tämän Yhteinen Venäjä -puolueeseen.

Ovetshkinin äiti oli tutustunut Luzkoviin tämän tukiessa koripalloseura Moskovan Dinamoa, jossa Tatjana Ovetshkina toimi valmentajana ja taustavaikuttajana. Tatjana Ovetshkina on kertonut konsultoineensa Luzkovia ”kaikissa Alexin kehitykseen liittyvissä kysymyksissä”.

Vaikka Luzkov vuonna 2010 irtisanottiin tehtävästään tämän riitauduttua tuolloisen presidentin Dmitri Medvedevin kanssa, Ovetshkinin perhe ehti hyötyä Luzkovin avoimesta tukemisesta. Myöhemmin perheen tuki on kohdistunut Putiniin.

Kaksinkertainen olympiavoittaja Ovetshkina on nojannut poliittisiin kontakteihinsa esimerkiksi hankkiessaan rahoitusta Moskovan Dinamolle. Vaikka Ovetshkin tai hänen perheensä ei ole ilmeisesti ollut järin kiinnostunut poliittisista koukeroista, he ovat ymmärtäneet, että Venäjällä on paljon etua päättäjien tuntemisesta ja tukemisesta.

Artemi Panarin (kesk.) on kritisoinut Putinia, Ovetshkinin maine taas on ryvettymässä.

Ovetshkinin lähtökohdat ovat siis hyvin erilaiset kuin esimerkiksi toisen NHL-tähden Artemi Panarinin, joka on ponnistanut kiekkohuipulle vaatimattomista oloista ja harvinaisesti asettunut kritisoimaan Putinia.

Historiansa ja supertähtiasemansa puolesta Ovetshkin sopii Kremlin katsannossa täydellisesti Putinin sanansaattajaksi: Ovetshkin on USA:n pääkaupungissa säkenöivä jääkiekon supertähti, joka puhuu Venäjän puolesta aina kuin mahdollista.

Suomalaisten tutkijoiden mukaan onkin vahva syy olettaa, että Kremlistä on haluttu ohjailla Ovetshkinia mielipidevaikuttajaksi.

– Venäjällä on ollut hyvin aktiivinen kulttuurisen vaikuttamisen verkosto, joka on koskenut paitsi omia kansainvälisiä tähtiä eri aloilla niin myös muunmaalaisia, jotka ovat syystä tai toisesta tehneet työtä Venäjällä tai tulleet lähelle Kremliä, Helsingin yliopiston kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg selventää.

– Se on tuonut Putinille uskottavuutta poliittisesti, kun elämän eri osa-alueiden tähdet ovat tukeneet häntä. Hän ei ole näyttäytynyt yksinäisenä diktaattorina. Kun jääkiekkoilijat ja muusikot ovat tukeneet Putinia, hän on näyttänyt uskottavalta ja Venäjä yhtenäiseltä, yleisen historian lehtori Pia Koivunen Turun yliopistosta puolestaan sanoo.

Toisaalta Kremlin toimintatapoja tuntevat tahot ovat esittäneet pohjoisamerikkalaisissa medioissa arvioita, että Ovetshkin olisi liian rikas ja liian kuuluisa painostettavaksi.

Ainakin Putin on tarjonnut Ovetshkinille mainetta ja kunniaa, jota maalinsylkijä ei ole kaihtanut. Vastapainoksi Putin on myös nojannut Ovetshkiniin tärkeillä hetkillä, kuten Sotshin olympialaisten aikaan vuonna 2014.

Talvikisat Venäjällä oli Putinille valtava näyteikkuna osoittaa maansa mahtavuutta sekä omalle kansalleen että ulkomaailmalle.

Ovetshkin antoi kisoille kasvot. Hän mm. sai kunnian kantaa olympiasoihtua Kreikassa ensimmäisenä venäläisenä.

Noihin aikoihin Ovetshkinin ja Putinin suhde lämpeni. Samaan aikaan puolestaan Venäjän ja USA:n suhteet viilenivät mm. Ukrainan tilanteen takia.

Ovetshkin promosi Putinin kanssa Sotshin kisoja, juhli keväällä maailmanmestaruutta presidentin kanssa ja julkaisi syyskuussa 2014 Instagramissa imelän syntymäpäiväviestin Putinille.

– Olet oikealla tiellä. Kunnioitamme tekojasi ja tuemme sinua aina, koska rakastamme maatamme, Ovetshkin kirjoitti.

Kuten muistamme, vain joitain kuukausia aiemmin Venäjä oli miehittänyt Krimin ja aloittanut kansalaistensa aivopesun.

Ovetshkin oli tavannut Putinin ensimmäisiä kertoja jo vuosia aiemmin, raporttien mukaan kenties vuonna 2007, mutta ryhtyi toden teolla tukemaan Putinia juuri silloin, kun tämä alkoi horjuttaa maailmanpolitiikan valtatasapainoa ja esitellä sotilaallisia voimiaan.

Jääkiekosta nauttiva Putin vaikuttaa sen jälkeen luoneen aivan erityisen suhteen Ovetshkiniin, jolla kerrotaan jopa olevan suora puhelinnumero Putinille. Presidentti myös lähetti Ovetshkinille häälahjan ja henkilökohtaisen onnitteluviestin tämän mentyä naimisiin vuonna 2016.

Kyse tuskin on täysin puhtaasta ystävyydestä ilman tausta-ajatuksia.

” Kun jääkiekkoilijat ja muusikot ovat tukeneet Putinia, hän on näyttänyt uskottavalta ja Venäjä yhtenäiseltä.

Vladimir Putin jäällä Aleksandr Ovetshkinin seurassa Sotshissa 2015.

Perhetaustansa ja isänmaallisen kasvatuksensa takia Ovetshkinin kietoutumista Putiniin ja ylipäätään Venäjän politiikkaan voi pitää jollain tasolla loogisena muttei kuitenkaan automaattisena.

Vaikka Ovetshkin on nuorena altistunut Venäjän voimakkaalle propagandalle, ja vaikka hän on jo perheensä kautta kytkeytynyt poliittisiin piireihin, vuodesta 2005 lähtien Yhdysvalloissa asuttuaan hän on taatusti nähnyt tarpeeksi maailmaa pystyäkseen omaksumaan objektiivisemman maailmankuvan.

– On ollut ymmärrettävää, että venäläiset urheilutähdet ovat olleet Putinin tukijoita 15–20 vuotta sitten. Silloin hän on varmasti aidosti näyttäytynyt hyvänä venäläisenä hallitsijana, joka palauttaa Venäjän kunnian. Jos on seurannut politiikkaa yhtään, hälytyskellojen olisi pitänyt soida viimeistään vuonna 2012, kun Putin palasi presidentiksi, Tuomas Forsberg sanoo.

Pian tuon jälkeen Ovetshkin kuitenkin ryhtyi Putinin avoimeksi tukijaksi ja propagandan välittäjäksi. On hyvin vaikea uskoa, etteikö ainakin Ovetshkinin ”paperiasioita” hoitanut äiti olisi ollut jollain tasolla perillä Venäjän poliittisesta ilmapiiristä.

Washingtonissa on tosin uskottu, kenties sinisilmäisesti, että Ovetshkin on toiminut Putinin tukijana puhtaasta isänmaallisuudesta. Isänmaallisuuteen kasvatetaan Venäjällä lapsesta alkaen niin vahvasti, että sitä voi olla vaikea ymmärtää länsimaalaisena.

Vuosikausien ajan on esimerkiksi ihmetelty, kuinka Ovetshkin pian Capitalsin pettymysten jälkeen on aina vain matkustanut maajoukkueen vahvistukseksi kevään MM-kisoihin.

Sitäkin on tosin kyseenalaistettu, ovatko venäläistähdet maajoukkueen matkassa aina täysin omasta tahdostaan.

Capitalsin valmentajana pitkään toiminut Barry Trotz puhui tästä ennen Pyeongchangin vuoden 2018 olympialaisia, kun Ovetshkin oli protestihengessä aikeissa lähteä Pyeongchangiin edustamaan Venäjää, vaikka NHL ei ollut turnauksessa mukana.

– Hänellä [Ovetshkinilla] on usein enemmän painetta lähteä maajoukkueeseen kuin kanadalaisilla tai yhdysvaltalaisilla pelaajilla, Trotz sanoi.

Tuolloin Trotzilta kysyttiin, viittaako hän Putiniin.

– Sanotaan vain, että erilaista painetta. Kun painetta tulee, hänen on mentävä, päävalmentaja kiemurteli.

Putin ja Ovetshkin juhlallisuuksissa Moskovassa 2014 MM-kullan jälkeen.

Kaiken edellä kerrotun valossa vaikuttaa todella epätodennäköiseltä, että Ovetshkin ja hänen perheensä olisi vain vedetty mukaan Venäjän propagandakoneistoon ilman heidän ymmärrystään, mistä touhussa on pohjimmiltaan kyse ja miten yhteistyöstä voi hyötyä.

Tähän saakka molemmat tahot ovat hyötyneet. Putinin kannattamisen ansiosta Ovetshkin on nauttinut Venäjällä kansansuosiota, ja Putin puolestaan on saanut tukijakseen vaikutusvaltaisen supertähden lempilajistaan.

Ovetshkinin käytöksestä on löydettävissä suunnitelmallista tasapainottelua. Hän on Yhdysvalloissa vedonnut aina tiukoissa paikoissa olen vain urheilija -korttiin ja onnistunut välttämään karikot poliittisista kannanotoistaan huolimatta.

Hän on Washingtonissa seuralegenda, joka on voinut juoda kaupungin kaduilla olutta Stanley Cupin maljasta umpihumalassa fanien hurratessa ympärillä. Toisaalta hän on voinut kilistellä kuohujuomalaseja Putinin kanssa Kremlin palatsissa.

Nyt näyttää kuitenkin siltä, että jää on käynyt liian ohueksi.

Ovetshkinin maine on ryvettymässä, ja myös Capitals on kokenut imagotappion sen jälkeen, kun Ovetshkin puheli Ukrainan sodasta pehmeitä medialle eikä kunnolla tuominnut Putinia tai sotatoimia, vaikka sanoikin toivovansa rauhaa.

Suureksi jääkiekkolegendaksi matkalla olleen Ovetshkinin on pian tehtävä ja sanottava jotain selkeämpää, tai Putinin varjo jää hänen ylleen loppu-uransa ajaksi.

Slava Malamudin mukaan Ovetshkinilla olisi nyt mahdollisuus hyvittää paljon siitä pahasta, jota kiekkotähti on edesauttanut tukemalla äänekkäästi Putinia.

– Venäjällä on paljon ihmisiä, jotka eivät tiedä Ukrainan tilanteesta tarpeeksi muodostaakseen omaa mielipidettään. He vain uskovat hallituksen linjaa. Yhdellä lausunnolla Ovetshkin voisi omakätisesti vaikuttaa lukuisten ihmisten mielipiteeseen, Malamud sanoi.

– Hän on yksi vaikutusvaltaisimmista julkkiksista Venäjällä. Hän ei voi kääntää Putinin päätä, siihen ei pysty kukaan, mutta lukuisten muiden ihmisten kyllä. Yhdellä lausunnolla hän voisi tehdä enemmän hyvää kuin koskaan jäällä.

Donald Trumpin vieraana Valkoisessa talossa Capitalsin johdon kanssa 2019.

Malamud ei kuitenkaan usko Ovetshkinin tuomitsevan sotaa vaan piilottelevan urheilijakortin takana.

Voiko Putinia vuosikausia tukenut Ovetshkin siinä tapauksessa edes jatkaa pelaamista NHL:ssä kuin mitään ei olisi tapahtunut?

Ainakin se olisi epäreilua muiden eri alojen venäläistähtiin verrattuna. Heistä moni on joutunut jättämään työnsä.

Jos Ovetshkin puolestaan tuomitsee Putinin sotatoimet, seurauksena on todennäköisesti siteiden katkeaminen Venäjälle.

Voi hyvin olla, että perheen turvallisuuteen vetoaminen riittää toistaiseksi Pohjois-Amerikassa suurelle yleisölle. Jos maailmantilanne äityy vielä tästä kriittisemmäksi, Ovetshkin tuskin voi jatkaa kahden suurvallan miellyttämistä entiseen tapaansa.

Hänen on valittava, kummalla puolella uutta rautaesirippua seisoo.

Sääliä on turha tuntea, sillä Ovetshkin on itse valinnut polkunsa. Putinin avoimesta tukemisesta pitäytyneet venäläistähdet eivät ole nyt yhtä heikossa asemassa Ovetshkinin kanssa.

Ovetshkin on kaivanut itselleen kuopan, josta on vaikea nousta ylös.

