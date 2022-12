Näin taitoluistelun päättäjät vastaavat lasten piinaamiseen testeillä: ”Otimme mallia muista maista”

Suomen Taitoluisteluliitto ottaa kantaa Urheilulehden laajaan artikkeliin lasten testaamisesta lajissa.

Taitoluisteluliiton valmennuspäällikkö Satu Niittynen, miten ja miksi yksinluistelun testijärjestelmä aikanaan luotiin Suomeen?

Ennen oli valmentajan vastuulla, mihin kilpasarjaan urheilija ilmoitettiin. Joskus urheilija oli taitojensa kannalta väärässä sarjassa. Lapselle on motivoivampaa, että hän saa onnistumisen elämyksiä itselleen sopivan haastavassa sarjassa. Aiemmin liitto joutui kirjallisesti huomauttamaan asiasta, jotta urheilija poistuisi sarjasta. Sellainen ei ollut kiva tapa toimia.

Oli myös niin, että urheilijat alkoivat väkisin opettelemaan ja runttaamaan vaikeita elementtejä läpi tekniikasta huolimatta. Halusimme valmentajille työkalun, mitä asioita kannattaa opettaa missäkin vaiheessa.

Loimme testijärjestelmän huippuvalmentajien ja arvioitsijoiden kanssa ja otimme mallia muista maista. Järjestelmää on päivitetty useasti 10 vuodessa.

Liiton toiminnanjohtaja Outi Wuorenheimo, kuka testeistä hyötyy taloudellisesti?

Ei kukaan. Ilmoittautumismaksu maksetaan järjestävälle seuralle ja sillä maksetaan arvioijan palkkio ja tarvittaessa mahdolliset matkakulut. Kilpailusuorituksen yhteydessä testinäytön antaminen on luistelijalle maksutonta.

Kuinka monta testitapahtumaa Suomessa järjestetään vuodessa?

Kaudella 2021–22 testisuorituksia annettiin yhteensä 150 kilpailussa ja testitapahtumassa. Yhteen tapahtumaan osallistuu useita luistelijoita ja osa uusii testisuorituksia. Ajatus on, että varsinaisessa testitapahtumassa luistelija olisi siihen valmis ja suorittaisi asiat kerralla. Jos suoritetaan yksittäisiä elementtejä eri puolilla Suomea, niin se tulee kalliiksi.

Käytännössä moni luistelija todella käy yrittämässä testissä samaa asiaa monta kertaa, jopa eri kaupungeissa. Satu Niittynen, mitä mieltä olet tästä?

Tiedän, että sellaista shoppailukulttuuria on, että väkisin halutaan saada testi läpi ja juostaan niissä eri puolella Suomea. Toivoisin valmentajien näkevän, milloin luistelija on oikeasti valmis menemään testiin ja mikä kilpasarja on hänelle sopiva.

Outi Wuorenheimo, testitilaisuuksia arvostellaan vaihtelevasta arvioinnista ja että seurat ja valmentajat taktikoivat itselleen sopivia arvioitsijoita. Miten liitto suhtautuu tähän?

Tämä on erittäin huolestuttava tieto. Meidän pitää huolehtia siitä, että kaikki luistelijat saavat tasapuolista ja tasa-arvoista palvelua. Otan asian esiin arvioijatyöryhmän kanssa ja selvitämme tätä.

Pitäisikö testien tallentamistapaa yhdenmukaistaa?

Testitilaisuuksien järjestäminen on ohjeistettu, myös laitteiden osalta. On järjestävän seuran vastuulla, että ohjetta noudatetaan. Jos näin ei ole, meidän täytyy miettiä joku prosessi siihen, että varmistetaan, että testi tehdään ohjeiden mukaan.

Mitä mieltä olet siitä, että testijärjestelmän piirteet herättävät epäluuloa siitä, missä olosuhteissa urheilijat ovat testinsä suorittaneet, etenkin jos he eivät pysty kisakaudella samaan?

Hyppy on voinut onnistua testissä kerran, mutta voidaan miettiä, onko järkeä mennä vaativampaan sarjaan kilpailemaan, jos hyppy on epävarma. Kuulostaa surulliselta ja huolestuttavalta, jos luistelijan osaamista arvioidaan ulkopuolisten silmin. Toivoisin saavani myös tällaisesta palautetta. On vaikea viedä eteenpäin asioita, jos ne ovat julkisia salaisuuksia.

Osassa Suomea testitilaisuuksia on vaikea järjestää ja luistelijoilla on siksi erilaiset mahdollisuudet osallistua niihin. Onko tälle tehtävissä mitään?

Harrastajista 80 prosenttia on pääkaupunkiseudun, Turun ja Tampereen ympäristöstä. Sieltä tulee siis eniten myös taitoluistelun toimijoita. Arvioijat päättävät itse, mihin testitapahtumiin voivat osallistua. Lähdemme siitä, että kaikilla alueilla pystyttäisiin järjestämään pari testiä keväällä ja pari syksyllä ja niihin osallistuvat urheilijat, joilla on realistiset mahdollisuudet päästä niistä läpi. Tavoite ei ole se, että testeihin lähdetään yrittämään yksittäistä osuutta kuin lottoriviä.

Satu Niittynen, yksi syy testien useisiin yrityksiin on se, että muuten hyvätasoisen luistelijan kuntoon voi testien aikaan vaikuttaa vamma tai murrosiän kasvupyrähdys. Eikö ole ymmärrettävää, että urheilija haluaa pysyä paremmalla sarjatasolla siitä huolimatta?

Jos urheilija on loukkaantunut, niin eihän hän sitten osallistuisi myöskään SM-sarjan kilpailuihin, eikä puolikuntoisenakaan ole kiva mennä SM-sarjaan kilpailemaan. Kansallisesta sarjasta pystyy aina nousemaan takaisin SM-tasolle.

Miksi testijärjestelmä vaatii nuorilta enemmän kuin ISU:n kilpasarjat?

Olemme hereillä maailman tasosta ja minkä tasoisia junioreita siellä on. Meidän mielestämme vaatimukset Suomessa eivät ole missään nimessä kohtuuttomia urheilijalle, joka tavoittelee menestystä SM-sarjassa, saati kansainvälisesti. Vaatimuksista huolimatta SM-sarjojen luistelijamäärät ovat kausittain kasvaneet.

Tuleeko kasvu siitä, että SM-senioreissa ja SM-junioreissa kilpailee nuorempia luistelijoita kuin ennen?

Ei tule, päinvastoin. Luistelijoita, jotka läpäisevät tasotestejä on ollut vuosittain määrällisesti enemmän.

Mitä mieltä olet siitä, että testijärjestelmä ajaisi luistelijoita lopettamaan tai altistaisi loukkaantumisille?

Ymmärrän ajatuksen siitä, että tämä voi ajaa lopettamaan luistelun SM-tasolla. Meillä on kuitenkin taitavia ja innokkaita luistelijoita joka sarjassa. Jatkamiseen on aina vaihtoehto. Voi olla kova pala, jos SM-polku jostain syystä tyssää, mutta voi olla urheilijalle valtavan vapauttavaakin olla kansallisella tasolla ja hyvässä ympäristössä itselle.

Varmasti on myös niitä tilanteita, että urheilija yliharjoittelee ja loukkaantuu, mutta on valmentajien ja tiimin tehtävä huomata se, oli syy harjoitella liikaa mikä tahansa.

Salliiko testijärjestelmä muun kuin suoraviivaisesti etenevän urheilijan polun?

Sallii. Lajissamme urheilijat tietävät yleensä jo kymmenen vuoden korvilla, mikä oma potentiaali on. Silloin pitää viimeistään tehdä päätös ensimmäisestä testiin osallistumisesta. Kaikista ei ole SM-sarjaan eikä tarvitse ollakaan. On ihan yhtä hienoa kisata kansallisessa tai aluesarjassa. Polkuja on erilaisia ja myös huipulle voi tulla eri kautta.

Mitä hyötyä 6–7-vuotiaiden lasten testaamisesta saadaan?

Ne on laadittu valmentajien toiveesta. He ovat kokeneet, että järjestelmän avulla on hyvä tapa opettaa ikätasoisesti sopivia asioita antamiemme raamien tuella. Samalla lapsi oppii, mikä systeemi on, jos siihen haluaa lähteä. Painotan kuitenkin, että näin nuoria lapsia ei tarvitse testata harrastuksen etenemisen näkökulmasta.

Ovatko perustestien vaatimukset liian yksityiskohtaisia sen osalta, mikä oikeasti on olennaista luistelutaidon kannalta?

Luistelijan on luisteltava oikein, jotta hän pystyy omaksumaan vielä vaikeampia asioita tulevaisuudessa ja siinä ihan ydintä on se, miten kädet tai vapaa jalka ovat. On äärimmäisen tärkeää, että asiat tehdään linjatulla tavalla, mutta jos perustestien arviointi ei ole yhdenmukaista, niin se on asia, johon meidän pitää tarttua.

Outi Wuorenheimo, miten vastaatte pyyntöön siitä, että liiton pitäisi arvostaa kansallisen sarjan luistelijoita enemmän?

Visiomme on, että koko Suomi luistelee ja parhaat maailman huipulla. Kaikki, jotka luistelevat, ovat meille arvokkaita. Myös kansallisten sarjojen kilpailuissa on käytössä korkein mahdollinen eli ISU-arviointi ja kilpailujen sekä toiminnan raamit ovat samat kuin SM-kilpailuissa. Kansallisen tason valmentajilla on mahdollisuus käydä samat liiton koulutukset läpi kuin SM-sarjojen valmentajilla. Meidän täytyy tuoda arvostusta paremmin esille vuorovaikutusta lisäämällä.

Luistelussa ei uskalleta puhua omalla nimellä, koska seuraukset pelottavat. Miksi on näin?

Historiallisesti urheilussa on vaiettu ikävistä asioista ja pelätty. Enää niin ei tarvitse tehdä. Pitää uskaltaa puhua asioista ja vielä ajantasaisesti, jotta niihin pystyttäisiin vaikuttamaan heti. Jos ei uskalla avata suutaan omalle valmentajalleen tai omalle seuratyöntekijälleen, niin soittakaa vaikka minulle tai minun esihenkilölleni. Lajin pitää olla turvallinen ja iloa tuottava kaikilla tasoilla.