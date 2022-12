Nyt puhuvat Kalle Rovanperän salaisuudesta ne, joilta ei yleensä kysytä – kartanlukija joutui seuraamaan ensi metrejä takapenkiltä

Kalle Rovanperä, 22, on kaikkien aikojen nuorin maailmanmestari rallissa – ja samalla ensimmäinen suomalaisykkönen sitten Marcus Grönholmin voiton 2002.

Kalle Rovanperän kyvyt ovat olleet tiedossa pitkään. Nyt hänen suuruuden salaisuuksista puhuvat ne asiantuntijat, joilta harvemmin kysytään.

Kalle Rovanperä, 22, päätti suomalaisten 20 vuoden pituiseksi venähtäneen kuivan kauden rallin MM-sarjassa kaasuttelemalla maailmanmestariksi kaukaa Uudessa-Seelannissa.

Rovanperästä on kohistu lajipiireissä jo vuosia, mutta nyt hänen suuruuden salaisuuksista kertovat Urheilulehdelle he, joilta harvemmin kysytään.

Jyväskyläläinen Teemu Hirvonen, 47, on työskennellyt rallin MM-sarjassa vuodesta 2006 lähtien. Hän aloitti aikoinaan serkkunsa, entisen huippukuljettajan Mikko Hirvosen fysiikkavalmentajana ja avustajana.

Nykyään Teemu Hirvonen toimii Toyotan MM-rallitallin kuljettajakoordinaattorina, joka vastaa kuljettajien juoksevista asioista kilpailujen aikana. Toimenkuvaan kuuluu käytännössä melkein mitä vaan maan ja taivaan väliltä – pääasia on kuljettajien hyvinvointi ja ajajien oleelliseen keskittymisen turvaaminen.

Hirvonen on urallaan nähnyt useita mestarikuljettajia ja heidän toimintaansa. Toyota-kuljettaja Kalle Rovanperän kohdalla hän on pannut merkille kovan henkisen kantin lisäksi hyvän huumorin.

– Hänellä on ollut muutama läheltä piti -tilanne pätkillä – tai ainakin on tullut pikkuisen eri ajolinjalla kuin oli ennakkoon ajatellut – niin hän nauraa siellä autossa, Hirvonen sanoo.

– En ole hirveästi tuollaista nähnyt, että kun meinaa lipsauttaa ulos tieltä kesken kovan kisan, niin sitten nauretaan vedet silmissä. Kyllähän se kertoo siitä, että huumoria löytyy ja Kalle nauttii siitä, mitä tekee. Ja tuo kertoo myös Kallen persoonasta, hän jatkaa.

Ja kun on huumoria, näkyy se tuloksissa positiivisesti.

– Minun mielestäni huipulla tekeminen ja menestyminen lähtevät pitkälti ilosta. Jos jurotetaan ja hauskuus on poissa, niin kaivattuja tuloksia ei tule, Hirvonen tuumaa.

Kokenut rallijermu Hirvonen kuvailee Rovanperää myös tietyllä tapaa ”vanhan kansan rallikuskiksi”.

– Hän on helppo ja hyvä työkaveri. Ei vaadi tähtiä ja kuuta taivaalta, vaan on järkiperäinen tyyppi, Teemu Hirvonen sanoo Kalle Rovanperästä.

– Hän ei takerru mihinkään lillukanvarsiin oikeastaan missään asioissa. Hän on hyvin järkiperäinen ja harkitsevainen ihminen, mutta osaa kuitenkin keskittyä oikeisiin asioihin.

– Ei ihan jokaista klikkiä ja naksua tarvitse autossakaan olla aivan täysin kohdallaan. Ajatus on, että paikataan loput niin sanotusti ajohanskalla, Hirvonen kertoo.

Hirvonen vertaa Rovanperää myös ranskalaiseen suurmestari Sébastien Loebiin.

– Kalle voi kesken tiukan kisapäivän ottaa nokoset auton takakontissa jossakin etähuollossa. Loeb oli samanlainen, kun olin hänen kanssaan samassa tallissa Citroënilla. Se kertoo mielestäni näistä miehistä aika paljon, ei hermoja niin sanotusti. Eivät osaa jännittää.

Hirvonen kehuu myös Rovanperän kypsyyttä tämän ikään nähden.

– Kalle on varautunut persoona lähtökohtaisesti, mutta kun hänet tuntee, niin voi sanoa, että siinä on hyvällä huumorilla varustettu nuorimies. Ja on älykäs ja kypsä. On fiksu kaveri kaiken kaikkiaan.

Rovanperä ja kuntovalmentaja Taavi Kuupponen, 35, ovat tehneet tiivistä yhteistyötä siitä lähtien, kun Rovanperä oli 17-vuotias.

Kuupposen mielestä yksi iso vaikuttava tekijä Rovanperän maailmanmestaruuden nappaamisessa juuri tänä vuonna olivat hybridiautot. Hybridit tulivat MM-sarjaan tänä vuonna.

Rovanperän kuntovalmentaja Taavi Kuupponen pääsi seuraamaan mestaruusvuotta läheltä.

Rovanperä tunnetaan siitä, että hän oppii uusia asioita nopeasti – etenkin kun kyse on moottoriurheilusta. Uuden sukupolven Rally1-hybridiautojen takia Rovanperä pääsi niin sanotusti samalle viivalle kokeneempien kuljettajien kanssa, koska näilläkään ei ollut aiempia kokemuksia hybridiajokeista, eikä siinä mielessä etua suomalaisnuorukaiseen nähden.

– Kaikki joutuivat opettelemaan uuden auton niksit. Ja Kalle oppi sen tosi nopeasti, Kuupponen tuumaa.

Aivan alkukaudesta Monte Carlon rallissa auto ei ollut ajettavuudeltaan Rovanperälle mieleinen, mutta hän sai tilanteen korjattua nopeasti.

Hän löysi ripeästi vahvan luoton Toyotan hybridiajokkiin ja tulokset olivat sen mukaisia. Se oli kovan luokan ammattilaisen työtä, että autosta saatiin säädettyä ja muokattua mieleinen alun tuskailun jälkeen.

– Ruotsin MM-rallista lähtien ja siitä eteenpäin Kalle oli sinut auton kanssa ja meno oli tosi vahvaa.

Taavi Kuupponen sanoo, ettei maailmanmestaruus ole muuttanut Kalle Rovanperää käytännössä lainkaan.

Kuupponen palaa tässä yhteydessä myös Rovanperän kahteen ensimmäiseen kauteen MM-sarjan pääluokassa. Kausia 2020–2021 varjosti koronatilanne ja näistä sesongeista tuli väkisinkin repaleisia. Se ei voinut olla vaikuttamatta nuoren miehen kehitykseen ja rallissa äärimmäisen tärkeän kokemuksen karttumiseen.

– Tämä vuosihan oli Kallelle ensimmäinen kokonainen kausi pääluokassa. Että hän pääsi kunnolla keskittymään siihen, mitä tekee.

– Toki kilometrejä karttui aiempinakin vuosina, mutta eihän se sillä tavalla mene, että hypätään vaan ensimmäisenä vuonna WRC-autoon ja ajetaan heti mestaruudesta.

Myös Teemu Hirvonen korostaa Rovanperän nopeaa kykyä omaksua uutta.

– Ei Kallelle tarvitse asioista kahta kertaa sanoa. Hän pystyy sopeutumaan eri tilanteisiin nopeasti, eikä myöskään murehdi menneitä.

Risto Pietiläinen toimi Rovanperän kakkoskuljettajana tämän teinivuosina. Rovanperä hämmästytti Pietiläisen monesti jo lapsena. Myös hän korostaa Rovanperän oppimiskykyä.

Kalle Rovanperä voittajana Mikkelin SM-rallissa 16-vuotiaana Risto Pietiläisen kanssa 2017.

– Kun autoon tulee jotain uutta ja ne muuttuvat, niin Kalle hoksaa heti. Osaa heti sopeuttaa oman toimintansa siihen. Kun meilläkin autot vaihtuivat tehokkaampiin ja erityyppisiin, niin se oli saman tien lapasessa. Oli sitten mikä auto tahansa.

Pietiläinen, 59, on kokenut rallimies ja kilpaillut MM-sarjassakin vuosia, mutta pitää Kalle Rovanperää ainutlaatuisena tapauksena.

Entinen rallikuljettaja Harri Rovanperä pyysi luottomiestään Pietiläistä poikansa kartturiksi, kun Kalle oli 12-vuotias.

– Kysehän oli lapsesta, ja silloin tuli mieleen, että ymmärtääköhän tuo nyt ihan kaiken, mitä hänelle sanotaan. Mutta hyvinhän tuo ymmärsi, Pietiläinen kertoo.

Ensimmäisen kerran Pietiläinen oli istunut poika-Rovanperän kyydissä Lievestuoreen ajoharjoitteluradalla jo silloin, kun Kalle oli 10-vuotias.

– Se oli miehekästä ja varmaa menoa heti ensimetreistä asti. Ei tarvinnut kartturin pelätä, Pietiläinen raportoi.

Pietiläisen mukaan poika-Rovanperän nuotit syntyivät aluksi niin, että isä teki nuotin, jota Kalle sitten kommentoi ja tarvittaessa korjasi. Kartturi istui nuotitusvaiheessa auton takapenkillä. Melko nopeasti Kalle hioi nuottiskaalaansa omien mieltymyksiensä mukaiseksi.

– Menimme ulkomaille ajamaan, kun Kalle oli 13-vuotias. Siis todella nuori. Mutta tuntui siltä, että hän olisi tehnyt sitä jo vuosia. Hän oli jo lapsena sillä tavalla kypsä, että ne eteen laitetut haasteet eivät tuntuneet lainkaan ylivoimaisilta, Pietiläinen kertoo.

– Tekeminen oli määrätietoista. Jotenkin minusta tuntui jo silloin, että Kalle oli päättänyt tulla maailmanmestariksi, Pietiläinen toteaa.

Kalle Rovanperä aloitti kilpaa ajamisen jo nuorena. Kuva tammikuulta 2016.

Rovanperän kilpailullinen näytös alkoi toden teolla vuonna 2015. Hän suuntasi ensin Latviaan, sillä kotimaan ralleissa kilpaileminen ei varhaisteininä ollut mahdollista. Kalle voitti Latvian mestaruuden ensin kaksivetoisissa vuonna 2015 ja sen jälkeen nelivetoautolla 2016.

– Aivan aluksi Kalle tuumi, että ollaankohan me vain muiden jaloissa. Ei oltu, Pietiläinen hymähtää.

Tässä vaiheessa näytöt olivat niin vahvat, että Kallelle päätettiin myöntää erivapaus ajaa SM-ralleja R5-luokan ajokilla.

Debyytti SM-tasolla oli mykistävä. Rovanperä porhalsi Mikkelissä 16-vuotiaana voittoon kypsällä ja vauhdikkaalla ajolla rengasrikosta piittaamatta.

– Viimeistään silloin oli ainakin minulle täysin selvää, että tämä nuori menee vielä pitkälle, Pietiläinen huokaa.

Kalle Rovanperän tarinaan kuuluu se, että hän on toisen polven rallikuljettajana kasvanut lajiin jo aivan taaperosta asti. Kuvassa Harri ja Kalle Rovanperä Suomen MM-rallin tunnelmissa 2003.

Maailmanmestaruutta Pietiläinen osasi odottaa Kallelta jo tänä vuonna.

– Se oli vaan jo niin varmalla pohjalla koko touhu. Ja tämä vuosi oli hyvä esimerkki Kallen nopeasta oppimiskyvystä.

Taavi Kuupponen – niin kuin moni muukin – nostaa Rovanperän yhteydessä toistuvasti esiin nuorenmiehen kovan henkisen kantin ja jalat maassa -asenteen.

Erittäin hyvin Rovanperän tuntemaan oppinut Kuupponen sanoo, ettei maailmanmestaruus ole muuttanut Kallea käytännössä lainkaan.

– Kalle on ihan sama mies kuin aiemminkin. Eikä varmasti tule ihmisenä muuttumaan, vaikka tulisi useampiakin mestaruuksia. Arjessa ei näy, että hänellä on mestaruus vyöllä.

– Onhan sellaisiakin ihmisiä, että jos vaikkapa saadaan töissä lisää natsoja, ylennys, niin sitten ruvetaan käyttäytymään aivan idioottimaisesti. Sitten on taas niitä ihmisiä, jotka ovat hyvinkin jalat maassa, vaikka meriittejä löytyy. Kalle on ihmistyyppinä sellainen.

Kuupponen vertaa Rovanperää Toyotalla niin ikään työskentelevään kahdeksankertaiseen maailmanmestariin Sébastien Ogieriin.

– Ogier on hyvin ystävällinen, ottaa ihmiset huomioon. Ei hänestäkään näe ulkoapäin, että hän on kahdeksankertainen maailmanmestari. Minusta Kallessa ja Ogierissa on samaa. Ei nouse menestys päähän.

Kalle Rovanperä ja Jonne Halttunen juhlatunnelmissa Uuden-Seelannin rallin jälkeen lokakuun alussa.

Rovanperä ja kakkoskuljettaja Jonne Halttunen ovat omalla työllään ja lahjakkuudellaan menetyksensä ansainneet, mutta moottoriurheilussa koko tallin panosta menestyksessä ei voi väheksyä. Menestys jää haaveeksi ilman tarvittavia resursseja tai jos yhteistyö tiimin sisällä sakkaa.

Toyotan tekemisen meininkiä ja ilmapiiriä on kehuttu kautta linjan. Vaikuttaa myös siltä, että Rovanperän menestyksen eteen on mukava paiskia hommia.

– Homma sujuu hänen kanssaan. Hän on helppo ja hyvä työkaveri. Ei vaadi tähtiä ja kuuta taivaalta, vaan on järkiperäinen tyyppi, Teemu Hirvonen sanoo.

” Lahjakkuus on suurin juttu. Sitten on määrätietoisuus, halu huipulle.

Oleellisesti Kalle Rovanperän tarinaan kuuluu se, että hän on toisen polven rallikuljettajana kasvanut lajiin jo aivan taaperosta asti. Liikkuvien laitteiden kanssa touhuaminen on ollut hänelle luontevaa pikkupojasta lähtien. Niitä on aina ollut myös tarjolla.

Totta kai kyse on myös resursseista ja mahdollisuuksista, joita lapselle ja nuorelle voi tarjota. Ihan kaikkien tallissa ei ole ralliautoa, jolla 8-vuotias voisi ajaa sataaviittäkymppiä ajoharjoitteluradalla.

Ihan kaikkien perheessä isä ei voi myöskään istua vieressä ja antaa vuosien kokemuksella vinkkejä ralliteiden nuotituksesta.

Mutta Rovanperän perheessä ralli on elämäntapa. Siellä on pukattu F-ryhmän Toyota Starlet trailerille ja lähdetty viettämään viikonloppua ajoharjoitteluradalle siinä kun jossain muussa perheessä on tungettu pelikassit farmariauton takaluukkuun ja suunnattu kohti jäähallia.

Rovanperän perheessä ralli on elämäntapa.

Kallen kanssa jo tämän lapsuudesta asti työskennellyt Pietiläinen näkee kolme isoa asiaa suomalaistähden menestyksessä.

– Lahjakkuus on suurin juttu. Sitten on määrätietoisuus, halu huipulle. Toki tärkeää on myös se, että tausta-asiat ovat olleet kunnossa.

Lahjakkuutta on ylipäätään todella vaikea määrittää. Se on silti kiehtova asia – myös Rovanperän tarinassa.

– Jollain voi olla mahdollisuus harjoitella enemmän kuin toisella. Ja joku voi päästä pelkällä kovalla treenaamisella pitkällekin, mutta jos ei ole lahjakkuutta, niin kyllä se terävimpään kärkeen pääseminen jää haaveeksi. Ilman lahjakkuutta ei vain voiteta maailmanmestaruutta, Pietiläinen sanoo.

Rovanperän tulevaisuus vaikuttaa erittäin valoisalta.

– Toivottavasti Kalle malttaisi ainakin muutaman maailmanmestaruuden ottaa lisää, Pietiläinen toteaa.