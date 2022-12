Ferrarin uusi F1-pomo ei ole unohtanut yhteenottojaan Keke Rosbergin kanssa – näin Frederic Vasseur nousi huipulle

Frederic Vasseur voitti kaiken mahdollisen pienemmissä formulaluokissa. Nyt hän saa elämänsä tilaisuuden napata voittoja Ferrarilla, koska edellisessä pestissä Alfa Romeolla ei ollut mahdollista nousta ykköseksi.

Frederic Vasseur on Ferrarin uusi tallipäällikkö.

Tämä juttu on julkaistu alun perin Urheilulehdessä 8/2022 ennen viime F1-kauden alkua.

Toto Wolffin ja Christian Hornerin tietävät kaikki. Ferrarin Mattia Binottolla ei ole Mercedeksen tai Red Bullin tallipomojen karismaa, mutta kaikilla F1-sarjan seuraajilla on hänestäkin varmasti jonkinlainen mielikuva. Kuten myös yhdysvaltalaisesta Zak Brownista, McLarenin toimitusjohtajasta, tai Gunther Steineristä, Haasin kiroilevasta Netflix-sankarista.

F1-tallipomot ovat lähes poikkeuksetta hyvinkin persoonallisia hahmoja.

Mutta kuka on Frederic Vasseur, joka on viiden vuoden ajan luotsannut Alfa Romeon F1-tallia? Kimi Räikkösen ja Valtteri Bottaksen pomona toiminut ranskalainen on lajin seuraajille varmasti tuttu nimi, mutta kuinka hyvin suuri yleisö tuntee hänet?

Vasseur avaa nyt historiaansa Urheilulehden haastattelussa.

Videoyhteyden välityksellä toimistostaan Sveitsin Hinwilistä puhuva Vasseur esiintyy tuttuun tyyliinsä: puhe katkeaa tasaisin väliajoin lämpimään nauruun. Ote on samanaikaisesti tiukka mutta rento.

Vasseurin perheellä ei ole taustaa autourheilusta, mutta intohimo syttyi isän moottoriurheilussa toimineen ystävän kautta.

– Aloitin kartingharrastuksen 10-vuotiaana. Nykyään lajin voi aloittaa kuusivuotiaana, mutta silloin alaikäraja oli kymmenen.

Vasseur kertoo ajaneensa kuusi tai seitsemän vuotta. Oliko hän hyvä?

– Riippuu mitä pitää hyvänä! Tajusin aika aikaisessa vaiheessa, ettei minusta tule maailmanmestaria.

Hän kertoo ajaneensa 17-vuotiaana ison kolarin.

– Äiti käski minun lopettaa koko hulluuden ja passitti minut takaisin koulun penkille.

Vasseur kouluttautui insinööriksi.

– Pääsin takaisin intohimoni pariin, kun 1990-luvun alussa perustin oman tiimini. Opiskelin silloin yhä, ja ensimmäiset kuskini olivat vanhoja tallitovereitani kartingista. Kun nyt katson taaksepäin, isoin muutos niistä ajoista tähän päivään on se, että silloin kuskit olivat vanhoja ystäviäni ja nyt he voisivat olla lapsiani, Vasseur sanoo ja nauraa taas makeasti.

Vasseurin ASM-talli menestyi pikkuformulaluokissa. Tallista muovautui 2000-luvun puolivälissä ART Grand Prix, kun hänen yhtiökumppanikseen tuli kuskimanageri Nicolas Todt – F1-vaikuttaja Jean Todtin poika.

ART on yksi Euroopan menestyneimpiä formulatalleja.

– Olisi helppo heittää, että kova työ ja oikeat valinnat toivat tuloksia, mutta matkan varrella oltiin monesti äärirajoilla ja homma olisi voinut kääntyä kumpaan suuntaan tahansa, Vasseur pohtii kysymystä siitä, mihin tallin menestys perustuu.

– Ensimmäinen avainhetki tallin historiassa oli se, kun saimme Renault'n F3-moottorin kehityksen käsiimme ja pääsimme yhteistyöhön autonvalmistajan kanssa. Ensimmäinen iso sponsorisopimus 1996 tai 1997 muutti sitten kaiken, kun saimme mukaan belgialaisen öljy-yhtiön PetroFiman. Voitimmekin sitten Ranskan F3-mestaruuden 1998.

ASM voitti kansainvälisiä kisoja ja tuli tunnetuksi myös Ranskan ulkopuolella. Vasseur luettelee tallin isoja voittoja ja mainitsee erikseen huippuvuoden 2003, jolloin ASM aloitti yhteistyön Mercedeksen kanssa. Toto Wolffiin, myöhemmin Mersun F1-tallin johtoon nousseeseen itävaltalaiseen, Vasseur tutustui 2002.

Vuonna 2005 ART lähti mukaan uuteen GP2-sarjaan (nyk. F2) ja voitti kaksi mestaruutta putkeen: ensin Lewis Hamiltonin ja sitten Nico Rosbergin kanssa. Tallin myöhemmät GP2-mestarit ovat Nico Hulkenberg vuonna 2009 ja Stoffel Vandoorne 2015 sekä F2-nimellä George Russell 2018 ja Nyck de Vries 2019.

ART:llä glooriaan ovat ajaneet myös muun muassa GP3-sarjan mestarikuskit Esteban Gutierrez, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Charles Leclerc ja Russell.

Lista on huima – ja onpa tallin autolla kisannut myös Sebastian Vettel silloisessa F3-eurosarjassa ennen F1-uraansa.

– En halua puhua kenestäkään erikseen, mutta kaikki todelliset huippukuskit olivat jo nuorena hyvin ammattimaisia ja vaativia. He toivat koko yritykseen puhtia. Olimme kaukana siinä tasosta, jolla tiimit operoivat nykyään. He olivat valtavan vaativia ja auttoivat meitä kehittymään tiiminä, Vasseur sanoo.

Ranskalainen muistelee mielellään ”vanhoja hyviä aikoja”, joista – ihmiselle tyypilliseen tapaan – muistaa jälkikäteen lähinnä positiivisen.

Vaikeitakin hetkiä oli. Eikä vähiten silloin, kun vuoden 2005 mestarikuljettajan isällä oli asiaa.

– Muistan, että kun joku asia ei mennyt putkeen Nicon uralla, Keke Rosberg oli hakkaamassa toimiston ovea ja kyselemässä, että mitä v***ua, Vasseur sanoo ja repeää pitkään nauruun.

Vasseur on ollut auttamassa useita kuljettajia kohti formula ykkösiä. Hän kertoo, ettei uhrannut uransa alkuvuosina ajatuksia sille, että päätyisi itse joskus F1-tallin päälliköksi.

– Rehellisesti sanottuna en todellakaan. Kun aikoinaan perustin tallini, minulla ei ollut minkäänlaisia taloudellisia resursseja huipulle. Kun saimme Renault'n kanssa moottoridiilin, marssin suoraan pankkiin ottaakseni lainaa. Jo F3 oli valtava haaste, Vasseur muistelee.

Kun F3:ssa tuli menestystä, hänen unelmanaan oli silloinen F3000 eli F1-sarjaa pykälää alempi taso, josta jalostui ensin GP2 ja sitten nimenvaihdoksen myötä nykyinen F2.

– 2000-luvun alkupuolella nautin niin paljon hommista junioriluokissa, etten halunnut tehdä mitään muuta, vaikka olinkin joitakin kertoja mukana formula ykkösissä, esimerkiksi Lewisin ensimmäisissä testeissä.

– Meillä oli niin hyviä kuskeja ja saavutimme nautinnokseni sen verran paljon voittoja, etten miettinyt vielä siinä vaiheessa formula ykkösiä.

Vähitellen ääni kellossa muuttui: Vasseur alkoi ajatella, että jos oikeanlainen mahdollisuus avautuisi, hän voisi kokeilla rahkeitaan lajin kuninkuusluokassa.

Ensimmäinen tilaisuus aukesi 2016, mutta hän oli Renault'n leivissä vain noin vuoden ennen kuin erosi. Syynä olivat erimielisyydet toimitusjohtaja Cyril Abiteboulin kanssa. Sittemmin Abiteboulkin on lähtenyt Renault'lta, joka tunnetaan nykyään Alpinena ja jonka johdossa tuntuu myllertävän aina vain.

Kesällä 2017 Vasseurista tuli Sauberin eli markkinointisyistä nyt Alfa Romeona tunnetun tallin toimitusjohtaja ja tallipäällikkö.

– Enemmän ihmisiä ympärillä, enemmän politiikkaa ja enemmän kaikkea muuta. Loppupeleissä työ on kuitenkin samanlaista. En näe suurta eroa, vaikka joku voisikin sanoa tämän olevan aivan eri planeetalta. Kyse on kuitenkin monella tapaa samoista asioista: tarvitaan hyvät kuskit, hyvät teknikot ja hyvä yhteishenki. Lisäksi pitää saada budjetti kasaan, Vasseur vertaa nykytyötään pikkuformuloihin.

Vaikka F1-sarja on ottanut käyttöön budjettikaton, se on selvää, ettei Vasseurin joukoilla ole mahdollisuutta voittaa maailmanmestaruutta.

Ero entisaikoihin on valtava, sillä ART:n kanssa hän tottui voittamaan.

– Tiedän nauttivani paljon enemmän aika-ajojen kolmanteen osioon pääsystä kuin Toto paalupaikasta Mercedeksellä. Haluan kaventaa eroa kärkeen keskittymällä puhtaasti suorituskykyymme. Kun onnistumme siinä, nautin enemmän kuin Horner ja Toto konsanaan voitoista, Vasseur linjaa.

– Tavoitteemme ovat erilaisia. En ole enää tänä päivänä podiumilla samppanjasuihkujen kohteena, mutta ei minun tarvitsekaan.

Onko F1-tallipäällikkö töissä 24 tuntia vuorokaudessa?

Ei välttämättä, sanoo Vasseur. Silti työlle pitää omistautua ympäri vuorokauden ja vuoden. Vaikeinta on ottaa etäisyyttä töistä, vaikka olisi lomalla. Puhelin on aina mukana.

– Se on tämän työn vaikein puoli, päästä ja päästää irti töistä. Jos siihen ei pysty, jossain vaiheessa ei enää kykene toimimaan parhaansa mukaan.

– Yritän siksi kotona keskittyä perheeseeni ja lapsiini, mutta pitää myöntää, että aina siinä ei onnistu. Siksi rakastan vuoristossa oleilua ja laskettelua. Se on helpoin tapa pitää kännykkä pois häiritsemästä.

Työt kulkevat aina mukana. Alfa Romeo solmi täksi kaudeksi lukuisia uusia kumppanuuksia – kiitos muun muassa uuden kuljettajan Guanyu Zhoun, joka avaa yrityksille mahdollisuuksia Kiinan markkinoilla.

– Esimerkiksi jouluaattona olin kello 20.30 solmimassa sponsorisopimusta. En voi kuitenkaan valittaa.

Alfa Romeo aloitti valmistautumisen alkavaan F1-kauteen jo loppuvuodesta 2020. Viime kauden autoa ei kehitetty lainkaan.

– Tämä on pitkän tähtäimen projekti. Valtteri ja uudet säännöt antavat meille mahdollisuuksia. Tässä voi olla hyvän menestystarinan ainekset, Vasseur sanoo ja paaluttaa perään, että nauttiakseen työstään jatkossakin tulosten on nyt parannuttava.

– Rakastan kilvanajoa ja tulen aina rakastamaan sitä. Kisaviikonloput ovat rankkoja, mutta varikkomuurilla olen elementissäni.

Joulukuun 13. päivänä 2022 Ferrari tiedotti Vasseurin siirtyvän italialaistallin tallipäälliköksi.