Esapekka Lapin hommat keikkakuskina loppuivat kertarysäyksellä. Pesti Hyundaille on hänelle upea mahdollisuus, johon on tartuttava kaksin käsin.

Kokoaikainen työpaikka ja mahdollisuus tavoitella maailmanmestaruutta avaimet käteen -periaatteella. Pelkistäen tästä oli kyse, kun Esapekka Lappi, 31, ja hänen kakkoskuljettajansa Janne Ferm, 42, loikkasivat Toyotalta Hyundaille rallin MM-sarjassa.

Lappi viihtyi Toyotalla, mutta jättimäisen japanilaisvalmistajan rallioperaatiossa hän oli lopulta vain keikkakuski. Hän pääsi ajamaan vain ne kilpailut, joita Sébastien Ogier ei halunnut ajaa. Kärjistäen sanottuna Lappi keräsi muruset, jotka ranskalainen suurmestari tallin lattialle jätti.

– Koko kauden setti houkutti paljon. Kun ei ikinä tiedä, että olisiko tällaista mahdollisuutta tullut enää koskaan. Nyt se tuli kuin tarjottimella tuohon, niin se oli vaan otettava. Totta kai Hyundain nouseva käyrä viime kauden jälkimmäisellä puoliskolla vaikutti myös päätökseeni. Vakuutuin siitä, että tiimissä on oikea suunta, Lappi sanoo Urheilulehdelle.

Urheilulehti Lisää laatujournalismia TÄMÄ ARTIKKELI on julkaistu ensi kertaa Urheilulehdessä 3/2023. Pintaa syvemmälle mennään Urheilulehdessä joka viikko. Tilausohjeet ovat täällä.

Lapille avautui vakituinen ajopaikka Hyundailla, kun virolaistähti Ott Tänak, 35, ja korealaisvalmistaja purkivat sopimuksensa ennenaikaisesti. Tänakin ratkaisu kuumensi MM-sarjan kuljettajamarkkinat ja sysäsi Lapin tuolileikin avainhahmoksi.

Vielä alkusyksystä Lappi oli sitä mieltä, että hän haluaa jatkaa uraansa Toyotalla. Hän korosti viihtyvänsä erittäin hyvin Toyotalla ja kehui tallin ilmapiiriä. Hän ei vielä tuolloin pitänyt siirtymistä Hyundaille itsensä kannalta järkevänä liikkeenä, mutta Tänakin lähtö ja kokoaikaisen pestin avautuminen muutti mielen.

Lappia manageroi yhä norjalaistaustainen Even Management, joka neuvottelee hänen sopimuksensa ja toimii hänen linkkinä MM-sarjan talleihin.

– Sieltä tulee mielipiteitä ja näkemyksiä, mutta loppupeleissä minä teen lopullisen päätöksen, Lappi mainitsee.

Esapekka Lappi on MM-kauden seuratuimpia kuskeja.

Hyundain tarjous kaikkien MM-rallien ajamisesta tuntui lopulta kaikin puolin vastustamattomalta. Ogier jatkaa Toyotalla edelleen valikoitujen MM-rallien ajamista ja japanilaismerkillä Lapille tarjolla olisi ollut yhä vain yksittäisiä MM-osakilpailuja.

– En nyt sanoisi, että se kävi Toyotalla raskaaksi, mutta sellainen tietynlainen epätietoisuus siinä oli, kun kisoja ei oltu sovittu tarkasti ennakolta. Ei tiedä, mihin valmistautua ja muun elämän suunnittelu on haastavaa. Sanotaan näin, että muuttujia oli aika paljon, Lappi tuumaa tuurausmiehen roolistaan.

Hyundai-pestinsä ansiosta Lappi on nyt kiertänyt kaikki modernin ajan MM-rallitallit. Hän on ajanut Toyotalla kahdessa eri jaksossa, kilpaillut M-Sport-tallin Fordeilla ja kaasutellut MM-sarjasta sittemmin vetäytyneen Citroënin WRC-ajokilla.

– Tämä on ollut näköjään minun tyylini. Vaihdella erivärisiä ajohaalareita päälle. Varmaan jonkin sortin ennätys tämäkin, että käy joka tiimin läpi, Lappi hymähtää.

– Olisihan se nytkin lähtökohtaisesti helpompi lähteä viemään kautta läpi samassa tutussa tallissa, jossa toimintatavat ja auto ovat tuttuja. Mutta toisaalta uudet haasteet ovat aina kiehtoneet ja kiinnostaneet minua. Ja palaan vielä siihen, että tosi vaikea on tarjous täyden kauden ajamisesta tyrmätä, kun menestyksennälkääkin vielä on, Lappi toteaa.

Lapin ja Janne Fermin huippuhetkiä. Tommi Mäkisen kanssa juhlimassa Suomen MM-rallin voittoa 2017.

Hyundai korosti kuljettajapäätöksessään kokemuksen merkitystä. Tämän rekrytointikriteerin ajajapari Lappi–Ferm täyttääkin mainiosti.

Hyundain kannalta on erittäin tärkeää, että kaksikko on ajanut ja kilpaillut myös uuden sukupolven Rally1-hybridiajokilla. Tätä kokemusta kun ei ole esimerkiksi Rally2-autolla WRC2-luokassa viime kaudella ajaneilla kuljettajilla.

– Tallille oli tärkeää saada minut ja M-Sportilta Craig Breen riveihinsä, jotta he saavat molemmista kilpailevista talleista tietoa Hyundaille käyttöön. Hyundaille on tärkeää ymmärtää, että mitä muut tallit tekevät hybridijärjestelmän kanssa ja muutenkin. Että mitä vahvuuksia on muiden autoissa. Sitä kautta pystytään viemään Hyundain autoa eteenpäin. Sikäli heille oli tärkeää niin sanotusti kaapata pari kuskia toisista tiimeistä, Lappi kertoo.

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala, 37, sanoo, että Lapin loikka Hyundaille tuli hänelle yllätyksenä.

– Silloin kun ilmoitus Tänakin ja Hyundain sopimuksen purusta tuli, niin ei minulla heti suoranaisesta ajatusta ollut siitä, että Esapekka menisi (Hyundaille), koska me olimme aloittaneet keskustelut hänen kanssaan (kaudesta 2023). Se tuli kyllä vähän puun takaa, se Hyundain tarjous siihen kohtaan. Että se pääsi vähän yllättämään, Latvala tuumi.

– Hyundai pystyi tarjoamaan täyden kauden ja me emme pystyneet tarjoamaan kuin puoli kautta. Ei meillä ollut tavallaan vahvuuksia kilpailla hänestä, Latvala jatkoi kaveristaan.

Latvala myöntää, että Lappi vie mukanaan tietoa Toyotalta kilpailijatalli Hyundaille.

– Onhan se aina, kun kuljettaja siirtyy toiseen talliin – olen itsekin siirtynyt aikoinaan tallista toiseen – niin kyllähän siinä aika paljon sitä dataa vaan mukana menee. Sille ei voi mitään. Se on vain tietynlainen tappio, joka on kärsittävä.

M-Sportin riveihin siirtynyt Ott Tänak teki Lapille tilaa Hyundailla. Kuva Sardiniasta 2022.

Lapin lahjakkuus on ollut pitkään tiedossa. Hänen uransa ammattilaisena on kunnioitettava, mutta toistaiseksi tilillä on vain yksi MM-osakilpailuvoitto. Se tuli Toyotan ratissa Suomen MM-rallista vuonna 2017.

Toyotan rallitallin silloinen tallipomo Tommi Mäkinen sanoi Lapin Jyväskylän-voiton jälkeen olevansa täysin varma, että Lappi nappailee lisää ykköstiloja, kun pää saatiin auki. Näitä voittoja odotellaan edelleen.

– Olisihan se hienoa saada toinenkin voitto, lisää voittoja. Niitä on nyt tässä jo jonkin aikaa metsästetty. Ensi kaudella on 13 uutta mahdollisuutta, Lappi sanoo viitaten kauden 2023 MM-kalenteriin.

Viime kaudella Lappi sai ajaa Toyotan tallin ajokilla yhteensä seitsemän MM-osakilpailua. Hän porhalsi kolmesti kolmannelle sijalle ja kaasutteli yhteensä 14 erikoiskokeen pohja-aikaa.

Voittaminenkaan ei ollut toki kiellettyä, mutta Lapin rooli Toyotalla oli kuitenkin varmistava tallin vakiokasvojen Kalle Rovanperän, 22, ja brittikuljettaja Elfyn Evansin, 34, varjossa.

Nyt lähtökohdat uuteen kauteen Hyundailla ovat täysin erilaiset.

Lapin tallitoverina Hyundailla on 34-vuotias belgialaistähti Thierry Neuville, joka ajaa myös kauden kaikki MM-rallit. Neuvillen aseman eteläkorealaisvalmistajan leivissä voi nähdä erittäin vahvana, sillä hän on edustanut Hyundaita jo vuodesta 2014 lähtien. MM-osakilpailuvoittoja hän on urallaan ottanut 17 kappaletta.

Neuvillen lisäksi suomalaisen tallikavereina kaasuttelevat espanjalaiskonkari Daniel Sordo, 39, sekä 32-vuotias irlantilainen Craig Breen. Sordo ja Breen vuorottelevat MM-osakilpailuissa.

– Äkkiseltään ajateltuna Neuville on niin sanotusti ykköskuski ja me Jannen kanssa tulemme sitten siinä seuraavana ennen näitä valikoituja ralleja ajavia kuskeja. Tämä on ihan normaalia, koska Neuville on ilman muuta ollut aiemmin kovempi kuin minä. Toki kampoihin laitetaan ja uskon pystyväni taistelemaan ainakin joissain ralleissa ihan hienosti.

– Emme ole tosin mistään tallin nokkimisjärjestyksestä puhuneet, ja käsittääkseni meille annetaan Thierryn kanssa ihan samat vehkeet. Katsotaan, että miten asetelmat lähtevät kauden aikana muotoutumaan, Lappi pohdiskelee.

Esapekka Lappi Zagrebissa 2022.

Lappi on tätä kirjoittaessa jo ehtinyt saamaan ensipuraisun ja vähän enemmänkin Hyundain Rally1-ajokista. Silti kokemus erilaisista ajo-olosuhteista Hyundailla on vielä vähäistä.

– Autossa ei ollut mielestäni mitään ihmeellistä. Aika samantyyppinen se on kuin olen tottunut aiemmin, ei ollut mitään sillä tavalla mitään tosi outoa tai erilaista, hän kertoo.

– Joitain pikkujuttuja tuli mieleen auton kehittämiseen itselle ja ylipäätään. Mutta täytyy toki ajaa enemmän erilaisilla alustoilla, jotta saa paremman käsityksen autosta ja osaa sanoa tarkemmin mahdollisia muutoksen kohteita, Lappi jatkaa.

Voidaan hyvällä syyllä sanoa, että Hyundain Rally1-autossa on osaavissa käsissä selvästi potentiaalia. Siitä kertovat Tänakin ja Thierry Neuvillen porhaltamat osakilpailuvoitot viime kaudella.

– Minusta Hyundai otti Toyotaa selvästi kiinni viime kauden jälkimmäisellä puoliskolla. Joissain kilpailuissa Hyundai oli suorituskyvyltään jo aika selkeästikin Toyotaa edellä.

– Kuljettajilta tuli viime kaudella negatiivistakin kommenttia autosta erikoiskokeiden jälkeen, mutta on siinä vauhdin puolesta selvästi potentiaalia, Lappi sanoo.

Niin tai näin, Hyundain MM-rallitalli on ollut eräänlaisessa käymistilassa jo hyvän aikaa. Suurimpana ongelmana Hyundailla on nähty johtajuuden puute, josta myös Tänak kernaasti viime kaudella vihjaili.

Tältä näyttää Esapekka Lapin kauden 2023 menopeli.

Talli oli käytännössä koko viime kauden ilman varsinaista tallipäällikköä. Ennen kauden 2022 alkua Hyundain rallitallin pitkäaikainen johtaja Andrea Adamo lähti yllättäen pomon paikalta henkilökohtaisiin syihin vedoten.

Ranskalainen Julien Moncet oli sittemmin tiimin nokkamiehenä, mutta varsinaista korvaajaa entiselle tallipomolle Adamolle ei nimetty koko kaudella.

– Moncet on ihmisenä mukava ja hyvä insinööri, mutta tallipomona ihan tossu, toteaa Urheilulehden haastattelema asiantuntija.

Mediatietojen mukaan Hyundain ralli- ja rata-autoilun touring car -projektien johtoon nimettäisiin Cyril Abiteboul. Tätä kirjoittaessa mitään vahvistusta nimityksestä ei ollut.

Ranskalainen Abiteboul, 45, tunnetaan muun muassa Renault’n F1-tallin entisenä päällikkönä. Hänen mahdollisen pestinsä on jopa veikkailtu liittyvän Hyundain mahdolliseen intoon mennä F1-sarjaan.

Abiteboul ei ole tiettävästi työskennellyt rallin parissa aiemmin. Nähtäväksi jää, olisiko hän vastaus Hyundain rallitiimissä koettuihin ongelmiin.

F1-piireistä tunnettu Cyril Abiteboul (vas.) on Hyundain uusi tallipäällikkö.

Joka tapauksessa Hyundai on jättimäinen autonvalmistaja, ja ulkopuolisin silmin tarkasteluna se tuskin jättäisi miljoonia maksavaa rallioperaatiotaan täysin hunningolle – ellei sitten kokonaiskuvassa siinnä suunnitelma luopua lajissa kilpailemisesta kokonaan.

– Minulle ei ole vielä selvää tällä vähäisellä kokemuksella, että mitä tallista puuttui vai puuttuiko yhtään mitään. Kun en ole toimintaa kisatilanteissa ja kilpailuiden jälkeisissä palavereissa Hyundailla vielä kokenut, Lappi ruotii.

– Katsotaan, mihin suuntaan hommat tiimissä nyt etenevät. Ja jo Monte Carlon MM-rallissa olemme varmaankin viisaampia näiden asioiden suhteen, hän jatkaa.

Lappi ja Ferm tunnetaan huumorintajuisena ja hyvähenkisenä kuljettajaparina. Lappi uskoo, että he pystyvät omalla tekemisellään ja olemuksellaan kehittämään Hyundain ilmapiiriä entistä raikkaammaksi.

– Kyllä me varmaan pystymme sellaisen erilaisen mentaliteetin luomaan – siis niille, jotka haluavat sen ottaa vastaan. Kaikillehan se meidän huumori ei välttämättä sovi, joten pitää vähän katsoa, että kelle ja koska huudellaan. Mutta totta kai yritämme luoda hyvää fiilinkiä ympärille, Lappi naurahtaa.

Perheellisenä miehenä Lappi kiittelee kotijoukoilta saamaansa tukea. Koko MM-sarjan kiertäminen tarkoittaa pitkiä poissaoloja kotoa. Perheessä kuitenkin ymmärretään, että ralli on isän ammatti ja kokoaikainen pesti huipputallissa on loistava mahdollisuus.

– Aiemmin on ollut puhetta puolison kanssa, että jos mahdollisuus täyden MM-sarjan ajamiseen vielä joskus tulee, niin hän antaa täyden tukensa siihen. Hän on valmis ottamaan perheen niin sanotusti reppuselkäänsä. Ralliura on kuitenkin suhteellisen lyhyt ja on mukavaa, että puoliso on tukemassa.

– Joka tapauksessa hänelle on erittäin raskas vuosi tulossa, kun pitää kolmen lapsen kanssa touhuta. Toki meillä on hyvä tukiverkosto kotipuolessa, Lappi miettii.

Lappi ajoi viime kauden Toyotalla. Kuva Ruotsin rallista.

Kauden MM-avauskilpailu Monte Carlossa on tunnetusti erittäin vaikea kilpailu – ja tavallistakin vaikeampi se on Lapille, joka ajaa siellä hänelle uudella autolla.

Monte Carlon kilpailu ei kerro autojen suorituskyvystä ja voimasuhteista täyttä totuutta erityispiirteidensä takia. Tarjolla kun voi olla kuivan asfaltin lisäksi vettä, mutaa, loskaa, lunta ja jäätä.

Helmikuussa ajettavan Ruotsin rallista lähtien Lapin toiveet ja tavoitteet ovat jo korkealla, jos Hyundain ajokkia saadaan hiottua hänelle mieleiseksi.

Kuuma kysymys kuuluukin, pystyykö Lappi jopa haastamaan MM-taistossa hallitsevan maailmanmestarin Kalle Rovanperän ja muut kärkikuljettajat – mukaan lukien tallitoverinsa Neuvillen?

– No miksi ei? Kauden aikana on itselle vahvoja kisoja, kuten esimerkiksi Suomi, Ruotsi, Viro, Sardinia ja Meksiko. Asfalttikin maistuu. Ja kokemusta on karttunut sen verran, että ymmärtää suurin piirtein, että minkälaisia ralleja eri puolilla maailmaa ajetaan.

– En näe mitään syytä sille, etteikö heitä haastamaan pystyisi. Se on hyvä tavoite, haastaa huippukuskit ja taistella kärkikahinoissa, Lappi sanoo.