Näin Tuukka Taposesta, 16, tehdään Suomen seuraava F1-kuljettaja – Sebastian Vettelin ex-valmentaja latasi ongelmista suoraa puhetta

Ferrarin akatemiaan valitulla suomalaisella on edessään pitkä ja kivinen tie, joka voi johtaa F1-sarjaan – tai aikaiselle eläkkeelle.

Se oli umpikuja. Puhuimme asiasta joka päivä, joten ei se ollut yllätys. Jos jotain, niin arvasimme, että niin se menee. Kävi jo hyvissä ajoin selväksi, ettei mitään tulevaisuutta formula yhdessä ollut tulossa.

Moottoriurheilun maailma on julma. Huipulle haluajia riittää tuhatmäärin, mutta paikkoja auringossa on vain kourallinen. Suurin unelma, formula 1, aukeaa vain harvoille ja valituille.

Kuljettaja-akatemiat ovat nykyisin lähes ainoa polku huipulle. Likipitäen jokaisella tallilla on jonkinlainen kuljettajien kehitysohjelma. Joissain tapauksissa, kuten Ferrarilla ja Red Bullilla, kyse on täysverisestä akatemiatoiminnasta.

Parhaille ne avaavat väylän F1-sarjaan ja sen terävimmälle huipulle. Suurimman osan tehtäväksi jää etsiä muita sarjoja, rakentaa uransa joko urheiluautoissa tai muissa formulaluokissa – tai lopettaa kokonaan.

Eikä moottoriurheilussa riitä yksin nopeus tai lahjakkuus. Matkalla pikkuformuloiden alkutaipaleelta F4:stä ylöspäin raha, politikointi ja jopa kansalaisuus näyttelevät jokainen omanlaistaan roolia.

Jutun aloittanut sitaatti on uusiseelantilaisen Marcus Armstrongin toteamus talvella 2021. Armstrong oli vain kaksi vuotta aiemmin sijoittunut toiseksi F3:n mestaruussarjassa. Hän kuului Ferrarin akatemian suurimpiin talentteihin.

Vuosi sitten hän sai lähteä akatemiasta – ja vain 22-vuotiaana arvasi F1-unelmansa olevan mitä todennäköisimmin ohi.

Tuukka Taponen aloittaa samassa akatemiassa vuodenvaihteessa. 16-vuotias lohjalainen on Suomen kuumin formulalupaus sitten Valtteri Bottaksen ja vasta toinen suomalaiskuski Niko Karin jälkeen, joka saa paikan arvostetussa F1-akatemiassa.

Miten hän välttää Armstrongin, Karin ja muiden lahjakkuuksien kokemat karikot? Mikä on Tuukka Taposen polku formula 1 -sarjaan?

Jussi Kohtala vastaa puhelimeen Vallelungasta. Rooman lähellä sijaitsevalla moottoriradalla ajetaan F4-testejä. Kartingissa hurjaa jälkeä tehnyt Taponen on arvostetun Prema-tallin auton ratissa.

– Täällä on ollut tosi hyvä vauhti. Yhteensä 27 F4-kuskia ajaa täällä testejä, ja Tuukka oli aamupäivällä puoli sekuntia nopeampi kuin kukaan muu, manageri kertoo ylpeänä.

Taponen aloittaa formulauransa F4-sarjasta. Ensin alkuvuodesta ajetaan Aasian F4-sarja Lähi-idässä ja keväästä alkaen Italian F4:ää, jota pidetään kansallisista F4-sarjoista kovatasoisimpana.

Suomalainen solmi vuodenvaihteessa sopimuksen huipputalli Preman kanssa. Lähi-idän sarjassa talli on Mumbai Falcons, Preman yhteistyötalli, jonka autolla voitettiin viime kaudella sarjan mestaruus.

Kohtala on tunnettu kartingmaailmassa. Hän on pyörittänyt talliaan vuodesta 2003, ja mm. Bottas ajoi uransa alkutaipaleella hänen menopeleillään. Hänen apunsa oli elintärkeää, kun Taponen raivasi tietään Suomen piireistä maailmalle ja mm. Tony Kart -huipputalliin nuorempana.

Nyt Kohtalan vastuulla on kuljettajan vieminen eteenpäin kartingmaailmasta formuloihin. Taposen pääsy Ferrarin akatemiaan oli taidonnäyte kummaltakin.

Akatemiapaikka auttaa uralla eteenpäin paitsi valmennuksessa ja resursseissa, myös ajopaikkojen löytämisessä.

Testitapahtumassa Taponen ei ollut vielä tehnyt sopimusta mihinkään formulatalliin, mutta joulukuun puolivälissä ilmoitettiin, että paikka löytyi pikkuformuloiden arvostetuimman toimijan Preman riveistä. Testikilometrejä tuli sitä ennen myös mm. Camposin ja Iron Lynxin autoissa.

Kaksikko Taponen–Kohtala kiersi koko marraskuun testeissä Imolassa, Misanossa ja nyt Vallelungassa. Väliin mahtui myös testikeikka Espanjassa. Vielä ennen varsinaisten kisojen alkamista Dubaissa ajettiin samalla radalla myös viimeiset testiajot. Kolmen päivän aikana Taponen oli kahdesti koko joukon nopein.

– Tämä maailma on uusi Tuukalle mutta myös minulle. Emme kumpikaan ole paljon pyörineet formulavarikoilla. On minulla jonkinlainen käsitys, millainen tämä systeemi on, vaikka olenkin kartingmies. Ylipäätään miten motorsportti toimii, politikointi, raha ja sellaiset, tapahtuvat samalla tavalla kartingissakin, vaikka siellä vähän pienemmässä mittakaavassa.

Kun Taponen hoitaa ajamisen, Kohtala on ottanut tehtäväkseen syventyä formulamaailmaan perinpohjaisesti. Taustatyönään hän kertoo jututtaneensa niin laajaa skaalaa alalla toimineita henkilöitä insinööreistä ja mekaanikoista tallipäälliköihin kuin vain on ollut mahdollista.

Kaikki tähtää samaan: jotta hän pystyisi antamaan Taposelle kaiken sen taustatuen, mikä on mahdollista. Ilman aivan poikkeuksellista taustatyötä ja valmistelua ei Suomesta enää nousta F1-sarjaan.

– Suomesta ei ole koskaan noustu formula ykkösiin rahan voimalla. Totta kai sponsoreita tarvitaan ajopaikan eteen, mutta ajopaikan taustalla on aina ollut ensisijaisesti lahjakkuus kuljettajana. Rahalla voi ostaa jopa koko F1-tallin, mutta se ei ole Tuukka-projektin keino. Sen takia pitää olla koko ajan valmis ottamaan haasteet vastaan, valmis seuraavaan askeleeseen, Kohtala alleviivaa.

Lue lisää: Satu Taponen ajoi työkeikalta toiselle ja solmi autossa sponsorisopimuksia – nyt Tuukka, 15, kiipeää formuloiden miljonääriportaita

Lue lisää: Tuukka Taponen kertoo, miten paikka Ferrarin akatemiassa ratkesi – ”Olin enemmän kuin vähän parempi”

Työ Taposen valmistamiseksi moottoriurheilumaailman huipulle alkoi jo vuosia sitten. Kohtala kokosi nuoren kuskin tueksi tiimin, joka auttoi kuljettajaa kehittämään taitojaan. Pitkään F1:ssä kisainsinöörinä toiminut Ossi Oikarinen sekä mm. Sebastian Vettelin henkilökohtaisena valmentajana toiminut Tommi Pärmäkoski ja valmentaja Jaakko Ojaniemi ovat antaneet merkittävän panoksen hankkeelle taustalla.

– Joka kerta, kun suomalainen pääsee F1-sarjaan, se on aivan erityistä ja ainutlaatuista. Se vaatii niin monen asian osumista kohdalleen, Oikarinen alleviivaa.

Oikarinen on auttanut Taposta datainsinöörinä Suomen testeissä ja simulaattoriajoissa. Entinen Ferrarin insinööri osaa kertoa tarkasti, miten juuri kyseisen tallin sisällä kuuluu toimia – ja mitä tallin kulttuuriin ei kuulu. Oikarinen myös osaa neuvoa tarkasti, millaista palautetta esimerkiksi kisainsinöörit haluavat auton toiminnasta tai miten kommunikoidaan varikolle.

– Kun talli ajattelee hyvää kuskia, siihen liittyy paljon muutakin kuin ajotaito. Kielitaito, esiintymistaito, sosiaalinen kanssakäynti tiimin kanssa ja halukkuus kehittää niitä asioita ovat tärkeitä. Fyysinen harjoittelu vie paljon aikaa. Taustajoukoilla pitää olla mittavat kontaktit verkoston rakentamiseksi. Kuskin pitää olla psyykkisesti kestävä, koska formulamaailma on todella raju. Huonot hetket pitää kestää menemättä rikki. Ajaminen on vain pieni osa kokonaisuutta, Oikarinen luettelee.

Ferrarin akatemiassa kuskilahjakkuudet saavat monimuotoista tukea. Toimintaan sisältyy valmennusta, valmistamista autourheilumaailmaan kuuluviin elintapoihin, fyysisen harjoittelun tukea, datan käsittelyn oppimista ja simulaattoriajotukea.

Toisin sanoen Taposta koulitaan kotona ja maailmalla. Kohtala kiittää erikseen myös suomalaista formulamaailman gurua Marko Koirasta, jonka F4-autoilla Taponen sai ensitestinsä. Koiranen GP kilpaili pitkään Formula Renault -sarjoissa ja myös GP3-sarjassa neljän vuoden ajan hyvällä menestyksellä.

– Monenlaisissa projekteissa luotetaan liikaa itseen eikä kuunnella muita. Ajatellaan, että kun omin avuin on päästy näin pitkälle, miksi nyt tarvittaisiin mitään apua? Me koitamme kerätä alan ammattilaisia, joilla on näyttöjä. Olen puhunut Koirasen Markon kanssa ummet lammet erinäisistä projekteista, joissa hän on ollut mukana. Marko on ollut todella kovissa paikoissa, ja hänen autoillaan eri vaiheissa on ajanut moni nykyinenkin F1-kuski. Hänellä on äärettömän kova kokemus ja tietotaito, Kohtala kehuu.

Puolitoista vuotta sitten Taponen teki Kuortaneen urheiluopistolla ensimmäisiä kuntotestejä Tommi Pärmäkosken valvovan silmän alla. F1-maailman läheltä nähnyt Pärmäkoski toimi kolmen kauden ajan Vettelin henkilökohtaisena kuntovalmentajana ja henkisenä valmentajana. Hän oli ravinto-opas ja tukihenkilö.

Kun Kohtala otti yhteyttä reilu kaksi vuotta sitten, tapaaminen Kuortaneella järjestyi nopeasti. Alkoi 3–4 päivän testileiri.

Kun Pärmäkoski antoi palautetta tuloksista, Team Taponen kuunteli tarkasti.

– Lähtötason suhteen piti olla realistinen. Isoin asia oli luoda heille ymmärrys, mitä vaatii olla valmis fyysisesti F4-tasolle – ja myöhemmin F1:ssä. Tuukka oli biologisen ikänsä puolesta muita jäljessä, mutta samoin myös monen fyysisen ominaisuuden kohdalla, Pärmäkoski arvioi nyt jälkikäteen suorasukaisesti.

Fyysinen vaativuus ei formulamaailmassa koske vain ajamista. Jatkuva matkustaminen – Taponen on jo muutaman vuoden reissannut yli 200 päivää vuodessa – sekä pitkät tovit paikallaan ovat haastavia. Treeniohjelma piti suunnitella niin, että ”odotteluaika” opittiin käyttämään tehokkaasti.

Taposen tiimi saa kehut siitä, että he olivat ajoissa liikkeellä asian kanssa. Tai, kuten Kohtala asian ilmaisee, Pärmäkoski osasi kertoa, mitkä asiat olivat pielessä.

– Monen ongelma on, että fysiikkaan panostetaan vasta, kun edetään sarjoissa. Viimeisen vuoden aikana Tuukan kohdalla ollaan nähty selkeä puberteetin tuoma miehistyminen ja fyysisen suorituskyvyn kehittyminen. Se tulee osittain kasvun ja osittain oikeanlaisen harjoittelun yhdistelmänä, Pärmäkoski kehuu.

Pärmäkoski näki Red Bullin aikanaan monenlaisia ratinvääntäjiä, joista osa panosti fysiikkaan ja toiset eivät. Hän mainitsee F1-tasolle saakka nousseen Jaime Alguersuarin, jonka niska joutui niin pahasti koetukselle F1-autossa, ettei hän pystynyt pitämään aina päätään pystyssä, vaan nojasi auton turvakaukaloon.

– On helpompi laittaa fyysinen puoli kuntoon nyt kuin korjata sitä aikuisiällä.

Team Taponen ei pelästynyt Pärmäkosken suoraa palautetta.

– Pärmäkoski jos joku tietää, mitä fysiikalta vaaditaan F1-tasolla. Hän oli erittäin suorapuheinen: tässä ovat lähtökohdat, tässä ovat faktat, Kohtala taustoittaa.

– Hän kertoi hyvät asiat, mutta sanoi suoraan, mitkä ovat pielessä – ja jos tämmöisiä tuloksia lähetetään eteenpäin tallille tämän ikäisenä, se ei ole hyvä juttu.

Fyysisen puolen testaaminen oli osa myös Ferrarin koeleirin valintaprosessia. Tulokset siellä kertoivat, että puolentoista vuoden aikana kehitystä tapahtui. Pärmäkosken ohjelma kantoi hedelmää.

– Olimme valmiimpia testeihin Pärmäkosken avun ansiosta, Kohtala kiittää.

Niko Kari joutui kovaan kouluun Red Bullilla.

Henkiseen puoleen valmistaminen on erittäin tärkeää. Red Bullin akatemiassa viime vuosikymmenellä ajanut Niko Kari sai kokea akatemiaelämän nurjan puolen.

Kari sai lähtöpassit Red Bullilta kauden 2017 päätteeksi. Energiajuomayhtiön koko F1-ohjelma tunnetaan armottomuudestaan. Kuskeja heitellään ajovireen mukaan Red Bullilta Alpha Taurille ja toisin päin, ja kuski voi joutua ulos kesken kaudenkin.

Kun näin tapahtuu terävimmällä huipulla asti, voi vain kuvitella, millaisten paineiden alle Helmut Markon juniorikoulussa joutuu.

– Loppukauden sai ajaa paineettomasti (potkuilmoituksen jälkeen), minkä jälkeen tekemisestä nautti taas täysin. Tunsin osittain paineita Red Bullilla ja se on ihan normaalia, koska siellä ollaan koko ajan liipaisimella eikä siellä tarvitse montaa virhettä tehdä, että ne kostautuvat. Se ei toiminut minulla, mutta nyt on uudet tiet auki, Kari kertoi C Morella keväällä 2018.

Vastoinkäymiset eivät loppuneet siihen. Kari menetti vielä vuonna 2020 ajopaikkansa Charouz Racing System -tallissa ilman selitystä, kun hän oli jo matkustanut kisapaikalle.

Vaikka Taponen menee Ferrarille eikä Red Bullille, vaatimustaso ei ole yhtään sen matalampi. F3:n kauden 2019 mestari ja vuosi sitten F2:ssa toiseksi sijoittunut Robert Shwartzman oli kollegansa Armstrongin linjoilla tänä syksynä.

Kaikista voitoistaan huolimatta Shwartzman jäi ilman ajopaikkaa kaudeksi 2022. Kolmas peräkkäinen kausi F2:ssa nappionnistumisen jälkeen ei kiinnostanut, F1-paikkaa ei auennut, eikä myöskään sopivaa pestiä muualta.

Shwartzman pohti syksyllä, että unelma F1:stä alkoi tuntua todella kaukaiselta – ja miten F1-sarjassa ajopaikat jaetaan usein muiden kuin taitojen perusteella.

Shwartzmanilla riitti kompastuskiviä Ferrarilla. Akatemian historian kirkkain tähti, Charles Leclerc, on vasta 25-vuotias eikä ole menossa minnekään. Tallikaveri Carlos Sainz on 28-vuotiaana parempi kuin koskaan.

Marcus Armstrong pelkää F1-unelmansa jo olevan ohi.

Robert Shwartzman ajoi vakuuttavasti Abu Dhabin tulokkaiden F1-testeissä.

Ferrari tyrkytti Shwartzmania Haasille, mutta talli valitsi konkari Nico Hülkenbergin. Tuolileikki on armotonta. Israelilais-venäläinen onnistui herättämään uutta kiinnostusta kun hän ajoi hurjaa vauhtia Abu Dhabin testeissä kauden jälkeen. Mutta mihin saakka se riittää?

– Vaikka akatemiat tuntuvat rajuilta, ne antavat enemmän mahdollisuuksia nuorille kuskeille kuin mitä heillä olisi ilman niitä. Monen nuoren kuljettajan tie olisi noussut pystyyn paljon aikaisemmin. Ja kuskien onneksi F1:n pahin ikäkiima on ohi. Virkaikä on nousussa, kuten vaikkapa Fernando Alonson esimerkki osoittaa. Muutama vuosi sitten oli hirveä kiima saada 18-vuotiaita autoon ja oli hirveä ero, onko 18 vai 20. Nyt se ei ole enää niin iso juttu, eikä peli ole pelattu, jos ei ole 18-vuotiaana F1-autossa, jos ei ole 18-vuotiaana F1-autossa, Oikarinen taustoittaa.

Hyvä esimerkki on vanhan McLarenin akatemian kuljettajan Nyck De Vriesin pitkä tie sarjaan. Hän debytoi ensi kaudella vakituisena kisakuskina 28-vuotiaana.

Lue lisää: Nyt jysähti – Ferrari-talli värväsi suomalaislupauksen!

Lue lisää: Tuukka Taponen pääsi Ferrarin F1-putkeen – Ossi Oikarinen kertoo, mitä se tarkoittaa: ”Todella iso askel”

Lue lisää: Tuukka Taposesta, 16, tuli Ferrari-kuski – Mika Salo lataa hurjan ennustuksen suomalaisesta F1-unelmasta

Kuten Oikarinen asian alusti, nousu F1-maailmaan vaatii kuljettajalta monenlaisia ominaisuuksia. Ja ympärille tiimin, jonka pitää olla verkostoitunut. F1 elää ja hengittää politiikasta, eikä ajopaikkoja aina jaeta ulkopuolisen silmin oikeudenmukaisin perustein.

Ferrari, kuten Enzo Ferrari aikoinaan totesi, myy katuautoja, jotta se voi ajaa kilpaa. Autoteollisuus ja kisaaminen ovat tiiviissä yhteydessä. Mercedeksen menestys F1:ssä siivittää sen automyyntiä, McLaren käytti F1-menestystään urheiluautopuolensa brändin rakentamiseen.

Alfa Romeo maksaa vuosittain Sauberille miljoonia, jotta sen nimi näkyy tulosluettelossa sveitsiläisfirman sijaan. Alfan johdon mukaan yhteistyö on ollut ennätyksellisen kannattavaa sille ja auttanut heikon tuloksen parantamiseen.

Toisin sanoen kuljettajien kansalaisuudellakin on merkitystä, koska isot yhtiöt haluavat paitsi menestyä, niin vallata myös uusia markkina-alueita tai pönkittää tärkeitä alueita entisestään. Yksi esimerkki on Haasilta ja Ferrarin akatemiasta lähtemään joutunut Mick Schumacher. Ennen kuin pöly lähdöstä ehti laskeutua, tarjosi Mercedes hänelle varakuljettajan paikkaa. Eikä varmasti vain ajotaitojen vuoksi.

– DTM:ssä yksi valmistaja valitsi kaikki kuljettajansa taannoin kansalaisuuden perusteella. Kahdeksan kuljettajan voimin yritettiin kattaa Euroopan tärkeimmät markkinat, jotta jokaisen erimaalaisen kuskin myötä autot saisivat näkyvyyttä omassa maassaan. F1:ssä tämä ei ole aivan yhtä yleistä, mutta vastahan sarjaan on yritetty kovasti tuoda amerikkalaiskuljettajaa, Oikarinen sanoo.

Kun F1 on kasvattanut suosiotaan USA:ssa räjähdysmäisesti, amerikkalaisen huippukuskin on katsottu olevan seuraava askel paitsi lajin markkinoinnin kannalta niin myös hänen edustamansa merkin arvon kohottamiseksi.

Williams värväsi Logan Sargeantin alkavalle kaudelle, ja suurlupaus Colton Hertalle yritettiin jopa saada poikkeuslupaa radoille, kun häneltä uupuu superlisenssipisteitä.

Kansallisuus on vaikea rasti Team Taposelle. Suomi on autoalalla pieni markkina. Lisäksi Suomesta on vaikea löytää merkittäviä sponsoreita ja isoa kassaa, jolla päästä eteenpäin.

– Suomi ei ole urheilusponsoroinnin luvattu maa. Nokia, Battery, Kemppi, Vihuri ja muutama muu ovat olleet F1:ssä asti, mutta meidän projektiin tarvitaan rahoituskuvioita muualtakin kuin Suomesta. Meillä ei ole sitä markkina-arvoa, Kohtala painottaa.

Taponen on tavallaan syntynyt väärään maahan, mutta toisaalta taas ei. Vaikka Suomi on markkinoinnillisesti hankala maa, lajiperinteiden puolesta se on kaikkea muuta.

Jussi Kohtala (vas.) on auttanut monia nuoria suomalaiskuljettajia pitkän uransa aikana.

Suomalainen GP-kuljettaja ei ole ihmettelyn aihe tai poikkeus, ei edes F1:n tai rallin maailmanmestarina. Siinä missä F1-varikot ovat olleet mustanaan jos jonkinlaisia maksukuskeja ja helppoheikkejä, suomalaiskuski ui F1-vesissä täysin soljuvasti.

– Projektissamme otetaan huomioon Suomeen liittyvät negatiiviset asiat ja käännetään ne päälaelleen. Täältä on ennenkin päästy F1:een nimenomaan taidoilla – ja maailmanmestareiksi asti. Olemme pieni maa, mutta kun suomalaisia on F1-sarjaan palkattu, he ovat aina huippuosaajia. Sillä on merkitystä.

Kohtala onkin panostanut verkostojensa kehittämiseen. Hän tuntee alan merkittävimmät tekijät Suomessa, ja yrittää laajentaa vaikutuspiiriään myös Italiassa, jonne Taponen muuttaa ja jossa hän myös paljon toimii.

Kohtala on pitänyt myös Valtteri Bottaksen ajan tasalla Taposen projektin etenemisestä. Nastolalainen keskittyy luonnollisesti omaan F1-uraansa, mutta Kohtala uskoo, että tulevaisuudessa hänen vanha luottokuskinsa voisi olla tärkeä mentori Taposelle.

Myös Mika Häkkinen ja Kimi Räikkönen ovat tietoisia Taposen uran suunnasta, samoin Ferrarilla meritoituneet huippukuskit Mika Salo ja Toni Vilander. Jokaisen apu, sikäli kun halukkuutta yhteistyöhön on, olisi Taposelle elintärkeää. Samoin heidän laajat kontaktiverkostonsa.

Juuri ennen Lähi-idän F4-sarjan alkamista Taposen tiimi julkistikin ison uutisen: Wihuri, Bottaksen pitkäaikainen tukija, lähti projektiin mukaan alkavan kauden pääkumppaniksi. Moottoriurheilumies Antti Aarnio-Wihuri haistaa jälleen uuden suomalaiskyvyn radoilla.

Ajotaidot, sosiaaliset kyvyt, verkostot, fysiikka, henkinen kestävyys. Kaikkea Tuukka Taposelta löytyy, kaikkeen valmistaudutaan, kaikkea koulitaan. Paketti on hiottu ajatuksella kokoon.

Yksi asia ei silti muutu: tulosta on tultava. Se on kaiken jo tehdyn työn jälkeenkin formulamaailman raaka totuus, kun Taponen starttaa alkuvuodesta ensimmäisiin F4-kilpailuihinsa.

– Jos asian sanoo niin suoraan kun voi, niin suomalainen formulaprojekti ei kestä huonoja kausia tai epäonnistumisia. Aina olisi tehtävä tulosta, ettei tarvitsisi selitellä rahoittajille. Jos joutuu selittelemään, on aika vaikea perustella tukea, Kohtala painottaa.

– Meillä ei ole mahdollisuutta siihen, että harjoitellaan jossain sarjassa vuosi, ja seuraavana tehdään tulos. Aina täytyy tehdä tulosta, että suomalainen projekti voi johtaa maaliin asti.