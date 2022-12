Esko Seppänen on ansainnut muutamassa vuodessa yli miljoona euroa puhumalla urheilusta.

Mielipiteitä jakava Esko Seppänen on Suomen menestynein podcastaaja. Entinen alasarjatason jääkiekkoilija saa nyt Urheilucastiinsa vieraita, joita valtamediakin kadehtii.

Lahti

Musta Tesla Model 3 kaartaa Lahden urheilukeskuksen parkkipaikalle. Autosta astuu ulos lippalakkipäinen mies.

Esko Seppänen, 38, on Suomen menestyneimmän podcastin Urheilucastin isä, eno ja ainoa työntekijä. Hän on myös henkilö, joka jakaa rajusti mielipiteitä suomalaisissa urheilupiireissä.

Jääkiekko-ottelussa Seppäsen on vaikea päästä eroon innokkaista kuuntelijoistaan, mutta netin keskustelupalstoilla häntä jopa vihataan.

Seppänen ehti jo kieltäytyä haastattelusta ennen kuin sai tietää, että juttu hänestä tehdään joka tapauksessa. Nyt hän on kuitenkin mainiolla tuulella.

Seppäsen astellessa halki parkkipaikan paljastuu, että hänen lippalakissaan on Coolbetin logo. Coolbet on maltalainen vedonlyöntiyhtiö ja nettikasino, Seppäsen pitkäaikainen yhteistyökumppani. Arpajaislain mukaan sen markkinoiminen Suomessa on kiellettyä.

Valokuvaaja pyytää Seppästä riisumaan lippalakin.

– Saadaan parempia kuvia, kun lippa ei varjosta kasvoja, kuvaaja perustelee.

Seppänen suostuu ja kaivaa kassistaan päähänsä pipon. Siinä on Coolbetin logo keskellä otsaa.

Esko Seppänen on Suomen menestyneimmän podcastin Urheilucastin isä, eno ja ainoa työntekijä.

Tämä kaikki on tarkkaan laskettua. Seppänen on ansainnut muutamassa vuodessa yli miljoona euroa puhumalla urheilusta. Nöyristelyllä tai varovaisuudella ei ole tilaa hänen menestysreseptissään.

Vain reilut neljä vuotta sitten tilanne oli kuitenkin toinen. Seppänen oli pitkään suunnitellut urheiluaiheisen podcastin aloittamista mutta ei siihen kyennyt.

Alkoholi vei miestä.

Urheilulehti

Esko Seppäsen yritys ES Rhapsody teki tilikaudella 2021 yli 400 000 euron voiton ennen veroja. Kuluvan tilikauden tulos on Seppäsen mukaan vielä parempi.

Seppäsen mukaan yrityksen tulot tulevat vain kahdesta lähteestä: Urheilucastin yhteistyökumppaneilta sekä verkkokaupasta, jossa Seppänen myy podcastiinsa liittyviä oheistuotteita.

Podcastien suosio Suomessa kasvaa nopeasti. Yhä useampi haluaa laittaa mieleisensä ohjelman kuulokkeisiinsa juoksulenkin tai vaikka perjantaisiivouksen ajaksi. Suuret mediatalot kilpailevat markkinaosuuksista värväämällä Antti Holman tapaisia tähtiä palveluihinsa.

Seppänen ei ole suostunut podcast-palveluiden listoille. Hän tekee itse alusta loppuun jokaisen jakson. Kolmesti viikossa ilmestyvät jaksot ovat kuunneltavina ilmaiseksi. Jaksojen pituus vaihtelee tunnista kahteen.

Jokaisella jaksolla on Seppäsen mukaan täyden Anfield Roadin (53 000) verran kuuntelijoita. Usein ylletään Wembleyn (90 000) lukemiin. Urheilucast on äänestetty viidesti peräkkäin Vuoden podcastiksi Suomessa.

Seppänen kertoo selvittäneensä, että hänen kuulijoistaan 92 prosenttia on miehiä, ja heidän keski-ikänsä on 26 vuotta. Sellaisen kohderyhmän tavoittamisesta mainostajat ovat valmiita maksamaan.

Seppänen puhuu rahasta häpeilemättä. Hän saa vieraansa kertomaan palkkansa ja antaa myös oman menestyksensä kuulua. Podcastin kuuntelijat tietävät kyllä, millainen omakotitalo Seppäsellä on ja kuinka monta autoa sen pihassa seisoo.

Jyväskylän MM-rallia Seppänen seurasi helikopterin kyydissä. Baareissa moni on saanut nauttia hänen avokätisestä tarjoilustaan.

Seppänen on mainio tarinankertoja. Suunnilleen näin hän kertoo oman tarinansa:

Itähämäläisen pikkukaupungin nelihenkisessä työläisperheessä kasvoi vilkas poika, joka pakeni pienen kerrostalokaksion ahtautta urheilukentille.

Vanhemmilla oli varaa ostaa pojalle täydet jääkiekkovarusteet vasta tämän ollessa neljännellä luokalla, mutta ne saatuaan hän liittyi joukkueeseen ja oli heti sen ratkaisupelaaja.

Seppänen nosti maaleillaan Heinolan Kiekon Mestikseen keväällä 2006, mutta loukkaantui karsintasarjan päätöspelissä. Jääkiekkoura loppui solisluun katkeamiseen. Eipä Seppäsestä silti tähtipelaajaa olisi tullut, hän oli omien sanojensa mukaan kaukalossa liian arka.

Seppänen oli 22-vuotias ja mietti, mitä elämällään tekisi. Hän päätti ottaa yhteyttä verkkosivusto Jatkoaikaan, johon innokkaat vapaaehtoiset kirjoittivat jääkiekosta.

Seppänen otettiin sivuston kirjoittajakaartiin, ja hänen värikäs tyylinsä herätti nopeasti huomiota. Jatkoajasta hänet bongasi Jukka Rönkä, Urheilulehden päätoimittaja. Tämä palkkasi nuoren noviisin.

Urheilulehti oli tuolloin A-lehtien omistuksessa ja yritti haastaa Veikkaajaa levikkikilpailussa. Sanomat osti Urheilulehden vuonna 2017 ja yhdisti kilpailijat.

Urheilulehden tyyli oli tuolloin tietoisen provosoiva, ja Seppänen istui siihen mainiosti. Ensimmäisessä artikkelissaan vuodelta 2007 hän lyttäsi samaan lehteen kirjoittaneen kollegansa Petteri Sihvosen valmennusuran.

Seppäsellä oli mielipide kaikesta urheiluun liittyvästä ja erityisesti jääkiekosta. Ne hän kertoi niin Urheilulehden sivuilla kuin sosiaalisessa mediassa. Se johti siihen, että pian myös monella urheilua seuraavalla oli mielipide Seppäsestä.

Seppänen jätti Urheilulehden 2013 ja alkoi tehdä töitä Viasatille. Samaan aikaan yöelämässä alkoi mennä yhä vauhdikkaammin.

Keväällä 2018 tuli pysähdys.

Esko Seppänen kertoo, ettei jää vaiti juuri koskaan.– Mullahan ei koskaan puhe katkea, hän sanoo.

Tarinan kaari on kuin Aristoteleelta kopioitu, mutta se ei selitä Seppäsen menestystä. Sen selvittääksemme olemme istuutuneet Lahden Urheilukeskuksen Voitto-ravintolan alakertaan.

Käy nopeasti selväksi, että puhua Seppänen osaa. Haastattelunauhoituksen kestoksi tulee kolme tuntia. Seppäsen puhe on niin nopeaa, että nauhoituksen litteroiminen jälkikäteen ei onnistu kunnolla edes hidastamalla se puoleen. Tekstiä tulee kirjoitettuna 27 Word-sivun verran.

Lounas Seppäsen edessä jäähtyy, kun hän alkaa kertoa työstään ja elämästään.

– Mullahan ei koskaan puhe katkea. Mä pelkään hiljaisuutta, Seppänen sanoo.

Hän puhuu podcastin nauhoittamisesta, mutta voisi yhtä hyvin puhua arkielämästään.

Seppänen seuraa urheilua paljon. Hänen aamunsa alkaa yleensä ”tulospiilolla”. Se tarkoittaa, että hän katsoo yön aikana Pohjois-Amerikassa pelattuja pelejä tietämättä niiden tulosta. Hän kuuntelee urheiluaiheisia podcasteja ja tutkii ostamiaan urheilun datapalveluita.

– Kyllä mä varmaan urheilun parissa vietän joka päivä suurin piirtein kahdeksan tuntia, Seppänen arvioi.

Seppänen sanoo käsittelevänsä podcastissaan vain sellaisia urheilutapahtumia, jotka häntä itseään kiinnostavat. Ylivoimaisesti tärkein laji on jääkiekko.

– Monesti itse urheilu tarjoaa tarinan. Sitä tarinaa höystetään ja maustetaan vaikka hiihto- tai juoksulenkillä.

Seppänen kirjoittaa ennen nauhoitusta itselleen asiasanalistan, joka on hänen käsikirjoituksensa. Loppu on improvisaatiota.

Esko Seppäsen vinkit podcastaajalle 1) Valitse aihepiiriksi oma intohimosi, koska vain sen varaan voi rakentaa terveen kuuntelijasuhteen. Muista, että kaikki varsinainen työ tehdään ennen nauhoitusnapin painallusta. Sen jälkeen siirryt työn piiristä talentin pariin. 2) Älä koeta luennoida ylhäältä alas tai olla huoneen viisain ihminen. Älä epäröi itsesi nolaamisen kanssa. Kuuntelijat haluavat kokea podcastaajansa vertaisenaan, eivät yläpuolellaan. 3) Älä leikkaa, liimaa, silottele tai pelasta itseäsi editoimalla. Ota virhe mukaasi ja elä sen kanssa. Mikäli kuuntelijat haluavat täydellisesti leikattua kamaa, he valitsevat tv:n tai elokuvan. 4) Älä juokse seuraavan kuuntelijan perässä, vaan keskity siihen ihmiseen, joka on saapunut orgaanisesti, mainostamatta ja täysin vilpittömästä tahdostaan paikalle tuotteesi pariin. Siinä kuuntelijassa lepää koko taloutesi podcastaajana. 5) Kuuntelijasuhteen tärkein resurssi on aika. Mikäli huomaat jonkin teeman tai osion toimivan, tuplaa resurssisi siihen heti. Mikäli jokin taas ei toimi, heitä se saman tien ulos äläkä katso perään. Mukaudu jatkuvasti, nopeasti ja keltään kysymättä.

Urheilucastin vahvimmat mausteet ovat intohimo, mielipiteet ja huumori.

Mielipiteensä Seppänen esittää varmasti ja voimakkaasti. Hänen podcastissaan maalivahti ei koskaan ”pelaa hieman tasonsa alapuolella”, vaan maalivahti ”ei saa kiinni edes silmiään”.

– Viihdyttävä sisältö luodaan sen illuusion varaan, että tuo tuolla tietää kaiken, Seppänen sanoo.

– Se pohjatyö, jota mä olen tehnyt kohta 38 vuotta urheilun tiimoilta, mahdollistaa tietynlaisen temmon. Ja silloin kun ollaan jostain asioista mieltä, silloin kanssa ollaan.

Seppänen kertoo imeneensä vaikutteita erityisesti Yhdysvaltain itärannikon puheradiosta, jossa mielipiteitä ei peitellä. Amerikkalainen urheilu on hänelle muutenkin tärkeää.

– Siellä mennään persoona edellä, siellä mennään urheilija edellä, supertähdet edellä. Se on mun mielestä oikea tapa suhtautua urheiluviihteeseen.

Lapsuudessaan Seppänen kuuli vasta koulussa, oliko Teemu Selänne tehnyt yöllä NHL:ssä maalin, kodin vanhassa televisiossa kun ei teksti-tv toiminut. Lukioaikana netistä alkoi löytyä joitain epämääräisiä palveluita, joista amerikkalaisia ammattilaissarjoja saattoi katsoa heikolla laadulla.

Nyt NHL, NFL ja NBA ovat kaikkien suomalaisten saatavissa, ja niitä katsotaan koko ajan enemmän. Aivan kuten sosiaalisen median ja podcastien kanssa, Seppänen oli jo siellä, minne muut olivat vasta tulossa.

” Jossain vaiheessa Urheilulehdessä tuli selväksi, että on isohko massa, joka ei lue Urheilulehteä vaan mua.

Pian Urheilulehdessä aloitettuaan Seppänen alkoi käyttää ahkerasti lyhytviestipalvelu Twitteriä. Hänestä tuli nopeasti yksi Suomen ahkerimmista ja näkyvimmistä twiittaajista. Seppänen rakensi itsestään brändin, ”Urheilujätkän”.

– Jossain vaiheessa Urheilulehdessä tuli selväksi, että on isohko massa, joka ei lue Urheilulehteä vaan mua.

Samaan aikaan ulkomaalaiset vedonlyöntiyhtiöt panostivat voimakkaasti suomalaisten asiakkaiden saamiseen. Helsinkiläinen markkinointitoimisto kiinnitti huomionsa Seppäsen some-näkyvyyteen ja tarjosi hänelle 2012 yhteistyötä maltalaisen ja ruotsalaisen vedonlyöntiyhtiön kanssa.

Seppänen tarttui tarjoukseen. Päätoimittaja Rönkä salli tähtitoimittajansa sivubisneksen.

– Ne eivät koskaan heittäytyneet poikkiteloin. Ne tiesivät myös, että olin niille kultaa arvokkaampi. Mä tienasin 3 700 euroa kuussa. Enhän mä silloin tajunnut, että mulla on koko paska reppuselässä, varsinkin some ja online-puoli. Ne ymmärsi, että annetaan tolle vapaat kädet.

Seppänen jakoi sosiaalisessa mediassa vetovinkkejä ja linkkejä vedonlyöntiyhtiöiden verkkosivuille. Häntä syytettiin affiliaatiksi, joka ansaitsee provision rahoista, jotka hänen hankkimansa asiakkaat häviävät.

Jotkut heittivät Seppäsen samaan kastiin Aleksi Valavuoren kanssa. Tämä jakoi surkeita vetovihjeitä seuraajilleen ja sai samalla provision heidän tappioistaan. Valavuori pimitti tulonsa verottajalta ja tuomittiin lopulta veropetoksesta.

Seppänen pitää epäreiluna rinnastusta Valavuoreen ja nettikasinoita mainostaneisiin suomalaisjulkkiksiin. Hän korostaa, ettei ollut koskaan affiliaatti, vaan sai aina kiinteän kuukausipalkkion.

Verot vedonlyöntiyhtiöiltä saamistaan tuloista Seppänen on maksanut vuodesta 2014 lähtien yrityksensä kautta. Viranomaiset eivät ole koskaan syyttäneet häntä mistään laittomasta.

Esko Seppäsen mukaan viranomaiset eivät ole koskaan puuttuneet hänen toimintaansa.

Vuonna 2013 Seppänen joutui tekemään valinnan, kun Urheilulehden julkaisija A-lehdet vaati häntä lopettamaan yhteistyön vedonlyöntiyhtiöiden kanssa.

– Olli-Pekka Lyytikäinen (A-lehtien hallituksen puheenjohtaja) tuli linjaamaan, että nyt tehdään valinta: sä jatkat joko Urheilulehdessä ja täällä A-lehdillä tai sitten sä löydät itsesi jostain muualta. Mä sanoin välittömästi, että mä löydän itseni jostain muualta.

Seppäsen sosiaalisessa mediassa urheiluvedonlyönti näyttäytyi kadehdittavana elämäntyylinä. Hän matkusti vedonlyöntifirmojen kustannuksella muun muassa NHL-otteluihin ja Super Bowliin ja pyöri samoja firmoja markkinoivien urheilutähtien kanssa.

Netin keskustelupalstoilla Seppästä syytettiin nuorten houkuttelemisesta ongelmapelaamiseen.

Tappioista Seppänen ei tuohon aikaan paljon puhunut. Urheilucastissa hän sen sijaan ilmoittaa vihjeidensä palautusprosentin ja kehottaa lyömään vetoa vastuullisesti.

” Kaikkien, jotka ovat peliyhtiöiden kanssa yhteistyössä, pitää ymmärtää että häviävä asiakas maksaa laskusi jollain tavalla.

– Jos mä saisin pelata kaikki kädet uusiksi, niin veisin sinne alkuvaiheille asti tämän, minkä olen nyt tehnyt Urheilucastin kanssa, eli paketoimaan sen viestin, että jokainen vedonlyöntiasiakas tulee pitkässä juoksussa häviämään, Seppänen sanoo.

– Kaikkien, jotka ovat peliyhtiöiden kanssa yhteistyössä, pitää ymmärtää että häviävä asiakas maksaa laskusi jollain tavalla.

Suomessa rahapelejä järjestää yksinoikeudella Veikkaus. Poliisihallituksen linjauksen mukaan ulkomaalaisten rahapelien myyntiä ei Suomessa saa edistää. Seppänen tekee podcastia Suomessa suomeksi ja markkinoi siinä ulkomaalaista vedonlyöntiyhtiötä.

Seppäsen mukaan viranomaiset eivät ole koskaan puuttuneet hänen toimintaansa. Mikäli näin kävisi, on hänellä laista oma tulkintansa valmiina.

– Mä totean kuin Veikkaus, joka keksi termin nimeltä tuoteinformaatio. Sen on pakko päteä koko Suomeen. Minä vain kerron, että tässä on tämä tuote ja olen ylpeä sen kumppanuudesta. On tärkeää kertoa, että kaikki pelaajat häviävät pitkässä juoksussa.

Veikkaus on kutsunut ”tuoteinformaatioksi” korkean riskin pelien mainoksia. Arpajaislain mukaan näitä pelejä ei saisi markkinoida lainkaan.

– Monesti itse urheilu tarjoaa tarinan. Sitä tarinaa höystetään ja maustetaan vaikka hiihto- ja juoksulenkillä, Esko Seppänen sanoo.

Urheilulehden jälkeen Seppänen teki parin vuoden ajan töitä Viasatin urheilukanaville. Hän rakensi niiden sosiaalisen median markkinointia ja esiintyi jääkiekkolähetyksissä myös kameran edessä.

Samaan aikaan Seppäsen alkoholinkäyttö alkoi riistäytyä käsistä. Hänet saatettiin nähdä Helsingin yössä erittäin päihtyneenä.

– Sanotaan syksyllä 2017 mä suurin piirtein huomasin, että silloin vaihtuu kuski voimakkaasti, kun mukaan astuu alkoholi, Seppänen muotoilee.

” Mä ehkä etupellosta poimin signaaleja liittyen siihen, mitä on tulevaisuus alkoholistina. Ehkä näin sen jo saapuvana sieltä jostain horisontista.

Seppänen huomasi, että yöelämän lisäksi alkoholi oli tullut osaksi hänen arkeaan. Pelin katsomisen ohessa saattoi mennä muutama olut. Baari-illan jälkeen kului loiventavia. Nukkuminen muuttui vaikeaksi.

– Mä ehkä etupellosta poimin signaaleja liittyen siihen, mitä on tulevaisuus alkoholistina. Ehkä näin sen jo saapuvana sieltä jostain horisontista.

Seppänen näki Helsingin yössä myös paljon huumeita. Kokaiinin käyttö oli täysin normaalia piireissä, joissa hän liikkui.

– Mä edelleen ihmettelen sitä ja olen siitä tosi kiitollinen, etten koskaan kokeillut. Tiedän, että olisin jäänyt ekasta kerrasta koukkuun.

Seppänen joi viimeisen oluensa Kööpenhaminan lentokentällä 16. toukokuuta 2018 paluumatkalla jääkiekon MM-kisoista.

Urheilucastin ensimmäinen jakso ilmestyi 1. lokakuuta. Seppänen nauhoitti sen vaatekomerosta, jonka seinille oli nostettu patjoja vähentämään kaikua.

– Sanoin siinä kohdassa kuvitellulle kuuntelijalle heti, että mun tavoite on yrittää tehdä tästä työpaikka ja olla ensimmäisenä Suomessa täyspäiväinen podcastaaja.

Esko Seppänen ei peittele tyytyväisyyttään siitä, miten on onnistunut nousemaan johtavaksi urheilupuhujaksi Suomessa.

Tavoitteesta tuli totta. Suomessa ei Seppäsen lisäksi ole montaa ihmistä, jotka ansaitsevat elantonsa vain tekemällä podcasteja. Sinnikästä työtä menestys on vaatinut. Tämän vuoden puolella ilmestyy Urheilucastin 500:s jakso.

– Vieläkin pitää muistaa se, että ollaan vasta alussa. Missään maalin tuntumassakaan ei olla. Suhtaudun tähän samalla tavalla kuin päihteettömyyteen, Seppänen sanoo.

– Ei maratoniakaan kannata juhlia neloskilometrin kohdalla, että huh heijaa, olipas tämä helppoa.

Urheilucastin asemasta kertoo se, että Seppänen on saanut yhden miehen mediansa vieraaksi Suomen urheilun suurimpia tähtiä Lauri Markkasesta Kalle Rovanperään.

Jotkut haastatteluista saavat suuret tiedotusvälineet kadehtimaan. Jääkiekkoilija Jori Lehterä päätti vuosien mittaisen mediaboikottinsa Urheilucastissa ja kertoi avoimesti mielenterveyden ongelmistaan.

Seppänen tekee kuitenkin selväksi, että Urheilucast on viihdettä, ei journalismia. Ohjelmaa eivät sido journalismin eettiset säännöt, joten Seppänen voi antaa vieraidensa hehkuttaa sponsoreitaan tai vaihtaa varoittamatta tyylilajiksi parodian.

Seppäsen haaveissa on jonkinlainen oma podcast-talli, johon hän kokoaisi lupaavia suomalaisia podcastin tekijöitä.

– Voin sanoa tämän lehteen ja julkisuuteen, sillä kukaan ei voi ideaa varastaa, koska niillä ei ole samaa kykyä poimia talenttia kuin mulla.

Nyt hän kuitenkin keskittyy Urheilucastiin – ja perheeseensä. Seppäsestä tuli kesällä ensi kertaa isä. Enää hän ei valvo öitä ainakaan urheilun takia.

Urheilusta puhuminen on monelle suomalaiselle osa arkea. Seppäsen lisäksi kukaan toinen ei kuitenkaan ole tienannut sillä muutamassa vuodessa autoja ja omakotitaloa.

– Ymmärrän, että numeroita tuijotetaan, mutta numeroiden tarina syntyy siitä, että mulla on syy avata mikrofoni ja motivoitua jonkin asian tiimoilta, kuten vaikka viihdepitoinen urheilunarratiivi. Se on mun leipä ja voi.