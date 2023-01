Jesse Joensuu tuki Li Anderssonia vaaleissa vuonna 2015 – sitten asenne politiikkaan muuttui täysin: ”Joutuisi valehtelemaan niin paljon”

Poriin palannut Jesse Joensuu puhuu avoimesti rahasta, urastaan ja hänelle rakkaasta Ässistä. Hän kannattaa SM-liigan avaamista, vaikka Pata putoaisi.

Keväällä 2009 Porin Ässät oli äärimmäisen kovassa paikassa.

Perinteikäs kiekkoseura oli vain yhden maalin päässä pudota SM-liigasta sarjaporrasta alemmaksi Mestikseen. Tilanne oli käsittämätön. Nousukas Vaasan Sport työnsi voimiensa tunnossa olleen Juhani Tammisen johdolla Ässiä kohti kuilunreunaa.

Yksi tunnetuimmista patasydämistä, Jesse Joensuu, seurasi Ässien kamppailua elämästä ja kuolemasta Pohjois-Amerikasta käsin.

Joensuu, silloin 21, pelasi ensimmäistä kauttaan NHL:ssä New York Islandersin organisaatiossa, johon hän oli Porista ponnistanut.

– En tiedä miksi muistan juuri tämän asian konkreettisesti. Minut nostettiin kauden lopussa ylös NHL:ään. Olimme juuri päässeet perille Pittsburghiin vieraspeliin. Katsoin, että Ässät johti sitä peliä 2–0. Sitten Sport tuli 2–2:een. Mietin, että jos Sport tekee maalin, Ässät tippuu, Joensuu sanoo.

Liigakarsintojen ottelusarja oli Sportille katkolla tilanteessa 3–2, ja kuudes ottelu eteni Vaasassa jatkoajalle.

– Se tuntui aivan absurdilta se koko tilanne.

Pata pelastui. Severi Sillanpää heitti maalille kiekon, joka kimposi Sportin pelaajan housunlahkeesta omaan maaliin.

Ässät säilyi SM-liigassa.

Joensuu näkee kaikella olleen tarkoituksensa.

– Ässien piti käydä läpi juuri se sarja. Mitä Ässät olisi ilman sitä? Siinähän kävi valtavan hyvin, että seura sai taloutensa kuntoon pelkästään sillä sarjalla, hän sanoo lipputuloihin viitaten.

Ässät oli myös velaton seura, joten konkurssiuhka ei ollut oven takana. Työpaikka olisi silti lähtenyt lähes kaikilta.

– Se oli upeaa viihdettä. Ässät oli vuonna 1990 divarissa, mutta en muista siitä mitään. Minulle on jotenkin aina ollut selvä juttu, että Ässät on liigajoukkue, Poriin pitkältä kierrokselta palannut ja kapteenin C-kirjaimen rintaansa saanut Joensuu sanoo.

Vuonna 1987 syntynyt Joensuu, 35, on monessakin mielessä poikkeuksellinen jääkiekkoilija. Hän on ollut yli puolet elämästään ammattikiekkoilija. Hän pelasi ensimmäiset SM-liigaottelunsa Ässissä syksyllä 2003 – vain 15-vuotiaana.

Sillä pääsi valtakunnanotsikoihin.

– No se oli mainoskikka, Joensuu hymähtää nyt.

Ässät halusi mediahuomiota ja myydä pääsylippuja. Joensuu, joka erottui juniorisarjoissa muita päätä pidempänä laitahyökkääjänä, oli vielä täysi raakile.

– Minun paikkani olisi ehdottomasti ollut A-junnuissa vielä. Mutta niiden kahden kauden, 2003–04 ja 2004–05, jälkeen mielestäni ansaitsin ainakin jollain tasolla paikkani SM-liigassa, hän sanoo.

Jesse Joensuu Ässien paidassa 2004.

2022 Joensuu on Ässien kapteeni.

16-vuotiaana Joensuu, Ässien oma teinitähti, allekirjoitti kolmivuotisen liigasopimuksen. Hän alkoi tienata rahaa lätkän pelaamisella.

– Sen sopimuksen kahden viimeisen vuoden palkalla pystyi jo elättämään itsensä. Ei millään hirveän hyvällä tasolla, mutta kuitenkin. Olen tiennyt alusta asti, että omien rahojen pitää riittää.

Joensuu ei 16 ikävuoden jälkeen enää saanut vanhemmiltaan rahaa.

– Tuntuisi vähän absurdilta, että saa palkkaa ja olisi joidenkin muiden elätettävänä, hän kuittaa.

Heti 16-vuotiaana hän osti palkkarahoillaan tontin, joka on sittemmin myyty. Rahan merkityksestä urallaan hän puhuu avoimesti.

– Kun pääsin ammattilaiseksi, tiesin, että uralla tienatuista rahoista pitää jäädä myös sukanvarteen. Niitä ei saa hölmöillä pois. KHL:ssä raha oli iso asia. NHL:ssäkin pelataan rahasta, totta kai, mutta se on myös kaikille pelaajille unelma. Kun pelaajalla tulee parhaat vuodet, ovat ne sitten 24–30 tai mitkä tahansa, niin yleensä mennään sinne, missä parhaiten tienaa.

Jesse Joensuu pelasi ensimmäiset SM-liigaottelunsa Ässissä syksyllä 2003 – vain 15-vuotiaana.

Joensuu tunnetaan kantaaottavana ja rohkeana jääkiekkoilijana, joka on uskaltanut sanoa mielipiteensä vaikeista asioista. Hän on ollut aktiivinen myös politiikassa. Vuonna 2014 hän tuki julkisesti Li Anderssonia eurovaaleissa.

Tuki-ilmoituksessaan Joensuu kehui Anderssonin kantoja julkisen terveydenhuollon puolesta ja kriittisestä suhtautumisesta veroparatiiseihin.

Helsingin Sanomien Nyt-liite innostui Joensuun ulostulosta ja kirjoitti, että on löytynyt vasemmistolainen jääkiekkoilija. Perinteisesti lätkäjätkät ovat asettuneet oikealle ja kokoomuksen kannattajiksi.

Joensuu muistaa Anderssonin tukemisen, koska ”hänellä oli kaksi teemaa, jotka olivat mielestäni hyviä”. Politiikkaan Joensuu on kuitenkin kyllästynyt.

– Mielipiteeni eivät ole ehkä muuttuneet, mutta ei minulla ole ollut kiinnostusta politiikkaan enää viimeiseen kolmeen vuoteen, hän kertoo.

– Olen ehkä ymmärtänyt, mitä politiikka vaatisi, mutta siinä joutuisi toimimaan niin monen hankalan ihmisen kanssa ja valehtelemaan niin paljon. Ei kiinnosta.

Vaikka politiikan pelikenttä sai kyyniseksi, Joensuu kantaa yhä huolta yhteiskunnallisista asioista. Hänen mielessään on tärkeitä teemoja.

– Se, että Suomi pitäisi kiinni näistä asioista, jotka ovat luoneet meille hyvinvointiyhteiskunnan, hän aloittaa.

– Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin jossain vaiheessa avata SM-liiga. Ei tätä touhua voi kasvattaa, jos ei tule pelejä, joissa ihmiset tulevat oikeasti katsomaan, Jesse Joensuu sanoo.

– On erilaisia perheitä ja vanhemmat vaikuttavat aina lasten elämään, mutta että tehtäisiin parhaamme, että taattaisiin jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus saada samanlaista terveydenhuoltoa ja koulutusta. Pidetään niistä kynsin hampain kiinni.

Mahdollisuuksien tasa-arvo on Joensuulle tärkeä asia, vaikkei se käytännössä koskaan voisikaan toteutua.

– Jonkun isä on läsnä ja jonkun ei. Mutta että me valtiona tehtäisiin kaikkemme, että jokaisella lapsella olisi niin hyvät mahdollisuudet kuin mahdollista.

Joensuu on puhunut jääkiekon harrastamisen kalleudesta. Hän on huolissaan siitä, että jääkiekosta tulee elitistinen laji, joka karkaa tavoittamattomiin keski- tai vähätuloisilta perheiltä.

Siksi Joensuu on laittanut Porissa pystyyn Tulevaisuusrahaston, jossa on mukana parikymmentä entistä ja nykyistä porilaista jääkiekkoilijaa.

– Yritämme tukea niitä nuoria, jotka lopettaisivat jääkiekon pelaamisen taloudellisten ongelmien takia. Haluamme pitää heidät lajin parissa. Ehkä kahden vuoden päästä taloustilanne on parempi, ja he ovat pysyneet siinä rakkaassa harrastuksessa mukana. Siinä se ajatus on yksinkertaisuudessaan, hän sanoo.

Tulevaisuusrahasto pyörii yhteistyössä Ässien juniorituen kanssa.

Joensuu mainitsee, että kaikki eivät pidä hänen aktiivisuudestaan kaukalon ulkopuolella.

– Minulle on kuitenkin paljon tärkeämpää, että olemme auttaneet montaa poikaa pysymään jääkiekkoharrastuksen parissa. Se on paljon tärkeämpää kuin se, että miettisin, että ajatteleekohan nuo, että tuolla se taas jeesustelee.

Joensuu on ollut nuoresta asti seurattu pelaaja Porissa. Tässä parikymppinen Joensuu luistelee jäälle marraskuussa 2007 Ilvestä vastaan.

Joensuu on haastattelupöydän ääressä keskittynyt. Kun hänelle esittää kysymyksen, hän puntaroi sitä hetken ja antaa sitten harkitun ja hyvin jäsennellyn vastauksensa, joka usein pitää sisällään painavan ajatuksen.

– Olen aina sanonut mielipiteeni. Se on varmaan peräisin luonteesta ja on joko tyhmyyttä tai itseluottamusta, hän tokaisee.

Joensuusta saa helposti jopa totisen vaikutelman. Hän puhuu vakavaan sävyyn hänelle tärkeistä asioista.

– Tiedän, että joitain jätkiä se ärsyttää. Ja ymmärrän sen hyvin. Minuakin ärsyttää jotkut muut urheilijat tai ihmiset, jotka ovat aina hirveästi laukomassa mielipiteitään. Mutta jos miettisin, että en sano tätä, vaikka haluaisin sanoa, koska joillekin tulee paha mieli… Ei se voi olla syy, etten sitä sano.

Joensuu on kiertänyt urallaan kaikki maailman parhaat liigat: NHL:n, KHL:n, AHL:n, Sveitsin liigan, Ruotsin SHL:n ja SM-liigan. Erikoista on, että NHL:ää lukuun ottamatta hän on edustanut sarjoissa vain yhtä ja samaa seuraa.

– Se on ollut kiva, ettei ole tarvinnut vaihtaa seuraa sarjan sisällä.

Taalaliigassa Joensuu pelasi New York Islandersin ja Edmonton Oilersin riveissä yhteensä 129 runkosarjaottelua. Tehopisteitä kertyi 13+11=24.

35-vuotias Joensuu on tottunut maailmankiertäjä. NHL ja SHL ovat tulleet tutuiksi.

Joensuu sanoo, ettei hänelle jäänyt NHL-urasta mitään hampaankoloon.

– Se tuo ylpeyttä, että olen päässyt pelaamaan maailman kovimmassa sarjassa. Siellä oli joitain pelejä, joissa koin vaikuttaneeni tulokseen tosi positiivisesti. Muistan ne fiilikset lentokoneessa hyvän pelin jälkeen. Koin, että hei, olen oikeasti osa tätä joukkuetta ja pääsen taas ensi pelissä pelaamaan, Joensuu muistelee.

– Se oli tosi makeata aikaa.

NHL-otteluiden määrä olisi voinut olla isompi, jos Joensuu olisi ollut henkisesti kypsempi. Näin hän itse asian kokee.

– Jos olisin pystynyt olemaan oman pääni sisällä ammattimaisempi ja kärsivällisempi, enkä olisi turhautunut, NHL-ura olisi voinut mennä paremmin. Olisin voinut ehkä tuplata sen pelimäärän, mutta se on jossittelua.

Leijonissa Joensuu pelasi kahdet MM-kisat vuosina 2011 ja 2012. Hän voitti maailmanmestaruuden pelaamatta kisoissa peliäkään. Vuoden 2012 kotikisoissa hän laukoi yhdeksän sekuntia ennen loppua voittomaalin, joka siivitti Leijonat välieriin.

Jukka Jalosen hän nimeää yhdeksi uransa parhaista valmentajista yhdessä Karri Kiven, setänsä Aki Joensuun ja AHL:ssä häntä koulineen Jack Capuanon kanssa.

Helsingin MM-kisoissa 2012 Joensuu nousi ratkaisijaksi kahdella maalillaan Yhdysvaltoja vastaan. Silloin ”Porin Jesse” pääsi lööppiinkin.

Joensuun ammattilaisuran pitkäaikaisin seura ei ole Ässät vaan Helsingin Jokerit, jossa hän viihtyi peräti seitsemän kauden ajan. Kaikki päättyi kuitenkin järkyttävällä tavalla viime helmikuussa, kun Venäjä aloitti sodan Ukrainassa. Jokerien KHL-taru loppui.

Joensuu myöntää, että jälkeen päin koko KHL-retkestä on naiivi olo, mutta se on hänen mielestään jälkiviisastelua.

– Näin jälkeen päin se tuntuu niin selvältä, hän sanoo.

– Mutta vaikka minulla olisi kuinka paljon mielipiteitä, minulla on pelkkä ylioppilaslakki ja olen jääkiekkoilija. Tuntuu, että aika moni paljon enemmän asioista perillä oleva ja vastuutoimissa oleva on vetänyt aika laput silmillä.

Jesse Joennsuun ammattilaisuran pitkäaikaisin seura on Helsingin Jokerit, jossa hän viihtyi peräti seitsemän kauden ajan.

Oli oikeastaan aina selvää, että Joensuu palaisi Poriin pelaamaan uransa viimeiset kaudet. Kaksivuotinen sopimus allekirjoitettiin hyvissä ajoin.

Joensuu tiesi, että oli aika palata.

– Aloin tajuta, että nyt täytyy mennä. Voi olla, ettei se tapahdu, jos en nyt mene, hän sanoo ja viittaa oman uransa laskevaan käyrään.

Pelillisesti parhaat vuodet ovat jo kaukana takana.

– Olen tosi kiitollinen siitä, mitä olen saanut uraltani. Tällä hetkellä isoin juttu on se, että sain tulla tänne. Jos tämä olisi jäänyt minulta kokematta, se olisi ollut iso musta pilvi urallani.

Työt Porissa alkoivat viime huhtikuussa. Joensuu on intoa täynnä.

– Kentällä en ole liideri yksinkertaisesti sen takia, että en ole niin hyvä pelaaja tällä hetkellä. Siihen meillä on eri äijät. Mutta sitten se kaikki muu on mielestäni mennyt hyvin. Siihen tietenkin auttaa se, että on motivaatiota. Sitä ei tarvitse pakottaa aamulla, että nyt minun tarvitsee mennä hallille feikkaamaan. Se tulee luonnostaan.

Mikä sinua motivoi?

– Ässät.

Jesse Joensuun työt Porissa alkoivat viime huhtikuussa.

Joensuu sanoo tuntevansa vastuuta ja hän on ottanut niskaansa painolastin yhtenä Ässien vastuunkantajista.

– Olen ymmärtänyt aika kirkkaasti, että joidenkin ihmisten pitää kantaa sitä. Veli-Pekka Ketola on seitsemänkymppinen. Eihän Veli-Pekka Ketola voi sitä kantaa. Sitä pitää kantaa nuorten miesten, ja minä olen yksi niistä, joiden pitää viedä Ässiä eteenpäin. Jos minä en sitä tee, niin kuka sitten?

Joensuu muistaa, missä hän oli, kun Ässät oli pudota vuonna 2009: Pittsburghissa. Hän muistaa myös, missä hän oli neljä vuotta myöhemmin, kun Ässät voitti sensaatiomaisesti Suomen mestaruuden: Philadelphiassa.

– Ylitin sitä Broad Street Bulliesin katua. Sillä hetkellä päivittyi puhelimeen, että Ässät voitti Suomen mestaruuden. Kyllä sekin tuntui ihan yhtä absurdilta, tietysti ihan eri lailla. Eka oltiin tippumassa ja nyt voitettiin mestaruus, Joensuu vertaa.

– Se tuntui aivan huikealta ja tuli heti mieleen, että vitsit olisi hienoa olla Porissa tällä hetkellä.

Vuoden 2013 mestaruuden jälkeen menestys on kiertänyt Porin taas kaukaa. Viime vuodet ovat olleet laihoja. Ässät ei ole yltänyt puolivälieriin sitten kauden 2017–18.

Nyt asia pitäisi korjata. Joensuu on kapteenina yksi suunnannäyttäjistä.

Hän puhuu liigajoukkueen merkityksestä 80 000 asukkaan kaupungille.

– Maakunnissa on aika paljon tilausta tällaisille tapahtumille kuin liigaottelu. Siitä tuotteesta pitää pitää huolta. Se on tärkeää. Se on sitä sirkushuvia kansalle, joka käy normaaleissa duuneissa ja on synkkää. Sitten Ässät voittaa Tapparan 5–1. Se piristää aika paljon sitä arkea, Joensuu sanoo.

Marraskuisen lauantain kotiottelu oli Pataa parhaimmillaan. 4 858 katsojaa eli mukana, kun Ässät kaatoi hallitsevan mestarin hurmoshenkisellä esityksellä Isomäessä.

Jesse Joensuu haluaa tukea rahastollaan nuoria pelaajia, joilla olisi vaikeuksia jatkaa pelaamista taloushaasteiden takia.

Jesse Joensuu haluaisi avata sarjat. Hän sanoo tulleensa tähän johtopäätelmään pitkän pohdinnan jälkeen. Hän on asiasta pomminvarma.

– Voidaanko suomalaisia kiekkosarjoja pitää kiinnostavana, jos sitä draamaa, unelmia ja ahdistusta ei lisätä? hän kysyy.

Joensuu maalailee ajatusta, miten upeaa olisi, jos pienemmän paikkakunnan Mestis-seura nousisi yllättäen SM-liigaan.

– Vaikka se visiitti olisi vain kauden mittainen, se olisi tuhkimotarina. Joku sellainen ruma ankanpoikanen pienemmästä kaupungista nousisi. Mielestäni ne tarinat kiinnostavat.

Niinpä. Olisi hurjaa kuvitella vaikka KeuPan nousevan SM-liigaan. HIFK vierailisi Keuruulla kiihkeässä liigapelissä.

Joensuu innostuu.

– Tai sitten sellainen mahdollinen tilanne, että Jokerit ja Kiekko-Espoo kohtaisivat Mestiksen finaalisarjassa. Voittaja pääsisi pelaamaan noususta. Hallit olisivat täynnä. Katsoisin ne kaikki pelit sohvalta.

– Olen tosi kiitollinen siitä, mitä olen saanut uraltani, Jesse Joensuu sanoo.

Joensuun puheet liigan avaamisen puolesta ovat rohkeita, sillä Ässät on vaaravyöhykkeellä, kuten kevät 2009 osoitti. Viime kaudella Ässät oli sarjajumbo.

– Tiedostan, että pelaan joukkueessa, joka ei ole Tappara tai Kärpät. Meillä on uhka. Minunkin on vaikea sanoa sitä, että SM-liiga auki. Sitten me tiputaan ensi kaudella ja porilaiset ovat, että kiitos Jesse Joensuu. Kiitos, kun rummutit tätä.

Joensuun mielestä sarjan avaamisen vastustaminen oman putoamispeikon takia on kuitenkin väärä ajattelutapa. Se on häviäjän ajattelutapa.

On hyvin mahdollista, että 15 joukkueen sarjajärjestelmä romutetaan lähitulevaisuudessa. Ainakin sitä on jo väläytelty.

– Meidän pitää olla valmiita siihen, että tästä tulee vaikka 12 joukkueen sarja. Meidän pitää ponnistella. Jos me sanotaan, että ei avata liigaa, se on 12 joukkueen sarja, ei me pärjätä. Jos meillä on se asenne täällä kaikilla ässähenkisillä, miksi me edes ansaittaisiin tänne mitään liigajoukkuetta, jos me pelätään niin paljon? Joensuu kysyy.

– Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin jossain vaiheessa avata SM-liiga. Ei tätä touhua voi kasvattaa, jos ei tule pelejä, joissa ihmiset tulevat oikeasti katsomaan, että mennäänkö aurinkoon vai synkkyyteen – tänään se ratkeaa.

Jesse Joensuu nauttii arjestaan Ässissä.

Joensuu tietää, että hänen uransa vetelee viimeisiään. Ensi kausi voi olla joutsenlaulu. Siksi kolmen lapsen isä on jo miettinyt pelaajauran jälkeistä elämää.

– Ässät ja seuratoiminta kiinnostavat, mutta en vielä tiedä, mitä se voisi olla. Se on selvää, että sitten kun pelaaminen loppuu, pitää aloittaa heti työnteko.

Joutilaisuus ei sovi Joensuun luonteelle. Seuraava tavoite pitää olla hänellä tiedossa. Mies on rauhaton sielu.

Nyt hän laittaa kaiken energiansa Ässien auttamiseen pelaajana ja kapteenina. Hän haluaa olla pukukopissa nuorten pelaajien tukena ja opastaa näitä oman pitkän uransa tuomilla opeilla. Yksi neuvo on selkeä: kun menet uuteen paikkaan, tutustu pelikavereihin ja tutustu kaupunkiin.

– Siitä saa hirveästi sosiaalista pääomaa ja itseluottamusta, kun pärjää ulkomailla, Joensuu sanoo.

– Ja kun tutustuu muihin pelaajiin, huomaa, että meillä on ne samat murheet. Ne liittyvät perheeseen tai omaan pelaamiseen, talousasioihin tai peliaikaan – mihin tahansa. Me ollaan kaikki samanlaisia.

Joensuu sanoo alkaneensa pitää kaikista pelaajista, joihin hän on urallaan tutustunut. Nyt hän nauttii arjestaan Ässissä.

– Nautin niin paljon täällä hallilla olemisesta noiden jätkien kanssa. Jos lätkä olisi vain tuossa kopissa olemista, pelaisin koko loppuelämäni.