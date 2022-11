Onko Neymar vain supertähti vai sittenkin maailman paras pelaaja? Isän reaktio pojan raiskaussyytösten jälkeen hämmentää

Neymarin poikkeukselliset taidot ovat tehneet hänestä supertähden. Kuitenkin juuri halu olla supertähti on estänyt brassia hyödyntämästä koko potentiaaliaan pelaajana.

Täydellinen kaaos. Sen niminen on Netflixin tammikuussa julkaisema kolmiosainen dokumenttisarja Neymarista. Ensimmäisen jakson alussa pelaajan isä ja agentti Neymar senior lupaa dokumentin kertovan – kuten ajan henkeen kuuluu – minkälainen brassitähti todellisuudessa on.

Spoilerivaroitus: ei kerro.

Neymar, 30, jauhaa lähinnä onttoa jargonia. Välillä hän kehystää itsensä uhrina, mutta muistaa moneen kertaan sanoa, ettei ole kiinnostunut muiden mielipiteistä. Vain jalkapallo kiinnostaa, välillä juhliminenkin. Mutta ei tähteys, tietenkään, brassi selittää. PSG:henkin hän siirtyi, koska halusi nostaa Ranskan liigan arvostusta, isä väittää.

Yksi huomiota herättävä keskustelu dokumentissa kuitenkin käydään.

– Haluan, että ymmärrät, ettet saa enää ottaa riskejä, isä läksyttää poikaansa.

Hetkeä aiemmin dokumentti on pureutunut kesän 2019 tapahtumiin. Neymaria syytettiin raiskauksesta. Hän oli lennättänyt brassimallin Pariisiin tekemään lähempää tuttavuutta. Neymarin mukaan seksi oli suostumuksellista, naisen mielestä ei. Syytteet tähteä vastaan kumottiin, kun uskottavaa näyttöä ei löytynyt.

– Jos sinulle tapahtuu jotain, olen eniten huolissani siitä, että kaikki kova työ imagosi luomiseksi valuu kaivoon, Neymar senior jatkaa torumistaan.

Urheilulehti Lisää laatujournalismia TÄMÄ ARTIKKELI on julkaistu ensi kertaa Urheilulehden kisaoppaassa MM-futis 2022. Pintaa syvemmälle mennään Urheilulehdessä joka viikko. Tilausohjeet ovat täällä.

Isä ei näytä olevan huolissaan siitä, onko poika tehnyt seksuaalirikoksen. Senioria ei tunnu huolettavan sekään, miten raskas syytös on vaikuttanut junioriin. Voi toki olla, että nämä keskustelut on käyty kameroiden ulottumattomissa.

Isä on huolissaan poikansa brändistä. Brändistä, jota on rakennettu koko pojan uran ajan. Dokumentissa Neymar sr kertoo pojan henkilöbrändin ympärille rakennetun perheyrityksen, NR Sportsin, työllistävän yli 200 ihmistä.

Isän ja pojan käymä keskustelu tiivistää koko dokumentin annin. Dokumentin, jonka Guardianin jalkapallotoimittaja, kirjoitustaidoiltaan poikkeuksellisen etevä Barney Ronay kuvaili kolumnissaan olevan ”erityisen tehokas reaaliaikainen esittävän taiteen teos, joka täsmentää järkyttävän yksityiskohtaisesti Neymarin olemassaolon perustavanlaatuisen merkityksettömyyden”.

Dokumentin ansio on, ehkä tahtomattaankin, sen tapa kertoa tarina bisnesvainuisesta isästä, joka on monetisoinut jalkapallotaidoiltaan poikkeuksellisen etevän ja parrasvaloista nauttivan poikansa olemassaolon.

” Haluan, että ymmärrät, ettet saa enää ottaa riskejä.

Neymar on jalkapalloilija, mutta ennen kaikkea hän on henkilöbrändi. Aluksi hän oli Euroopasta katsottuna myyttinen hahmo. Superlupaava brassi, jonka huimat temput, kikat ja maalit täyttivät YouTuben. Ensimmäinen ”YouTube-futaaja”, joku voisi sanoa.

Kotimaassaan hän oli supertähti jo teininä – mainoskasvo, muoti-ikoni, ”uusi Pele”.

17-vuotiaana Brasilian pääsarjassa debytoinut ja 19-vuotiaana Santosin Copa Libertadoresin (Etelä-Amerikan mestarien liiga) voittajaksi johdattanut Neymar nousi huipulle otolliseen, mutta samalla myös petolliseen aikaan.

Brasilian vuoden 2010 MM-turnaus päättyi puolivälieriin. Ei brasseilta parempaa odotettukaan. Ryhmästä uupuivat kirkkaimmat maailmantähdet. Kakankin ura oli kääntynyt laskuun.

Samaan aikaan framille nousi Neymar, vieläpä Pelen tavoin Santosista. Hän debytoi ”Seleçãon” tarunhohtoisessa keltapaidassa elokuussa 2010, 18-vuotiaana. Siitä asti hän on kantanut jalkapallohullun kansakunnan menestyspaineita kapeilla hartioillaan.

Epäreilut, osin epärealistisetkaan odotukset eivät kuitenkaan johdu pelkästään Neymarin kiistatta briljanteista kyvyistä pelata. Hänellä on puoleensa vetävä supertähden aura, henkilöbrändi, jota hän – tai ehkä enemmän hänen isänsä – on pieteetillä rakentanut.

Jo teinipoikana Neymarista tuli mainoskasvo, jonka naamalla myytiin autoja, shampoota, milloin mitäkin. Isä-Neymarin mukaan poika tienasi 11 miljoonaa dollaria jo vuonna 2010. Summasta vain viisi prosenttia oli Santosin maksamaa palkkaa.

Vuosien varrella henkilöbrändiä ovat pönkittäneet tatuoinnit, alati vaihtuvat hiustyylit, näyttävä pukeutuminen, jetset-elämäntyyli, sosiaalinen media sekä tietenkin tärkein, pelaaminen.

Santosin paidassa 2009.

Tyylinäyte vuodelta 2011.

Jalkapalloilijana Neymar on paradoksi.

Teknisiltä ominaisuuksiltaan hän on yksi lajihistorian valioista, nero. Neymarin pallokontrolli on huimaa. Hän osaa kuljettaa ja ohittaa, nähdä tiloja mitä muut eivät, murtaa linjoja, rakentaa huippupaikkoja sekä tehdä maaleja. Oman joukkueen ollessa pallossa Neymar on parhaimmillaan kuin Jack Grealish, Raheem Sterling ja Mason Mount samassa paketissa.

On hän tehnyt tehojakin. 74 maalia maajoukkueessa. 105 maalia ja 76 maalisyöttöä 186 pelissä Barcelonassa, 114+71 PSG:ssä.

Neymar on supertähti, koska hän on niin loistava jalkapalloilija. Brassin pelaamista katsoessa tai uraa laajemminkin seuratessa ei voi kuitenkaan välttyä ajatukselta: onko hän halunnut olla enemmän juuri supertähti kuin maailman paras jalkapalloilija?

Vastausta voi etsiä esimerkiksi Neymarin lukuisista loukkaantumisista. Pahoja polvi- tai akillesjännevammoja ei ole ollut. Sen sijaan hän on kärsinyt paljon nilkkavaivoista, usein sen takia koska häntä on rapattu. On toki luontevaakin, että Neymarin kaltaista taitopelaajaa rapataan. Mutta. Yleensä, kun häntä rapataan ronskisti, se tapahtuu keskialueella, kaukana vastustajan maalista.

Iso osa Neymarin henkilöbrändiä ovat hänen harhautuksensa. Kikoille on paikkansa, mutta kun näyttävyys ja tehokkuus menevät ristiin, Neymar valitsee näyttävyyden. Vaikka Neymarista on piirretty kuvaa uhrina, usein häntä vedetään koiville juuri siksi, ettei hän malta luopua pallosta.

Neymar karkasi Kamerunin Nicolas Nkouloun ja Stephane Mbian vartioinnista MM-kisoissa 2014.

Keskialueen hidasvauhtiset ohitukset ovat toki näyttäviä, mutta eivät välttämättä erityisen tehokkaita pelin edistämisen näkökulmasta. Juuri keskialueen turhassa ohitusyrityksessä, jossa ei ollut rikettä, Neymar teloi nilkkansa ennen vuoden 2019 Copa Americaa.

EI Neymarin ura pelkkää kukkopoikailua ole ollut. Barcelonassa hän näytti ajoittain jopa nöyrältä joukkuepelaajalta, joka jaksoi uurastaa myös puolustussuuntaan. Jälkikäteen arvioituna asetelma ”Blaugranassa” näytti ulosmittaavan brassitähden kykyjä. Hän oli ehkä Lionel Messin varjossa, mutta toisaalta myös suurimman huomion ulkopuolella.

Neymar oli osa pelättyä ”MSN”-hyökkäys­kolmikkoa (Messi, Luis Suarez, Neymar). Nimenomaan osa jotain, ei kaiken keskipiste.

”MSN”-trio maalijuhlissa Barcelonassa 2016.

Piru pääsi irti, kun Neymar siirtyi vuonna 2017 PSG:hen. Taloudellisesti siirto kävi järkeen, urheilullisesti ei. Neymar debytoi vierasottelussa Guingampia vastaan, keskellä Bretagnen maaseutua alle 7 000 asukkaan pikkupaikassa.

PSG:n kieroon kasvaneessa seurakulttuurissa, jota Neymar on ollut luomassa, ja jota eräs entinen valmentaja luonnehti ”kyykäärmeiden pesäksi”, brassi on kehittynyt entistä individualistisempaan suuntaan.

Hänen loukkaantumistilastonsa ovat kuvaavia. Reilun viiden Pariisin-kauden aikana Neymar on ollut vammojen takia sivussa jo sata peliä, lähes 20 kaudessa. Neljän Barcelonassa pelatun kauden aikana hän huilasi yhteensä vain 29 peliä.

Myös kentän ulkopuolella on kulkenut lujaa. Siinä missä Harry Kanen ja Robert Lewandowskin kaltaiset kotihiiret ovat mittailleet ruoka-annoksiaan, Neymar on tykännyt juhlia. Ei juhlimisessa mitään väärää ole, mutta ajassa, jossa moni muu huippu on vienyt ammattimaisuuden äärimmilleen, Neymar on väistämättä antanut tasoitusta elämäntavoillaan.

Tähteyden ja urheilullisuuden ristiriita ilmeni etenkin helmikuussa 2018, muutama viikko ennen PSG:n ja Real Madridin välistä Mestarien liigan otteluparia.

Neymarin tavoin helmikuun 5. päivänä syntynyt Cristiano Ronaldo juhli 33-vuotispäiviään perheensä kanssa kotioloissa. 26 vuotta mittariin saanut Neymar järjesti kolmen päivän pirskeet Pariisissa. Seurapiirijuhlat, joista ei puuttunut shamppanjaa, glamouria eikä julkimoita.

Tähtipelaajien päinvastaiset tavat viettää syntymäpäiviä ei ratkaissut otteluparia Real Madridin hyväksi, tietenkään. Juhlintatavat kuitenkin kuvaavat ehkä sitä, miksi Ronaldo on voittanut Ballon d’Orin viidesti, eikä Neymar ole ollut lähelläkään maailman parhaan pelaajan titteliä. Jalkapalloilullisista kyvyistä se ei ole jäänyt kiinni.

Neymar pelaa Ranskassa monesti varsin niukasti tunnettuja joukkueita vastaan. Tässä on syntynyt osuma Troyesin verkkoon.

Brasilialle, tuolle jalkapallohistorian tarunhohtoisimmalle maajoukkueelle, Neymar on ollut ristiriitainen hahmo.

Neymarin debyytin jälkeen (2010) Brasilia on pelannut kahdesti MM-kisoissa ja neljästi Copassa. Maa on voittanut Etelä-Amerikan mestaruuden kerran, juuri 2019, kun Neymar loukkaantui kisoihin valmistavassa harjoituspelissä. Kollektiivisesti eheä Brasilia jyräsi suvereeniin mestaruuteen. Se päästi ainoan maalinsa vasta finaalissa Perua vastaan.

Toki Neymar on voittanut maajoukkuepaidassa olympiakultaa (2016) ja Confederations cupin (2013). Taidoistaan ja kyvyistään huolimatta hän on ollut toisinaan, etenkin PSG-siirron jälkeen, enemmän riippakivi kuin vapahtaja.

Esimerkiksi edelliseen Venäjällä pelattuun MM-turnaukseen Brasilia lähti suosikkina. Tie nousi kuitenkin pystyyn taktisesti etevämmälle Belgialle puolivälierissä. Neymarin kisat muistetaan lähinnä kaatuilusta ja filmaamisista. Etenkin Sveitsi-ottelun kieriskely, kun Neymar pyörähti rikkeen jälkeen viidesti kentän pinnassa, päätyi meemien vetonaulaksi.

Venäjällä Neymar näytti sekä kauniit että rumat kasvonsa. Näyttävien suoritusten vastapainoksi tähti pysäytti ja hidasti keltapaitojen peliä ja etenkin Belgiaa vastaan rikkoi pelaamisen rytmiä jatkuvasti.

Kun paine on käynyt kovaksi, Neymar on yrittänyt kirjoittaa tarinaa ”uudesta Pelestä”. Hän on kyllä yrittänyt, mutta yrittänyt yksin, puskenut ja pakottanut. Odotuksetkin ovat toki olleet epäreiluja, mutta ei Neymaria voi varsinaisesti tarinan uhriksi luonnehtia.

Otteet maajoukkuepaidassa tiivistävät Neymarin ristiriitaisuuden. Hänellä on maailman parhaan taidot, mutta ei planeetan ykköspelaajan pääkoppaa.

” Kiinnostava kysymys onkin, mistä Neymar tullaan muistamaan?

Neymar sr kertoo dokumentissa, että kun poika joskus lopettaa, brändi jää elämään. Isä aikoo siirtyä syrjään ja jättää perheyrityksen pojan hoidettavaksi. Neymar itse kertoi, ettei halua johtaa oman henkilöbrändinsä ympärille luotua yritystä.

Neymar on nyt 30. Uraa on jäljellä ehkä viitisen vuotta. Kiinnostava kysymys onkin, mistä Neymar tullaan muistamaan?

Hän on huippu ja voittanutkin paljon. Lajihistorian suurien joukkoon Neymaria ei voi hyvällä tahdollakaan sijoittaa.

Sen sijaan Neymar on modernin ajan, kenties koko lajihistorian suurimpia mitä jos -pelaajia. Mitä jos hän olisi juhlimisen sijaan keskittynyt maksimoimaan urheilullisen kapasiteettinsa? Mitä jos hän olisi temppuilun sijaan pelannut tehokkaasti? Mitä jos hän olisi jäänyt Barcelonaan?

Mitä jos Neymar olisi supertähteyden sijaan pyrkinyt olemaan mahdollisimman hyvä jalkapalloilija? Ehkä hän olisi pian yksi kaikkien aikojen parhaista.

Tarina ei ole vielä valmis. MM-turnaukset kirjoittavat lajihistoriaa erottuvammalla musteella kuin mikään muu lajitapahtuma. Tämä turnaus lienee Neymarin viimeinen mahdollisuus osoittaa, ettei hän ole pelaaja, joka jätti potentiaalinsa käyttämättä.

Se tekisi eittämättä hyvää myös brassitähden brändille – ja perheyrityksen pankkitilille.