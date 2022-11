Espanjasta saatu mahatauti muuttui rintakivuiksi ja vei Sami Välimäen TAYSin petiin

Sydänongelmat veivät golffari Sami Välimäen, 24, sairaalasängyn pohjalle juuri kun peli alkoi jälleen kulkea.

Olet viettänyt paljon aikaa Espanjassa. Mitä kuuluu ohjelmaasi näin marraskuussa etelän jälkilämmössä?

Kiitos kysymästä, töitä paiskitaan ihan täysillä. Olen täällä treenaamassa ja valmistautumassa tulevaan kauteen. Olemme vuokranneet asunnon ja tarkoitus on asettua Espanjaan hiukan pidemmäksikin aikaa. Täältä on kätevä lähteä kilpailuihin, eikä keleissäkään ole lajiharjoittelun näkökulmasta valittamista.

Päättynyt kausi oli kohdaltasi ylä- ja alamäkeä. Miten itse arvioit pelaamistasi tämän vuoden aikana?

Se oli vuoristorataa, kuten sanoit. Alkukausi oli heikko, en saanut millään peliä käännettyä jengoilleen. Sitten tuli valmentajan vaihdos ja homma alkoi muutenkin kulkea paremmin niin pelillisesti kuin tuloksellisestikin. Ja juuri kun peli alkoi sujua, alkoivat erikoiset terveyshuolet. Oli huonoa tsägää, ei voi muuta sanoa.

Mainitsemasi terveysongelmat veivät sinut loppukesästä sairaalaan asti. Mitä oikein tapahtui?

Sain kesällä Espanjasta mahataudin ja ilmeisesti virus aiheutti lopulta sydänlihastulehduksen. Kirjauduin rintakipujen takia TAYS:iin, jossa makasin sitten tarkkailussa lähes viikon verran.

Tilanne säikäytti, mutta aika nopeasti selvisi, että sydämessä on kaikki kunnossa ja arvot alkoivat normalisoitua. Koko hommaan tuhrautui kuitenkin kuukauden päivät, ja jouduin aloittamaan kauden ikään kuin alusta.

Sijoituit ennen sairaalareissua ja pakkolepoa juhannuksena Eurooppa-tourin Saksan kilpailussa neljänneksi. Suoritus päätti lähes puolitoista vuotta kestäneen korpivaelluksesi ja kuittasit mukavat 100 000 euroa palkintorahaa. Kuinka tärkeä tuo onnistuminen oli jatkon kannalta?

Aivan äärimmäisen tärkeää! Todistin, että hyvä pelini on vielä olemassa ja tuolla takataskussa. Kauteen mahtui muutama muukin kohtuullinen sijoitus, jotka vahvistivat uskoa siihen, että valoa on vihdoin näkyvissä vaikean jakson jälkeen.

Kausi 2020 oli sinulle todellinen läpimurtovuosi. Voitit Euroopan tourin osakilpailun ja olit seitsemän kertaa kymmenen parhaan joukossa. Lisäksi putsasit palkintopöytää Urheilugaalassa ja nousit Suomen ykkösgolffariksi. Sen jälkeen tuloksesi käytännössä romahtivat. Mitä oikein tapahtui?

Teimme pieniä swingillisiä muutoksia, jotka eivät sitten toimineetkaan. Otin tiilyönneissä liikaa turpaan, mikä teki tuloksenteosta mahdotonta. Ehkä siinä lyhyt analyysi alavireen syistä.

Sami Välimäen kausi sisälsi ylä- ja alamäkiä.

Voiko olla, että otit sensaatiomaisesta läpimurtokaudesta liikaa paineita harteillesi?

En ainakaan tietoisesti miettinyt sellaisia asioita. Varmasti alitajunta asetti tietynlaisia odotuksia, mutta oma fokus oli koko ajan siinä, että alan lyödä palloa paremmin.

Luotin kyllä, että peli vielä löytyy, mutta se ottaa oman aikansa. Golf on herkkä laji, jossa kaikki on hyvin pienestä kiinni. Usein, jos lumipallo lähtee vierimään väärään suuntaan, itseluottamus alkaa rakoilla. Ehkä minullekin kävi niin.

Lääkkeitä epäonnistumisiin on joskus vaikea löytää. Jos asiat olisi helppo korjata, olisin maailman huipulla koko ajan.

Tiimissäsi puhaltavat monella tavalla uudet tuulet. Kuusi vuotta kestänyt yhteistyösi valmentaja Timo Karvisen kanssa päättyi kesällä, ja hänet korvasi monien huippupelaajien kanssa meritoitunut Liam James. Lisäksi hyppäsit uuden manageritoimiston kelkkaan. Miten muutokset ovat lähteneet toimimaan puolen vuoden otannalla?

Olen erittäin tyytyväinen tilanteeseen. Valmentajan vaihdos oli hyvä asia, sain siitä kaivattua muutosta ja uutta suuntaa. Manageriasiat toivat rauhaa ja ovat helpottaneet keskittymistäni. Luotan siihen, että kentän ulkopuolella asiat hoituvat. On tärkeää, että tiimi toimii.

Palasit loppukaudesta vielä kentille ja tulokset olivat lupaavia. Millaisen maun syksyn kisat jättivät?

Loppukausi jäi vähän tyngäksi, pelihaluja olisi ollut vielä, mutta en saanut pelioikeutta finaaliturnauksiin. Se oli hinta niistä keskikesän sairasteluista ja huonosta onnesta. Itse pelaamisen suhteen tekeminen oli nousujohteista ja sijoituksia tuli parinkymmenen hujakoille.

Välimäki pelasi Madridissa lokakuussa 2022.

Mihin osa-alueisiin olet pelissäsi tällä hetkellä tyytyväinen ja mitkä kaipaavat vielä kohennusta?

Olen ollut aina hyvä puttaaja. Kun huonoilla jaksoilla muu lyöminen on sakannut, myös viheriöpelaamiseni on ollut vähän liian paineista ja sellaista pakonomaista. Luotan kuitenkin lähipeliini, kunhan pidemmät lyönnit alkavat taas kulkea. Avauspelaamisessa on edelleen petrattavaa ja siihen pitää keskittyä.

Aloitat uuden kauden pian Etelä-Afrikassa. Millaisia tähtäimiä olet asettanut uudelle sesongille?

Isoin tavoite on hankkia paikka PGA-tourille. Tavoite on kivenkova, lippuja sinne on vähän, mutta tiedän pystyväni pelaamaan tarvittavalla tasolla. Laitetaan vain palloa paremmin kuppiin. Otan mukaan viime kauden hyvät asiat ja toivon todellakin, että terveysrintamalla olisi vähän parempaa tuuria.