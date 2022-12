Poika lähiöstä kasvoi tähdeksi, jota presidenttikin liehittelee – ja nyt hänellä on vaarallisen paljon valtaa

Qatarin MM-kisoissa loistanut Kylian Mbappe on someajan supertähti. Nyt valokeila ja valta voivat olla sokaisemassa Ranskan tähtipelaajan vaarallisesti.

Heinäkuussa 2018 se tapahtui. Ranskan 20 vuoden odotus päättyi, kun Les Bleus juhli Moskovan Luzhniki-stadionilla jalkapallon maailmanmestaruutta. Juhlittujen joukossa suurten ranskalaisjalkapalloilijoiden joukkoon nousi 19-vuotias Kylian Mbappe.

Turnauksen parhaaksi nuoreksi pelaajaksi valittu Mbappe paukutti MM-kisoissa neljä maalia ja saavutti ennen 20 ikävuotta palkinnon, jota Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi tavoittelevat edelleen uransa loppusuoralla.

Mbappen kasvutarina puhutteli ympäri maailman. Poika Pariisin esikaupunkialueen pahamaineisesta Bondysta nousi juhlituksi urheilusankariksi.

Nyt ujohko ja vienolla hymynkareella hurmaava nuorukainen on vain muisto. Enää ei puhuta puolustajat paikalleen jättävästä nopeudesta eikä hienoista maaleista. Kukaan ei puhu Bondyn nuorille toivoa ja hyväntekeväisyysjärjestön kautta rahaa ja mahdollisuuksia antavasta tähdestä.

Qatarin MM-kisojen lähestyessä Kylian Mbappen, 23, julkisuuskuva on rahan- ja vallanahne kentällä kiukutteleva diiva, joka nauraa lehdistötilaisuuksissa ilmastotavoitteille.

Mitä lapsenkasvoiselle ja sympaattiselle nuorisoidolille tapahtui?

Zlatan Ibrahimovicin lähtö PSG:stä jätti Pariisiin valtatyhjiön kauden 2015–16 jälkeen. Asia konkretisoitui Ibrahimovicin jäähyväisottelussa, kun ruotsalaistähti otettiin vaihtoon 89. minuutilla. Kukaan ei astunut Zlatanin tilalle, ja PSG pelasi ottelun loppuun kymmenellä pelaajalla.

Ibrahimovicin johdolla neljä peräkkäistä mestaruutta voittanut PSG jäi seuraavalla kaudella Ranskan liigassa kakkoseksi Monacon taakse.

Silloin PSG:n johtoporras veti liipaisimesta. Brassitähti Neymar hankittiin Pariisiin maailmanennätyssummalla (222M€) uudeksi kiintotähdeksi. Monacossa 18-vuotiaana 15 maalia tehneen Mbappen PSG hankki samana kesänä Monacosta ensin lainalle, ennen kuin lunasti hyökkääjän. Mbappen siirtosumma oli 180 miljoonaa.

Superduo on paiskonut PSG:lle yli 200 maalia ja voittanut 11 pokaalia. Silti nyt viisi vuotta myöhemmin PSG on päätynyt tilanteeseen, jossa kahden suuren egon mahtuminen samaan pukukoppiin on vaikeaa. PSG:llä on nyt kaksi zlatania.

Maalitykit Pariisissa syyskuussa 2017.

Kuluvan kauden räikein esimerkki Mbappen vikuroinnista nähtiin elokuussa PSG:n kauden kotiavauksessa Montpellieriä vastaan.

Vastahyökkäyksessä laidalla palloa odottanut Mbappe turhautui, kun PSG hyökkäsi Mbappen vasemman laidan sijaan oikealta. Oikutteleva supertähti käänsi selkänsä kentälle ja löntysteli kohti sivurajaa muun joukkueen vielä rakentaessa hyökkäystä.

Samassa ottelussa Mbappe epäonnistui rangaistuspotkussa. PSGn saadessa toisen rankkarin Mbappe ja Neymar kävivät kiivaan sanasodan, kumman vuoro on yrittää maalia. Toisen rankkareista laukoi Neymar.

Ranskalaislehtien mukaan Mbappe ja hänen taustajoukkonsa ovat vauhdittaneet Neymarin kauppaamista PSG:stä. Kaiken taustalla on Mbappen keväällä PSG:n kanssa solmima jättimäinen jatkosopimus.

Neymar ja Mbappe väittelemässä siitä, kumpi saa vetää rangaistuspotkun.

Vielä keväällä kaiken piti olla hyvin, kun Mbappe päätti jäädä kotiin Pariisiin. Mbappe käänsi päänsä Real Madridin liehittelyistä huolimatta PSG:n suuntaan. Mbappen itsetuntoa hiveli muun muassa maan presidentti Emmanuel Macron. Mbappe kertoi New York Timesille Macronin pyytäneen tätä jäämään Ranskaan, koska ”hän on maalle niin tärkeä”.

– En koskaan kuvitellut puhuvani presidentin kanssa urastani tai tulevaisuudestani. Se oli jotakin todella hullua, Mbappe sanoi.

Mbappen kerrotaan saaneen mottipäisen 100 miljoonan euron allekirjoitusbonuksen ja 50 miljoonan vuosipalkan. Jälkeenpäin on paljastunut, että luvut ovat vielä suuremmat, ja kolmen vuoden sopimus sisältäisi paljon muuta.

Ensimmäinen pykälistä paljastui portugalilaisen Luis Camposin palkkaamiseksi PSG:n neuvonantajaksi. Campos toimi Monacon urheilutoimenjohtajana 2013–2016 eli samaan aikaan kun Mbappe nousi 16-vuotiaana debytanttina Ranskan suurimmaksi jalkapallolupaukseksi. Camposin kautta Mbappella on valtaa PSG:n pelaaja- ja valmentajavalinnoissa.

Ranskalaisen tutkivan journalistin Romain Molinan mukaan PSG oli luvannut hankkia kesällä Robert Lewandowskin, Milan Skriniarin ja Bernardo Silvan. Kukaan heistä ei päätynyt Parc des Princesille.

Lokakuussa Mbappe suolasi PSG:n päävalmentajan Cristophe Galtierin julkaisemalla Instagramissa päivityksen, jossa hän kyseli ison hyökkääjän perään.

– Mbappe kokee tulleensa petetyksi, kun mikään kesän siirtokuvioista ei toteutunut. Lupaus uudesta hyökkääjähankinnasta ja siten paremmasta roolista. Lupaus uudesta topparista. Lupaus siitä, että Neymar on poissa ja joukkue rakennetaan Mbappen ympärille. Mitään näistä ei tapahtunut. Mbappe kokee tehneensä virheen, ranskalaisen jalkapalloilun asiantuntija Julien Laurens selitti BBC:lle.

Nyt villeimmissä huhuissa Mbappe on se, joka jättää PSG:n.

– Minäkin olen kuullut huhuja petetyistä lupauksista, mutta sellaista sattuu. Sitä kutsutaan aikuisten elämäksi. Kylian, kasva aikuiseksi ja jatka eteenpäin, maajoukkuelegenda Emmanuel Petit sivalsi ranskalaiselle RMC:lle.

Haaland on poissa, Messi ja Ronaldo ovat puolestaan ikämieslukemissa. Mbappe on MM-kisojen suurin tähti, ja hän tietää sen.

Mbappe tiesi keväällä neuvottelupöydässä arvonsa. PSG suostui antamaan yhdelle pelaajalle valtavasti valtaa pelastaakseen kasvonsa. Ranskan suurimman tähtipelaajan lähtö Real Madridiin ilman siirtokorvausta olisi ollut häpeä niin ranskalaiselle jalkapallolle, PSG:lle kuin PSG:n qatarilaisomistajille.

PSG:n toimitusjohtaja Nasser Al-Khelaifi ja hänen johtamansa qatarilainen investointiyhtiö eivät olisi kestäneet Mbappen lähtöä. Se olisi romuttanut kerralla PSG:n vision kasvaa maailman suurimmaksi urheilubrändiksi. Siksi Mbappesta oltiin valmiita pitämään kiinni hinnalla millä hyvänsä.

Le Pariesinin mukaan Mbappen saama rahamääräkin on arvioitu alakanttiin. Todellisuudessa sadan miljoonan allekirjoitusbonus olisi jaettu kolmeen osaan ja kokonaissumma olisi 180 miljoonaa. Vuosipalkaksi kerrotaan 72 miljoonaa, minkä päälle tulevat vielä uskollisuusbonukset.

Ranskalaislehden mukaan Mbappe tienaa PSG:ssä yhteensä 630 miljoonaa euroa, mikäli malttaa pysyä seurassa sopimuksen mukaiset kolme vuotta.

Sopimuksen kerrannaisvaikutukset iskevät muihin pelaajiin. PSG on Le Parisienin tietojen mukaan pyytänyt muita pelaajia lykkäämään bonustensa maksua, jotta Mbappe saa omansa ajallaan. PSG on kieltänyt huhut.

Ei ihme, että Mbappesta puhutaan joukkuettaan suurempana.

– Tällä hetkellä hän ärsyttää kaikkia ottamalla jokaisen asian henkilökohtaisesti. Hän on nostanut itsensä seuran yläpuolelle. Ja minkä takia? Siksi, että hänestä tehtiin maailman parhaiten palkattu pelaaja? Petit kysyi.

” Hän on nostanut itsensä seuran yläpuolelle.

Mbappe on elänyt juniorista asti jalkapallounelmaansa todeksi. Mbappesta kohistiin jo yläasteikäisenä. 16-vuotiaana hänestä tuli jalkapalloammattilainen ja 19-vuotiaana maailmanmestari. ”Normaali” teini-ikä ja aikuistuminen on mennyt hujauksessa ohi.

– Elän elämää, jollaista olen aina halunnut elää. Se, miten nopeasti jouduin kasvamaan aikuiseksi on ainoa asia, mitä vähän harmittelen, Mbappe sanoi NY Timesille.

Mbappe kasvoi ihaillen Cristiano Ronaldoa ja katsellen, miten Ronaldo kisaa Ballon d’Orista Lionel Messin kanssa. Mbappesta on vuosia puhuttu Messin ja Ronaldon manttelinperijänä. Viime kaudella vain Lewandowski iski Mbappea enemmän maaleja kärkisarjoissa.

Syötetyt maalit mukaan lukien Mbappe oli kaikista tehokkain.

Nyt 12 maalia tehnyt Mbappe johtaa Ranskan liigan maalipörssiä, mutta kaikki puhuvat Erling Haalandista. Valioliigassa ennätyksiä murjova Haaland on kiilannut ohituskaistaa Mbappen ohi. Neymar on puolestaan vastannut siirtohuhuihin pelaamalla PSG-uransa parasta jalkapalloa.

Kun Ronaldo ja Messi viimein ovat väistymässä tieltä, jalkapallomaailman tähtitaivas ei olekaan yksin Mbappen, kuten oli vuosia pedattu.

Siksi hän haluaa nyt vimmatusti jokaisen maalipaikan, jokaisen rankkarin ja jokaisen pokaalin itselleen. Halu olla paras näkyy oireiluna silloin, kun kaikki ei suju Mbappen tahtipuikon mukaan.

– Mbappe on yksi maailman parhaista, mutta hän on vielä nuori. Rakastamme kaikki tuota 23-vuotiasta pelaajaa, mutta hänellä on liian suuri ego ja liikaa valtaa, entinen Englannin maajoukkuepelaaja Jamie Carragher kuvaili CBS:n tv-lähetyksessä.

Mbappe on kohujenkin keskellä huippuvireessä.

Mielipuoliseksi paisuneet palkat, siirtosummat, jalkapalloon liittyvä korruptio ja suhmurointi ovat vain globaalin jalkapallokentän näkyvä ruohotupsu, joka yritetään ajaa päällisin puolin siistiksi.

Modernin jalkapallon ongelmalliset juuret ovat syvällä pelikentän alla, ja sieltä kumpuaa myös Kylian Mbappen tilanteen kieroutuneisuus. Pelaajilla on enemmän valtaa kuin koskaan.

Mbappe on Mestarien liigan lohkovaiheen paras maalintekijä, mutta tekee samalla hallaa omalle uralleen. Syksyllä Mbappe nauroi lehdistötilaisuudessa mauttomalle vitsille PSG:n lentokilometreistä. Yksi maailman vaikutusvaltaisimmista pelaajista käyttäytyy välillä kuin hemmoteltu lapsi, koska tietää voivansa tehdä niin. Ilman seurauksia.

Jalkapallotoimittaja Fabrizio Romano tiivisti asian kolumnissaan:

– Rehellisesti puhuen, Mbappen käytöksestä ei seuraa hänelle mitään ongelmia. Hänen mieltymyksensä tai vaatimuksensa eivät haittaa, koska hän on niin huimaavan hyvä pelaaja, että jokainen seura haluaa hänet. Olisi epätavallista, jos hänen egonsa tai asenneongelmansa olisi este siirrolle toiseen suurseuraan.

Lähteet: BBC, Guardian, New York Times, The Athletic.