Lauri Markkasen kausi alkoi NBA:ssa – ja hän on saman tien taas kauppatavaraa

Lauri Markkanen dominoi EM-kisoissa, mutta NBA:ssa hän siirtyy jo kolmanteen seuraansa. Miksi?

Uutinen iski kuin salama kirkkaalta taivaalta. Tai kuin donkki, joka lähettää vastustajan keräilyeriin arvokisoissa.

Supertähti Donovan Mitchell siirtyy Utah Jazzista Clevelandiin jättikaupassa, jonka avulla Cavaliers yrittää kivuta takaisin NBA:n huipulle.

Järisyttävässä diilissä pelkäksi sivulauseeksi jää kohta, joka kiinnostaa Suomessa eniten: Lauri Markkanen joutuu vaihtamaan Cavaliersin Jazziin – seuraan, joka oli jo kesällä nostanut tämän kauden osalta valkoisen lipun salkoon.

Suomessa Markkanen on etusivun uutinen, muualla yksi osanen jättimäistä kauppapakettia, jonka pääasialliset osapuolet ovat Mitchell sekä tukku tulevien vuosien varausvuoroja joita Cleveland lähetti Salt Lake Cityyn.

Yhtä selvää on sekin, että Markkanen tuskin pelaa pitkään Jazzissa. On hyvin mahdollista, että suomalainen pukee ylleen jo neljännen eri NBA-univormun ennen kuin kausi on päättynyt.

Miksi näin on? Miksi Markkanen, keskimäärin lähes 17 miljoonaa euroa vuosittain tienaava huippupelaaja, joutui jälleen vaihtamaan seuraa – ja sama saattaa olla edessä pian vielä kerran?

Tyly, yksinkertaistettu vastaus on kiistaton: Lauri Markkanen ei ole riittävän hyvä NBA-pelaaja, jotta hän olisi saanut pidetyksi asemansa vakaana sarjassa.

Yhtäältä on selvää, että Markkanen on kiistattomasti NBA-tason pelaaja ja monissa tapauksissa vankka aloitusviisikon runkomies. Se on jo itsessään huima saavutus.

Sitten on vielä Cavaliersin ja Jazzin näkökulmat asiaan.

Cleveland oli vuosi sitten otollisessa asemassa, kun se nappasi Markkasen neljän vuoden ja 67,5 miljoonan euron sopimuksella. Odotukset kauteen olivat matalat, ja nuori suomalainen oli ikänsä ja taitojensa puolesta sopiva lisä joukkueeseen.

Samaan aikaan oli selvää, että isojen miesten osastolla Jarrett Allen ja tuore ykkösvaraus Evan Mobley olivat seuran prioriteettijärjestyksessä selvästi edellä – samoin takamies Darius Garland.

Markkanen halusi muualle Chicagosta, eikä Bullsilla ollut palavaa halua pitää hänestä kiinni. Siitä piti huolen pelaajan eri vammojen lisäksi kokonaan uusiksi mennyt seurajohto, joka halusi muokata joukkuetta näköisekseen.

Utah Jazz on Lauri Markkasen NBA-uran kolmas seura – ja lisää voi olla tiedossa.

Cavaliersille Markkanen oli edullinen, fiksu värväys – vaikka häntä ei missään vaiheessa hankittu tärkeäksi palikaksi joukkueen jälleenrakennukseen. Cleveland halusi katsastaa, mitä talentista saisi erilaisessa ympäristössä irti. Markkanen vastasi haasteeseen osoittamalla kentällä uudenlaista monipuolisuutta ja mukautumiskykyä, mutta toisaalta ei murtautunut pelaajana uudelle tasolle.

Cavaliers pelasi yli odotusten, ja se myös kiihdytti seurajohdon rakennusprosessia. Miksi odottaa nykyryhmän kanssa enää, kun voisi iskeä kovat panokset Garland–Mobley–Allen-trion ympärille?

NBA:n kylmä matematiikka on, että tähtipelaajat ratkovat mestaruudet. Markkanen ei ole sillä tasolla, ja Cavaliersin katseet olivat enemmän yllä mainitussa kolmikossa. Mitchell on siihen poikkeuksellisen kova lisä. Harvalla seuralla on samanlaista runkoa kuin Cavaliersilla nyt.

Jazzin näkökulmasta tilanne oli yhtä selvä. Sentteri Rudy Gobertin ja takamies Mitchellin yhteiselo oli tullut tiensä päähän. Homma junnasi paikallaan, ja lisäksi kaksikko oli parketin ulkopuolella eripurainen.

Vyyhti alkoi purkautua alkukesästä. Minnesota Timberwolves ei säästellyt hankkiessaan ikääntyvän Gobertin. Sen jälkeen oli enää ajan kysymys, koska Mitchell lähtisi. Hänen osoitteenaan pidettiin lähes varmuudella New York Knicksiä, mutta Knicks ei suostunut pitkien neuvottelujenkaan jälkeen kaikkiin Utahin toimitusjohtajan Danny Aingen vaatimuksiin.

Jazz halusi yhtä asiaa: varausvuoroja – ja paljon. Kaikki muu olisi bonusta.

Cleveland haistoi tilaisuutensa, ja Markkanen joutui kärsijäksi. Syy oli pitkälti suomalaisen solmimassa sopimuksessa. Mitchell tienaa tällä kaudella noin 31 miljoonaa euroa. Kun seurat ovat palkkakattorajalla, pelaajakaupassa keskenään liikkuvien pelaajien yhteenlasketun arvon on oltava NBA:n sääntöjen mukaan 25 prosentin sisällä toisistaan.

Toisin sanoen Markkasen 16,5 miljoonaa ei tarvinnut yhdistää kuin yhteen muuhun kohtuuhintaiseen sopimukseen – Collin Sexton allekirjoitti kaupan yhteydessä sellaisen – ja Cleveland pystyi kattamaan Mitchellin hankintaan vaaditun palkkakattopuolen ongelmitta.

Lauri Markkaselle on luvassa vastuuta Jazzissa tällä kaudella. Kuva Utahin harjoituspelistä Toronto Raptorsia vastaan.

Kun rahapuoli oli selvillä, oli kyse enää siitä, miten monta varausvuoroa olisi lyötävä pakettiin, että Ainge olisi tyytyväinen. Niitä liikkuikin liuta.

Jazzin näkökulmasta Markkanen, 25, ja Sexton, 23, sopivat ryhmään hyvin. Seuraa ei kiinnosta tällä kaudella voittaminen, mutta antamalla kaksikolle paljon peliaikaa se voi kasvattaa heidän arvoaan, mikäli molempien tai edes toisen peli kulkee.

Silloin Ainge voisi herutella pelaajiaan pudotuspeliryhmille ja napsia lisää haluamiaan arpalippuja tulevien vuosien varaustilaisuuksiin.

Markkanen on nyt ja jatkossakin jatkuvasti kauppaamisvaarassa. Kun supertähtien liksat nousevat yhä korkeammiksi, ovat Markkasen tapaiset ”keskituloiset pelaajat” mitä oivallisempia kaupattavia palkkakattosääntöjen vuoksi.

Tylyä, mutta totta.

Miten Markkanen voisi muuttaa asemaansa? Jazzissa se on liki mahdotonta, koska seura on valmis kauppaamaan kaiken irtaimen. Sen tähtäimessä on ranskalainen huippulupaus Victor Wembanyama ensi kesän varaustilaisuudessa. Wembanyamaa pidetään potentiaalisena tulevien vuosien eliittipelaajana.

Markkasen nykyseuran tähtäimessä lienee ranskalainen huippulupaus Victor Wembanyama.

Markkasen ei pidä silti laittaa hanskoja tiskiin, sillä siirroissa piilee aina mahdollisuus. Utahissa on myös saumaa näyttää muille NBA-seuroille, ettei dominointi EM-parketeilla ollut sattumaa.

Yksi jyväskyläläisen NBA-uran suurimmista ulkopuolisista haittatekijöistä on ollut se, että hän päätyi varaustilaisuudessa Chicago Bullsiin. Seura oli kaoottisessa tilassa, ja kaikki oli pedattu palvelemaan Zach LaVinen yksinyrittämistä.

Zach LaVine on Chicago Bullsin tähti.

Markkasen uran kannalta kriittiset vuodet sujuivat pääasiassa muiden pompottelua seuratessa.

Clevelandissa hän oli luksushankinta, jonka Cavaliers teki, koska Markkanen ja Bulls olivat umpikujassa, ja liigan palkkakatto- sekä siirtosääntöjen vuoksi vain harva oli valmis hankkimaan suomalaisen.

Nyt Utahilla on selkeä syy antaa Markkasen näyttää taitojaan samalla tavalla kuin on nähty Susijengissä. Jos hän pystyy osoittamaan, että kykenee haastamaan NBA-puolustuksia, nousevat muiden seurojen anturit aivan uudenlaisella tavalla.

Kukaan tuskin odottaa Markkaselta joka ilta 25–30 pisteen pelejä, vaan tärkeintä on pystyä näyttämään ulottuvuuksia korille ajajana, monipuolisena viimeistelijänä ja kaaren takaa onnistujana. Sen myötä keskiarvot ja tehokkuus nousevat.

Ja tietysti tärkein: Markkasen on pysyttävä pelikunnossa.

Sitten on vielä peli toisessa päässä kenttää. Puolustuspelin rajoitteilleen Markkanen ei voi paljonkaan. Totuus on, että Susijengikin joutui ajoittain piilottamaan Markkasta puolustuspäässä, ja vastassa oli kuitenkin ”vain” EM-tason maita.

Clevelandin joukkuepuolustaminen oli loistavaa, mutta se nojasi enemmän Alleniin ja Mobleyyn kuin Markkaseen. Vaikka Markkanen ei ole mikään pyöröovi, häneltä puuttuu yksittäinen eliittiominaisuus, olla loistava korivahti tai kokoisekseen poikkeuksellinen kaaripuolustaja, jotta katseet kiinnittyisivät häneen omassa päässä.

Toistaiseksi Markkanen ei ole osoittanut olevansa niin dominoiva hyökkäyspelaaja nelospaikalla, että joku seura voisi sivuuttaa hänen puolustuspelin puutteensa täysin ja piirtää tulevaisuutensa suomalaisen varaan.

Vaikka Markkanen pelaa nyt seurassa, jonka tähtäin on tulevaisuudessa, hänen kautensa ei ole tuomittu etukäteen. Tavallaan nyt on käsillä Markkasen ensimmäinen kunnon tilaisuus päästä osoittamaan, miten korkealle hän voi NBA-pelaajana yltää.

Lauri Markkasen Utah Jazz kohtasi Dallas Mavericksin lokakuun puolivälissä.

Arvokisaotteista ei kannata juontaa liikaa odotuksia NBA-peleihin, koska vastustajien taso on yleisesti paria kertaluokkaa heikompi kuin päivätyössä. Hyvä verrokki on viime kesän olympialaisista Ranskan ykköslinko Evan Fournier. Hän oli aiemmin kesällä solminut rahakkaan diilin New York Knicksin kanssa, ja jymyonnistumista olympiaparketilla pidettiin signaalina, että hän oli ottanut ratkaisevan kehitysloikan pelaajana.

Kun liiga jatkui, nopeasti kävi selväksi että kyseessä on yhä sama Fournier kuin ennenkin: ihan hyvä, mutta ei niin hyvä. Sama jama, josta Markkasen pitää punnertaa itsensä esille.

Toki Markkanen oli EM-kisoissa kertaluokkaa kovempi kuin Fournier Tokiossa. Puheet siitä, ettei Markkasta ole hyödynnetty taktisesti eikä pelillisesti NBA-uransa ensi vuosina, saivat Prahassa ja Berliinissä lisää katetta.

Ovi on raollaan. Nyt pitää loikata kynnyksen yli.