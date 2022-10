64-kiloisesta poikasesta tuli Suomen futissyksyn ratkaisupelaaja – Lucas Lingman nosti HJK:n mestariksi

Lucas Lingman on kasvanut lupaavasta juniorista Veikkausliigan tähdeksi. Maajoukkuedebyyttikin on jo nähty.

Lucas Lingman, 24, on ollut syksyn kiinnostavin suomalaispelaaja Veikkausliigassa ja A-maajoukkueessa. HJK:n pelin hän nosti jo aivan uudelle tasolle – sama voi tapahtua tulevaisuudessa myös Huuhkajissa. Sitä ennen on ehtinyt tapahtua monenlaista.

Veikkausliigan merkittävimmästä pelaajahankinnasta kesän siirtoikkunassa ei ollut epäselvyyttä. Se oli ilman vastaväitteitä Lucas Lingmanin liittyminen HJK:hon.

Heti ensimmäisestä ottelusta lähtien Klubi sai pelaajan, joka sen jo valmiiksi kovasta kokoonpanosta puuttui.

Keskikenttäpelaajan, joka pystyy organisoimaan joukkueen tekemistä oikealla tavalla peliä erilaisissa tilanteissa lukemalla. Nostamaan koko joukkueen pelaamisen aivan uudelle tasolle.

Lingmanin tulon jälkeen kentällä alkoi tapahtua asioita, joita HJK:n päävalmentaja Toni Koskela oli koko kauden halunnut. Nyt hän sai niille täydellisen toteuttajan.

Lingman on mestari tekemään oikeita valintoja. Milloin pitää palloa, milloin luoda uhkaa yksinkertaisella syöttökombinaatiolla, milloin hyödyntää lähellä oleva tila syöttämällä, itse kuljettamalla tai vaihtamalla pelin painopistettä pidemmällä syötöllä.

Lingmanilla on kyky ajatella peliä useampi syöttö tai kanssapelaajan liike eteenpäin. Nähdä vaihtoehtoja pelin rakentamiseen ja murtautumiseen monipuolisesti.

Lingman osaa hyödyntää ympärillään olevien pelaajien vahvuuksia oman joukkueen eduksi, mutta hän osaa luoda myös jatkuvaa uhkaa vastustajalle omalla panoksellaan ja liikkumisellaan.

– Asioita on helppo piirtää taktiikkataululle ja käydä läpi treeneissä, mutta niiden toteuttaminen otteluissa on eri asia. Lucaksen vahvuus on pelin rytmittäminen. Hän osaa lukea peliä – tunnistaa hetket, milloin kannattaa rauhoittaa ja milloin edetä nopeasti, Toni Koskela sanoo ja jatkaa:

– Kun tilaisuus saada hänet loppukaudeksi lainaan aukesi, oli helppo tehdä nopea päätös. Hyvässä kunnossa oleva pelaaja, joka tunnetaan valmiiksi – ja jolla on taidot juuri siihen ruutuun kuin tarvitaan.

Vain ani harvoin voi sanoa, että tällainen lainapesti on samaan aikaan täydellinen vaihtoehto myös pelaajalle.

Paluu HJK:hon ei olisi kuitenkaan voinut osua parempaan saumaan Lingmanin vinkkelistä. Alkuvuoden siirto Ruotsin Allsvenskanin Helsingborgiin piti olla selkeä askel uralla eteenpäin – luottorooliin Veikkausliigaa kovempaan sarjaan.

Pelitapa sarjapaikasta taistelevassa joukkueessa oli kuitenkin Lingmanin vahvuuksille täysin väärä.

– Peliaikaa kyllä tuli, mutta palloon ei juuri tarvinnut koskea. Se pyrittiin pelaamaan nopeasti ylös. Usein ilman pelinrakenteluvaihetta.

Lingman kävi heinäkuussa keskustelun Helsingborgin seurajohdon kanssa ja toivoi mahdollisuutta päästä loppuvuodeksi lainalle seuraan, jonka pelitapa tukisi hänen vahvuuksiaan.

– Kun vaihtoehto palata HJK:hon aukesi, se oli todellinen win–win-tilanne molemmille. Ja muuttui vielä itselleni paremmaksi, kun paikka Euroopan liigan lohkovaiheessa aukesi. Pääsen mittaamaan taitojani tosi kovia joukkueita vastaan, Lingman innostuu.

Ei ihme, että Lingmanin kaikesta tekemisestä on huokunut peli-ilo. Kukapa ei olisi tohkeissaan päästessään vaihtamaan putoamistaistelun mestaruuskamppailuun ja euro-otteluihin.

Lucas Lingmanin, 24, uralla on ollut monta käännettä. Syksyn hän pelaa HJK:ssa.

Vaikka Helsingborgissa ei alkukaudella hymyilyttänyt, Lingman ehti näyttää kykynsä kesäkuussa myös Huuhkajissa.

Kun Suomi voitti Montenegron Olympiastadionilla 2–0, otsikot hehkuttivat perustellusti molemmat Huuhkajien maalit tehnyttä Joel Pohjanpaloa. Niistä jälkimmäisen määrämittaisella vapaapotkullaan pohjusti Lingman.

Kun muutaman vuoden päästä kelataan Lingmanin aiempia tekoja, tuo ottelu saattoi osoittautua käänteentekeväksi – Suomen seuraavan Huuhkajien ydinpelaajan urapolulla.

Lingman näytti ottelussa pystyvänsä olemaan se pelaaja, joka voi pidemmälläkin tähtäimellä olla todella tärkeä hahmo siinä, kun Suomi haluaa lisätä pallollista hyökkäyspeliään.

– Vahva ja todella positiivinen esitys, ei tietoakaan paineista tai jännittämisestä. Lingman osoitti, että hän pystyy hyödyntämään omia taitojaan kovien pelimiesten kanssa ja nostamaan heidän avullaan myös omaa tekemistään. Toi selkeää lisäarvoa pallolliseen hyökkäyspeliimme, Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva sanoo.

Yhteistyö Glen Kamaran ja Robin Lodin kanssa oli niin sujuvaa, että nimi Huuhkajien nimilistalta löytyy tulevissakin otteluissa. Ehkäpä jopa avauskokoonpanosta.

Lingmanilla on kasipaikalla tarvittavia avuja, joita maajoukkueessa ei monella muulla ole.

– Lucaksella on poikkeuksellinen kyky lukea peliä ja nähdä monipuolisia murtautumis­vaihtoehtoja. Toimia oikein tilanteenvaihdoissa. Kovan taitotason ansiosta hän pärjää hyvin pallon kanssa, erikoistilanneosaaminen on hyvää ja fysiikkakin on viime vuosina kehittynyt, Kanerva listaa vahvuuksia.

– Ei ole liioittelua sanoa, että hänellä on mahdollisuus ottaa ydinpelaajan rooli Huuhkajissa tulevaisuudessa.

Lucas Lingman on HJK:n avainpelaajia, mutta Huuhkajissa hän hakee lupaavista esityksistä huolimatta vielä paikkaansa.

Kehitettävääkin on. Huuhkajien taktiikan rohkeus määräytyy vastustajan mukaan – mutta aina isossa roolissa on kokonaisvaltainen pelaaminen.

– Pelin kuva vaihtelee, mutta puolustaminen on tuloksen kannalta aina tärkeää. Koko joukkueena, yksilöinä kaksinkamppailuissa tai oman vastustajan kontrolloimisessa. Näissäkin Lucas on kehittynyt, mutta odotan innolla HJK:n Euroopan liigan pelejä kovia joukkueita vastaan. Niissä näkee, miten se puoli Lucaksella tällä hetkellä toimii, Kanerva sanoo.

Pidemmällä tähtäimellä Lingmanin roolin Huuhkajissa määrittelee tuleva seurajoukkue.

– HJK tarjoaa riittävän kovan kehityshaasteen tämän vuoden loppuun. Pidemmällä otannalla seuraava seurasiirto ratkaisee todella paljon. Toivon kaikkien maajoukkue­pelaajiemme pelaavan mahdollisimman kovissa sarjoissa isoissa rooleissa. Se antaa pelaajille aina paremman lähtökohdan onnistua myös Huuhkajissa, Kanerva toteaa.

Tärkeä tekijä Lucas Lingmanin taustalla on isä Tommi Lingman, joka valmensi kaikkia poikiaan FC Hongan junioreissa. Ensin vanhimman isoveljen Nicon (s. 1991), sitten Danin (s. 1993) ja lopulta Lucaksen (s. 1998) 97-joukkuetta.

– Honka oli jo silloin menestyvä junioriseura Suomessa, mutta rehellisesti sanottuna valmennus aloittavissa ikäluokissa oli vaihtelevaa. Kaukana nykyisestä tasosta, jossa ikäluokan vastuuvalmentajat huolehtivat joukkueiden toiminnasta. Kun joukkueita perustettiin, halusin varmistaa, että omat poikani saisivat ainakin asiallista valmennusta, Tommi Lingman taustoittaa.

Omalla peliurallaan isä-Lingman oli yltänyt Ykkösen pelaajaksi. Hänellä oli siis hyvä ymmärrys pelistä ja tekemisen kautta hän kehittyi koko ajan myös valmentajana.

– Pyrin huolehtimaan siitä, että innokkaimmat lapset saivat harjoitella laadukkaasti ja tehdä asioita suurin piirtein oikealla tavalla ja oikeassa oppimisjärjestyksessä.

Tommi Lingman on valmentanut kaikkia poikiaan. Kuva on vuodelta 2017, jolloin hän työskenteli Gnistanissa.

Lucas Lingman Hongan riveissä 2008.

Lingmanin joukkueiden lisänimi Hongassa oli aina ”Stars”. Siitä heitettiin monenlaista huumoria ympäri Suomea. Puheista ja kyseenalaistamisesta huolimatta monia asioita Lingman teki oikein. Veikkausliigatasolle pelaajia kehittyi kaikista ikäluokista.

Omista pojista Nico päätti uransa ASM-sarjassa, Dani B-juniorina.

– Ihan hyvin molemmat pärjäsivät, mutta futis oli heille aina enemmän hauska harrastus kuin todellinen intohimo.

Toisin oli kolmannen pojan Lucasin tapauksessa. Hän halusi aina mukaan, kun isä valmensi Hongan 93-junnuja – viisi vuotta vanhempia poikia.

– Olisiko Lucas ollut noin 3-vuotias, kun oli ensimmäisiä kertoja mukana. Varmaan aluksi siksi, ettei ollut lastenhoidollisista syistä muuta vaihtoehtoa. Itseäni vähän huolestutti, että mitenköhän käy, kun en voi häntä koko aikaa vahtia treenejä vetäessäni.

– Kentällä olo ja pallo kiehtoi kuitenkin niin paljon, ettei Lucas karannut koskaan pois kenttäalueelta. Jo silloin ajattelin, että halusta ei tämän pojan homma jää kiinni, Tommi Lingman muistaa.

Lucas Lingmanille on jäänyt lämpimiä muistoja noista vuosista.

– Pitkään kinusin ja jossain vaiheessa kasvoin sen verran, että pääsin joihinkin harjoitteisiin mukaan. Kerran jossain turnauksessa pääsin myös hetkeksi kentälle, kun peli oli jo ratkennut. Kruunuksi tein yhden maalinkin. Se tuntui tosi hienolta.

Tommi Lingmanilla oli vaikeuksia peitellä ylpeyttään kentän laidalla.

– Ajatukseni oli tasoittaa pelin voimasuhteita, mutta kun Lucas sattui tekemään maalin, siinä vaiheessa ratkaisuni taisi mennä jo vastustajan nöyryyttämisen puolelle.

Lucas Lingman kaivoi muutaman kuva-aarteen perhealbumistaan. – Ylemmässä olen Helsinki Cupin voittajana. Olin Hongan kapteeni ja tein finaalissa neljä maalia. Sain palkinnon ikäluokan parhaana pelaajana. Loppuottelussa kaatui Tammeka Virosta 7–1. Alemmassa kuvassa olen pikkupoikana jalkapalloleirillä. Sami Hyypiä oli paikalla.

Suomen jalkapalloilun – eikä minkään muunkaan lajin – seuratoiminta ei pyörisi ilman tuhansia isiä ja äitejä, jotka toimivat lastensa joukkueiden valmentajina. Samaan aikaan kuin se on suuri voimavara, oman tytön tai pojan valmentamisessa on haasteita.

Liian usein näkee valmentajia, jotka nostavat oman jälkikasvunsa jalustalle ja suosivat häntä selkeästi. Toisessa ääripäässä on valmentajia, jotka vaativat omalta lapseltaan joka asiassa enemmän kuin muilta.

– Minustakin on varmasti puskaradiossa puhuttu. Noista molemmista vinkkeleistä arvosteltu. Itse olen aina yrittänyt eri tavoin kannustaa ja auttaa Lucasta sekä muita joukkueitteni pelaajia eteenpäin, Tommi Lingman toteaa.

Erilaiset ulkopuolisten kommentit ovat vuosien varrella kantautuneet Lucas Lingmanin korviin.

– Minulle iskä on ollut tosi suuri tuki jalkapallouralla. Valmentajana ja muutenkin. Vaatinut, kannustanut ja neuvonut sopivassa suhteessa.

– Läheisiltä pelikavereilta en ole moitteita kuullut. Ilmeisesti sain heidän mielestään sen verran peliaikaa kuin ansaitsinkin, Lucas Lingman kuittaa.

Jokaisella pelaajalla on uralla käänteentekeviä hetkiä. Lucas Lingmanille ensimmäinen sellainen oli siirtyminen Hongasta HJK:hon 13-vuotiaana.

Siihen saakka Lucas oli aina pelannut vuotta omaa 98-ikäluokkaansa vanhempien joukkueessa, mutta HJK:ssa hän vieraili välillä myös oman ikäistensä porukassa, jota valmensi silloin Tommi Lingman.

HJK:n C15-joukkuetta (s. 1996) Lucaksen avauskaudella 2011 luotsasi muuan Toni Koskela, joka valmistautui joukkueensa kanssa ikäluokan tärkeimpään tapahtumaan Kai Pahlman -turnaukseen.

– Vaikka Lucas oli kaksi vuotta nuorempi, halusin hänet mukaan lopputurnaukseen. Hän havainnoi ja pystyi toteuttamaan syöttövaihtoehtoja, joita todella harva pelaaja kentällä näkee. Pyysin erikoislupaa seurajohdolta ja sain valita hänet mukaan, Koskela muistaa.

Koskela ja Lingman eivät siinä vaiheessa vielä edes aavistaneet, että heidän urapolkunsa valmentajana ja pelaajana kohtaisivat vielä monta kertaa – kummankin kannalta merkittävällä tavalla.

Kaksikon sielunmaisemat eivät alussa kohdanneet, kun Koskela tuli vakituisemmin Lingmanin päävalmentajaksi HJK:n U15-joukkueessa.

– Olen tyyliltäni suorapuheinen valmentaja ja pyrin pitämään kovaa vaatimustasoa yllä kehittääkseni pelaajia. Kaikille se ei sovi. Lucas ei ainakaan nauttinut siitä, kun pyysin hänen tekemään asioita, jotka eivät olleet hänen mukavuusalueellaan, Koskela muistaa.

– En tosiaan tykännyt Tonista heti. Erityisesti se harmitti, kun hän halusi peluuttaa minua laidassa, vaikka koin olevani parhaimmillani keskikentän keskustassa. Mutta kun totuin tyyliin, homma lähti rullaamaan, Lingman sanoo.

Niin hyvin Koskelan valmennus Lingmaniin kahdessa C-juniorikaudessa puri, ettei hän ehtinyt viettää kuin talven HJK:n BSM-joukkueessa, kun Klubi 04:n silloinen päävalmentaja Abdou Talat halusi Lucaksen pelaamaan Kakkosta miesten joukkueeseen keväällä 2014.

– Olihan se melkoinen hyppäys. Suuri arvostuksen osoitus, mutta myös haaste, jossa oli sulateltavaa. Olin aika pienikokoinen ja fyysisesti raakile. Piti keksiä keinoja pärjätä miesten peleissä, Lingman kertaa.

Jälkikäteen ajatellen sukellus syvään päähän toi hyvää oppia.

– Hyödyn huomasi aina hyvin poikien maaotteluissa, kun pääsi pelaamaan omanikäisten kanssa. Tuntui, että aikaa tehdä ratkaisuita oli yllättävän paljon ja kamppaileminenkin sujui tarvittaessa hyvin.

Ensimmäisen veikkausliigaottelunsa Lucas Lingman pääsi pelaamaan elokuussa 2015. Vastassa oli Ilves Ratinassa.

– Muistan ottelun hyvin. Olin vielä aika poikanen, peli ei ollut mikään tähtisuoritus, mutta olin avauskokoonpanossa ja sain pelata 80 minuuttia.

Lingman veikkausliigadebyytissään Ilvestä vastaan vuonna 2015.

Lingman harjoitteli vuodet 2015–17 HJK:n edustusjoukkueessa, pelasi välillä Klubi 04:ssä, mutta selkeää vastuuroolia ei löytynyt.

Toni Koskela toimi nuo vuodet Klubi 04:n päävalmentajana ja HJK:n apuvalmentajana. Hän sai päävalmentajapestin Rovaniemen Palloseuraan kaudeksi 2018.

Lingmanilla oli sopimus HJK:n kanssa kaudesta 2018, mutta hän halusi joukkueeseen, jossa saa kunnon roolin ja pääsee pelaamaan.

– Oma päätökseni ei liittynyt alun perin mitenkään Koskelaan. Mutta tarjolle tulleista vaihtoehdoista RoPS oli mielestäni paras. Tein päätöksen itse muita kuuntelematta.

Koskela sai RoPS:n pelaamaan rohkeaa jalkapalloa. Ilman paineita ennakkoluulottomasti nauttien ja vastustajia haastaen.

Keskikentän maestrona hääri kukapa muu kuin Lucas Lingman, kun RoPS rallatteli kaikkien yllätykseksi SM-hopealle 2018.

– Se vuosi oli hyvä osoitus, että futis on hyvin pitkälle mentaalilaji. Jos ei saa onnistumisia, itseluottamus laskee ja on vaikea loistaa. Rovaniemellä hymy oli huulilla koko ajan, peli kulki ja vain parani koko ajan, Lingman muistaa.

Lucas Lingman loisti Rovaniemellä 2018-19.

Jos kaksi kautta Rovaniemellä olivat merkittäviä Lingmanin läpimurrossa pelaajana, vielä tärkeämpiä ne olivat huippu-urheilijana.

– Muutto pois kotoa ja itsenäistyminen olivat isoja askelia. Opin hoitamaan omia asioita, mutta tärkeintä oli ymmärtää, mitä tarkoittaa kokonaisvaltaisesti kehittyminen.

Toni Koskela oli asian jo aiemmin huomannut ja Lingmanille maininnut, että kehittyäkseen täytyy tehdä myös epämukavia asioita.

Asioiden oikeisiin lokeroihin kolahtamiseen tarvittiin kuitenkin toinen intohimoinen valmentaja, joka osasi motivoida Lingmania oikealla tavalla. Hän oli ensimmäisessä veikkausliigapestissään aloittanut apuvalmentaja Pasi Tuutti, jolla oli pitkä kokemus junioreiden valmentamisesta.

– Jotain kohtalokasta siinä oli. Opettelimme asioita toisiltamme. Ihastuin Lucaksen intohimoon ja pallollisiin taitoihin heti ensi kohtaamisessamme Rovaniemen eksoottisessa hallissa. Häntä olot eivät mitenkään haitanneet, vaikka hän oli varmasti tottunut Helsingissä paljon mukavampiin treenipaikkoihin.

– Pian huomasin, että fysiikkaharjoittelu on hänelle myrkkyä. Ajattelin, että jos on noin potentiaalinen pelaaja, yritän löytää jonkun keinon auttaa häntä sillä puolella, Tuutti muistaa.

– Sain heti käsityksen, että Pasi välittää pelaajista ja ajattelee parastani. Vuorovaikutuksemme oli välitöntä ja hän onnistui muuttamaan ajattelumaailmaani. Rovaniemelle mennessäni olin 64-kiloinen poikanen ilman lihaksia, lähtiessäni RoPSista noin kymmenen kiloa lihaksikkaampi pelaaja, joka pärjäsi paljon paremmin kaksinkamppailuissa.

” Rovaniemelle mennessäni olin 64-kiloinen poikanen ilman lihaksia.

Kun Tuutti kuulee nyt monta vuotta myöhemmin huippupelaajan palautteen urakoinnistaan, hän selvästi liikuttuu.

– Paras tunnustus, mitä voi valmentajana saada. Samalla hyvä osoitus siitä, kuinka tärkeää on nuoren pelaajan tukeminen ja hänen ymmärtämisensä oikealla tavalla. Kunnia kehityksestä menee Lucakselle itselleen, hänhän sen työn on itse tehnyt. Ei tarvinnut kuin oikeilla sanoilla perustella hänelle, miksi pelaajan pitää kehittyä erilaisissa ominaisuuksissa, jos haluaa päästä omalle huipulleen, Tuutti toteaa.

– Luottamus – se on tosi tärkeää. Kun se toimii valmentajan kanssa molempiin suuntiin, silloin pelaaja voi tehdä asioita vapautuneesti ja toteuttaa itseään virheitä pelkäämättä, Lucas Lingman sanoo.

Luottamusta saadessaan Lingman on aina loistanut – poikien ja nuorten maajoukkueissa, RoPS:ssa ja HJK:ssa.

Onko seuraavaksi aika nauttia luottamuksesta myös Huuhkajissa?