Yli 200 miljoonalla areena- ja stadionhankkeita – näin Tampere kiilasi Helsingin ohi tapahtumien pääkaupungiksi

Tampere on kohonnut palloilulajeissa koko Suomen ykköseksi. Mistä hitaaseen Hämeeseen saatiin monessa lajissa maan parhaimmat olosuhteet, ja mitä seuraavaksi tapahtuu?

Näky on kuin urbaanista suurkaupungista.

Jättimäinen Nokia-areena tornitaloineen dominoi kaupunkikuvaa Tampereen keskustassa – tiirasi sitä sitten lähes mistä ilmansuunnasta tahansa.

Areena on Tampereen uusi sydän, kenties Näsinneulan kaltainen maamerkki.

Se symboloi Tampereen kaupungin rakentamisvimmaa, mutta myös urheilumenestystä.

– Olemme onnekkaassa asemassa, että meillä on keskeisillä sijainneilla, yleisön helposti saavuttavissa, pian hyvin monta modernia kilpailupaikkaa, Manse PP edustus ry:n puheenjohtaja Pirkka Savilahti sanoo.

– Onhan se meille kilpailuetu.

Turku: 7. Jyväskylä: 16. Helsinki: 20. Tampere: 27.

Lukumääriä siitä, kuinka monta mitalia on viimeisen kymmenen vuoden aikana tullut eri kaupungeille yleisömäärillä mitattuna maan kuudessa suosituimmassa palloilun pääsarjassa ja suosituimmassa naisten palloilusarjassa.

Tampere on palloilun pääkaupunki.

Niin ei aina ole ollut, ei edes lähihistoriassa.

Asetelma on eri, kun aikaväliksi vaihtaa vuodet 2002–12: Silloin Tampereelle tuli samoissa lajeissa (jääkiekko, jalkapallo, pesäpallo miehissä ja naisissa, koripallo, salibandy ja lentopallo) 18 mitalia, kun esimerkiksi pääkaupunkiseutu kahmi samaan aikaan yli 40 mitalia.

Voimasuhteet ovat kääntyneet päälaelleen.

Niin päälaelleen, ettei kyse voi olla pelkästä sattumasta.

– Yksittäistä syytä ei varmasti ole olemassa, mutta menestyksen perustana on mielestäni Tampereen poikkeuksellisen vahva seurakulttuuri. Se on pistänyt omaan silmääni koko Suomenkin mittapuulla, sanoo Ilves Edustus Oy:n vt. toimitusjohtaja Toni Hevonkorpi.

– Jokaisessa palloilulajissa on vähintään yksi seura, joka satsaa omaan toimintaansa todella isosti ja tekee lajissaan aivan huippuluokan työtä.

Pelkästään seurojen laadukkaasta työstä ei kuitenkaan ole kyse.

– Olosuhteiden merkitys varsinkin huippu-urheilussa on valtava. Tampere on tehnyt viime vuosina tällä saralla todella rohkeita ja hienoja satsauksia.

Ilves on kohonnut SM-liigan pohjamudista yhdeksi sarjan suurista.

Nokia-areena. Tammelan stadion. Kaupin pesäpallo- ja hiihtostadion.

Ne ovat tamperelaisen urheilupaikkarakentamisen viime vuosien kruununjalokivet. Pelkästään päätös uusista olosuhteista vaikuttaa seuran toimintaan jo kauan ennen rakentamisen aloittamista.

Hevonkorpi tietää sen varsin hyvin.

Tammelan uusi jalkapallostadion valmistuu loppuvuonna 2023.

– Antaahan se valtavasti uskoa ja energiaa tekemiseen. Silläkin on jo iso merkitys, kun näkee stadionin päivä päivältä nousevan ylemmäs, Hevonkorpi sanoo.

Jääkiekko-Ilveksen puolella sanotaan samaa. Nokia-areena oli pitkä projekti, jolla oli omat kuoppansa. Talousvaikeuksissa ja sarjan pohjamudissa rypenyt Ilves on nykyisin yksi kiekkoliigan suurista.

– Kyllähän se oli iso piristysruiske seuralle, kun areenan rakentaminen aikanaan lopullisesti varmistui. Nyt kun areena on valmis, niin sen hyödyt näkyvät konkreettisesti. Olemme saaneet paljon uutta väkeä käymään peleissämme, ja kiinnostus on muutenkin kasvanut, Ilves-Hockey Oy:n toimitusjohtaja Risto Jalo sanoo.

Ilveksen toimitusjohtaja Risto Jalo näkee, että uusi halli on tuonut seuran toimintaan potkua.

Menestys on seurannut myös niitä tamperelaisseuroja, jotka ovat viime aikoina vaihtaneet kotikenttänsä moderneiksi urheiluareenoiksi. Pesäpallon huipulle hurjaa vauhtia noussut Manse PP pääsi tällä kaudella pelaamaan hulppealla Kaupin pesäpallo- ja hiihtostadionilla.

– Uusi stadion on totta kai antanut meille uskoa tulevaisuuteen. Ainakin Manse PP:n näkövinkkelistä katsottuna on selvää, ettei tässä kaupungissa voi haaveilla isoista yleisömääristä, jos annamme olosuhteissa tasoitusta, Manse PP:n Savilahti sanoo.

Salibandyssä Classic on oma tapauksensa, sillä seura on hakenut modernit olosuhteet naapurikunnasta. Classicin miesten edustusjoukkue pelaa kotipelinsä Lempäälässä, kauppakeskuksen yhteyteen rakennetulla ”Bläk Boks” -nimeä kantavalla tapahtuma-areenalla.

– Kuluttajat vaativat urheilutapahtumilta moderneja olosuhteita. Modernit puitteet ovat kuitenkin jotain ihan muuta kuin iso katsomokapasiteetti. Se on selvää, että jokaisessa lajissa livekatsojien määrät putoavat, kun urheilun seuraaminen siirtyy suoratoistopalveluihin. Paikalla olijoille pitää pystyä tarjoamaan entistäkin parempia elämyksiä ja palveluita, Classicin toiminnanjohtaja Pasi Peltola sanoo.

Classicin toiminnanjohtaja Pasi Peltola.

Kenties tulevaisuudessa Classic pääsee taas kotikaupunkiinsa, sillä Tampereen kaupungin visioissa siintää lisää jättimäisiä urheiluhankkeita.

Hakametsän alueelle nousevaan Hakametsä Sport Campus -kokonaisuuteen kuuluu monitoimiareenaksi remontoitavan vanhan jäähallin lisäksi muun muassa moderni sisäpalloiluareena.

Siinä missä monessa muussa kaupungissa erilaiset hankkeet tuntuvat lykkääntyvän aina vain eteenpäin, niin hitaat hämäläiset ovat jo lapion varressa.

Kaikki, niin Hevonkorpi, Jalo, Savilahti kuin Peltolakin, jakavat kiitosta Tampereen kaupungin suuntaan.

– Tampereen kaupunki on uskaltanut satsata urheilun ja liikunnan olosuhteisiin. On ymmärretty, kuinka suuri merkitys urheilulla, liikunnalla ja myös kulttuurilla on kaupungin elinvoimaan ja kaupunkilaisten viihtyvyyteen, Jalo kiittelee.

– Osassa hankkeissa on totta kai mukana myös yksityistä rahaa, mutta eiväthän nekään syntyisi ilman kaupungin motivaatiota kehittää ja tukea hankkeita omalta osaltaan. On ollut rohkeutta ryhtyä toimeen, vaikka kauan kestäneistä projekteista täälläkin on ollut kyse, Savilahti huomauttaa.

Yleisurheilun nuorten MM-kilpailut, lentopallon EM-kilpailut ja jääkiekon MM-kilpailut... Huuhkajien ja Susijengien otteluita, pesäpallon Itä–Länsi-arvo-ottelu ja vaikka mitä muuta.

Tampereella on viime vuosina päästy nautiskelemaan poikkeuksellisella tavalla niin kansainvälisistä kuin kansallisistakin urheilun suurtapahtumista.

Se ei ole sattumaa, vaan tietoista strategiatyötä.

Tampereella pelattiin vuoden 2022 aikana muun muassa jääkiekon MM-kisat ja pesäpallon Itä-Länsi-ottelu.

Tapahtumat – eivät eri lajit – ovat toimineet Tampereella jo pitkään kaupunkikehityksen merkittävänä työvälineenä.

– Ajatellaan sitä, että haluat olla näkyvä kaupunki kansainvälisesti. Elät kylässä, jossa on noin 250 000 asukasta. Maailmassa on silloin noin 3 000 isompaa kaupunkia. Imagosi Suomen rajojen ulkopuolella, maan kakkoskaupunkina, on aivan mitätön, Tampereen kaupungin tapahtumajohtaja Perttu Pesä sanoo.

– Kun lähtötilanne on tuo, niin näkyvyyden eteen pitää tehdä aika paljon hommia. Olemme havainneet, että tapahtumat niin kulttuurissa kuin urheilussa ovat erinomainen tapa luoda näkyvyyttä, mielikuvia ja dynamiikkaa.

Tampereella kaupunki on halunnut tapahtumia erityisesti keskustaan.

Maailmanluokan tapahtumat vaativat kuitenkin olosuhteensa ja infransa, joita on vuosien saatossa rakennettu pitkään, huolella ja isolla rahalla.

Tampereella on osattu katsoa tarpeeksi isoa kuvaa, vaikka se olisi tarkoittanut koko kaupungin keskustan sekoittamista vuosiksi raitiovaunutyömaan takia. On oltu tarpeeksi rohkeita ja kekseliäitä, jotta kaupungin ytimestä, junaraiteiden yltä, on löydetty paikka monitoimiareenalle.

– Nyt ehkä näyttää siltä, että kaikki olisi tapahtunut hetkessä. Töitä on tehty ja mielikuvia rakennettu pitkään.

Mielikuva on vain yksi asia, mihin Tampere haluaa tapahtumilla vaikuttaa.

– Tapahtumilla haetaan yhteisöllisyyden lisääntymistä ja aluetalouden kasvua mutta myös kaupungin imagon parantamista, Pesä sanoo.

Tapahtumajohtaja Perttu Pesän mukaan urheilutapahtumat ovat Tampereelle väylä näkyä maailmalla.

Ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että Tampereen strategia tuottaa tulosta. Tampereesta on tullut maan selvä kakkoskaupunki, joissain asioissa jopa ykkönen.

Vuotuisessa Vetovoima&Vaikutus-tutkimuksessa Tampere on ollut viime aikoina jatkuvasti maan vetovoimaisin kaupunki. Tampereen seutu kasvoi myös asukkailla mitattuna suhteellisesti eniten koko maassa vuonna 2021.

Siinä samassa kaupungin urheilu on pyrähtänyt uuteen kukoistukseen.

Kaupungin tapahtumajohtaja Pesä näkee Tampereen jatkavan tulevaisuudessakin nykyisellä linjallaan.

– Meille tulee alueellinen terveydenhoitojärjestelmä, jolloin kaupunkien tehtäviin jää urheilu, kulttuuri, perusopetus ja niin sanottu "business development". Tapahtumat ovat genrenä sellainen, joka leikkaa tosi paljon kaupungin tulevaisuuden toiminnallisia tehtäviä.

– En näe oikein muuta mahdollisuuksia kuin kehittää ja pitää nykyistä toimintaa yllä. Jatkaa niillä elementeillä, mitkä olemme valinneet.

Se tarkoittaa jatkossakin tapahtumia, jotka taas kerran vaatinevat moderneja olosuhteita. Se sataa paikallisen urheilun laariin.

– Viisasten kiveä minulla ei ole siitä, miltä maailma näyttää vuonna 2033. Muutoksia on kuitenkin tulossa. Siksi meidän pitää tunnistaa myös nuoret ja kasvavat urheilulajit. Miten nuoret kiinnittyvät niihin suhteessa klassisempiin lajeihin, Pesä kysyy.

Manse PP sai huippuluokan pesäpallostadionin Kauppiin.

Hakametsään rakennetaan urheilukampusta.

Valmista ei tule koskaan. Siitä on kyse kaupungin urheilu- ja liikunta­paikka­rakentamisessa.

Aina on lajeja, jotka kärvistelevät heikommissa olosuhteissa kuin joku toinen laji. Aina on joku urheilumuoto, jonka olosuhteet ovat riittämättömät. Niin on myös Tampereella.

Suomen ykkös­salibandy­seura Classic – vaikka toimiikin moderneissa olosuhteissa – pelaa kotipelinsä Lempäälässä, ei kotikaupungissaan.

Koripallossa 2000-luvulla kolme Suomen mestaruutta miehissä voittanut Pyrintö pelaa Pyynikin palloiluhallissa, joka on perinteistään huolimatta nähnyt jo parhaat päivänsä.

– Modernia sisäpalloiluhallia Tampere kaipaisi. Pyynikki ei sellainen enää ole, Tampereen Pyrinnön toiminnanjohtaja Elisa Hakanen sanoo.

Muutama vuosi sitten Tampereen sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi perusparannuksen hankesuunnitelman Pyynikin palloiluhallin kuuden miljoonan remontista. Perusparannuksen olisi ollut tarkoitus alkaa keväällä 2022, mutta hanketta lykättiin.

– Nyt tekohengitämme Pyynikin palloiluhallia seuraavat 5–10 vuotta. Arvioimme, kannattaako laittaa miljoonat vanhaan halliin vai rakentaa kokonaan uusi. Tontin löytäminen uudelle hallille on vain hankalaa. Katsotaan myös sitä, minkälaiseksi Hakametsä Sport Campus muotoutuu. Nopeaa ratkaisua ei ole tulossa, sanoo Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisojohtaja Pekka P. Paavola.

Pyrinnön koripallojaostolle nuo eivät ole iloisia uutisia.

Pyynikin palloiluhalli on nähnyt parhaat päivänsä.

Kilpailu kiristyy, eikä Pyynikin palloiluhalli muutu minkäänlaisella elvytyksellä moderniksi palloiluhalliksi. Muiden lajien edustajat kertovat kukin vuorollaan, miten Tampereella katsojille ja kumppaneille on pakko tarjota hulppeita ja moderneja olosuhteita, jotta isoja yleisömääriä saadaan houkuteltua paikalle.

Mitä Pyrintö voi nykyisessä tilanteessa tehdä?

– Sano sää, Hakanen naurahtaa.

– Kilpailu on Tampereella tietenkin kovaa, eikä ottelutapahtuman tekeminen Pyynikillä ole helppoa. Mutta ei auta kuin tehdä töitä ja toivoa, että tulevaisuudessa olisi koripallon vuoro. Totta kai sen ymmärtää, että olosuhteita parannetaan vuoroissa. Koen, että Tampereella kaupunki haluaa kehittää sporttia.

Tampereen Pyrinnön toiminnanjohtaja Elisa Hakanen.

Liikunta- ja nuorisojohtaja Paavolan mukaan Tampereen kaupunki haluaa kohdella lajeja tasavertaisesti.

– Suurimmat haasteet ovat tällä hetkellä sisäpalloilun, varsinkin koripallon, lentopallon, futsalin ja salibandyn, olosuhteissa. Julkinen puoli ei ole pystynyt vastaamaan seurojen huutoon peli- ja harrastusmahdollisuuksista, hän myöntää.

Paavolan tärkeimpänä tehtävänä Tampereella on liikunnan edunvalvonta. Se tarkoittaa paitsi olosuhteista vastaamista, myös niiden kehittämistä.

Kyse on ollut viime vuosina työläästä, mutta mieluisasta pestistä. Areenat ja stadionit ovat niitä hintavia keihäänkärkiä, joihin kaupunki on laittanut kokonaisuudessaan kymmeniä miljoonia euroja.

Paljon muutakin on tapahtunut.

– Kaupunki on viime vuosina laittanut historiallisen paljon panoksia urheiluun ja liikuntaan: kamppailu-urheilun olosuhteita ja uimahalleja on parannettu. Tekonurmia uusittu ja lisätty. Tekojäärata rakennettu, Paavola luettelee.

Toki kaupunki on tehnyt osin vain strategiansa mukaista työtä. Kaupungin päätösten taustalla ovat kuitenkin aina ihmiset, jotka strategioita kirjaavat ja investointeja hyväksyvät.

Paavolan mielestä nämä tahot ovat Tampereella urheilun ja liikunnan ystäviä.

– Urheilu, liikunta ja kulttuuri ovat olleet Tampereella aina vähän lempilapsen asemassa.

– Tampereella monella päättäjällä ja virkamiehellä on urheilutaustaa. Monet heistä ovat profiloituneet urheilu- ja liikuntaihmisiksi. Uskon, että senkin kautta ymmärretään paremmin urheilun ja liikunnan merkitys kaupungille ja kaupunkilaisille, Paavola epäilee.

Tammelaan valmistuu ensi vuonna jalkapallostadion. Ilves on sen pääkäyttäjä.

Ilves-Hockey Oy:n liikevaihto 11,1 miljoonaa euroa, voittoa 2,4 miljoonaa. Tamhockey Oy:n liikevaihto oli 12,5 miljoonaa, voittoa 1,4 miljoonaa. Huimia talouslukuja suomalaisessa urheilussa.

Ilves ja Tappara ehtivät pelata Nokia-areenalla vasta puolikkaan kauden verran, mutta sekin aika oli jättimäinen taloudellinen sekä urheilullinen menestys.

Kaikki ei tietenkään ollut kiinni vain uudesta areenasta, mutta oman lisänsä se taloudelliseen menestykseen antoi – niin kuin uudet olosuhteet usein antavat.

Tamperelaisseuroista Classic on saanut pisimpään hyödyntää uutta ”kotiluolaansa”. Seura on pelannut Lempäälässä syksystä 2021 alkaen.

– Kuluttaja- ja ryhmämyynnit ovat nousseet aiemmasta. Siitä huolimatta, että viimeiset kolme vuotta ovat koronan takia olleet kaukana normaalista. En ole 30 vuoteen saanut yhtä positiivista palautetta niin kuluttajilta kuin yrityksiltäkin, mitä nyt olen saanut, Peltola sanoo.

Mitä isompi elämys ja paremmat palvelut, sitä enemmän yleisöä. Mitä enemmän yleisöä, sitä rahakkaampia kumppanuuksia. Mitä enemmän rahaa, sitä parempi mahdollisuus pärjätä urheilullisesti.

Urheilullinen menestys taas tuo lisää yleisöä, ja lumipallo jatkaa kasvamistaan.

Monien tamperelaisseurojen talous saattaa uusien olosuhteiden aallonharjalla nousta aivan uusiin kantimiin 2020- luvulla.

Esimerkiksi Ilves haluaa Veikkausliigan suurseuraksi, taloudellisesti ja urheilullisesti isoksi tekijäksi.

– Uusi Tammela antaa siihen mahdollisuuden. Se on ilman muuta tavoitteemme. Itsestään se ei tietenkään käy, vaan se on myös iso näytön paikka koko organisaatiolle. Meidän on pystyttävä tuottamaan sellaisia palveluita ja elämyksiä, joita yleisö ja kumppanimme odottavat, Hevonkorpi sanoo.

Fakta Tampereen hankkeet Nokia-areena: Tampereen kaupungin osuus noin 60 miljoonaa euroa (kaupunki varasi Kansi ja areena -hankkeen investointiin 34,4 miljoonaa euroa ja antoi hankkeelle lainaa 26 miljoonaa).

Tammelan stadion: Kaupungin osuus noin 32 miljoonaa euroa.

Kaupin urheilupuisto: Jalkapallon ministadion, pesäpallo- ja hiihtostadion 2019-24 – kaupungin osuus noin 20 miljoonaa euroa.

Hakametsä Sport Campus: Yksityisen puolen ja kaupungin yhteistyöhanke 2023-30 – noin 100 miljoonaa.

Kauppi Sport Center: Yksityinen hanke: noin 21 miljoonaa euroa, jossa kaupunki osittaisena vuokralaisena.

Tampereen uintikeskus: Peruskorjaus ja maauimala – Tampereen kaupungin osuus noin 25 miljoonaa euroa.

Huippu-urheilussa menestys on harvemmin lineaarista, sillä urheiluun kuuluvat niin ala- kuin ylämäetkin. Toisinaan voittokin on vain onnesta kiinni.

Tamperelaisen palloilun tulevaisuus vaikuttaa silti erittäin valoisalta – jopa pelottavan valoisalta muiden paikkakuntien näkövinkkelistä.

Seurat ovat isolta osin jo nyt huipulla, vaikka uusien areenoiden tuomasta taloudellista vipuvoimasta on saatu vasta maistiaisia.

”Mansen” sisäinen kilpailu näyttää sekin vain terävöittävän seuroja entistä kovempaan liitoon.

Kaupunki ja koko seutukunta jatkaa hurjaa kasvuaan tulevaisuudessakin, mikä tietää seuroille aina vain lisää uusia potentiaalisia asiakkaita ja kumppaneita.

Tampere pysyy näillä näkymin palloilun pääkaupunkina vielä pitkälle tulevaisuuteen.